Skivorna som gjorde Lira-året 2020: svensk jazz

Under dessa de sista skälvande dagarna av pandemiåret 2020 gör vi ännu ett försök till sammanfattning. Den svenska folk- och rootsmusiken har vi redan avhandlat i en egen artikel, men här tar vi oss an den svenska jazzen – med utgångspunkt i de skivor som släpptes under året.

Vilka album satte tonen? Vilka var utropstecknen? Vem tog klivet fram?

Liksom sist unnar vi oss en hel del friheter och lovar vare sig konsekvens eller rättvisa, men äsch – nu kör vi!

ÅRETS ”NU VISAR VI VAR DET FÖRBASKADE JAZZSKÅPET SKA STÅ”

Anders Bergcrantz: Elevate (Vanguard Music Boulevard)

Mästertrumpetaren Bergcrantz går rakt på sak och levererar ett lika helgjutet som vittomspännande album där drivna, närmast psykedeliska rökare varvas med eleganta ballader och taktfasta promenader och som avrundning även ett stycke med symfoniorkester. Bland medspelarna hörs pianisten Sven Erik Lundeqvist, gitarristen Anders Chico Lindvall och basisten Lasse Lundström, och även döttrarna Iris och Rebecca Bergcrantz på vokala insatser.

ÅRETS NYKOMLING

Isabell Gustafsson-Ny: Rotsystem (Pacaya Records)

Egentligen hennes andra skiva men den första i eget namn och något av ett personligt manifest, dock utan slagord på plakat – snarare ett sökande efter och utrönande av inre landskap. Skira klanger som rör sig mellan kammarmusikaliskt bottnad jazz och folktonad visa. Greppande, gripande.

I konkurrens med:

Felisia Westberg: Magic we make

Emil Ingmar: Karlavagnen

ÅRETS MEST EGENARTADE

Samuel Hällkvist: Epik, didaktik, pastoral (Boogie Post Recordings)

Gitarristen Samuel Hällkvist smyger runt liksom lite i utkanten av det svenska (och danska) jazzlivet, men dyker ständigt upp med sitt oefterhärmliga gitarrspel och visionära tänkande. Denna hans mest gedigna utgåva hittills ekar av saker som Eno/Byrnes My life in the bush of ghosts och kanske Miles Davis från samma era. Men som Liras recensent Peter Bornemar skriver: ”Han befinner sig alltid mellan och över alla gränser, vilket gör varje ny skiva (som börjar bli rätt många) till ett äventyr.”

I konkurrens med:

Sha3k: Winning isn’t everything: it is the only thing!

ÅRETS VOKALA

Iris Bergcrantz: Young dreams (Vanguard Music Boulevard)

Mångsidig sångerska och låtskrivare som med detta sitt andra album i eget namn på allvar tar klivet fram som artist. En skiva som imponerar både med sin bredd, sin välgrundade pondus och det luftigt eleganta utförandet. Här hörs hela spektrat från folktonade visor till driven jazz, ofta med stråkkvartett i mixen.

I konkurrens med:

Viktoria Tolstoy: Stations

Ellen Andersson: You should have told me

Amanda Ginsburg: I det lilla händer det mesta

Ingrid Malmén: Hjärtslag

Viktor Lundin: Innan jag somnar

ÅRETS HYLLNING

Fredrik Lindborg: A Swedish portrait (Prophone)

Saxofonisten Fredrik Lindborg har alltid närt och visat en kärlek och respekt för den äldre svenska jazzen, och här tar han sig an en av de största, Lars Gullin, genom att tolka ett gediget urval av dennes kompositioner i en sättning där egna trion (LSD med Daniel Fredriksson på kontrabas och Martin Sjöstedt trummor) vidgas med en stråkkvartett, allt i Gullins tydliga anda av att sammanföra inspiration från såväl amerikansk jazz som europeisk konstmusik och svensk folkmusik.

I konkurrens med:

Elin Forkelid: Plays for Trane

ÅRETS SOLO

Martin Küchen: Det försvunnas namn (Thanatosis)

Egentligen räcker det drabbande tio minuter långa men kort benämnda öppningsspåret I för att övertyga. Med Det försvunnas namn fullbordade Martin Küchen en trilogi av soloskivor, alla inspelade i kyrkor vilket bidrar till den stora klang som präglar dem. Däremot känns det inte sakralt på ett kanske förväntat vis, snarare tungt dramatiskt och nervigt och oroande. Den produktive Küchen gav under året även ut den utsökta Mind the gap of silence med Landæus Trio.

I konkurrens med:

Naoko Sakata: Inner planets

ÅRETS DUO

Nils Landgren & Jan Lundgren: Kristallen (Act/Naxos)

Allt låter så enkelt när dessa supermusiker möts på tu man hand för att gemensamt ta sig an rar samling vitt skilda klassiker, från Beatles till Byssan lull, från Ack Värmeland du sköna till Lundgrens egenskrivna Blekinge. ”Enkel, vacker, öm är Landgrens & Lundgrens melodi”, som Liras recensent Alexandra Ullsten formulerar det med en elegant blinkning.

ÅRETS TRIO

Rymden: Space sailors (Jazzland)

Supertrion bara ångar vidare på sitt segertåg. Fjolårets debut Reflections and odysseys följdes snabbt upp av denna fortsatta, utvidgade rymdseglats av progressiv och lika blytung som flyhänt finurlig jazz. Och innan året tog slut kom även minialbumet Live in Umeå.

I konkurrens med:

Emil Brandqvist Trio: Entering the woods

Tingvall Trio: Dance

ÅRETS STORA BAND

Lina Nyberg Tentet: The clouds (Hoob Records)

Vi vidgar det möjligen snävare begreppet storband och inkluderar även andra större ensembler, som Lina Nybergs stjärnspäckade tentett, av Liras recensent beskriven som ”både disciplinerad och frisinnad, kammarintim och en smula storbandspampig.” För nog kändes det lite som Nybergs år i år, pandemin till trots: 50-årsfirande, examen (master i komposition på Kungliga Musikhögskolan) och så det här, en mångskiftande och friskt utforskande serie stycken där Nyberg hörs lika mycket som kompositör, arrangör och bandledare som vokalist.

I konkurrens med:

Jakob Norgren Jazz Orchestra: Creations & transformations

Göran Strandberg & Norrbotten Big Band: Going north

Fire! Orchestra: Actions

ÅRETS EXPERIMENTELLA

Christer Bothén: Ambrosia (Thanatosis)

Nyligen tilldelades han Kungliga Musikaliska Akademiens tunga jazzpris. Här utforskar han klangerna och tonerna i basklarinetten och kontrabasklarinetten från alla tänkbara håll. Den mäktiga utgåvan spänner över tre cd-skivor, två av dem helt solo, en tillsammans med bland annat instrumentkollegor som Per Texas Johansson och Sofia Jernberg på röst. Vid 79 års ålder tar Christer Bothén ytterligare kliv framåt, utåt, inåt.

I konkurrens med:

Karin Johansson / Lisen Rylander Löve: Arter

Lisa Ullén & Nina de Heney: Hydrozoa

Martin Küchen: Det försvunnas namn

AMM: Mollymawk

ÅRETS TYSTASTE

Sthlm Svaga: Bells and whistles (Found You Recordings)

Med som koncept att spela så ljudsvagt som möjligt och därmed skärpa både musikernas och lyssnarens sinnen fick septetten Sthlm Svaga ett kanske oväntat kraftfullt gensvar för denna debutskiva vars huvudnummer är det över halvtimmen långa (och utstuderat trevande) stycke som specialskrevs till gruppen av självaste Carla Bley.

ÅRETS MIXMUSIK

Majid Bekkas: Magic Spirit Quartet (Act)

Marockanske musikern Majid Bekkas i möte med svenskarna Goran Kajfes och Jesper Nordenström samt danske Stefan Pasborg. Vilket översatt i musik blir ett möte mellan gnawa och psykedelisk jazz med i centrum Kajfes trumpet och Bekkas guembri och sång över Nordenströms keyboards och Pasborgs drivna trummande. Yeah!

I konkurrens med:

Oskar Schönning / The Calle Stenman Quintet: America, Oh America

Mauritz Agnas: Tempus

ÅRETS GITARRJAZZ

Andreas Hourdakis: Underworld (Bolero Recordings)

Efter bland annat Dylanplattan Señor 2017 vände sig gitarristen Andreas Hourdakis den här gången till den grekiska mytologin för inspiration. Det blev en skiva präglad av påtaglig värme, täthet och melodisk rikedom, oftast i trioformat med kontrabasisten Martin Höper och trummisen Ola Winkler.

ÅRETS FRAMÅTKLIV

Svante Söderqvist: Arrival (Prophone Records)

Den ständige sidekicken med kontrabasen och numera ibland även cellon tog klivet fram efter alla år med inte bara en skiva i eget namn – han dristade sig till att ta ton också, att sjunga med kring melodin, likt en Avishai Cohen eller Keith Jarrett – med som resultat en av årets finaste skivor.

I konkurrens med:

Ali Djeridi: In Ali’s kitchen

ÅRETS FRÅGA

Torbjörn Zetterberg & Den Stora Frågan: Are you happy? (Moserobie)

Väldigt stor och svår sådan detta, fråga alltså, men Torbjörn Zetterberg har ju tagit för vana att just ställa svindlande, vindlande frågor snarare än att ge raka, enkla svar. Liras recensent Leif Carlsson lade orden väl om denna utgåva: ”Sprakande välspelad och underhållande. Koncentrerad musik med en skrovligt levande yta.” Svensk jazz i absolut framkant med Susana Santos Silva på trumpet, Mats Äleklint på trombon, Jonas Kullhammar på saxar och flöjt, Alberto Pinton på barytonsax och klarinett och Jon Fält på trummor.

ÅRETS MEST SUGGESTIVA

Anders Hagberg: North (Prophone Records)

Lite av en klyscha det där begreppet, ”suggestivt”, lätt att åkalla i brist på mer precisa ord. Men i mästerlige blåsaren Anders Hagbergs musik är just den kvaliteten påtagligt bärande, som om varje ton bär på en bild, en känsla, en ansats till något högre. Joona Toivanens piano driver på, förstärker. Basisten Johannes Lundberg betonar en alltjämt underliggande folkton. Slagverkaren Helge Norbakken leker återhållsamt med takter och lätta ljudkaskader. Delikat. Och ja, suggestivt.

ÅRETS ENERGIKICK

Anna Högberg Attack: Lena (Omlott)

Det går ofta rätt stökigt till på detta Anna Högberg Attacks andra album, men det är ett tumult och ett skav som illustrerar en stark känsla av framåtlutat driv, av en energi som bara måste få utlopp, ett uttryck som bara måste få ta form. Måste! Och det är ett tumult som läner stunderna av klarhet och stillhet en desto större styrka. Eller som Peter Bornemar skriver i sin recension: ”Storartad musik som det är omöjligt att inte låta sig hänryckas och berusas av.”

ÅRETS SNAJDIGASTE

Peter Asplund: All my Septembers (Prophone Records)

Snajdig, ett begrepp som min autocorrect ständigt försöker korrigera till ”sandig” men syftar på det där snygga, stilfulla, snitsiga som elegant klarar att inte vackla över mot det slicka och mallade – en snajdighet som ofta bärs av en starkt lysande personlighet. Som Peter Asplund, trumpetaren och sångaren som närmast personifierar begreppet. Konkurrensen var tuff här men All my Septembers har hållit årets alla månader. ”Det är fantastiskt bra det här, tidlös jazz, elegant lyrisk, och med mycket njutbara solister” skriver

Ulf Johanson i recensionen.

I konkurrens med:

Karin Hammar Fab 4: Strings attached

Ulf Wakenius: Taste of honey

Karl Olandersson: Another one

ÅRETS FÄRGKLICK

Elliot Elliot: Music, I love you (Prophone Records)

Musikern (och fotografen) med det enkla dubbelnamnet är en något udda fågel på den svenska jazzscenen, som också utarbetat en rätt egen metod att göra musik. Under komponerandet spelar han in alla instrument själv med ett midi-keyboard, men bjuder sedan in väl valda supermusiker att spela in de olika delarna ”på riktigt”. En idérik och svängig jazz med fusionvibbar, det senare främst tack vare Morgan Ågrens trummor och Krydda Sundströms elbas.

ÅRETS MOTGIFT

Jazzagenturen: Stockholm Corona Sessions vol 1+2+3 (Bra Skivor)

Coronaskivor blev närmast ett begrepp under året, men oftast syftande på solitära inspelningar gjorda i hemmets karantän. Det här handlar mer om en samlad aktion där musikerna i Jazzagenturen – en bokningstjänst för jazz – samlades för en tolv timmar lång maratonsession där de bandade hela femtio låtar i skiftande konstellationer, såväl nytolkningar av gamla klassiker som helt nya verk. Hittills har tre volymer släppts, allt i regi av initiativtagaren Pontus de Wolfe.

