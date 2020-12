Skivorna som gjorde Lira-året 2020: svensk folk/roots

Hur sammanfatta detta det konstigaste och på många vis värsta året i modern musikhistoria? Just här och nu gör vi det genom att fokusera på allt det som ändå gjordes, och mer konkret på de skivor som släpptes.

Jazzen tar vi oss an separat i en kommande text, och börjar här med området svensk folk- och rootsmusik.

Vilka skivor satte tonen för året? Vilka artister tog klivet fram? Vi unnar oss fulla friheter och lovar vare sig konsekvens eller rättvisa men väl en massa fantastisk musik att återuppleva – så nu kör vi!

ÅRETS SKIVA

Lena Jonsson Trio: Stories from the outside (Hedgehog Music)

Plötsligt kändes det alldeles självklart vilken skiva som skulle föräras denna den tyngsta av titlar. När Stories from the outside kom i våras hann undertecknad inte lyssna så mycket – det blev mest en snabb försäkran att: ”jo, det här är ju bra, igen!” Men Lena Jonsson på fiol, Erik Ronström på gitarr och Krydda Sundström på bas har verkligen inte bara gjort en habil uppföljare till förstlingen Places från 2018. Den här är mognare, gedignare, jämnare, men ändå liksom med fräsch- och piggheten hos en debut. Nyskriven svensk trad med varsamma blinkningar till bluegrass och oldtime, men någon gång också jazz och kammarmusik. En skiva att ge till den som undrar hur svensk folkmusik låter och mår 2020.

ÅRETS MIXMUSIK

Sten Källman & Sanba Zao: Mapou – Haitian drums and Northern wind (Country & Eastern)

Träblåsaren Sten Källman bjöd in haitiske slagverkaren Sanba Zao till detta sammanfogande av nordiska folktoner och karibiska vodou-rytmer. Läs vårt porträtt av Källman i Lira #4 2020.

ÅRETS TYNGSTA

Garmarna: Förbundet (Season of Mist)

Det sedan gammalt tunga Garmarna plockades upp av ett franskt black metal-skivbolag och gick nu all in i svärta och tyngd, samtidigt som de återvände till det de är bäst på: det klassiska balladberättandet. Viss uppfriskande uppståndelse uppstod när skivan sågades av Po Tidholm i DN, att jämföra med t ex hyllningen av Liras recensent Rasmus Klockljung. I Lira #4 2020 berättar bandets Stefan Brisland-Ferner om bakgrunden till låtarna.

ÅRETS ÅTERBRUK

Jordmån: Jazz på nysvenska (Dos Records)

Något missvisande titel måhända, strikt musikaliskt, för det här är en roots-skiva med svensk folkmusik i botten och med resonanser av såväl afrikanskt som orientaliskt. Men utgångspunkten är ju Jan Johanssons ärkeklassiker Jazz på svenska, i sin tur med svenska folkvisor som källa. Peter Bryngelsson med vänner tar tillbaka låtarna och det låter som musik från en nordamerikansk porch placerad i djupaste migrantrika Småland.

ÅRETS DYSTRASTE

Ånon Egeland / Mikael Marin: Farvel, farvel (Taragot)

Närmast utom tävlan i denna kategori är norsk-svenska duon Egeland / Marin som här följer upp sin bokstavligen nedstämda skivan Sorpesoll från 2017. Farvel, farvel är så dyster att mörkerkungen Nick Cave låter som en kvittrande muntergök i jämförelse. Sexton psalmer, begravningshymner och jämmervisor som på ett nästan perverst utsökt vis glider samman till en enda långt utdragen klagosång över detta jämrans corona-år som aldrig tycks vilja ta slut – lika bra att grotta ner sig ordentligt i skiten! Alltså: en fantastisk skiva.

ÅRETS DUO

Guro Kvifte Nesheim / Mats Edén: Den kaldsteikte (Taragot)

Mer norsk-svenskt samarbete blir det när både generationer och nationsgränser korsas och krossas i mötet mellan dessa två mästermusikanter, här bägge på hardangerfela. Köttig spelglädje och lyhörd samåkning.

I konkurrens med: Duo Disparat (Anders Norudde och Johanna Karlsson).

ÅRETS SOLO

Erland Westerström: Andas! (Egen utgivning)

Unge riksspelmannen på munspel visar upp instrumentets hela och imponerade breda register i ett dussin folklåtar, främst polskor men också någon vals.

ÅRETS NYKOMLING

Maine Coon Trio: Kärv en (Egen utgivning)

Med namn efter den nordamerikanska skogskatten smyger sig denna trio – med Robin Johansson på sopransax och basklarinett, Anna-Karin Andersson på fioler och Søren Vinther Røgen på gitarr – in på scenen. Stämningstät och varsamt svängig folkmusik som med enkla medel skapar angelägen traditionsmusik i tiden.

I konkurrens med: Northern Resonance.

ÅRETS SINGER-SONGWRITER

Nightbird: Travelin’ baby (Ella Ruth Institutet)

Alldeles i slutet av året kom den här lilla pärlan av österbottnisk blues signerad finlandssvenska Anna-Stina Jungerstam från Vasa, numera Helsingfors, men i perioder med bas i Sverige, där också den här skivan spelades in i Matti Byes studio.

I konkurrens med: I’m Kingfishers skiva The past has begun.

ÅRETS CROSSOVER

Långbacka / Bådagård: Every little whisper turns into a roar (L/B Productions)

Från omslaget till Liras sommarnummer hämtar vi Maja Långbacka och Matilda Bådagård som på sin andra gemensamma skiva fördjupar och förfinar sitt unika uttryck som gått hem i allt bredare, vidare kretsar.

I konkurrens med: Dreamers’ Circus: Blue white gold.

ÅRETS AGITATORER

Glitterfittan: Ett underbart matriarkat (Pacaya Records)

Agiterar gör man som bekant oftast bäst med glimt i ögonvrån men med allvaret tryggt fästat i ryggraden, och det där är duon Agnes Åhlund och Hilda Ekstedt subtila mästare på. För vilka andra kan sjunga en rad som ”Jag hatar män på stan” med sådan lätthet, eller be någon dra åt fanders luftigt kompad på cittra?

I konkurrens med: Två Otrevliga Flickor med skivan Angry!!! But also … very talented.

ÅRETS TRAD

Thomas von Wachenfeldt: Arvet efter Pelle Schenell vol 1+2 (SenzaVib)

Den mångsidige von Wachenfeldt växlar mellan dödsmetall, klassisk musik och traditionell folkmusik. Här tar han på en synnerligen ambitiös utgåva sig an den hälsingske spelmannen Pelle Schenell (1855-1946) och som Liras recensent Thomas Fahlander skriver: ”Med luftig stråke mejslar han fram barockens största stunder i Hälsingland i Pelle Schenells notspår”.

I konkurrens med: Isak Erikssons Bullbitn och Per Saxholms Litte å varje.

ÅRETS KAMMARFOLK

Lynx Ensemble: Baroque tales (Caprice)

I nästa nummer av Lira skriver vi om fenomenet ”folkbarock”, vilket närmast blivit ett slags undergenre till eller brygga mellan folkmusik och klassisk kammarmusik. På skivan här spelar kvintetten Lynx Ensemble hälsingepolskor och närbesläktat med sättningen blockflöjt, cembalo, nyckelharpa, fiol och barockcello. Söm- och tidlöst.

I konkurrens med: Kristine West & Erik Rydvalls Dancing with Bach och nyssnämnde Thomas von Wachenfeldt.

ÅRETS TONSATTA POESI

Daniel Östersjö: Fönsterspringan – Daniel Östersjö sjunger Elsie Johansson (Comedia)

Tonsatt diktning är ett koncept som blivit allt vanligare på senare år och som vi ska ta ett större grepp om i ett kommande nummer. Bland årets skivor i ämnet finns flera fina men till slut var det Daniel Östersjös egensinniga och nerviga tolkningar av arbetarförfattaren Elsie Johansson (som själv medverkar med recitationer) som fastnade starkast.

I konkurrens med: Camilla Åström & Petra Haraldson: Vapenlös – Tolkar Boye, och Ro.t: Drömmarnas garn – dikter av Harriet Löwenhjelm.

ÅRETS VOKALA

Irmelin: Upp (Playing With Music)

Bland veteranerna på vokalmusikscenen finner vi trion Irmelin med tjugo stolta år i ryggen. Eva Rune, Karin Ericsson Back och Maria Misgeld gav i våras ut sitt femte album Upp, just i samma ögonblick som musiklivet tvingades stänga butiken. Men musiken står sig stark och det är en njutning att följa deras stjärnklara rösters lika intrikata som självklara harmonivindlingar.

ÅRETS EGNA RÖST

Moa Piraten: Moa Piraten (Dalen Produktion)

En sidogren som kanske tarvar en förklaring, men ni vet: dessa artister vars säregna utstrålning, stuk och infallsvinkel är viktigare än vilken musikalisk genre de eventuellt kan råka knytas till. Moa Piraten gör ett slags vagt latin-doftande vagabond-visfolkpop med raka, fångande texter som gick rätt in i hjärtat.

I konkurrens med: Jonathan Hilli, Ian Carr, Ellen Sundberg, Lena Swanberg, Lovisa Samuelsson.

ÅRETS ROOTS MED LÅNGA RÖTTER

Svante Sjöblom & Twang: Svante Sjöblom & Twang (Rootsy)

Skånske sångaren Svante Sjöblom slog sig samman med dansk-amerikanska trion Twang i en sprittande kavalkad rotad i bluegrass, country och blues.

I konkurrens med: Süperstar Orkestar, Ebo Krdum, Dekula Band, Mama Chajes Orkestar, Saman Alias.

ÅRETS COMEBACK

Archimedes Badkar: Perfect time (Gamlestans Grammofonbolag)

Tre decennier efter senaste skivan återfyllde Per Tjernberg sitt gamla badkar för en serie sessions i Silencestudion i Koppom. Resultatet blev en imponerande box av ny musik med avdammade rötter i den amerikanska myllan.

