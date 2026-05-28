Öland Roots är en av de festivaler som stänger grindarna efter årets upplaga.

Uppsving för det genuina – men tufft läge

I fjol gjorde jag en liten spaning i den här krönikan: att festivaltrendpendeln slutgiltigt vänt bort från det storskaligt urbana och tillbaka mot det småskaligt naturnära, men också mot det oförutsägbart brokiga och spännande.

I år skulle jag vilja lägga till ett fokus på det musikaliskt genuina. Countryvågen har förvisso lockat en del lycksökare men också satt ljuset på både små och stora (och just genuina) trotjänare som Rootsy i Falkenberg och Grenna Bluegrass (som firar 50 nästa år). Samma med visvågen!

Tyvärr är en annan spaning att det är tufft läge för många festivaler. Listan på nedlagda och pausade festivaler är betydligt längre än den på nytillkomna. Ofta grundar det sig i att ansvaret legat för tungt på kroknande ideella krafter. I stort sett alla festivaler bygger i någon mån på insatser från volontärer, vilket inte nödvändigtvis är ett problem, snarare kan det skapa en fin och viktig förankring i lokalsamhället. Men i alltför många fall står hela organisationen och faller med en ledning som sliter på fritiden.

Det gör festivalerna sårbara och i ekonomiska dyrtider och kulturella snåltider som dessa har Sverige inte råd att förlora fler viktiga arrangemang av det här slaget. Den snabba lösningen? Gå på festival! Den långsiktiga? Lobba för bättre finansiering av kulturen!

I kalendariet nedan hittar du garanterat något spännande i närheten av dig eller som är värt en liten resa. Först listar vi svenska festivaler och stämmor i datumordning, sedan har vi valt ut några favoriter från våra nordiska grannländer.

Mejla oss gärna tips om festivaler vi kanske inte har koll på!

Patrik Lindgren, redaktör Lira

LIRA FESTIVAL 2026 – SVERIGE

High Chaparral Countryfestival

28-30 maj

Den småländska nöjesparken går förstås all in med vilda västern-tema men också ett namnkunnigt och matigt artistprogram där vi förutom influgna dragplåster som Drake Milligan och James Johnston får ett brett utbud av svenska akter med dragning åt det breda, från Jill Johnson och Maja Francis till Chris Kläfford och Tennessee Tears.

countryfestival.se

Huddinge Jazz & Blues

29–30 maj

Sjödalsparken i centrala Huddinge fylls av musik i dagarna två, med tyngdpunkt på jazz och blues av det hyfsat traditionella slaget. Rediga bokningar som Louise Hoffsten, danska sångerskan Sinne Eeg, amerikanske tenorsaxofonisten Harry Allen med nordiskt band, Clas Yngström Trio och som avslutningskonsert saxofonisten Fredrik Lindborg med trio plus stråkkvartett samt Kristin Amparo som gästvokalist. Fri entré.

huddingejazz.com

Hagstastämman

30 maj

30 år firar i år den här spelmansstämman på Artur Lundkvist-gården i Hagstad utanför Oderljunga. Efter en förstämma på fredagen väntar på lördagen uppspel från scenvagn, konsert, dans och annat kul på logen. Årets gästartister är Ahlberg Ek & Roswall med Ulrika Bodén.

facebook.com/nyckelharpsfolket

Ställbergs Gruva x Supertraditional

30 maj

Konstcentret Ställbergs Gruva och skivbolaget Supertraditional inleder ett samarbete som lanseras med en ny endagsfestival på Folkets Hus i Kopparberg. På scen väntar sex liveakter: XTC in the XIV, Sofia HK, Juan Romeros Manuella Orkester, Óskar Freyr Guðnason, Ima Baeza Bilgin samt Vallåtscirkeln: Sara Parkman, Siri Anna Flensburg och Maja Kamne. Dessutom panelsamtal kring folkmusikens samtida uttryck och dess villkor. Festivalen syftar till att lyfta folkmusiken som både tradition och experiment och är en första del i ett längre samarbete mellan Ställbergs gruva och Supertraditional. Kolla även in Supertraditionals festival på Skansen den 12 september.

stallbergsgruva.se

Hammarkullekarnevalen

30–31 maj

Kulturfest tillika Sveriges största och äldsta karneval i göteborgska Hammarkullen.

karneval.se

Spelmansstämma på Disagården

31 maj

Spelmansstämma på friluftsmuseet i Gamla Uppsala med spel både i buskar och från scen.

upplandsmuseet.se

Stockholm Early Music Festival

3–7 juni

25-årsfirande festival för tidig och tidlös musik med ­spännande gränsöverskridande program, i olika kyrkor i Gamla stan i Stockholm.

earlymusicsweden.se

Ransätersstämman

4–7 juni

Klassisk värmländsk spelmansstämma grundad 1971, alltid två veckor före midsommar. Samlar gräddan av svensk folkmusik både på och framför scenerna och ute i buskspelet. I år kommer exempelvis trion Mojna, Northern Resonance, Edén Kvifte Nesheim, Mats Berglund samt trallduon Ulrika ­Gunnarsson & Anders Larsson med färsk platta i ryggsäcken.

ransatersstamman.se

5 Folk Festival

10–11 juni

Musikaliska helkvällar med Sveriges fem minoritetskulturer i ­Kungsträdgården i Stockholm. På scen bl a sverigefinska Heidi Lehto & Äkta!, tornedalska Hillaviik och Ola och Ida Stinnerbom representerande Sápmi.

facebook.com/5folkfestival

Sagobygdens Musik & Berättarfestival

11–14 juni

Gränslös visa och folksång möter sagor och berättelser på denna klassiska mötes­plats i ämnet. Det brokiga programmet bjuder på allt från folklorister till predikanter, från dockteater till musik.

sagobygdensfestival.se

Folkärna folkfest

12–13 juni

Helgen före midsommar innebär konserter, dans, ­kurser och buskspel på Folkärna Gammelgård utanför Avesta. ­Ambitiöst scenprogram med bland andra Väsen, Tibble Transsibiriska och irländskt tintade trion Folktales.

folkarnafolkfest.com

Lindbladsstämman

12–14 juni

Premiär för helt ny stämma tillägnad spelmannen Karl Lindblad (1853-1912) som verkade i Lingbo i Ockelbo kommun. Syftet med stämman är att lyfta fram Lindblads musik samt annan musik från Lingbotrakten. Det planeras för buskspel och konserter på fredagen, spelmansstämma med scenprogram, allspel och dans på lördagen och kurser på söndagen.

folkmusikfesten.nu

O/Modernt

12–14 juni

Gränsöverskridande kammarmusik med hög experimentell prägel, numera i Drottning Silvias Konsertsal i Lilla Akademiens lokaler på Norrtullsgatan i Stockholm. I år mycket Bach och Britten i programmet.

omodernt.com

Degeberga spelmansstämma

12–14 juni

Skånes största spelmansstämma hålls alltid helgen före midsommar i Degeberga hembygdspark och lockar utöver låtkurser, allspel och kollektiv kadriljdans på invigningskvällen även med intima konserter där fokus är på det ­akustiska. I år väntar exempelvis skivaktuella mästertrallarna Ulrika Gunnarsson & Anders Larsson, fiolduon ALFV och solospel på både ­säckpipa och harpa av Erik Ask Upmark. Näcken sägs härja nattetid i trakten också.

­facebook.com/degebergastamman

Ale Visfestival

13 juni

Andra året för denna lilla visfestival på natursköna Café Torpet utanför Skepplanda strax norr om Göteborg. På scen artister som Claes Pihl, Johan Frendberg och initiativtagaren Stina Klintboms eget band Stinas Visor. Estradören Hannes Westlund leder allsång och bjuder in ett antal hemliga gäster.

cafetorpet.se

Lina Lövstrand kommer till Boogaloo i Norrköping med sitt Woodwind Stories med Per Texas Johansson.

Boogaloo Festival

13 juni

Klubb Boogaloo i Norrköping bjussar på sedvanlig, årlig minifestival på restaurang Knäppingen, med fri entré och allt. På scen bland annat Lina Lövstrand Woodwind Stories med Per Texas Johansson och trombonisten Kristian Perssons svängiga bandprojekt Nine Sparks Riots.

klubbboogaloo.wordpress.com

Murbergsstämman

13 juni

Efter en paus sedan pandemins intåg återuppstod ifjol denna spelmansstämma, som i år byter plats och hålls på Ramsås bygdegård utanför Älandsbro.

facebook.com/angermanlandsspelmansforbund

Gille- & Nyckelharp­stämman

13–14 juni

Allspel, spelmanståg, dans, kurser och ­visstuga i Österbybruk på denna anrika och ambitiösa dubbelstämma med mängder av programpunkter. Det årliga Gillestipendiet delas ut och så blir det konsert med duon Storis & Limpan (dvs 2/3 av Draupner).

gilleochnyckelharpstamman.se

Västanå Teater

20 juni–5 september

Utöver Västanå Sessions senare i sommar (månadsskiftet juli-augusti) väntar tio veckors föreställningar av en ny Selma Lagerlöf-uppsättning. Den här gången är det romanen Liljecronas hem som iscensatts, som alltid med folkmusiken som bärande stomme, under ledning av Magnus Stinnerbom.

vastanateater.se

Båstad kammarmusikfestival

21–25 juni

Högprofilerad festival med över 30 år i ryggen, i år med temat Sjövägar. Messiaen Quartet Copenhagen är konstnärliga ledare och ­årets gästande festivaltonsättare är Sally Beanish.

bastadkammarmusik.se

Bangen Jazz & Blues

24–27 juni

Klassisk folklig festival i Sandvikens stadspark, men med lite tjuvstart på Kanalgården och Kulturcentrum. Bland årets artister kan nämnas Sylvia Vrethammar med Sandviken Big Band, Emmalisa Hallander med kvartett samt Claes Janson, Fredrik Lindborg och Lena Willemark i olika konstellationer.

bangen.se

Saltofolk

25–27 juni

Genuin, liten och generös festival på ­Saltoluokta fjällstation, som sedan starten 1978 lockat till sig etablerade musiker och morgondagens stjärnor. Som ett vardags-rum i fjällbjörk­skogen – ”Festivalen i väglöst land” är slogan – med midnattssolen som strål­kastare och fjällen som backdrop. Brokigt program med allt från norsk-samiska bandet Gabba och trion Gålmuk till Lira-favoriten Sofia HK.

saltofolk.se

Torsjö Live

25–27 juni

Familjedriven men högt siktande musikfest strax väster om Hässleholm. Fokus på det breda och folkliga.

torsjolive.com

Hampafestivalen

25–27 juni

På Törringelund strax utanför Malmö lanserades härom sommaren denna nya satsning som är en kombination av en klassisk musikfestival och en mässa om hampa. Musik, mat, kunskap och kultur är temat och förutom workshops, föreläsningar och annat vankas det artister företrädesvis från reggae-sfären, från internationella dragplåster som Alborosie och Stylo G till svenska som Helt Off, General Knas och Syster Sol.

hampafestivalen.xyz

Valle Baroque

25–28 juni

Barockensemblen Göteborg Baroque bjuder till musikfest med konserter i bland annat Varnhems klosterkyrka och Skara domkyrka. Och det häftiga gänget Barokksolistene förvandlar Skara stadshotell till en 1700-talskrog med sin show på temat Bellman.

goteborgbaroque.se

Jazzfestival Mosaic

26–29 juni

Gemytlig liten festival på Café ­Mosaic mitt i Västerås med en mix av väletablerade akter på den svenska jazzscenen och lokala förmågor. Bland artisterna kan nämnas Karl Olanderssons kvartett, Sisters of Invention och GUBB + Thomas Backman. Frivillig entré i dörren.

facebook.com/kulturforeningenmosaic

Jesper Lindell Festival

26–27 juni

Efter fjolårets premiär som Brunnsvik Music Festival tar man i år namn efter initiativtagaren Jesper Lindell, vars studio alltså ligger i natursköna Brunnsvik, nära Ludvika. Soul-roots-artisten Lindell själv spelar bägge kvällarna med sitt band och agerar kompband där det behövs, men också en rad andra artister kommer att spela i slänten mot sjön Väsman, exempelvis Moneybrother, Atomic Swing och Carl Norén & The Capitols.

jesperlindellfestival.com

Tobaksspinnarstämman

26–29 juni

Västerdalsmusik på Nås. Kurser, konserter, danskvällar (och nätter) med spelmän som Anders Rosén och Pelle Björnlert. Smygstart i puben på fredagen, välkomstkonsert på lördagen, kyrkokonsert och sen ”intimkonsert” på söndagen. På måndagen glider det hela över i Västerdalsstämman.

tobaksspinnarstämman.se

Stämmoveckan

26 juni–5 juli

Samlingsportal för alla de stämmor, konserter och kurser som hålls i Siljansbygden den här intensiva perioden – inklusive Tobaksspinnarstämman, Hornblåsarstämman (30 juni) och Bingsjöstämman.

stammoveckan.se

The Tallest Man On Earth kommer till Folk från skogen i Gullabo.

Folk från skogen

27 juni

Spännande ny festival i utkanten av lilla Gullabo i allra sydligaste Småland startad 2023 med som grundtanke att ”livemusik frodas bäst i skogens rofyllda natur” och med målet att ”berika landsbygden och ge både publik och artister nya möten och minnen”. Brokigt program med allt från alternativ pop till akustisk folk, med namn som The Tallest Man On Earth, country-kultiga Kiitos För Allting och vokalfolkgruppen Trio Rop.

folkfranskogen.se

Stavnäsfestivalen

27 juni

Folklig festival vid ­västgötska Billingens strand, med såväl breda publikdragare (Caroline af Ugglas, Patrik Isaksson) som mer utpräglade visartister (Jenny Almsenius, Grabbarna från Eken). Därtill ett generöst barnprogram.

stavnasfestivalen.se

Stödestämman

27 juni

Imponerande 76:e året för denna spelmansstämma på Huberget i Stöde. Fullspäckat program hela dagen med konserter, visstugor, allspel, dansuppvisning och dans på logen kvällen lång.

stodestamman.se

Lyckå kammar­musikfestival

28 juni–5 juli

Högklassigt festspel med internationell kammarmusik, i Blekinge. 43:e upplagan.

lyckafestival.com

Gullinsommar

30 juni–1 augusti

Spridda sommarjazzdagar på Gullinmuseet i Sanda på Gotland. Årets Gullin-stipendiat Amanda Sedgwick med kvartett ger konsert 5 juli i Sanda kyrka.

sandagotland.se/gullinmuseet

Finska Polenta tar sig ända till Bingsjö i sommar.

Bingsjöstämman

1 juli

Mysig, myllrig och intim stämmoklassiker som får folkmusik-Sverige att vallfärda år efter år. Mängder av konserter, kurser, dans och buskspel på olika platser. Det övergripande temat i år är Bingsjömusiken, vilket bland annat gestaltas av en konsert i kapellet med Merit Hemmingson, som passar på att ha skivsläpp för albumet Pekkos Per & jag. Finska kvartetten Polenta kommer också, liksom en rad fina duor som Ian Carr/Maria Jonsson, Våtmark, Ville & Tommie, Amy & Folke m fl. Dessutom invigs en ny Hjort Anders-utställning på Nygårdsgården.

bingsjostamman.se

In Between Music Festival

2–5 juli

I kulturhuset Ravinen utanför Båstad och i Hjärnarps kyrka hålls denna festival tillägnad musik mellan och bortom genregränserna och även in på poesins trakter. Konstnärliga ledare är kompositören Stefan Klaverdal och gitarristen David Härenstam. Årets tema är folkmusik och intressant blir mötet mellan nyckelharpisten Erik Rydvall och Björn Ranelid, där den ene ska spela Bach och den andre recitera egna texter. Sångerskan och kantelespelaren Mirja Palo framträder också, bland annat under en helkväll ägnad åt nytolkningar av Evert Taube.

inbetweenmusicfestival.se

Bodastämman

3 juli

Intensiv vecka med olika slags arrangemang (såväl kammar- som folkmusik och dans) med kulmen på stämmofredagen vid Boda Gammelgård med dans på logen och konsert på utescenen med norska ”folkparty”-bandet Madam Jam. Dagen därpå väntar även vokaltrion Irmelin inom ramen för Boda Kammarmusikvecka.

bodabygden.se

Clandestino Festival

3–4 juli

Clandestino pågår numera mest hela tiden under begreppet Clandestino & Beyond med konserter, föredrag och annat under både vår och höst. Själva festivalen har skiftat mellan olika spelställen och tidpunkter och i år är man tillbaka mitt i sommaren och även tillbaka i Göteborgs hamnområde, strax uppströms från Hisingsbron i det uppmärksammade område som kallas Ringön. På och kring Bryggan väntar sedvanligt halsbrytande spännande bokningar som Ata Kak från Ghana, landsmaninnan Lamisi (debut på Real World i år), La Saramuya Picó Sound System från Colombia, slovenska Širom och svenska ”afrogrunge”-bandet Boko Yout.

clandestinofestival.org

Midnight Light Festival

3–4 juli

Sedan 2017 hålls denna lilla musikfest vid Folkets Hus i Vilhelmina. Musik, gärna av lokal karaktär, men också god mat, vacker miljö och diverse kringaktiviteter utlovas.

midnightlightfestival.se

Torsåker Bluegrass Festival

3–4 juli

Förra året var något av en omstart efter ett års paus och i år tar festivalen ett nytt kliv och byter till en ny spelplats: gården Ol-Jans ett par kilometer sydöst om samhället (fortfarande ett par mil sydväst om Sandviken). Förhoppningen är att där kunna utvecklas och växa till ett mer lättillgängligt evenemang. Denna 42:a upplaga av av festivalen bjuder på primärt svenska artister som Downhill Bluegrass Bad och Original Five men också amerikanen John Moore.

torsakerbluegrassfestival.se

Ye Banished Privateers gör Delsbo osäkert i sommar.

Delsbostämman

3–5 juli

Anrik spelmansstämma sedan 1952 som lockar mängder av spelmän och publik till kurser, allspel, buskspel och konserter. Tjuvstart redan på torsdagkvällen den 2 juli då det hålls invigningskonsert för Musik vid Dellen på Norrbo hembygdsgård. På scen under stämman väntar sen bland annat artister som Breda Gatan och Triakel, långa rader av spelmanslag och även ett fint program för de yngre. Och för de äldre med ungt sinne väntar sjörövar-folkmusik med brutalt svängiga Ye Banished Privateers.

delsbostamman.nu

Stockholms Visfestival

4 juli

Yrkestrubadurernas förening smäller till med en artisttät eftermiddag på Vintervikens Trädgård. På programmet en lång rad visartister, däribland Eva Hillered, Pierre Ström, Nordic Sisters och den underfundiga kvartetten Lill-Britt Siv.

stockholmsvisfestival.se

Öland Roots

8–11 juli

Arrangörerna bakom denna klassiska festival för roots och reggae har kämpat de senaste åren – inte med att få dit publik, för den kommer – men för att mäkta med helt enkelt. 2024 års minivariant ”Öland Reboots” var ett sätt att hämta andan men nu kommer beskedet att sommarens festival blir den allra sista. Och då väljer de att slå på stora trumman en sista gång, utökar till fyra dagar och välkomnar stjärnor som Luciano, Nadia McAnuff, Jah Mason, Fastpoholmen, Helt Off, Governor Andy och typ alla andra man kan tänka sig också. Vem ska klara av att plocka upp den här kastade handsken?

olandroots.com

Visfestivalen i Västervik

9–11 juli

Den svenska visan är i ropet igen, både i form av återblickar på eviga storheter och nyskrivna samtidsbetraktelser. Festivalen i Stegeholms slottsruin är en sann klassiker i genren och har samlat visfolket sedan 1966. Begreppet visa tolkas generöst, med namn som Louise Hoffsten, Titiyo och Weeping Willows, men också Toni Holgersson och – förstås – det senaste årets stora visfenomen William Sundman Sääf.

visfestivalenvastervik.se

Åmåls Bluesfest

9–11 juli

Sedan 1992 hålls denna bluesfest i dagarna tre med nordiska gräddan plus handplockade ­internationella namn som brittiska Alice Armstrong, finska Wentus Blues Band och amerikanska akter som Dana Fuchs, GA-20 och Southern Avenue.

bluesfest.net

Silva Festival

9–11 juli

På bara några år har festivalen Into The Woods i östra Hallands skogar, strax norr om Unnaryd, etablerats som ett av de mest spännande sommarevenemangen. Nu byter den av lite oklara skäl namn men fortsätter i samma anda – och lockar utöver musiken med allt från slöjdworkshops till bastubad och naturskön camping. Och precis som tidigare spännande artistbokning i hela spannet från Tarabband till Valter Nilsson, från Kinshasa-bandet Fulu Miziki till traktens egna Unnaryd Allstars. ”Silva är inte ett brott med det som varit utan platsen vi fann i slutet av stigen.”

silvafestival.se

Nääsville Bluegrass Festival

10–11 juli

Bluegrass vid Sjövikens festplats vid Ätran, i år med band från hela Europa: Italien, Tjeckien, Polen, Storbritannien …naasville.se

Hälsingehambon

11 juli

Anrik hambofest och tävling på fyra orter under en och samma dag: Hårga, Bollnäs, Arbrå och Järvsö.

halsingehambon.com

Hällesåkersstämman

11 juli

Spelträff på Börjes­gården i Lindome.

hallesakersspelmanslag.se

Norrbostämman

12 juli

Folkmusik och sång på Norrbo hembygdsgård, mellan Dellensjöarna i Hälsingland. Spelmanslag och konserter med bland andra Sonja Sahlström, dragspels-orkestern Valsverket och norska fiolspelaren Oline Bakkom som även håller i allspelet tidigare på dagen.

www.hembygd.se/norrbo

Vattnäs Konsertlada

12–25 juli

Operahuset vid Orsasjöns strand strax utanför Mora bjuder in till sommar­föreställningar där det i år vankas premiär för en nyskriven opera om paret Anders och Emma Zorn.

konsertladan.com

Lena Jonsson är redo för Burträsksvängen.

Burträsksvängen

16–19 juli

Familjär musikfestival med anrik spelmansstämma, kurser och artister som Ahlberg Ek & Roswall, Lena Jonsson, Josefina Paulson och Maria Jonsson.

burtrasksvangen.nu

Världsarvsjazzen

17–18 juli

Efter tre års tystnad återuppstår i sommar den av många så saknade festivalen på hälsingegården Erik-Anders i Söderala strax utanför Söderhamn. Bakom kulisserna vakar Jan Johanssons ande vilket på olika vis präglar programmet. Årets artistuppbåd ser lovande ut med bland annat (Jan Johansson-stipendiaten) Daniel Karlsson med trio, Magnus Carlson & The Moon Ray Quintet, Karin Hammar Fab 4 och en hyllning till den lokale storheten Thomas Jutterström.

varldsarvsjazzen.se

Drakamöllans operafestival

18 juli

Gårdshotellet på Österlen kallar sig också för Operagården. Till vardags är det mindre föreställningar inomhus men en gång varje ­sommar flyttar man ut i ”operabacken” och sätter upp en större föreställning. I år är det Georges Bizets klassiker Carmen med ­Josefine Andersson i huvudrollen.

drakamollan.com/operafestival

Utmarksmusiken

18 juli

Nya tag i år för denna unika ”mikrofestival” på Ransby­sätern i norra Värmland, där ett nytt team av bokare tagit över efter Johan Berthling som fokuserar på nya skötebarnet Music For The Eyes. Kanske blir det mindre av det experimentella framöver, men de tycks vilja behålla den stora och öppensinnade bredden och söker ”en blandad kompott, men med rötter i folkmusik”. Hittills klara är band som Sagor & Swing, Vädur och indiepoppiga Julia Do Mar.

utmark.se

Västersjöns visfestival

18 juli

I lilla Ljungabolet vid Västersjöns strand, nordost om Ängelholm hålls vad arrangören själva menar är ”Sveriges vackraste visfestival”

facebook.com

Bjuråkersstämman

19 juli

Spelmanståg, buskspel och dans i vacker hälsingegårdsmiljö på Bjuråkers Forngård.

hembygd.se/bjuraker

Ljungbacka­stämman

19 juli

Småskalig och ­familjär folk- och visfestival i Ebba­lycke, Sölvesborg. Spel till dans, musik samt buskaspel i naturskön miljö utlovas. ­Fri entré för spelmän med instrument.

facebook.com/ljungbackafestival

Gotland Chamber Music

20–24 juli

Klassisk kammarmusikvecka i S:t Nicolai kyrkoruin i Visby och i kyrkor runt om på Gotland. Allt under konstnärlig ledning av Staffan Scheja.

gotlandchamber.se

Supertrio på ingång till sommaren Korrö! Kjell-Erik Eriksson, Merit Hemmingson och Kalle Almlöf.

Korröfestivalen

23–25 juli

En av sommarens viktigaste träff- och höjdpunkter är vallfärden till­ hantverksbyn i Smålands ljusaste inre där vi i år kan uppleva (och mingla avspänt med) artisterna. I år känns faktiskt programmet ovanligt maffigt, eller vad sägs om ösiga Folk All-in Band, Hoven Droven, Triakel, ­dubbeln ­Kongero & Wör, trion My Dear Companion, vinnarna av förra årets studentspelmanslags-VM (Lunnefolk) … Och så en sann supertrio med Merit Hemmingson, Kalle Almlöf och Kjell-Erik Eriksson. Därtill kurser, spel till dans natten lång och ett gediget barnprogram. Och så kör vi mot allt förnuft Liras famösa festival­tält även i år – räkna med akustiska special­konserter, spontana jam, gratis fika och allmänt trevligt häng!

korrofestivalen.se

Vindelfjällens kammarmusikfestival

23–26 juli

I natursköna Ammarnäs i det innersta av Västerbotten hålls sedan några år denna intima festival vars vision är att sammanföra upplevelsen av klassisk musik och storslagen natur, mitt i Vindelfjällens biosfärområde och en lokal kultur präglad av inte minst det samiska arvet. Konserterna hålls både inomhus i Ammarnäs kyrka och ute i naturen vid Gillesnuoles fors.

vindelfjallenskf.se

Musik i Kullabygden

23–30 juli

Hela 80 år firar faktiskt den här tillställningen som också brukar kallas sig Sveriges äldsta musikfestival. Varierat och lyxigt program med folk-, jazz- och kammar-musik om vartannat. Öppningskonserten är med den lite otippade jazztrion Jan Lundgren, Lars Jansson och Magnus Lindgren, och sedan väntar exempelvis Lena Jonsson Trio, Frida Öhrns hyllning till Monica Z, stökig storbandsfolk med Spöket i köket och ett program med klassiska årstidsstycken av Vivaldi, Piazzolla och Grieg.

musikikullabygd.se

Visfestivalen i Lund

24 juli

Mer och mindre etablerade namn samsas på detta arrangemang på Kulturen i Lund. På scenen i år bland andra Åsa Jinder (som firar 50 år som artist), Elona Planman och dansk-svenska duon Perry Stenbäck & Christine Dueholm.

visfestivalenilund.se

Visfestival Holmön

24–26 juli

Välrenommerad och väl­besökt visfest på Holmön nära Umeå, sedan 1994. Sedan förra året i ny regi sedan de boende på ön själva tagit över arrangörsskapet. På årets scen väntar artister som Franska trion, Harriet Nauer, Rebecca Tilles och och visstjärnan William Sundman Sääf.

holmonsvisfestival.se

Munkarpsfestivalen

24–26 juli

Lilla Munkarp är en by på landet utanför Höör, mitt i Skåne. På Munkarpsgården, till vardags en loppis, ordnas nu för tredje året en ambitiös liten musikfest. Det gamla hönshuset har förvandlats till en scen för både lokala och ditresta artister (mycket skånskt) där genre inte är så viktigt som att de har något att berätta – det må vara rockigt, punkigt, folkligt. Bland årets bokade artister finns Anna-Lena Brundin & Jan Sigurd, Lotta Wenglén och Georg Meggs.

facebook.com/munkarpsfestivalen

Dan Andersson-veckan

24 juli–1 augusti

Kulturdagar i poetens anda och fotspår i Ludvikabygdens finnmarker.

dananderssonveckan.com

Svenska Akademiens Pepshyllning

25 juli

Endagsfestival i Peps Perssons namn och anda i Malmö Folkets Park. På scen huvudnamnet Svenska Akademien samt Kalle Baah, Kung Kodum, Kristin Amparo och Governor Andy, alla med både egna låtar och tolkningar ur Peps rediga låtskatt. Efter denna baluns fortsätter Svenska Akademien på en egen turné med Pepsprogrammet, till bland annat Göteborg, Borgholm och Stockholm – se datum på hemsidan.

akademien.nu

Dans & spelstämma i Anundsjö

25 juli

Kurser, workshops och konsert med spelmannen och berättaren Tomas Andersson. Hålls på Anundsjö hembygdsgård i Bredbyn, nordväst om Örnsköldsvik.

facebook.com

Vinterviken Country & Bluegrass Festival

25 juli

Småskalig endagsfestival i Vintervikens Trädgård precis söder om Söder i Stockholm, arrad av Amerikanska Folkmusikföreningen. I år väntar band som New Valley Stringband och Emma & The Dusty Roses.

facebook.com/vintervikenbluegrassfestival

Kan alla stå stilla OCH titta mot kameran? Nej, men spela musik kan de, Hederosgruppen. T ex i Katrineholm.

Katrineholm Jazz & Blues Festival

25 juli

Jazz och blues vid Stora Djulö herrgård. Starkt program som vanligt, i år med bland andra Örjan Hulténs Peaceful Warrior, Patrik Boman Seven Piece Machine, Hederosgruppen och Blue Benders. Fri entré!

katrineholmjazz.se

L’Jazz sommarjazz

27–31 juli

40-årsfirande idyllisk sommarjazz på Gustafsbergs badrestaurang i Uddevalla. Bredd och kvalitet med artister som Lars Jansson Trio med Per Texas Johansson, Viktoria Tolstoy och Langendorf United.

ljazz.se

Orbadenstämman

28–29 juli

Den återupplivade stämman i södra Hälsingland har landat i sin nya form med låtkurser, dans, kyrkbåtskonsert, scenframträdanden och buskspel. Fri entré för spelmän och smygstart redan den 27:e med allsång vid vikingahuset Orhall.

orbadenstamman.se

Ystad Sweden Jazz Festival

29 juli–2 aug

Ystad Jazz är inne på sitt sjuttonde år och matar på med ett sedvanligt välkurerat program där både tungviktare och uppkomlingar fyller sommarstadens gågator, teatrar, slottsparker och trädgårdar. Årets hedersgäst är brassen Ivan Lins som spelar med sin kvartett. Under fem dagar erbjuds ett späckat schema där internationella stjärnor som Veronica Swift, Kurt Rosenwinkel, Randy Brecker och Nils Petter Molvær samsas med svenska diton som Yttling Jazz, Bobo Stenson Trio, Magnus Carlson & Moon Ray Quintet och Emmalisa Hallander – och även en del musik bortanför jazzfåran, som Kebnekajse och Jill Johnson. Ett par smärre teman kan utläsas: italienskt, med bland annat Francesca Tandoi, och så en del John Coltrane 100 år, där vi bl a får höra munspelaren Mathias Heise tolka A love supreme med DR Big Band. De yngsta kan glädjas åt duon Mimi Terris & Dan Knaggs föreställning Vadå jazz? Festivalen expanderar också en österut på Österlen med nya scener i Hannas och Simrishamn.

ystadjazz.se

Den i Lira nyligen porträtterade Efia Abu, här med Isak Strand på gitarr, kommer till Urkult.

Urkult

30 juli–1 augusti

30 år fyller den i år, den brokiga och breda folkfesten i folk- och rootsmusikens tecken vid Nämforsen. Familjär stämning och alltid starkt, spännande och brett artistuppbåd på scen, både svenskt och internationellt. I år ser vi fram emot artister som finska Värttinä, samiska Áššu, danska AySay, norska Pumpegris, Sara Parkman, Amanda Bergman, Efia Abu, och så inte minst dubbelkonserten med Hoven Droven och Gangar – tyngre än så blir det inte. Läs mer om det matiga programmet för barn och unga i Liras sommarnummer.

urkult.se

Kammarmusikfestivalen i Sandviken

30 juli–1 augusti

Fyrtionde gången nu faktiskt för denna kvalitets­festival för kammarmusik i naturskön miljö under konstnärlig ledning av Tobias Carron och Mats Widlund.

kammarmusik.org

Stockholm Blues & ­Heritage Festival

31 juli

Endagsfestival i sam­arbete med Stockholms Bluesförening i charmiga Ekermanska Folkparken på Söder i Stockholm. På scen bland andra Tove Gustavsson Band och Max Lorentz & Delad Vårdnad.

stockholmblues.se

Eds Countryfest

31 juli –1 aug

Ägarbolaget bakom festivalen gick i konkurs i vintras, dock inte på grund av festivalen, men det hela kom snart på fötter igen med en delvis ny organisation. Nu satsas det i stället extra mycket på sommarens festival, utökar till två scener och två dagar men en lång bokade artister: Erika Jonsson, Chris Kläfford, Hannah Aldridge …

edscountryfest.se

Västanå Sessions

31 juli–1 augusti

Västanå Teaters kärnduo Magnus och Sophia Stinnerbom bjuder i år in bland andra sångerskan Heidi Talbot för en två dagar lång musikfest i Berättarladan där både den irländska och den svenska folkmusiken får stå i fokus.

vastanateater.se

Folkmusikfesten i Stjärnsund

31 juli–1 augusti

21:a året för dessa fullspäckade festdagar med konserter, vallmusikmorgon, stämma, kurser, spelmansbrunch och mycket mer i fantastisk bruksmiljö.

folkmusikfestenistjarnsund.se

Uddevalla folkmusikfestival

1 augusti

Småskalig festival på Bohusläns museum med dans, kurser och konserter med artister som Sabina Henriksson, Västkustfolk och ett program med spelmän från Donegal.

uddevallafolk.se

Ett av flera finbesök till skånska Arild i sommar: Jakob Karlzon & Viktoria Tolstoy.

Arild Jazzfestival

1 augusti

Förra årets premiär för den nya hamnfesten i natursköna Arild får en fortsättning. ”En ny magisk dag i Arilds hamn där jazz, hav och sommar möts i en unik stämning”, som arrangören skriver. Bakom det hela står den ideella föreningen Jazzen & Sillen som i år kokat ihop ett slående ambitiöst och namnkunnigt program med Viktoria Tolstoy & Jakob Karlzon, Rigmor Gustafsson & Trulsson Trio och ett Miles & Coltrane-program med Bohuslän Big Band. Bland annat!

arildjazz­festival.se

Skatelöv ­spelmansstämma

2 augusti

Årlig liten stämma på Rosenlunds hembygsdsgård strax söder om Växjö.

fiol.nu/next_stamma

Hällevik Tradjazzfestival

6–9 augusti

Fiskeläget Hällevik på Listerlandet förvandlas till New Orleans, med både internationella och svenska band med dragning åt det traditionella med artister som Gunhild Carling, brittiske klarinettisten Adrian Cox och Mama Shakers.

jazzen.nu

Kalvfestivalen

6–9 augusti

Välrenommerad festival och utvecklingsverkstad för nutida konstmusik i lilla Kalv i Svenljunga kommun. Årets tema är tunna platser, vilket syftar på den forntida keltiska tanken att det finns ”tunna” platser i naturen där gränsen mellan det vardagliga och det spirituella är särskilt tunn, vilket möjliggör djupa andliga upplevelser. Vilket alltså på olika vis kommer att prägla årets festivalupplaga.

kalvfestival.se

Vävra Musik & ­Kulturfestival

7–8 augusti

Lokalt och globalt blandas friskt liksom genrer (gärna så kallad världsmusik men också konst och litteratur) på denna intima festival i bohuslänska Vävra, mellan Kungälv och Marstrand. Bland bokade band kan lyftas fram de afrikanskt svängiga Celso Paco & Dynamite de Luxe.

vavra-mok.se

Galgbergsfestivalen

7–8 augusti

Tioårsjubileum för denna fina musikfest på Hallandsgården i Halmstad. Artistmixen är som alltid brokig men med kvalitet i fokus. I år med akter som Ale Möller, Anastasía, Moneybrother, Jesper Lindell, Calaisa och Timo Räisänen.

musikhallandia.se

Ornungastämman

7–9 augusti

Natur och kultur i skön för­ening när västgötska Ornunga bjuder in till intim festival i vackra omgivningar. I år med vår förra omslagsduo Lena Jonsson & Johanna Juhola, norska duon Qvam Plassen, svenska duon Gudmundson Bäckström, Ralf Novak Rosengren, Västra Låtverkstan … Gott om workshops, kurser och även vandringar i kulturlandskapet.

ornungastamman.se

Durspelsstämman

7–9 augusti

Efter att tidigare ha hållits på Folkets hus i Ankarsrum flyttade i fjol durspelsstämman ett par mil västerut till bygdegården i likaledes småländska Frödinge. Vankas gör låtstugor, allspel, konserter och gammaldans.

durspelssmederna.se

På gränsen

8 augusti

På gränsen till Norge både geografiskt och kulturellt befinner sig den här värmländska spelmansstämman ”i det lilla formatet med stora upplevelser”. På Eda hembygdsgård väntar kurser och konserter med bland andra Kjell-Erik Eriksson, Margrete Nordmoen, Mats Berglund och skivaktuella Klas Anders Haglund.

Kvartetten Den Fule släpper ny skiva i höst och spelar i sommar bl a på Jazz & Glass-festivalen i Flen.

Jazz & Glass Festival

8 augusti

Litet femårsjubileum för denna kombinerade jazz- och glassfest i Thuleparken i Flen, i hjärtat av Sörmland. Fri entré med stor bredd i programmet, med artister som Vivian Buczek, Homero Alvarez Sep7ett, Den Fule och Simone Moreno.

scenkonstsormland.se

Akustiskt i Tobo

8 augusti

Eric Sahlström-institutets årliga heldagsfest i Tobos gamla jaktslott, helt utan elektrisk förstärkning. På scen bl a duon Olov Johansson & Catriona McKay och en kvartett nyckelharpsmästare: Ditte Andersson, David Eriksson, Torbjörn Näsbom och Cajsa Ekstav.

esitobo.org

Svenska Ord & Toner

12-14 augusti

Premiär för ”Stockholms minsta jazzfestival” som hålls i liten skala tre sensommarkvällar i trädgården vid Hasse Alfredsons och Tage Danielssons klassiska Svenska Ord-stuga i Vitabergsparken. Bo Sundström, Isabella Lundgren och Viktoria Tolstoy håller i varsin kväll och bakom festivalen står Tina Ahlin och Carl Bagge.

Way Out West

13–15 augusti

Tungviktaren i göteborgska Slottsskogen där vi bland publikdragande stjärnor och smala kreddigheter även hittar artister med åtminstone en fot i Liras domäner. I år exempelvis brittiska klubbjazziga Ezra Collective, brassen Arthur Verocai, singer-songwritern Bonnie ”Prince” Billy och allas vår David Ritschard. Och jo: visst är det dags i år för Sara Parkman!

wayoutwest.se

Stallarholmens Visdagar

14–15 augusti

Ambitiös och hyfsat nyetablerad, folklig visfestival där begreppet visa tolkas i bred bemärkelse. På Mälsåkers slott i sörmländska Stallarholmen väntar artister som Sonja Aldén, Py Bäckman & Janne Bark, Sophie Zelmani och Jan Johansen.

stallarholmensvisdagar.se

Ödåkra Jazz Festival

14–15 augusti

Uppkomlingen i Ödåkra strax norr om Helsingborg rullar vidare, nu på sitt sjätte år. Totalt runt tjugo konserter brukar det bli vid den gamla spritfabriken, i år med artister som franske gitarristen Gustave Reichert, saxofonisten Amanda Sedg-wick, Peter Asplund, Sand & Hallander och festivalgeneralen själv: trumpetaren Björn Ingelstam. Som förstås också sett till att Miles Davis 100 år kommer att firas med ett specialprogram.

odakrajazzfestival.com

Music For The Eyes

14–15 augusti

Andra året för denna nya festival för experimentell musik och konst i Långbans Gruvby, nordost om Filipstad i Värmland. Långban sägs vara världens mest mineralrika plats och efter fem sekler av gruvdrift är det nu skådeplats för helt andra äventyr. Johan Berthling ligger bakom det imponerande programmet med artister som Valkyrien Allstars, Ellen Arkbro och Jan St Werner.

varmlandsmuseum.se

Väddö visfestival

15 augusti

En eftermiddag i visans tecken på Kista hembygdsgård (i Roslagen alltså, inte Stockholmsförorten), med artister som Ola Aurell, Jenny Almsenius och Gunnar Källström med som ciceron den sjungande presentatören Tobbe Ljunglöf.

facebook.com/vaddomusik

Donsö Visfestival

15 augusti

Tredje året nu för denna visfest på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Vilka artister som dyker upp på bryggan vid hamnkaféet Popsicle avslöjas under sommaren.

facebook.com

Norska Malin Pettersen kommer till Grenna!

Grenna Bluegrass Festival

15 augusti

Sedan 1978 på Grännaberget (dvs 50-årsjubileum nästa år!), som vanligt tredje lördagen i augusti. Dagarna före festivalen hålls även Grenna Bluegrass Academy med workshops – i år med amerikanska kvintetten (tillika årets dragplåster som liveakt på festivalen) Volume Five som kursledare. Även starkt program i övrigt med ett par tjeckiska band och så norska favoriten Malin Pettersen.

grennabluegrass.se

Solhällans Sommarfest

21–23 augusti

På den nyuppväckta Solhällan i Löderup på Österlen blir det högoktanig americanafestival med team Folk å Rock bakom bokningarna. Vilket innebär artister som Kashena Sampson, Sunny War, Otis Gibbs och ”cowpunkiga” Jenny Don’t and The Spurs.

facebook.com

Göteborgs Dans- och Teaterfestival

21–30 augusti

Göteborgs stora vartannatårliga dans- och teaterfestival bjuder på scenkonst på stadens viktigaste scener som Stora Teatern, Folkteatern, Atalante och Stadsteatern. Fokus på dans och teater men också annan scenkonst som performance och cirkus från världens alla hörn.

gdtf.se

Balkan Beats

21–22 augusti

Göteborgs klassiska nöjespark Liseberg bjuder in till en serie temahelger i sommar, inte bara inom musik, men sista helgen ut blir det just fokus på musik och då med Balkanrötter. Tre tunga liveakter med Göteborgskoppling väntar: Bosnia Express, Andra Generationen och Svarta Safirer.

liseberg.se

Svalsjö Folk

21–22 augusti

På Örsebo Södergård mellan Kisa och Malexander i södra Östergötland vankas en intim liten festival med oerhört ambitiöst program. I år väntar bland annat Spöket i köket, Northern Resonance, Lena Jonsson Trio, Lena Willemark & Simon Nyberg och Ahlberg, Ek & Roswall med Ulrika Bodén. Håll även utkik efter enstaka konserter tidigare under sommaren, med bland annat Ale Möller Trio och Quilty.

helldorff.se/svalsj-folk

Rootsy Summer Fest

21–23 augusti

Dags för den sjunde upplagan av Rootsys redan klassiska sommarhappening – Sveriges största americanafestival? – i Hwitans trädgård vid Ätrans strand i Falkenberg. Americana och närbesläktat av såväl svenskt som nordamerikanskt ursprung med artister som Anastasía, Valter Nilsson och Jesper Lindell från vår sida pölen, Aaron Lee Tasjan, Emily Scott Robinson, Otis Gibbs, Nick Lowe och James McMurtry från den andra.

rootsylivefalkenberg.se

Stockholm Roots

21–23 augusti

Parallellt med nyssnämnda event fylls Debaser på Hornstulls strand i huvudstaden av delvis samma uppställning av country, amerikansk folk och rootsig rock. Bland de många artisterna på fyra olika scenerna här kan nämnas Emily Scott Robinson, James McMurtry, Aaron Lee Tasjan och Nick Lowe.

debaser.se

Östersjöfestivalen

21–29 augusti

Musik i världsklass med Östersjöregionens bästa orkestrar, körer och solister med Berwald­hallen i Stockholm som huvudscen. Inget specifikt tema i är men en ”blandning av orkesterkonserter, kammarmusik, körverk, jazzutsvävningar, samtida premiärer, familjedag och gränsöverskridande samarbeten.

balticseafestival.com

Visbyfestivalen

22 augusti

Akustisk, intim singer-song­writerfestival på Joda i hamnen, med artister som Toni Holgersson och rutinerade trion FJK bestående av Anders Forslund, Christer Jonasson Tolv och Mats Klingström.

visbyfestival.se

Lars Bygdén är en av akterna på den helt nya lilla festivalen Själ och hjärta.

Själ och hjärta

22 augusti

Premiär för ny musikfestival på Tomarps Kungsgård, ett medeltida slott nära Kvidinge i nordvästra Skåne. På scen singer-songwriters som Lotta Wenglén, Lars Bygdén och I’m Kingfisher samt annat smått och gott.

tomarps-kungsgard.se

NoMeMus

26–30 augusti

Utläses nordisk festival för medeltida musik och hålls på flera spelplatser i Östergötland: Söderköpings medeltidskyrkor, Linköpings domkyrka och i Vreta och Askeby klosterkyrkor. Konserter men också kurser och workshops.

nomemus.se

Jazz & Blues All Star Festival

28–29 augusti

Tredje året nu för detta återupplivande av stockholmska Skeppsholmen som festivalplats. Fokus på jazz av det svängiga, funkiga och publiktillvända slaget med namn som Amanda Ginsburg, Emmalisa Hallander, Ekdahl/Bagge Big Band med Bo Sundström, Patrik Boman Seven Piece Machine, tributebandet Stevie! och en Herbie Hancock-hyllning av Peter Johannesson Sixtus.

jazzochbluesfestivalen.se

Folk på Vänna

29 augusti

”Musikfestivalen där amerikanska södern möter Dalsland.” Intim liten festival i den nordamerikanska folkmusikens tecken på en gård ute på en udde i sjön Västra Silen, söder om Årjäng i Dalsland. Bland bokningarna märks Anastasía med sina Alf Robertson-tolkningar samt svensk-amerikanska The Satchel Kid.

vannagard.se

Live At Heart

2–5 september

Myllrande showcasefestival i Örebro med ett hundratal konserter i alla genrer, osignade och etablerade artister om vartannat. Därtill konferenser och panelsamtal.

liveatheart.se

Vallåt Trallåt

4–5 september

Den lyckade endagspremiären förra året får en fortsättning och därtill en extra dag – vokalmusiken är ju på uppgång, och här vankas alltså en festival helt tillägnad folksång, visor och trall. Platsen är Stenegård i Järvsö och det erbjuds konserter, kurser och dans till trall. Årets huvudakt är en av genrens storheter: vokalkvartetten Kongero.

vallattrallat.se

Kammarmusik i stan

4–6 september

Ny satsning på kammarmusik i Stockholm, grundad av konsertpianisten Lana Suran, med visionen att etablera en årlig festival och en knutpunkt i Stockholms kulturliv. Världsledande musiker från både Sverige och utlandet möter publiken i en intim miljö i Franska kyrkan – passande eftersom festivalens första upplaga är ett slags hyllning till just fransk kultur.

instagram.com

Göteborg Jazz Festival

5 september

Detta firande av den mer klassiska jazzen har skiftat form flera gången de senaste åren, och i sommar blir det återigen ett nytt upplägg: en intensiv endagsfest på stamhaket Contrast Public House på Tredje Lång. Jazz både inne och ute från förmiddag till sena kvällen utlovas. Därefter laddas det för fullt inför nästa års 50-årsjubileum.

classjazz.se

Adelsöfestivalen

5 september

På Adelsö i Mälaren norr om Södertälje hålls sedan några år denna intima och lite småhemliga gräsrotsfestival, ”sensommarens mysigaste”, som struntar i genrer och blandar välbekant med okänt.

facebook.com/adelsofestivalen

Slaka Kulturdagar

5–6 september

Kulturhändelser av de mest skilda slag på och kring hembygdsgården i Slaka utanför Linköping. På söndagen spelmansstämma, kurser, utställningar och konserter.

kulturkraftslaka.wordpress.com

Valkyrien Allstars spelar på Supertraditionals festival på Skansen.

Supertraditional Festival

12 september

Skivbolagskollektivet Supertraditional i samarbete med konsertjätten Luger smäller till med lyxig endagsfest på nationalromantikens högborg Skansen i Stockholm. På scen akter som Sara Parkman, Valkyrien Allstars, The Tallest Man On Earth och Shida Shababi samt spelmän som Ale Möller, Lena Willemark, Kenneth Lien, Päivi Hirvonen och Rostam Mirlashari.

skansen.se

Rimbostämman

12 september

”Sommaren börjar i Rimbo” hette det ju förr – men nu blir det kanske hösten som inleds där? Den uppländska stämman byter i alla fall datum till tre månader senare – program kommer senare!

rimbostamman.se

Nordic Soundscapes

17–20 september

Årlig folkmusik- och körstämma i Storlien. Möten och kurser på Högfjällshotellet men också konserter, i år med bland andra Sofia Karlsson, Gjermund Larsen och a cappella-gruppen Vocado.

nordicsoundscapes.se

Flock

19 september

Dansfestival på magasinet i Falun, där gränsen mellan besökare och artist hålls medvetet otydlig, ”ett allkonstverk förklätt till en euforisk dansfest där gränserna mellan sceniska verk, installationer och mingel suddas ut” som initiativtagaren Anna Öberg uttryckt det.

flockfestival.se

Kista Världsmusik­festival

24 september–4 oktober

Färgstark fest i höstmörkret med musik, sång och dans och Rostam Mirlashari som konstnärlig ledare. Hålls på olika spelplatser i Kista och runtom i Stockholm. Program är på gång!

farhang.nu

Stockholm Sangeet Festival

oktober

Festival för indisk och sydasiatisk ­klassisk musik och dans, med internationella såväl som Sverigebaserade artister, dansföreställningar, program för och med barn och unga, öppen scen, workshops och mer på olika scener i Stockholm. I år firas 20-årsjubileum hela oktober, men huvudkonsert den 25:e med bl a indiske santurspelaren Abhay Rustum Sopor i Eric Ericsonhallen.

stockholmsangeet.se

Uppsala Gitarrfestival

8–10 oktober

Internationell gitarrfest på Uppsala Konsert & Kongress. Alltid mängder av intressanta föredrag, workshops och förstås konserter. Programmet kommer senare men klar är högintressanta duon Lena Willemark & Roger Tallroth.

uppsalagitarrfestival.se

Gothenburg Roots

9–10 oktober

Ny countryfestival på Trädgårn i Göteborg, med artister som Donovan Woods, Jesper Lindell och norske favoriten Ole Kirkeng. Arrangerat av paret som tidigare låg bakom den större West Coast Country Festival som numera görs av bokningsjätten Luger.

tradgarn.se

Antti Paalanen kommer till Norrköping i höst.

Norrköpings Folkmusik­festival

9–10 oktober

Denna så populära höstfest hängde lite på repet förra året men blev till slut av om än i lite uppdaterad form. Nu tycks en ny ledning ha installerat sig ordentligt och tar nya tag för en stabil framtid – fortfarande i Norrköpings gamla industrikvarter mitt i stan. Och att döma av det redan matiga programmet är det full fart framåt som gäller nu! På scen väntar artister som finske favoriten Antti Paalanen, Symbio, Vågspel, Woodlands Bäckafall, Klyv-Olle Trio och Egil Kalman. Ung pch piggt som sig bör i Norrköping alltså, och som alltid det stående inslaget Studentspelmanslags-VM.

festival.folkmusik.nu

Stockholm Jazz Festival

9–18 oktober

Sveriges i särklass största jazzhappening förgyller som vanligt hösten – över 250 konserter utlovas på mer än sextio små och stora scener runt om i huvudstaden. Vi återkommer närmare i Liras höstnummer men här är några ynka tips ur programmet: Lakecia Benjamin, Jason Moran, Richard Bona, supertrion Rymden, Goran Kajfeš Tropiques, och så ett högintressant möte mellan brasilianske Amaro Freitas och Momi Maiga från Senegal.

stockholmjazz.se

Fränder & Vänner folkmusikfestival

16 oktober

Gruppen Fränder går sin egen väg, turnerar främst utomlands men arrangerar festivaler på hemmaplan där de vill visa på en tyngre sida av folkmusiken. Programmet till höstens festival är inte spikat än men det blir på Katalin i Uppsala och flera internationella akter utlovas.

frander.se

Samspel i Sundsvall

22–24 oktober

Medelpads folkmusikförbund bjuder in till spelmanshelg i Sundsvall med anor från 1963. Det blir uppspelningar för samspelsmedaljen men också konserter, dans, allspel, kurser och workshops.

samspelisundsvall.se

Malmö Jazz Story

16–17 oktober

Förra hösten var det premiär för denna pigga uppstickare i jazzens sydliga huvudstad, inte bara en festival utan en plattform ”där tradition möter innovation”. En fortsättning är utlovad i höst, så håll utkik!

malmojazzstory.eu

Umeå Jazz Festival

21–24 oktober

Klassisk kvalitetsfestival i Umeå med internationella och nationella artister. Håll utkik efter programsläpp senare i sommar!

umeajazzfestival.se

Planetafestivalen

22 oktober–1 november

Musik och dans från hela världen på små och stora scener i Göteborg och Västsverige, och generöst med workshops och andra aktiviteter.

planeta.se

Östersund Blues Festival

23–24 oktober

Norra Sveriges största bluesfestival hålls i Östersund, på Storsjöteatern. Bland årets artister märks irländska Gráinne Duffy, amerikanen John Németh och Ladies Got The Blues.

ostersundbluesfestival.se

Oktoberstämman

31 oktober

Sveriges största spelmansstämma inomhus, på Uppsala Konsert och Kongress med buskspel i både korridorer och rulltrappor. Årets gästspelman avslöjas senare, liksom konsertbokningar. Utöver det dans till spelmanslag och förstämma dagen före på V-Dala nation.

uplandsspel.se

Älmhult Music & Arts

5–7 november

Tre senhöstdagar fylls det numera så snajdiga ­Folkets hus i Ikea-staden av en spännande mix av artister där många men långt ifrån alla rör sig inom det vida jazzspektrat. Årets program släpps i augusti.

folketshusalmhult.se

Trollhättan Jazz & Blues

6–7 november

Ett knappt decennium sedan starten har den här tvådagarsfesten på Folkets Hus etablerat sig som något av en storspelare i det lilla formatet. ”En av Sveriges trevligaste festivaler” menar de själva, och programmet brukar vara starkt med rader av namnkunniga kvalitetsartister. Bland de hittills klara i år finns Grammisvinnarna Yttling Jazz, Eric Gadd och brittiska soul/bluessångerskan Kyla Brox.

trollhattan.fh.se

Pitefolk

20–21 november

Folk- och världsmusik­­festival vid Framnäs folkhögskola. Välkomnande mix av professionella artister och skolband. Därtill workshops, mingel och samisk streetfood. Programmet släpps i sommar.

pitefolk.se

European Festival of the Night

1–13 december

Bred kulturfestival i Korpilombolo med musik, litteratur, filosofi och konst.

nightfestival.se

NORDEN

Festspillene i Bergen

27 maj–10 juni

Mixad musik-, teater- och dansfestival grundad redan 1953. Späckat och omfattande program med mycket kammar­musik men också folkmusik och en del annat. Mest norska artister, från Mari Boine till Benedicte Maurseth och en stjärntät jazzhyllning till Miles Davis, men också ett gästspel från svenska Garmarna.

fib.no

Motvindsfestivalen

19–21 juni

Motvind är inte bara ett skivbolag vars musik vi brukar recensera i Lira, utan också en tidskrift, kulturförening och en anti-kommersiell festival med fokus på ”transcendental musik”, vilket tolkas fritt som allt från traditionell norsk spelmansmusik via sydasiatisk traditionsmusik till instrumentalrock. På scen i år allt från Sinikka Langeland till Bitchin Bajas från Chicago. Hålls i Middelalderskogen någonstans mellan Kongsberg och Oslo.

motvindkulturlag.no

Landskappleiken

24–28 juni

Norska mästerskapen i folkmusik, alltid med späckat program – i år i sydnorska Hovden i Setesdal.

landskappleiken.no

Haapavesi Folk

25–27 juni

Bred festival grundad 1989 med fokus på finsk och internationell folk- och rootsmusik. Förutom konserter också gott om kurser och ­seminarier. ­Bland årets akter märks Päivi Hirvonen, Antti Paalanen, samiska Áššu, ukrainska Hraybery, sevdah-bandet Divanhana och folkpoppige Alterne.

haapavesifolk.com

Nordic Folk Festival

26–28 juni

Den lilla intima festivalen med det stora ambitiösa namnet lanserades 2021 mitt under pandemin och hålls i Vest­himmerland i norra Jylland, strax sydväst om Ålborg, på den lilla ön Livø ute i Limfjorden. Efter förra årets andhämtningspaus bjuds det återigen in till en fullmatad musikfest i dagarna tre med primärt danska artister som Sylfide, Dreamers’ Circus, Som Os, Marvara … Som bekant är den danska folkmusikscenen i ropet just nu och den som är sugen på en tur hit ska inte dröja – tidigare år har biljetterna gått åt fort.

nordicfolkfestival.dk

Aarhus Jazz Festival

26 juni–5 juli

Tio dagar av jazz, jazz och åter jazz hela dagarna och kvällarna på en imponerande rad små och lite större spelställen i Aarhus. Mest danskt i programmet och många guldkorn där – men några svenskar får plats också. Exempelvis kan man leta upp lilla Café Støj och se Hannah Svensson med kvartett ge fyra konserter på två dagar.

jazzfest.dk

The Zawose Queens kommer till Roskilde.

Roskilde Festival

27 juni–4 juli

Festivalernas festival i Norden! Tunga namn och stor bredd som även rymmer en hel del jazz, roots, folk och världsmusik. Ur ett Lira-perspektiv noterar vi roliga bokningar som Sara Parkman och Diket, tanzaniska The Zawose Queens, kongolesiska Kin’Gongolo Kiniata, thailändska Khana Bierbood och pakistanska Rizwan-Muazzam Qawwali och ghananska kultartisten Ata Kak.

roskilde-festival.dk

Kongsbergs Jazzfestival

1–4 juli

62:a året för denna norska klassiker med stort, brett och stjärnspäckat startfält. Mycket norskt och jazzigt förstås, med namn som Nils Petter Molvær och Harald Lassen, men lika mycket internationellt, från Snarky Puppy och Ghosted till Mezzoforte och Samara Joy som står för öppningskonserten. Och så ett piggt avbrott med punkiga folkpopbandet Pumpegris.

kongsbergjazz.no

Rigas Ritmi

1–4 juli

Jazz, world, fusion och funk på fin festival med internationella artister som den senegalesiske gitarristen och Herve Samb med jazzig trio och projektet Italian Opera meets Jazz.

rigasritmi.lv

Førdefestivalen

1–5 juli

Norskt flaggskepp och världsmusikfestival (för 36:e året) med starkt, späckat och välkurerat program. Årets te­ma är fred, som protest mot en omvärld präglad av konflikt, upprustning och polarisering. Detta gestaltas musikaliskt genom bokningar som ukrainsk-kanadensiska Daughters of Donbas, iranska Rastak, Kanazoé Orkestra från Burkina Faso, bosniska Amira Medunjanin, Seckou Keita, Sam Lee, svenska Tarabband och Rydvall Mjelva Carr. Och förstås en massa fin-norskt som Olav Torget, Helga Myhr, Pumpegris och Kenneth Lien & Center of the Universe .

fordefestival.no

Siglufjord Folk Music Festival

1–5 juli

Spännande liten musikfest i norra Island med konserter, dans, kurser och workhops. Både isländskt och helt annat, folkmusik men också kammarmusik och jazz.

siglofestival.com

Skagen Festival

2–4 juli

Gemytligt med folkrock och rootsmusik i fokus. Primärt danska akter men även exempelvis irländske Tom Donovan och svenska Baskery.

skagenfestival.dk

Copenhagen Jazz Festival

3–12 juli

47:e upplagan för det som brukar kallas Nordens största jazzfestival, med mängder av konserter på en lång rad små och stora spelställen i den danska huvudstaden. Inte många heller som kan smacka på med en lyxig dubbelkonsert med Cécile McLorin Salvant och Brandee Younger. Därutöver namn som Bill Frisell Trio, Fatoumata Diawara, The Bad Plus (på avskedsturné), fransk-senegalesiska Anaiis och svenska bidrag som Amanda Ginsburg och Bo Sundström.

jazz.dk

Archipelago Sea Jazz

3 juli–23 augusti

Skärgårdsnära finsk festivalserie rymmande fyra jazzfester med skiftande karaktär. Inledande Baltic Jazz 3–5 juli i gemytliga Dalsbruk på Kimitoön fokuserar på klassisk jazz, medan Korpo Sea Jazz 23–25 juli har ett mer vågat program av modernt stuk. Turku Sea Jazz 29 juli–1 augusti är en urban stadsfestival i det vi kallar för Åbo. Slutligen Åland Sea Jazz 21–23 augusti i Mariehamn, som utlovar intima jazzupplevelser i unik maritim miljö.

archipelagoseajazz.fi

Riddu Ri∂∂u

8–13 juli

Urfolkskultur med nutidsförankring ger spännande program som i år bland annat bjuder på ett återbesök (25 år senare) av Alaska-bandet Pamyua. Varje upplaga utses också en ”årets unga artist”, som i år är den multidisciplinära Aarni Pieski från Sápmi och Helsingfors, med särskilt fokus på samisk queer-kultur. Festivalen hålls i det lilla samhället Manndalen, Kåfjord, öster om Tromsø, norr om Sverige.

riddu.com

Kaustinen Folk Music Festival

13–19 juli

Den finska folkmusikens årliga höjdpunkt äger sedan 1968 rum i österbottniska Kaustby. Årets tema är ”traditioner i händerna”, vilket innebär att lyfta fram de bakomliggande aktörerna: instrumentmakare, hantverkare, kostymtillverkare och konstnärer, ”vars färdigheter möjliggör folkmusikens och folkdansens livskraft”. På scen väntar en lång rad artister, bland vilka kan nämnas Johanna-Adele Jüssi, Maija Kauhanen, flamencoduon Murtola & Widenius, svenska Fredy Clue och ”årets band” Hilja Grönfors & Latšo Džinta.

kaustinen.net

Pori Jazz Festival

10–18 juli

59:e upplagan för denna nestor inom finsk jazz i staden vi kallar Björneborg på svenska. Toppnamn från såväl jazz- som soul- och world- och för den delen popvärlden bjuds in, i år med allt från Ibrahim Maalouf till latinstjärnan Juanes, från John Legend till Sheila E, Brand New Heavies till Kenny Barron.

porijazz.fi

Kuhmo Chamber Music

12–25 juli

Högklassig kammarmusikfest sedan 1970 lockar över 40 000 besökare och rankas som en av världens bästa.

kuhmofestival.fi

Moldejazz

13–19 juli

Norskt flaggskepp sedan 1961 med totalt runt 60 000 besökare och mängder av konserter i programmet. Årets artist in residence Esperanza Spalding håller i öppningskonserten med specialskriven musik för norska musiker och dansare. Utöver det en massa högprofilerade artister som Cécile McLorin Salvant, John Legend, Jaga Jazzist, Brandee Younger, Langendorf United med flera.

moldejazz.no

Fanø Free Folk Festival

23–25 juli

Festival med dragning åt det experimentella musikaliskt, på vackra Fanö utanför Esbjergs kust. Notera att festivalpassen i år sålde slut redan i februari, innan programmet ens presenterats, men det brukar säljas dagspass vid entrén.

facebook.com/fanofreefolk

Viljandi Folk Music Festival

23–26 juli

Spännande folkmusikfestival med fokus på estnisk traditionell kultur, musik och dans men också med artister från hela världen, så förutom det bästa av det lokala (Puulup, Duo Ruut) väntar i år allt från svenska Groupa till tanzaniska The Zawose Queens och Nancy Viera från Kap Verde.

viljandifolk.ee

Sildajazz

5–8 augusti

Starkt program med fokus på norska artister i Haugesund mellan Stavanger och Bergen. Bland toppnamnen Marius Neset, Ida Nielsen & The Funkbots och den nykomponerade trion Bugge Wesseltoft, Arild Andersen, Gard Nilssen – fyndigt förkortat till BAG.

sildajazz.no

Musik over Præstø Fjord

6–9 augusti

Modern dansk klassiker, välkomnande familjär och intim, där besökarna gärna får hjälpa till med arrangemangen. Fokus på nordisk folkmusik och vi kan räkna med att det trillar in en rad fina bokningar.

mopf.dk

Hedvig Mollestad Trio kommer till Tromsø.

Tromsø ­Jazz­festival

6–9 augusti

20-årsfirande festival i nord-Norge, en gång sprungen ur avsomnade Barentsjazz. Fullständigt program kommer inom kort men hittills klara är bland andra Hedvig Mollestad Trio och ruffiga Bushman’s Revenge.

tromsojazzfestival.no

Oslo Kammer­musikk­festival

14–21 augusti

Nordisk och internationell kammarmusik över hela stan.

oslokammermusikkfestival.no

Punkt Jazz Festival

3–5 september

En annorlunda festival i norska Kristiansand, där konceptet är att spelningarna inte bara genomförs som vanligt – de remixas live för att sedan återges för publiken i omstöpt form direkt efter avslutad konsert. Ofta fortsätter då processen på scen genom att artisten i fråga utvecklar musiken vidare med sin egen remix som grund. Musikerna Jan Bang och Erik Honoré ligger bakom och bjuder in likasinnade.

punktfestival.no

Telemarkfestivalen

6–9 augusti

Anrik folkmusikfest med fokus på akustisk traditionsmusik, både norsk och internationell. I år med allt från Odd Nordstoga till Sam Amidon och AySay.

telemarkfestivalen.no

Oslo Jazz Festival

9–15 augusti

Konserter i centrala Oslo, späckat program och alltid fina bokningar, både jazz och lite annat, veteraner och ynglingar, traditionellt och utmanande. Festivalen fyller i år fyrtio år vilket bland annat firas med öppningskonserten The Source: Of Oslo, en hyllning till den norska huvudstaden. Årets festivalartist är trummisen Brian Blade som ger tre konserter i olika, unika grupperingar, bland annat en med Bugge Wesseltoft och Mari Boine och en med Johan Lindström.

oslojazz.no

Tønder Festival

26–29 augusti

Välrenommerad dansk folk- och rootsmusikfestival med många år på nacken och tunga internationella bokningar, främst keltiskt och americana: Daniel Lanois, Emmylou Harris, Kris Kristofferson och Kathryn Tickell hör till artisterna det lockas med i år.

tf.dk

Transform – Trondheim World Festival

7–13 september

Öppensinnad, välkomnande kulturfest med både lokal och global folkmusik. Programmet släpps snart, så håll utkik på hemsidan!

transform.no

Ultima

10–19 september

Nordens största festival för nutida konstmusik går av stapeln i Oslo.

ultima.no

Blues Heaven Festival

2–3 oktober

Danskarna gillar ju blues och här väntar en tung blueshelg på två scener i Frederikshavn, med både amerikanska och danska toppartister.

bluesheaven.dk

Vilnius Jazz

14–18 oktober

Den litauiska huvudstadens stora jazzvecka – för 39:e året.

vilniusjazz.lt

Osafestivalen

22–25 oktober

”Där tradition möter samtid” lyder parollen för den här festivalen som hållits i norska Voss sedan 1994 – jämngammal med Lira alltså. Tanken är inte helt olik Liras heller: att skapa en mötesplats där folkmusiken kan mötas och stötas med närbesläktade musikformer. Höstens program tar fortfarande form men hittills klara är trion ULD, duon Geir Sundstøl og Erland Dahlen och romske veteranen Elias Akselsen.

osafestivalen.no

Oslo World

27 oktober–1 november

Blytung världsmusikvecka i norska huvudstaden. Bland de först släppta artistnamnen återfinns egyptiska Mazaher, turegbandet Imarhan, sydafrikanska BCUC och Elida Almeida från Kap Verde.

osloworld.no

Tampere Jazz Happening

29 oktober–1 november

Anrik jazzhelg i centrala Tammerfors med starka internationella bokningar.

tamperejazz.fi

Etnosoi!

31 oktober–8 november

Stor världskulturfestival i Helsingfors och Tammerfors i början av november.

etnosoi.fi

Folkelarm

19–22 november

Stort nordiskt branschmöte på Riksscenen i Oslo med prisutdelningar och showcasekonserter.

folkelarm.no

Kalendariet sammanställt av Patrik Lindgren, Lira.