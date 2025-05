Skogsnära och avspänt på Into The Woods förra sommaren. Bild: Linnea Sandberg

För ett antal år sedan var stadsfestivaler tveklöst den stora trenden. Alla städer, stora som små, skulle ha en. Gärna med breda, publikfriande artister. Nästan så att de helt konkurrerade ut de klassiska festivalerna som tenderade att ligga i och kring småorter.

Nu känns det som att vinden vänt. För är det något präglar årets kalendarium så är det tvärtom att skog och landsbygd är i ropet.

Into The Woods i Hallands inre är kanske typexemplet. Uttalat naturnära, off-grid närmast, med spännande artister av de mest skilda slag som lockbete. Eller småländska Folk från skogen, där den lantliga miljön är en högst central del av arrangemanget.

Och så den närmast avantgardistiskt spännande Utmarksmusiken som hålls en dag i juli varje år på den synnerligen avlägsna Ransbysätern i norra Värmland.

Delvis är det förstås ett naturligt sommarfenomen – höst och vinter präglas mer av inomhusarrangemang i städerna – men nog finns här en tendens, kanske en trötthet på det urbana, på det uppstyrda, på platt asfalt och samma vanliga artister.

En längtan till det intima, det spontana, det genuina och det kreativt spirande. Eller så är det bara jag?

Oavsett – botanisera i vårt mäktiga kalendarium här nedan! Du kommer garanterat att hitta något spännande i närheten av dig! Först listar vi svenska festivaler och stämmor, i datumordning, sedan har vi valt ut några favoriter från våra nordiska grannländer.

Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

LIRA FESTIVAL 2025

SVERIGE

Huddinge Jazz & Blues

23–24 maj

Sjödalsparken i centrala Huddinge fylls av musik i dagarna två, med tyngdpunkt på jazz av det hyfsat traditionella slaget med artister som Viktoria Tolstoy och Magnus Lindgren med varsin kvartett, Sandviken Big Band med Irma Neumüller medan Knock-Out Greg och hans Blue Flames står upp för bluesen i namnet.

huddingejazz.com

Hovrastämman

29-31 maj

En återskapad klassiker bland stämmor, alltid på Kristi himmelsfärd men numera på kursgården Nôrrigårn, strax väster om Ljusdal. Hade nypremiär i ny, ung regi förra året och nominerades till årets arrangör på Folk & Världsmusikgalan i våras. Och vilket artistprogram i år! På scen väntar akter som Frifot, Mojna, Mor Dansar, Erik Rydvall, O-Tôrgs Kaisa och clownen Manne. Plus band från traktens folkhögskolor och mängder av kortkurser.

hovrastamman.com

Clandestino Festival

29 maj–1 juni

Clandestino pågår numera mest hela tiden under begreppet Clandestino & Beyond med enstaka konserter, föredrag och annat under både vår och höst. Själva festivalen har skiftat mellan olika spelställen och tidpunkter men nu är vi tillbaka i början av sommaren, med Skeppet som huvudscen. Bokningarna är som alltid lika spännande som gränsöverskridande, med handplockade akter från Addis Abeba, Tokyo, Kinshasa, Bogotá, New York och för all del lokalt från Göteborg. Ska vi lyfta fram en enda artist? Missa inte supersvängiga El León Pardo y Los Gaiteros de Punta Icaco från Colombia.

clandestinofestival.org

Stockholm Pugliese Weekend

29 maj–2 juni

Den argentinske tangopianisten och kompositören Osváldo Pugliese hyllas i ett nytt samarbete mellan föreningen Svensk-Argentinska Tangoföreningen (Tango Norte) och Kulturhuset Stadsteatern. Konserter och dansuppvisningar förstås men också föreläsning, filmvisning, workshops och danskvällar (milongas).

kulturhusetstadsteatern.se

Hammarkullekarnevalen

30 maj–1 juni

Kulturfest tillika Sveriges största och äldsta karneval i göteborgska Hammarkullen.

karneval.se

Hagstastämman

31 maj

Efter en lite inofficiell förstämma på fredagen väntar uppspel från scenvagn på lördagen, konsert, dans och annat kul på logen på Artur Lundkvist-gården i Hagstad utanför Oderljunga. I år väntar inga mindre än duon Väsen som både ger konsert och håller i workshop.

facebook.com/nyckelharpsfolket

Spelmansstämma på Disagården

1 juni

Spelmansstämma på friluftsmuseet i Gamla Uppsala med spel både i buskar och från scen.

upplandsmuseet.se

Stockholm Early Music Festival

4–8 juni

Festivalen för tidig och tidlös musik med ­spännande gränsöverskridande program, i olika kyrkor i Gamla stan i Stockholm.

earlymusicsweden.se

Ransätersstämman

5–8 juni

Klassisk värmländsk spelmansstämma grundad 1971, alltid två veckor före midsommar. Samlar som vanligt gräddan av svensk folkmusik både på och framför scenerna: i år kommer exempelvis Groupa, trion ODE, Vågspel, Lena Willemark i duo med Simon Nyberg, Mats Edén med Andreya Ek Frisk, galanominerade duon Norudde & Wallin och många fler.

ransatersstamman.se

Trion Västanvinden spelar på Rimbostämman. Bild: Siri Anna Flensburg

Rimbostämman

7 juni

Första lördagen i juni börjar officiellt sommaren, i alla fall i uppländska Rimbo. Väntar gör workshops, allspel och konserter, av idel unga fläktar: trion Västanvinden, dubbelduon Woodlands/Bäckafall och så duospel med Klara Källström och Johannes Geworkian Hellman.

rimbostamman.se

5 Folk Festival

11 och 25 juni

Musikaliska helkvällar med Sveriges fem minoritetskulturer, i ­Kungsträdgården i Stockholm.

facebook.com/5folkfestival

Music In The Garden

12–13 juni

Utomhusfestival i Botaniska trädgården i Uppsala med kammarmusikalisk inriktning men med öronen öppna mot andra musiksfärer. Allt från folkkäre Robert Wells, operastjärnan Luthando Qave och spanska violinisten Leticia Moreno till en specialkonsert där kubanske latinjazz-ikonen Chucho Valdés hyllar fadern Bebo Valdés som levde och verkade i Sverige.

musicinthegarden.se

Sagobygdens Musik & Berättarfestival

12–15 juni

Gränslös visa och folksång möter sagor och berättelser på denna klassiska mötes­plats i ämnet, i år för 35:e gången. I det brokiga programmet återfinns namn som flöjtisten Kristine West, spelmannen Jonas Åkerlund, jojkaren Juhán Niila Stålka och filmaren Tom Alandh.

sagobygdensfestival.se

Jazzen på Åsen

13-14 juni

Gänget bakom Enskede Jazz tänker om och tänker nytt och flyttar in i nyhippa Hägerstensåsens medborgarhus i början av sommaren. På scenen väntar akter som Musicmusicmusic, Agnes Darelid och Grammisvinnaren Sara Aldén.

facebook.com/enskedejazz

Akram Abdulfattah kommer till Folkärna. Bild:Hamada Hajouj

Folkärna folkfest

13–14 juni

Sedan ifjol utökat till två dagar med konserter, dans, kurser och buskspel på Folkärna Gammelgård utanför Avesta. Ambitiöst scenprogram med bland andra fartiga klezmerbandet Folkdivizjon, duon Josefina Paulson och Roger Tallroth och så Sverigepremiär för den omsusade palestinsk-amerikanske violinisten Akram Abdulfattah med kvintett – en spännande artist värd att kolla in!

folkarnafolkfest.com

O/Modernt

13–15 juni

Gränsöverskridande kammarmusik med hög experimentell prägel, numera i Drottning Silvias Konsertsal i Lilla Akademiens lokaler på Norrtullsgatan i Stockholm. Årets tema är begreppet crossings, “korsningar”, eller kanske mötesplatser.

omodernt.com

Degeberga spelmansstämma

13–15 juni

Stämmohelg helgen före midsommar i hembygds­parken med allspel, näckspel, visstugor, workshops och dans och mycket mer.

­facebook.com/degebergastamman

Boogaloo Festival

14 juni

Klubb Boogaloo i Norrköping bjussar på sedvanlig årlig minifestival på restaurang Knäppingen. På scen bland annat Leo Lindberg Trio, Cosmic Wildlife och ett elevband från lokala deGeer-gymnasiet.

boogaloo.nu

Murbergsstämman

14 juni

Efter en paus sedan pandemins intåg återuppstår nu denna stämma på friluftsmuséet Murberget i Härnösand. Det bjuds på spel-, dans- och sångkurser, allspel och konsert med lokala spelmanstrion Rena Rama (nej, alltså inte den klassiska jazzgruppen).

facebook.com/angermanlandsspelmansforbund

Gille- & Nyckelharp­stämman

14–15 juni

Allspel, spelmanståg, dans, kurser och ­visstuga i Österbybruk. 50 år i år sedan den första nyckelharpsstämman. VM i nyckelharpa på lördagen.

gilleochnyckelharpstamman.se

Festspelen i Piteå

15–19 juni

Norrbottnisk långkörare sedan 1982. Påfallande brett program med allt från pop till kammarmusik och jazz, med artister som Baskery, Symbio, Bach Jazz, Louise Hoffsten och Anna Ternheim.

festspelen.se

Västanå Teater

21 juni–6 september

Utöver Västanå Sessions senare i sommar (1–2 augusti) väntas tio veckors föreställningar av en Västanåfavorit i repris: Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien, en av de första föreställningar som sattes upp i Berättarladan, 2020. Som alltid med folkmusiken som bärande stomme, komponerad av Magnus Stinnerbom.

vastanateater.se

Båstad kammarmusik

23–28 juni

Högprofilerad festival med över 30 år i ryggen, i år med temat ”The Art of Illusions”. Messiaen Quartet Copenhagen är konstnärliga ledare och ­årets gästande tonsättarprofil Britta Byström. Bland annat kommer Maurice Ravels 150-årsjubileum att firas.

bastadkammarmusik.se

Valle Baroque

26–29 juni

Barockensemblen Göteborg Baroque bjuder till musikfest med navet vid Varnhems klosterkyrka.

goteborgbaroque.se

Kalott Jazz & Blues

26–28 juni

Tjugotalet konserter spridda över gräns­­geo­grafin i Haparanda–Torneå. Jazzigt, bluesigt och rootsigt och finskt och svenskt omvartannat i bokningarna, med artister som Baskery, Kokomo Kings och Maija Kauhanen.

kalottjazzblues.net

Saltofolk

26–28 juni

Genuin, liten och generös festival på ­Saltoluokta fjällstation, som sedan starten 1978 lockat till sig etablerade musiker och morgondagens stjärnor. Som ett vardagsrum i fjällbjörk­skogen med midnattssolen som strål­kastare och fjällen som backdrop. Brokigt program med allt från episk rock (akta er för Lulebandet Huggorm!) till intim folk med Sousou & Maher Cissoko.

saltofolk.se

Torsjö Live

26–28 juni

Familjedriven men högt siktande musikfest strax väster om Hässleholm, de senaste åren med bortåt 20 000 besökare. I år utökad till tre dagar med fokus på det breda och folkliga (från Mando Diao till E-Type, typ) men där ryms också artister som Merit Hemmingson och Bo Kaspers Orkester.

torsjolive.com

Bangen Jazz & Blues

26–28 juni

Klassisk festival i Sandviken som efter fjolårets flytt ut till Storsjöns strand i år återvänder till sin traditionella spelplats i Sandvikens stadspark, men på inledande torsdagen är det Kanalgården och Kulturcentrum som gäller. Bland artisterna kan nämnas Sandviken Big Band med Peter Asplund, finsk blues med Erja Lyytinen, Bengan Janson Group och en soulig hyllning till Stevie Wonder.

bangen.se

Jazzfestival Mosaic

26–29 juni

Gemytlig liten festival på Café ­Mosaic mitt i Västerås med en mix av väletablerade akter på den svenska jazzscenen och lokala förmågor. Bland artisterna kan nämnas trombonisten Tilde Schweitzer med sin trio och jazzrockande Vajbs. Fri entré!

facebook.com/kulturforeningenmosaic

Hampafestivalen

27–28 juni

På Törringelund strax utanför Malmö lanserades förra sommaren denna nya satsning som är en kombination av en klassisk musikfestival och en mässa om hampa. Musik, mat, kunskap och kultur är temat och förutom workshops, föreläsningar och annat vankas det artister företrädesvis från reggae-sfären, som Svenska Akademien, Looptroop Rockers och Daniel Lemma med sitt Hot This Year Band.

hampafestivalen.xyz

Brunnsvik Music Festival

27–28 juni

Ny satsning i natursköna Brunnsvik vid sjön Väsman, nära Ludvika. Brunnsvik hyser inte bara en klassisk folkmusikskola utan också den brännheta soul-roots-sångaren Jesper Lindells studio och repa. Just Lindell är en av personerna bakom den här festivalpremiären, med artister som Dylan Leblanc, Per Persson & Nya Packet, H Self och Vilma Flood. Och förstås Jesper Lindells egna The Brunnsvik Sounds.

brunnsvikfestival.com

Tobaksspinnarstämman

27–30 juni

Västerdalsmusik på Nås. Kurser, konserter, danskvällar (och nätter) med spelmän som Lennart Gybrant, Anders Norudde och Per Saxholm. Visstuga, spelmanspub, spelmanslag. På måndagen glider det hela över i Västerdalsstämman.

tobaksspinnarstämman.se

Stämmoveckan

27 juni–6 juli

Samlingsportal för en rad stämmor från Tobaksspinnarstämman i väst till Delsbostämman i öst.

stammoveckan.se

Sofia ”HK” Hultqvist Kott, här på fjället, kommer till Folk från skogen. BILD: Linda Gudnadotter

Folk från skogen

28 juni

Spännande ny festival startad 2023 med som grund tanken att ”livemusik frodas bäst i skogens rofyllda natur” och med målet att ”berika landsbygden och ge både publik och artister nya möten och minnen”. Och vilket program de fått till i år! Lirabekantingar som fincountrytrion My Dear Companion, nyfolk-grupper som Diket och Sofia HK, dudukspelaren Canberk Ulas och så Moonica Mac som breddande dragplåster. Och var ligger då den här skogen undrar du? Jo, i utkanten av lilla Gullabo i allra sydligaste Småland!

folkfranskogen.se

Musikpicknick vid Bergs gamla skola

28 juni

Föreningen Bergkultur arrangerar för tredje gången denna happening vid Bergs gamla skola i Torsåker. Folk- och världsmusik utlovas med tiotalet bokade akter, inklusive internationella gäster från Skottland och Indien. Därtill workshops och en förstämma i form av en session på restaurang Gästis på fredagen. Allt förverkligat tack vare stöd från en – håll i er – på kulturen storsatsande kommun. Heja Hofors!

bergkultur.se

Stavnäsfestivalen

28 juni

Folklig festival vid ­västgötska Billingens strand, med såväl breda publikdragare (Mikael Rickfors, Kikki Danielsson) som mer utpräglade visartister. Därtill ett generöst barnprogram.

stavnasfestivalen.se

Stödestämman

28 juni

Spelmansstämma på Huberget i Stöde. Firar 75 år med sedvanligt fullspäckat program hela dagen och natten och därtill tjuvstart på fredagen med gammeldanskväll på logen.

stodestamman.se

Stockholm Blues & ­Heritage Festival

28 juni

Endagsfestival på Kafé Himlavalvet på Observatorie­­kullen i centrala Stockholm. På scen bland andra duon Kiralina Salandy & Andreas Hellkvist, Arnesen Blues Band och honky tonkiga Karolina Brännström.

thorellssyndrom.se

Musik i Kullabygden

29 juni–6 juli

”Sveriges äldsta musikfestival” menas det och kanske är det så! Varierat och lyxigt program med folk-, jazz- och kammarmusik omvartannat. Öppningskonserten går sannerligen inte av för hackor: Dreamers’ Circus, Ale Möller och Sofia Karlsson i ett unikt samarbete. Senare väntar även exempelvis Merit Hemmingson, Bach Jazz och Isabella Lundgrens program med Hollywood-klassiker på jazztrio och stråkkvartett. (Så här skrev vi om den inför 2024 års upplaga.)

musikikullabygd.se

Lyckå kammarmusikfestival

29 juni–6 juli

Högklassigt festspel med internationell kammarmusik, i Blekinge. 42:a upplagan.

lyckafestival.com

Sofia Jernberg tar emot Lars Gullin-stipendiet på Gotland i sommar. BILD: Jon Edergren

Gullinsommar

30 juni–9 augusti

Spridda sommarjazzdagar på Gullinmuseet i Sanda på Gotland. Årets Gullin-stipendiat Sofia Jernberg ger konsert 30 juni i Sanda kyrka tillsammans med Fredrik Ljungkvist och Ole Morten Vågan.

sandagotland.se/gullinmuseet

Bingsjöstämman

2 juli

Mysig, myllrig och intim stämmoklassiker som får folkmusik-Sverige att vallfärda år efter år. Konserter, kurser, dans och buskspel. I år med lite extra fokus på fäbodmusik som nyutsett kulturarv och inbokade artister som Hoven Droven, Emma Reid & Ellika Frisell och Sofia Sandén & Ulrika Bodén.

bingsjostamman.se

Bälgspel vid landsvägskanten

2–6 juli

Världens sannolikt största dragspelsfestival sedan över femtio år, och sommarens andra stora tilldragelse på Ransäters hembygdsgård.

balgspelvidlandsvagskanten.se

Bodastämman

4 juli

Intensiv vecka med olika slags arrangemang får sin kulmen på stämmofredagen vid Boda Gammelgård med dans på logen och konsert på utescenen. I år med Sofia Karlsson (sommarkonsert i kyrkan) och Spöket i köket.

bodabygden.se

Delsbostämman

4–6 juli

Anrik spelmansstämma sedan 1952 som lockar mängder av spelmän och publik till kurser, allspel, buskspel och konserter. På scen bland annat artister som Tibble Transsibiriska och trettioårsfirande Draupner, en hel räcka spelmanslag, familjen Härdelin i olika konstellationer, Clownen Manne och annat skoj.

delsbostamman.nu

Skråmträsk Countryfestival

4 juli

Årlig liten countryfest på ”den bästa saloonen i västra Skråmträsk”, strax väster om Skellefteå.

skramtrasksaloon.se

Torsåker Bluegrass Festival

4–5 juli

Årlig svängfest, ideellt driven sedan 1984 på Tors Loge. Tillbaka med nya krafter efter förra årets paus. Svenskt och internationellt på två scener.

torsakerbluegrassfestival.se

Stockholms Visfestival

5 juli

Yrkestrubadurernas förening smäller till med en artisttät eftermiddag på Vintervikens Trädgård. Det utlovas ”roliga, glada, sorgliga, gamla, nya, uppviglande, snuskiga, ömsinta, poppiga, folkkära visor”. Dessutom allsång och, nytt för i år, ett barnprogram redan vid lunchtid.

stockholmsvisfestival.se

Öland Roots

9–12 juli

Flaggskeppet för roots och reggae tog det lite softare i fjol med den bantade varianten ”Öland Reboots” men tycks nu vara tillbaka med återfunnen kraft. Jamaikanska veteranerna i The Gladiators är bokade liksom lika legendariska The Congos, jämte mer närodlade akter som Markandeya och i den våras Manifestprisade Ayla.

olandroots.com

Visfestivalen i Västervik

10–12 juli

Den klassiska visfesten i Stegeholms slottsruin firar hela 60 år i sommar, med artister som Albin Lee Meldau, Eric Gadd, Sophie Zelmani, Jakob Hellman, Åsa Jinder och Lira-favoriten H Self.

visfestivalenvastervik.se

Åmåls Bluesfest

10–12 juli

Sedan 1992 hålls denna bluesfest i dagarna tre med nordiska gräddan plus handplockade ­internationella namn som Mud Morganfield (Muddy Waters äldste son och arvtagare) och den prisade saxofonisten och sångerskan Vanessa Collier.

bluesfest.net

Norska Valkyrien Allstars på förra årets Into The Woods. Bild: Linnea Sandberg

Into The Woods

10–13 juli

Hyfsat ny tillställning som snabbt blivit något av en snackis i festivalvärlden. På en charmig spelplats i östra Hallands skogar, strax norr om Unnaryd, bjuds på en hud- och naturnära långhelg där umgänget och stämningen lockar lika mycket som de fingertoppskänsligt utvalda artisterna, som årets Kristina Issa, chilenska Newen Afrobeat och duon Symbio. (Läs vår miniartikel om festivalen från förra året.)

intothewoods.se

Nääsville Bluegrass Festival

11–12 juli

Bluegrass vid Sjövikens festplats vid Ätran, med fokus på den nordiska scenen med band som My Dear Companion och Happy Heartaches.

naasville.se

Midnight Light Festival

11–12 juli

Sedan 2017 hålls denna lilla musikfest vid Folkets Hus i Vilhelmina. Inte bara musik, där mycket är av hyfsat lokal karaktär, god mat och vacker miljö utan även kringaktiviteter som bowling och pingis utlovas …

midnightlightfestival.se

Vattnäs Konsertlada

11, 13, 15, 17, 19 juli

Operahuset vid Orsasjöns strand strax utanför Mora bjuder in till sommar­föreställningar av Monteverdis klassi­ker Poppeas kröning.

konsertladan.com

Hälsingehambon

12 juli

Anrik hambofest och tävling på fyra orter under en och samma dag: Hårga, Bollnäs, Arbrå och Järvsö.

halsingehambon.com

Hällesåkersstämman

12 juli

Spelträff på Börjes­gården i Lindome.

hallesakersspelmanslag.se

Norrbostämman

13 juli

Folkmusik och sång på Norrbo hembygdsgård, mellan Dellensjöarna i Hälsingland. Spelmanslag och allspel och men också 50-årsfirande (!) gänget Dalapolisens spelmän och de i Lira uppmärksammade Kalejdoskop Trio.

www.hembygd.se/norrbo

Burträsksvängen

17–20 juli

Familjär musikfestival med anrik spelmansstämma.

burtrasksvangen.nu

Risetstämman

18–19 juli

Femårsfirande genre-överskridande konst- och musikfestival – eller ”allkonststämma” – med inspiration från folkmusikens traditioner. Hålls sedan 2021 i byn Riset strax utanför Sundborn i Dalarna. Konserter, utställningar, kurser, samtal, skapande och annat trevligt som bastubad och nattdopp. Utsågs till årets arrangör på Folk & Världsmusikgalan i april!

risetstamman.se

Iiris Viljanen letar sig ut till utmarkerna vid Ransbysätern i sommar. BILD: Per Kristiansen

Utmarksmusiken

19 juli

”Mikrofestival” på Ransbysätern i norra Värmland som bjuder på ett påfallande ambitiöst och eklektiskt program kurerat av musikern Johan Berthling. Folkmusik på nytt och traditionellt vis, jazz, singer-songwriter, krautrock, elektroniskt, poesi …. Från Iiris Viljanen till Maria Röjås, från electrotrad (norska Naaljos Ljom) till nyskapande jazz med Signe Emmeluth’s Amoeba. (Läs vår artikel om Utmarksmusiken från 2024.)

utmark.se

Västersjöns Visfestival

19 juli

I lilla Ljungabolet vid Västersjöns strand, nordost om Ängelholm hålls vad arrangören själva menar är ”Sveriges mysigaste visfestival”.

facebook.com

Loses visfest

19 juli

Visfestival till författaren Olle Svenssons minne på Loses festplats i Hälsingland.

facebook.com/losesvisfestival

Bjuråkersstämman

20 juli

Spelmanståg, buskspel och dans på loge.

hembygd.se/bjuraker

Ljungbacka­stämman

20 juli

Småskalig och ­familjär folk- och visfestival i Ebba­lycke, Sölvesborg. Spel till dans, musik samt buskaspel i naturskön miljö utlovas. ­Fri entré för spelmän med instrument.

facebook.com

Gotland Chamber Music

20–25 juli

40-årsjubilerande kammarmusikvecka i S:t Nicolai kyrkoruin i Visby och i kyrkor runt om på Gotland. Allt under konstnärlig ledning av Staffan Scheja.

gotlandchamber.se

L’Jazz

22–26 juli

Idyllisk sommarjazz på Gustafsbergs badrestaurang i Uddevalla. Bredd och kvalitet med artister som Lars Jansson, Ida Sand och Peter Asplund & Emmalisa Hallander.

ljazz.se

Korröfestivalen

24–26 juli

En av sommarens viktigaste träff- och höjdpunkter är vallfärden till­ hantverksbyn i Smålands ljusaste inre där vi i år kan uppleva (och mingla avspänt med) artister som Lena Willemark, Groupa, Den Fule, Fränder, Folkdivizjon, Phønix, Kalejdoskop Trio, Våtmark … ja, listan bara fortsätter. Därtill kurser, spela till dans natten lång och ettgediget barnprogram. Och jo: Liras omåttligt populära festivaltält ser ut att bli av även i år – räkna med akustiska specialkonserter, spontana jam, gratis fika och allmänt trevligt häng!

korrofestivalen.se

Visfestival Holmön

25–26 juli

Välrenommerad och väl­besökt visfest på Holmön nära Umeå, sedan 1994. I år i ny regi sedan de boende på ön själva tagit över arrangörsskapet. På årets scen väntar artister som Timo Räisänen med sonen Vinton med ett vistema och Kjell Höglund-tolkningar av Ellinor Brolin och Johan Johansson.

holmonsvisfestival.se

Visfestivalen i Lund

25–26 juli

Mer och mindre etablerade namn samsas på detta arrangemang på två olika spelställen. Fredagen hålls vid Dalby Gästis med bland andra Ola Aurell medan lördagen äger rum på Kulturens restaurang i Lund, med Lars Demian Trio och andra på scen.

www.visfestivalenilund.se

Eds Countryfest

26 juli

Folklig festival för americana i bred bemärkelse, som efter förra årets byte till sista helgen i juni nu är tillbaka sista lördagen i juli. Doug Seegers, Ludwigh Hart och Emma Svensson bland bokningarna.

edscountryfest.se

Vinterviken Country & Bluegrass Festival

26 juli

Småskalig endagsfestival i Vintervikens Trädgård precis söder om Söder i Stockholm, arrad av Amerikanska Folkmusikföreningen. I år band som The Original Five och Joulin Younis.

facebook.com/vintervikenbluegrassfestival

Katrineholm Jazz & Blues Festival

26 juli

Jazz och blues med fri entré vid Stora Djulö herrgård. Vi har inte fått tag i arrangörerna i år men verkar som att det blir en festival också i år, så håll utkik på hemsidan för nyheter!

katrineholmjazz.se

Dan Andersson-veckan

26 julI–2 augusti

Kulturdagar i poetens anda och fotspår i Ludvikabygdens finnmarker.

dananderssonveckan.com

Orbadenstämman

29–30 juli

Den återupplivade stämman i södra Hälsingland har landat i sin nya form med allspel, buskspel, låtkurser, dans, kyrkbåtskonsert och scenframträdanden. Fri entré för spelmän och smygstart redan den 28:e med allsång vid vikingahuset Orhall.

orbadenstamman.se

David Härenstam är konstnärlig ledare för In Between Music Festival. BILD: Annika Derwinger Falkuggla

In Between Music Festival

29 juli–3 augusti

I kulturhuset Ravinen utanför Båstad och i Hjärnarps kyrka hålls denna festival tillägnad musik mellan och bortom genregränserna och även in på poesins trakter. Konstnärliga ledare är kompositören Stefan Klaverdal och gitarristen David Härenstam och i år väntar bland annat ett möte mellan sångerskan Edda Magnason, Härenstam själv och Monbijoukvartetten, samt ensemblen Cabaret Caleidoscope som spelar musik av Piazzolla, Weill och Béla Bartók.

inbetweenmusicfestival.se

Ystad Sweden Jazz Festival

30 juli–2 aug

Ystad Jazz är inne på sitt sextonde år och bara matar på med sedvanligt välkurerat program där både tungviktare och uppkomlingar fyller den mysiga sommarstadens gågator, teatrar, slottsparker och trädgårdar. Årets hedersgäst är den brittiske superbasisten Dave Holland som presenterar sin nya grupp Kismet (med bland andra Chris Potter på sax). Många möten och hyllningar bjuds det på i år: Lisa Nilsson möter Norrbotten Big Band, Magnus Lindgren möter Musica Vitae. Bill Evans hyllas av Jan Lundgren, Anders Jormin och Wolfgang Haffner. Quincy Jones av Bohuslän Big Band med Nils Landgren, Viktoria Tolstoy och Ida Sand. (Läs en lite längre text om programmet på Liras hemsida.)

ystadjazz.se

Urkult

31 juli–2 augusti

Klassisk, brokig och bred folkfest i folk- och rootsmusikens tecken vid Nämforsen. Intim stämning och alltid starkt, spännande och brett artistuppbåd på scen, både svenskt och internationellt. I år väntar allt från Väsen till vodou (med BIM från Benin), från norsk-svenska Ævestaden (årets artist på Folk & Världsmusikgalan) till latinamerikansk-sydeuropeiska bandet Las Karamba. Och verkligen allt möjligt däremellan.

urkult.se

Kammarmusikfestivalen i Sandviken

31 juli–2 augusti

Kvalitativ kammarmusik i naturskön miljö under konstnärlig ledning av Tobias Carron och Mats Widlund.

kammarmusik.org

Västanå Sessions

1–2 augusti

Fjolårets sommarupplaga av Västanå Teaters musiksession-dagar med hustrion Magnus Stinnerbom, Sophia Stinnerbom och Sébastien Dubé plus gäster får en fortsättning i år. Den här gången med en lite bredare touch när gästerna heter Moneybrother och Daniel Lemma. ”Folkmusik möter pop, soul, visa och roots.”

vastanateater.se

Folkmusikfesten i Stjärnsund

1–2 augusti

20-årsfirande för dessa fullspäckade festdagar med ”små och stora konserter”, vallmusikmorgon, stämma, kurser, spelmansbrunch och mycket mer i ­fantastisk bruksmiljö.

folkmusikfestenistjarnsund.se

Vävra Musik & Kulturfestival

1–2 augusti

Lokalt och globalt blandas friskt liksom genrer (från folk och jazz till ren pop men också konst och litteratur) på denna intima festival i bohuslänska Vävra, mellan Kungälv och Marstrand.

vavra-mok.se

Munkarpsfestivalen

1-3 aug

Lilla Munkarp är en by på landet utanför Höör, mitt i Skåne. På Munkarpsgården, till vardags en loppis, ordnas nu för andra året en ambitiös liten musikfest. Det gamla hönshuset har förvandlats till en scen för både lokala och ditresta artister där genre inte är så viktigt som att de har något att berätta – det må vara rockigt, punkigt, folkligt – och bland årets bokade artister märks de i Lira flitigt uppmärksammade Daniel Östersjö och William Bülow O’Nils.

facebook.com/munkarpsfestivalen

Västra Låtverkstan giggar på både Uddevalla Folk och Ornungastämman. Foto Harald Nilsson

Uddevalla folkmusikfestival

2 augusti

Småskalig festival på Bohusläns museum med dans, kurser och konserter med artister som Dalslandsvurmande Arvejol och Västra Låtverkstan.

uddevallafolk.se

Skatelöv spelmansstämma

3 augusti

Årlig liten stämma på Rosenlunds hembygsdsgård strax söder om Växjö.

fiol.nu/next_stamma

Way Out West

7–9 augusti

Tungviktaren i göteborgska Slottsskogen som vid sidan om såväl publikdragande stjärnor som smala kreddigheter även brukar krydda med akter mer i Liras domäner –ser visserligen lite tunt ut med sånt i år men ofta dyker det upp någon godbitar inom jazz eller afrikanskt.

wayoutwest.se

Hällevik Tradjazzfestival

7–9 augusti

Fiskeläget Hällevik på Listerlandet förvandlas till New Orleans, med både internationella och svenska band med dragning åt det traditionella med artister som Nanna Carling, brittiske klarinettisten Adrian Cox och Stockholm Stompers.

jazzen.nu

Kalvfestivalen

7–10 augusti

Välrenommerad festival och utvecklingsverkstad för nutida konstmusik i lilla Kalv i Svenljunga kommun. Firade tjugoårsjubileum förra året och fortsätter i år med temat ”Bortom det hörbara”.

kalvfestival.se

Galgbergsfestivalen

8–9 augusti

Brokig och lyxig musikmix på Hallandsgården i Halmstad, i år med artister som Sofia Karlsson, Daniel Lemma, Symbio, Maja Francis och Tingsek.

musikhallandia.se

Ornungastämman

8–10 augusti

Natur och kultur i skön för­ening när västgötska Ornunga bjuder in till intim festival. I år med akter som Duga, Hedin & Meidell och finsk-svenska Nordik Tree. Gott om workshops, kurser och även vandringar i kulturlandskapet.

ornungastamman.se

Durspelsstämman

8–10 augusti

Efter att tidigare ha hållits på Folkets hus i Ankarsrum flyttar i år durspelsstämman ett par mil västerut (och ett par veckor senare) till bygdegården i likaledes småländska Frödinge. Vankas gör låtstugor, allspel, konserter och gammaldans.

durspelssmederna.se

Sjungarefolk

9 augusti

Konserter, dans och buskspel på Sjungaregården i Granö. Huvudakt är Ahlberg, Ek och Roswall med Ulrika Bodén, men spelar också exempelvis Orkester Papillon och Broparkens Spelmadammer. Vallmusik vid älven låter också lockande!

sjungaregarden.se

Jazz & Glass Festival

9 augusti

Fjärde året nu för denna strävan att etablera en årlig jazzfest i Sörmlands epicentrum (Flen alltså, i Thuleparken). Fri entré med fin bredd i programmet, från Celso Paco & Dynamo de Luxe till Karin Hammar Fab4, från nydanande Bitoi till familjekonsert på temat Fem myror. Och glass då förstås! Varför har vi aldrig fattat riktigt, men det är ju gott!

scenkonstsormland.se

Akustiskt i Tobo

9 augusti

Eric Sahlström-institutets årliga heldagsfest i Tobos gamla jaktslott, helt utan elektrisk förstärkning. Fina bokningar i år med 30-årsfirande Draupner, duon Norudde & Wallin och inte mindre än fyra framstående nyckelharpister.

esitobo.org

Stallarholmens Visdagar

15–16 augusti

Ambitiös och hyfsat nyetablerad visfestival (visa i brett tolkad bemärkelse) på Mälsåkers slott i sörmländska Stallarholmen. Tommy Nilsson, Janne Schaffer, Caroline af Ugglas och nyligen Manifestprisade Dan Berglund bland de bokade artisterna.

stallarholmensvisdagar.se

Ödåkra Jazz Festival

15–16 augusti

Den pigga uppkomlingen i Ödåkra strax norr om Helsingborg är framme vid sin femte upplaga. Vid den gamla spritfabriken – Spritan kallad – vankas det jazz från när och fjärran under två intensiva heldagar. Totalt runt tjugo konserter med allt från svenska Mimi Terris till Tricia Boutté från New Orleans som gjorde succé här för två år sedan.

odakrajazzfestival.com

Music For The Eyes

15–16 augusti

Ny festival för experimentell musik och konst i Långbans Gruvby, nordost om Filipstad i Värmland. Långban sägs vara världens mest mineralrika plats och efter fem sekler av gruvdrift väntar nu nya äventyr. Johan Berthling, som även roddar Utmarksmusiken, ligger bakom. Program inom kort.

varmlandsmuseum.se

Visbyfestivalen

15–16 augusti

Akustisk, intim singer-song­writerfestival på Joda i hamnen, med svenska och internationella artister.

visbyfestival.se

Ale Visfestival

16 augusti

Ny liten visfestival på natursköna Café Torpet utanför Skepplanda strax norr om Göteborg. Arrangörerna hoppas på en ny årlig tradition och har bokat en rad främst lokala visartister, däribland initiativtagaren Stina Klintboms eget band Stinas visor men också Cornelis-tolkande Thilini Guldbrand medan Hannes Westlund, ”vissångare, munspelare, estradör och bygdens son”, axlar rollen som premiärdagens konferencier.

cafetorpet.se

Grenna Bluegrass Festival

16 augusti

Festival sedan 1978 på Grännaberget – ­förutom konserter gott om workshops med närvarande artister.

grennabluegrass.se

H Self spelar på bland mycket annat Country på svenska-festivalen i sommar. Här på Debaser. BILD: Johan Bergmark.

Country på svenska

19 augusti

Något av en spinoff till uppmärksammade dokumentärserien Countrylandet Sverige är denna endagsfestival på Mosebacketerrassen i Stockholm. Artisterna ägnar sig alla på olika vis åt det som festivalen heter, och på scen väntar allt från breddare som Kikki Danielsson och Erika Jonsson till smalare akter som H Self och BroMesa.

allthingslive.se

Change Music Festival

20–24 augusti

Vartannat år hålls denna kammarmusikfestival på en rad olika platser i och kring Kungsbacka och Varberg, i år även på världsarvet Grimeton i samband med dess 100-årsfirande. Mottot är ”kammarmusik utan gränser” och siktet är följaktligen brett. I år är alla konserter namngivna efter tid på dygnet, således väntar allt från ”lunch” till ”after work” och ”barhäng”. Allt under konstnärlig ledning av Simon Crawford-Phillips.

changemusicfestival.se

Svalsjö Folk

22–23 augusti

På Örsebo Södergård mellan Kisa och Malexander i södra Östergötland vankas en intim liten festival med oerhört ambitiöst program, i år med bland annat Nordic, Breda Gatan och Ellika Frisell & Emma Reid i sin Extra-kostym. Håll även utkik efter enstaka konserter tidigare under sommaren, med Ale Möller Trio och Orsa Spelmän.

helldorff.se/svalsj-folk

Rootsy Summer Fest

22–24 augusti

Dags för den sjätte upplagan av Rootsys redan klassiska sommarfestiva i Hwitans trädgård vid Ätrans strand i Falkenberg. Americana av såväl svenskt som nordamerikanskt ursprung, med artister som Joe Henry, H Self, Jesper Lindell, Bob Woodruff, Melissa Carper och många fler.

rootsylivefalkenberg.se

Stockholm Roots

22–24 augusti

Fjolårets flytt till Debaser permanentas, och country, amerikansk folk och rootsig rock väntas. Delvis samma akter som i Falkenberg här ovanför men också Martha Wainwright, Sarah Klang och annat godis.

debaser.se

NoMeMus

27–31 augusti

Utläses nordisk festival för medeltida musik och hålls på flera spelplatser i Östergötland: Söderköpings medeltidskyrkor, Linköpings slotts- och domkyrkomuseum och Askeby klosterkyrka. Konserter men också kurser och föredrag.

nomemus.se

Östersjöfestivalen

28 augusti–7 september

Musik i världsklass med Östersjöregionens bästa orkestrar, körer och solister på Berwald­hallen i Stockholm. I år på temat Vågor, ”en symbol för allt från ljud och ljus till historiens och känslornas rörelser”.

balticseafestival.com

Göteborgs Pianofestival

29 augusti

Workshops, föredrag, tävlingar och förstås konserter på Göteborgs Konserthus. I år är temat en hyllning till Maurice Ravel som föddes för 150 år sedan.

goteborgspianofestival.com

Jazz & Blues All Star Festival

29–30 augusti

Förra sommarens återupplivande av stockholmska Skeppsholmen som festivalplats blev lyckat så nu följer en fortsättning på denna sentida avlöpare från det festivalträd som även gav upphov till den stora Stockholm Jazz Festival, som numera hålls på hösten och inomhus. Profileringen är mot jazz i bred bemärkelse men också en del annat, och utöver svenska toppnamn som Bo Sundström, Isabella Lundgren, Mikael Rickfors, Nils Landgren Funk Unit, Jonas Kullhammar och Ulf Wakenius överraskar arrangörerna med att också ta hit brittiska klubbmusikkollektivet Soul II Soul och även likasinnade men mer lokalrotade Brooklyn Funk Essentials.

jazzochbluesfestivalen.se

Göteborg Jazz Festival

29–30 augusti

Festivalen för klassisk jazz har hela 36 år i ryggen men bygger sedan 2023 på ett nytt koncept: att skapa ett litet Bourbon Street på spelställena kring de myllrande Långgatorna, i nära samarbete med krogimperiet Göteborgsfamiljen och nya Hotel Draken. Både klassiskt, ruffigt och lite flashigt alltså. I princip stans alla band inom swing, dixieland och liknande är bokade och kryddas med utsocknes gäster som Adrian Cox och Nanna Carling. Räkna med swing, dixie och Django i alla dess former!

classjazz.se

Stockholm Sangeet Festival

1–9 september

Festival för indisk och sydasiatisk ­klassisk musik och dans, med internationella såväl som Sverigebaserade artister, dansföreställningar, program för och med barn och unga, öppen scen, workshops och mer på olika scener i Stockholm.

stockholmsangeet.se

Gothenburg Free Spirit

3–5 september

Internationella jazzdagar i Göteborg. Impromusiker från Österrike, Spanien, Ukraina och Sverige på scener som Brötz och Utopia.

knutpunkt.com

Live At Heart

3–6 september

Myllrande showcasefestival i Örebro med massor av konserter i alla genrer, därtill konferenser, panelsamtal och så kallade ”diaserter” – en mix av dialog och konsert.

liveatheart.se

Festival of the Midnight Sun

4–6 september

Mitt i Linköping, på Skylten alldeles intill stationen, firas sedan 2019 midnattssolen just när sommaren börjar gå ner. (Det kan ju te sig underligt, men det hela är ett försök att återuppväcka festivalen med samma namn som hölls i Mantorp 1970, ett storslaget fiasko som det gjordes en film om 2019). Dagens festival är bred men brukar luta åt det rootsiga.

festivalofthemidnightsun.se

Adelsöfestivalen

6 september

På Adelsö i Mälaren norr om Södertälje hålls för tredje året denna intima gräsrotsfestival, ”sensommarens mysigaste”, som struntar i genrer och blandar välbekant med okänt. Vi har inte sett hela programmet än men väntas gör bland annat ”Englands jazzigaste poet-pipa” vem nu det är?

facebook.com/adelsofestivalen

Vallåt Trallåt

6 september

Ny och högst välkommen endagsfestival med folksång, visor och trall i centrum. Platsen är Stenegård i Järvsö och på programmet står visstugor, workshops och konserter med Sångsystrar och trion Dundrâ.

vallattrallat.se

Uppsala Gitarrfestival

16–18 september

Internationell gitarrfest på Uppsala Konsert & Kongress. Alltid mängder av intressanta föredrag, workshops och förstås konserter. Bland årets artister kan nämnas gipsy-jazzande Stochelo & Mozes Rosenberg, brasilianska duon Assad Brothers och allas vår Janne Schaffer.

uppsalagitarrfestival.se

Nordic Soundscapes

18–21 september

Årlig folkmusik- och körstämma numera i Storlien. Möten och kurser men också konserter på Högfjällshotellet.

nordicsoundscapes.se

Alabaster Deplume kommer till Stockholm Jazz i höst. BILD: Chris Almeida

Stockholm Jazz Festival

10–19 oktober

Sveriges i särklass största jazzhappening förgyller som vanligt hösten – bortåt trehundra konserter ser det ut att bli på ett sjuttiotal små och stora scener runt om i huvudstaden. Det kompletta programmet släpps 26 augusti men några lockbeten som Marcus Miller, Theo Croker, Emma-Jean Thackray och Alabaster DePlume har redan lagts ut.

stockholmjazz.se

Norrköpings Folkmusikfestival

10–11 oktober

Det var länge oklart om det alls skulle bli någon festival i Norrköping i höst – men i slutet av maj kom beskedet att den blir av, men i uppdaterad form, en ”början på något vi länge velat förverkliga” och ”en festival med större fokus på gemenskap och Studentspelmanslags-VM, fortfarande i Norrköpings vackra industrikvarter”. Håll utkik efter närmare besked under sommaren!

festival.folkmusik.nu

Samspel i Sundsvall

14–18 oktober

Spelmanshelg i Sundsvall med anor från 1963 och medalj i samspel, samt dans, allspel, kurser, workshops och konserter –där huvudakten är Ahlberg, Ek och Roswall med Ulrika Bodén. Kallade sig tidigare ”samspels­helgen” men har vuxit till närmare en vecka.

samspelisundsvall.se

Umeå Jazz Festival

22–25 oktober

Klassisk kvalitetsfestival i Umeå med internationella och nationella artister.

umeajazzfestival.se

Östersund Blues Festival

23–25 oktober

Norra Sveriges största bluesfestival hålls i Östersund, med akustiska akter dagtid på hotell Strawberry och fullt elektriskt ställ på Storsjöteatern på kvällarna. Också i år hoppas vi – och väntar på besked från arrangörna!

ostersundbluesfestival.se

Planetafestivalen

23 oktober–2 november

Musik och dans från hela världen på små och stora scener i Göteborg och Västsverige.

planeta.se

Kista Världsmusikfestival

oktober–november

Färgstarkt i höstmörkret med musik, sång och dans och Rostam Mirlashari som konstnärlig ledare. Exakta datum och bokningar kommer senare.

farhang.nu

Oktoberstämman

1 november

Sveriges största spelmansstämma inomhus, på Uppsala Konsert och Kongress med buskspel i både korridorer och rullstrappor. Årets gästspelman avslöjas senare, liksom konsertbokningar. Utöver det dans till spelmanslag och förstämma dagen före på V-Dala nation. Och jo, den hålls i november i år men det går ju inte att byta namn bara för att kalendern spelar ett spratt.

uplandsspel.se

Selam Festival Stockholm

6–9 november

Lokalt och ­internationellt, gärna afrikanskt och ­latinamerikanskt, ­varvas på olika scener. Lockar i år gör bland andra ivoriansk reggae med Tiken Jah Fakoly på Konserthuset.

selamfestival.com

Älmhult Music & Arts

6–8 november

En ny typ av välkurerad kvalitetsfestival som alla städer borde föräras! Tre senhöstdagar fylls det numera så snajdiga ­Folkets hus i Ikea-staden av en spännande mix av artister där många men långt ifrån alla rör sig inom det vida jazzspektrat.

folketshusalmhult.se

Global Sounds Festival

19–30 november

Kanske mer en anhopning av spännande konserter från samma bokningsbolag än en regelrätt festival men räkna med en serie intressanta artister med fokus på Mellanöstern och Latinamerika på olika scener i Uppsala och Stockholm i november.

globalsounds.se

Pitefolk

21–22 november

Folk- och världsmusik­­festival vid Framnäs folkhögskola.

pitefolk.se

Kakafon 15 år

27–30 november

Kakafon Records fyller moppe och ställer till med jubileumsfestival i dagarna fyra på Aftonstjärnan i Göteborg. Räkna med en maffig artistkavalkad ur bolagets stall med fokus på visa, folkmusik, poesi och jordnära pop.

kakafon.com

European Festival of the Night

1–13 december

Bred kulturfestival i Korpilombolo med musik, litteratur, filosofi och konst.

nightfestival.se

NORDEN

Festspillene i Bergen

21 maj–4 juni

Mixad musik-, teater- och dansfestival grundad redan 1953. Späckat och omfattande program med förstås mycket hörvärt norskt, mycket folk och kammar­musik – gärna i kombination som med exempelvis Frode Haltlis ensemble Avant Folk.

fib.no

Motvindsfestivalen

20–22 juni

Motvind är inte bara ett skivbolag vars musik vi brukar recensera i Lira, utan också en tidskrift, kulturförening och en anti-kommersiell festival med fokus på ”transcendental musik”, vilket tolkas fritt som allt från traditionell norsk spelmansmusik till rå frijazz (svenska trion Fire!) och indisk klassisk musik. Hålls i Middelalderskogen någonstans mellan Kongsberg och Oslo.

motvindkulturlag.no

Landskappleiken

25–29 juni

Norska mästerskapen i folkmusik, alltid med späckat program – i år i natursköna Eidfjord i västra Norge, med både fjord och fjäll.

landskappleiken.no

Riverboat Jazz Festival

25–29 juni

Välfyllda tradjazzdagar i Silkeborg sedan fem decennier.

riverboat.dk

Haapavesi Folk

26–28 juni

Bred festival med fokus på finsk och internationell folk- och rootsmusik. Förutom konserter också gott om kurser och ­seminarier. ­Bland årets akter kan nämnas Värttinä, Erlend Viken Trio och en spännande palestinsk-jordansk-finsk-etiopiska gruppen Wishamalii.

haapavesifolk.com

Nordic Folk Festival

28 juni

Den lilla intima festivalen med det stora ambitiösa namnet lanserades 2021 mitt under pandemin och hålls i Vest­himmerland i norra Jylland, strax sydväst om Ålborg, på den lilla ön Livø ute i Limfjorden. I år tar festivalen en liten andhämtningspaus och bjuder in till en enklare eftermiddag på Vitskøl Kloster – men lovar att vara tillbaka i full kostym igen 26-28 juni nästa år.

nordicfolkfestival.dk

Roskilde Festival

28 juni–5 juli

Festivalernas festival i Norden! Tunga namn och stor bredd som även rymmer en hel del jazz, roots, folk och världsmusik. I år t ex Anousha Shankar, americana med Kassi Valazza, progressiv brittjazz med Alabaster DePlume, kongolesiskt sväng med Baloji, irländskt med Landless, colombianskt med Meridian Brothers och så alldeles inhemska folktrion Stundom.

roskilde-festival.dk

Kongsbergs Jazzfestival

2–5 juli

61:a året för denna norska klassiker med stort, brett och stjärnspäckat startfält. Mycket norskt och jazzigt förstås, med namn som Ellen Andrea Wang, Gard Nilssen och Hedvig Mollestad men lika mycket internationellt och brett, från John Scofield till Grace Jones, Dirty Loops till Les Amazones d’Afrique.

kongsbergjazz.no

Rigas Ritmi

2–5 juli

Jazz, world, fusion och funk på fin festival med internationella artister. 25-årsjubileum i år, med bland andra det något svårgooglade men för festivalen typiska bandet Kennedy Administration från New York på scen.

rigasritmi.lv

Sara Curruchich kommer till Førde. BILD: Xun Ciin

Førdefestivalen

2–6 juli

Norskt flaggskepp och världsmusikfestival (för 35:e året) med starkt, späckat och välkurerat program. Årets te­ma är ”Musikk og språk”, vilket i programmet betyder allt från samiska Marja Mortensson till urfolksartisten Sara Curruchich från Guatemala, från maliska Trio Da Kali till japanska Mitsuné, från pakistanska Ajaz Ul Haq till svenska Hedin & Meidell.

fordefestival.no

Siglufjord Folk Music Festival

2–6 juli

Välkurerad musikfest i norra Island med konserter, dans, kurser och workhops. Både isländskt och helt annat, folkmusik men också kammarmusik och jazz.

siglofestival.com

Skagen Festival

3–6 juli

Gemytligt med folkrock och rootsmusik i fokus. West of Eden håller i år uppe den svensk-keltiska fanan.

skagenfestival.dk

Archipelago Sea Jazz

4 juli–17 augusti

Skärgårdsnära finsk festivalserie rymmande fyra jazzfester med skiftande karaktär. Inledande Baltic Jazz 4–6 juli i gemytliga Dalsbruk på Kimitoön fokuserar på klassisk jazz, medan Korpo Sea Jazz 24–26 juli har ett mer vågat program av modernt stuk. Turku Sea Jazz 30 juli–2 augusti är en urban stadsfestival i det vi kallar för Åbo. Slutligen Åland Sea Jazz 15–17 augusti i Mariehamn, som utlovar intima jazzupplevelser i unik maritim miljö.

archipelagoseajazz.fi

Copenhagen Jazz Festival

5–14 juli

Brukar kallas Nordens största jazzfestival, med mängder av konserter på en lång rad små och stora spelställen. I år toppas listan av breda jazzmagnater som Melody Gardot, Norah Jones, John Scofield, Makaya McCraven, Caroline Henderson, Lee Ritenour, Samara Joy … Men i undervegetationen rör sig förstås även mängder av nordiska klass-akter, högst exempelvis danska Nana Rashid och vår egen Joel Lyssarides med Georgios Prokopiou.

jazz.dk

Kaustinen Folk Music Festival

7–13 juli

Den finska folkmusikens årliga höjdpunkt äger sedan 1968 rum i österbottniska Kaustby. Årets tema är passande nog migration och det regionala temat är den historiska regionen Tavastland i mellersta Finland. Väldigt många konserter, mycket finskt förstås men också internationellt. Svenska Anna Heikkinen & Längtans Kapell har i år bjudits in ”att spela finsk tango i Finland, lika lockande som pirrigt” hälsar bandledaren.

kaustinen.net

Riddu Ri∂∂u

9–13 juli

Urfolkskultur med nutidsförankring ger spännande program med allt från nordamerikanska akter som Northern Cree och Aysanabee och Sápmis egen Kajsa Balto. Hålls i det lilla samhället Manndalen, Kåfjord, öster om Tromsø, norr om Sverige.

riddu.com

Aarhus Jazz Festival

11–20 juli

En mäktig uppvisning av den danska jazzscenen just nu – precis alla spelar här, känns det som, inte sällan på mer än ett spelställe. Plus lite internationell stjärnglans spridd av artister som Marcus Miller, Norah Jones och Madeleine Peyroux.

jazzfest.dk

Superhajpade Dina Ögon spelar inte bara i Sverige i sommar, utan även på jazzfestivalerna i finska Pori och norska Molde. BILD: Fredrik Egerstrand

Pori Jazz Festival

12–20 juli

58:e upplagan för denna nestor inom finsk jazz. Stjärnor från såväl jazz- som soul- och world- och för den delen popvärlden bjuds in – eller vad sägs om Roxette, Dina Ögon och ”Sting 3.0” jämte Jazzmeia Horn, Gregory Porter och Kurt Elling.

porijazz.fi

Kuhmo Chamber Music

13–26 juli

Högklassig kammarmusikfest sedan 1970 lockar över 40 000 besökare och rankas som en av världens bästa.

kuhmofestival.fi

Moldejazz

14–19 juli

Norskt flaggskepp sedan 1961 med totalt runt 60 000 besökare och 120 ??? konserter i programmet. Årets artist in residence Trondheim Jazz Orchestra intar hela Kulturhuset Plassen för en dag och lovar att fylla minsta hörn av det. Utöver det en massa högprofilerade artister förstås, som Dianne Reeves, Bombino, Alabaster DePlume, Goran Kajfeš Subtropic Arkestra, Julian Lage, Karin Krog, Jason Moran …

moldejazz.no

Fanø Free Folk Festival

24–26 juli

Festival med dragning åt det experimentella musikaliskt, på vackra Fanö utanför Esbjergs kust. Notera att festivalpassen i år sålde slut redan innan programmet presenterats, men det brukar säljas dagspass vid entrén.

facebook.com/fanofreefolk

Viljandi Folk Music Festival

24–27 juli

Spännande folkmusikfestival med fokus på estnisk traditionell kultur, musik och dans men också med artister från hela världen, så förutom det bästa av det lokala (i år med stjärnorna Trad Attack) bjuds det på exempelvis ukrainsk, irländsk och nordmakedonsk folkmusik.

viljandifolk.ee

Sildajazz

6–9 augusti

Starkt program med fokus på norska artister i Haugesund mellan Stavanger och Bergen. Bland toppnamnen Nils Petter Molvær, Kari Bremnes isländska Mezzoforte.

sildajazz.no

Musik over Præstø Fjord

7–10 augusti

Modern dansk klassiker, välkomnande familjär och intim, där besökarna gärna får hjälpa till med arrangemangen. Fokus på det nordiska med många fina bokningar som Dreamers’ Circus, Fränder och Stundom.

mopf.dk

Tromsø Jazzfestival

7–10 augusti

Festival i nord-Norge, en gång sprungen ur avsomnade Barentsjazz. På scen artister som Pat Mehteny, Nana Rashid och svenska partyorkestern Louisiana Avenue

tromsojazzfestival.no

Oslo Kammer­musikk­festival

15–24 augusti

Nordisk och internationell kammarmusik över hela stan.

oslokammermusikkfestival.no

Telemarkfestivalen

7–10 augusti

Anrik folkmusikfest med fokus på akustisk traditionsmusik, både norsk och internationell.

telemarkfestivalen.no

Joshua Redman är årets festivalartist på Oslo Jazz. BILD: Michael Wilson

Oslo Jazz Festival

11–16 augusti

Konserter i centrala Oslo, späckat program och alltid fina bokningar, både jazz och lite annat: Pat Metheny, brasilianske Hermeto Pascoal och indisk-amerikanska Asha Puthli. Årets festivalartist är Joshua Redman som ger flera konserter tillsammans i olika, unika grupperingar, bland annat öppningskonserten med 25-årsfirande Trondheim Jazzorkester.

oslojazz.no

Tønder Festival

27–30 augusti

Välrenommerad dansk folk- och rootsmusikfestival med många år på nacken och tunga internationella bokningar, främst keltiskt och americana: Joe Henry, Lyle Lovett, Oysterband hör till dem det lockas med i år.

tf.dk

Transform – Trondheim World Festival

8–14 september

Öppensinnad, välkomnande kulturfest med både lokal och global folkmusik. Programmet släpps snart, så håll utkik på hemsidan!

transform.no

Ultima

11–20 september

Nordens största festival för nutida konstmusik går av stapeln i Oslo.

ultima.no

Blues Heaven Festival

3–4 oktober

Danskarna gillar blues! Tung blueshelg på två scener i Frederikshavn, i år med Canned Heat och Mud Morganfield högst upp på affischen.

bluesheaven.dk

Vilnius Jazz

15–19 oktober

Den litauiska huvudstadens stora jazzvecka för 38:e året.

vilniusjazz.lt

Oslo World

28 oktober–2 november

Blytung världsmusikvecka i norska huvudstaden. Bland de först släppta artistnamnen återfinns slovenska Senidah, indiska spiritual jazz-vokalisten Ganavya och spanska Judeline.

osloworld.no

Tampere Jazz Happening

30 oktober–2 november

Anrik jazzhelg i centrala Tammerfors med starka internationella bokningar.

tamperejazz.fi

Etnosoi!

31 oktober–9 november

Stor världskulturfestival i Helsingfors och Tammerfors i början av november.

etnosoi.fi

Folkelarm

13–16 november

Stort nordiskt branschmöte på Riksscenen i Oslo med prisutdelningar och showcasekonserter.

folkelarm.no