Skivorna som gjorde Lira-året 2021: svensk folk- och rootsmusik

Visst känns det som evigheter sedan pandemin bröt ut? Ändå är det bara knappa två år sedan. Än är det inte över på långa vägar, men musikbranschen kunde åtminstone våga sig på en återstart i höstas och medan 2020 förblev ett år när det mesta stannade upp blev skivåret 2021 mer åt det normala. Många framflyttade inspelningar gavs till slut ut, även om ett nytt oväntat problem uppstod: flaskhalsar i produktionskedjorna ledde exempelvis till halvårslånga köer för att pressa vinylskivor …

Vilka var då skivorna som satte tonen för året? Vilka artister tog klivet fram? Den svenska jazzen tar vi oss an separat i en kommande text och börjar här med området vi väljer att kalla svensk folk- och rootsmusik.

Vi unnar oss fulla friheter och lovar vare sig konsekvens eller rättvisa men väl en massa fantastisk musik att återuppleva – så nu kör vi!

ÅRETS SKIVA

Ebo Krdum: Diversity

(Supertraditional)

Nej, han kom inte som något yrväder en aprilafton men väl som en försynt, varm och innerlig bris som så sakteliga vuxit sig allt starkare och till slut rotat sig på det mest självklara vis i svenskt musikliv. Ebo Krdum tvingades lämna uppväxtens Darfur men tog med sig en imponerande positiv glöd, en självklar musikalitet och en öppenhet för de nya sammanhang han hamnat i. Och med skivan Diversity föll allt på plats. Det handplockade bandet består av ett urval av svensk folkmusiks allra finest och producenten Anna Möller har gjort ett fantastiskt jobb att få ihop de olika delarna, med afrikanska slagverk, kammarmusikaliska stråkar och Ebo Krdums egna mångfacetterade låtskrivande. En skiva med många bottnar och ett givet val som årets album.

ÅRETS NYKOMLING

Rå: Massiv

(GO Danish Folk Music)

Alltid lika roligt och spännande och svårt att vaska fram årets nykomling – och roligt och spännande att i år utnämna svensk-danska trion Rå till detta. Allt hos Rå signalerar lika delar genuin respekt och friskt fläktande uppkäftighet. Debuten är ett nio låtar kort album där de tar sig an nya och gamla tradlåtar i säregna, finurliga arrangemang, framförda på fiol, saxofon och klarinett. Christine Tilby, Anna Frykstam och Cecilia Moore visar på en hy, spännande väg framåt i folkmusiken.

Utmanare: Västanvinden

ÅRETS SOLO

Anna Ekborg: Solo

(Kakafon Records)

Pandemin har som bekant och av förklarliga skäl blivit en soloprojektens förlovade tid och det är således i tuffast möjliga konkurrens som Anna Ekborg har gjort årets soloskiva. Soloinspelningar på fiol blir lätt mastiga att lyssna på i längden. Men Anna Ekborg fyller sina kära Rättvikslåtar med så mycket liv och variation och nerv att varenda spår blir till ett litet äventyr att följa med på. ”Eftertänksamt och innerligt” skrev Thomas Fahlander i sin recension, och ”känslosamt och starkt utan att bli tårfyllt” vilket sätter fingret bra på hur elegant hon balanserar mellan det kärva och det sentimentala.

Utmanare: Ida Gillner: Anna, Villads Hoffmann: Flaskepost på himlen, Elin Jonsson: Drömmaren

ÅRETS GRUPP

Hoven Droven: Trad

(Heilo)

Först uppstod frågan vad den här kategorin egentligen skulle kallas. ”Samtida och primärt nyskriven men tydligt traditionellt rotad musik framförd i grupp”? Äh, det blev bara ”grupp”. Vi måste hitta på ett begrepp för det här, hörni! Oavsett var konkurrensen mördande med starka nya skivor av kollegor som Eiwor Kjellberg Band, Magnus Stinnerbom med band och ett nytänt Väsen. Men när ett 30-årsfirande Hoven Droven visar upp hela sitt breda register och kanske mer därtill – från ljuvlig balladkonst till punkig frenesi och disco – så är de faktiskt helt omöjliga att motstå.

Utmanare: Eiwor Kjellberg Band: Stand out, Magnus Stinnerbom: Ringen, Väsen: Duo

ÅRETS VOKALA

Eva Rune & Stormsvalan: Drömvävarsånger

(Fjällbrudens sång)

Den vokala svenska folkmusiken står fortsatt stark och det kan tyckas orättvist att lyfta fram en skiva som inte ens är helt vokal, då Stormsvalan består av vokalkvartett och stråktrio, men det är det vokala som står i centrum och tydligt bär musiken i denna intrikata sångsvit. Drömvävarsånger består av åtta nyskrivna stycken, tematiskt centrerade kring en fiktiv värld och en resa med båten Stormsvalan – eller om det är ensemblen som är Stormsvalan, eller kanske både och? Eva Rune pratar om gliporna mellan dröm och verklighet, och om drömbroar, och som sådan fungerar verkligen detta konstnärligt ambitiösa projekt som sveper med lyssnaren i musikens förunderliga semiverklighet. På skivan hör vi förutom Eva Rune också Katarina Söderlund, Annika Hammer och Alva Granlund på sång, samt Anna Ekborg på viola d’amore, Johanna Karlsson på viola och Svante Söderqvist på cello.

Utmanare: Vanja Modigh: Vocal tradition, Maria Misgeld: Bliver himmelen röd på morgonen nyårsdag

ÅRETS TONSATTA POESI

Ellen Sundberg: Ett bloss för Bodil Malmsten

(Teg Publishing)

En kategori i tiden (missa inte reportaget i Lira #2 2021) och flera starka kandidater här men Ellen Sundbergs direkta rakt-på-sak-tonsättningar av Bodil Malmstens diktning tog riksvägen rakt in i undertecknad i våras. Mycket död blir det, på ett besynnerligt livgivande vis, från inledande Döden 1986:s elva minuter av hjärtskärande folkhemspoesi till de avväpnande hyllningarna till Gerard Bonnier och moster Lillie.

Utmanare: Sofie Livebrant: Weep the time away – Emily Brontë, Imago: Jag har gått inunder stjärnor

ÅRETS VISTOLKNINGAR

Mor Dansar: Rent på tok

(Krumelur Records)

Ofta är ju det enklaste det mest effektiva. Ofta är förstås det enklaste också det svåraste. Hursomhelst har trion Mor Dansar här i all skenbar anspråkslöshet lyckats alldeles fantastiskt i att skala av och skala ned Allan Edwalls mustigt poetiska visor till något alldeles nytt och försynt skimrande. Sofia Källman sjunger texterna med kristallklar sång och utan stora åthävor på ett befriande vis. Boel Mogensen på kontrabas och Adam Grauman på viola da gamba kommenterar och ger tyngd och fotfäste och ibland skälvande atmosfär.

I konkurrens med: West of Eden: Taube, Ola Sandström: Aska

ÅRETS REMAKE

Merit Hemmingson: Huvva! Vad tiden går

(Supertraditional Records)

Ett måhända oväntat drag men genomfört med all hjärtans lust när Merit Hemmingson valde att plocka upp och omtolka de där folklåtarna hon satt beat på för – ja, huvva! – sisådär femtio år sedan. Som ett spänstigt spagatskutt över decennierna med ena foten i sjuttiotalet och den andra i det sprakande nuet. Och blicken stint framåt hennes 81 år till trots.

ÅRETS MIXMUSIK

Ale Möller: Xeno manía

(Quality Recordings)

Ett hjärteprojekt för den gode Ale Möller detta – och gränsöverskridande i flera nivåer, geografiskt såväl som genremässigt. I grunden ett beställningsverk från Sveriges Radio som blev en skiva och ett nio personer starkt band. Grekland ligger nästgårds med Dalarna, New Orleans är huvudstad i Västafrika och jazzen swingar sig genom en norsk halling. Brokigt och sprudlande och så väldigt Ale Möller.

Utmanare: Staerna

ÅRETS TRAD

Isak Eriksson & Magdalena Eriksson: Valfrid Rönnlund – ett spelmansporträtt

(Egen utgivning)

Gräv där du står heter det ju, och det har de två ångermanlänningarna Isak Eriksson och Magdalena Eriksson sannerligen gjort när grottat ner sig i arvet efter och historierna kring spelmannen Valfrid Rönnlund från Rö i Ångermanland. Ett gediget arbete som mynnat ut i en berättarföreställning men också den här ypperligt dokumenterande skivan där de framför och presenterar 23 låtar efter Rönnlund.

Utmanare: Jeanett & Peter Rousu: Zorns folkmusik

ÅRETS RETRO

Falsobordone: 1350 – Music for a plague

(Nordic Tradition)

”Retro” kan vara en återutgivning av Thores Trios dansmusik från förra seklet och det kan vara Den Flygande Bokrullens nyskrivna musik inspirerad av 1920-talet. Retro på riktigt blir det när den 25-årsjubilerande medeltidsinspirerade ensemblen Falsobordone tar sig an att återuppliva året 1350 på den dubbelt tidsenligt betitlade skivan Music for a plague. Och låt er inte luras av det lite plojiga omslaget – musikaliskt är detta en synnerligen gedigen resa till en annan tid som trots allt kanske inte är helt olik vår egen. I centrum duon Erik Ask-Upmark och Anna Rynefors och ett välfyllt skafferi av säckpipor, harpor, slagverk, flöjter, vevliror och förtida fioler.

Utmanare: Den Flygande Bokrullen: In the 20’s, Thores Trio: Thores Trio

ÅRETS COUNTRY

David Ritschard: Blåbärskungen

(United Stage)

Så fick han då sitt rättmätiga genombrott, den moderna folkhemsskildraren och den svenska countryns antihjälte David Ritschard syntes plötsligt överallt, drabbade till höger och vänster med sin stilsäkra country på svenska.

Utmanare: The Green Line Travelers: Baker’s bog blowout, H Self Broken live on

ÅRETS AMERIKABREV

Eric Bibb: Dear America

(Provogue/Mascot Label Group)

Sverige har genom åren förgyllts av ganska många amerikaner som rotat sig här, och bluesartisten Eric Bibb är förstås en av de främsta. Nya skivan är formulerat som ett brev hem, skrivet från exilen med distansens klarsyn, där han inte räds att ta upp de sår som präglar landet i väster, den djupt rotade rasismen inte minst. Men det är också, påpekar han, ett kärleksbrev, måste vara det, eftersom det är kärleken som är vägen framåt. Så i slutändan är det ändå värmen och den positiva attityden som präglar skivan. På köpet en hel massa glimrande gitarrspel.

ÅRETS SYDOSTLIGA VINDFLÄKT

Sevdalini: Sevdalini

(Egen utgivning)

Okej, lite krystad kategori kanske, men det kom en handfull utsökta skivor med liknande ansats och tonalitet med rötter nedåt Balkan och in i främre Orienten. Valet var svårt men föll till slut på Sevdalini, vars självbetitlade debutskiva släpptes precis före jul 2020. Sångaren Mehmed Jakic och hans medmusiker framför och tolkar folkvisor ur sevdalinka-traditionen från Bosnien och Hercegovina, finstämt med cello, fiol och gitarr som huvudsakligt komp. Varsamt gripande.

Utmanare: Saman Alias: Lavin, Filip Bagewitz Kvartett: Silenced dreams, Kv Arken: Frekvens

ÅRETS KÄRLEKSSMITTA

Lena & Daniel: Amor

(Lobjär Recordings)

Smittor har vi ju fått mer än nog av och kärlekssmitta kan måhända låta som något oönskat efterspel men Lena Swanbergs och Daniel Bingerts brasilianska kärleksbaby är ren och skär positiv luftburet smittande energi.

ÅRETS BARNMUSIK

Nynningen: Anaconda och andra låtar

(Malmö Inre)

Den bortglömda kusinen till klassikern Kåldolmar & kalsipper letades fram ur arkiven och dammades av för en nästan femtio år försenad utgivning.

Utmanare: Nils Berg/Kalle Carmback: I en stad – mer musik för barn och deras vuxna, Viktor Brobacke och Djurkapellet: Lirar musiken ur Barnen från Frostmofjället, Emmi & Räfven: Skepp som mötas

ÅRETS NORSKA ”AVANTFOLK”

Nils Økland: Glødetrådar

(Hubro)

Det fina med att vara sin egen redaktör att man kan tillåta sig att vara inkonsekvent utan att någon bråkar med en. För trots att vi här lyfter fram svensk musik är slutligen den här grejen väldigt norsk och måste kanske så vara – jag ser i alla fall inte riktigt någon svensk motsvarighet till denna starka krets av musiker som rör sig mellan folkmusik och fri instrumentalmusik på det vis som norrmännen gör. Flera av de tongivande artisterna i gebitet har gett ut starka skivor i år, men nog sticker hardangerfele-spelmannen Nils Øklands skiva ut lite extra, ett beställningsverk från festivalen Vossajazz – och i det kanske vi närmar oss en förklaring till det här fenomenet? Att bindningarna mellan jazz och folkmusik av tradition är tätare i Norge än i Sverige. Att det är jazzens och improvisationsmusikens sökande efter fria uttryck som påverkat folkmusikrotade musiker. Kanske är det här till och med jazz, snarare? Tror minsann att vi måste undersöka saken i ett kommande reportage! Stay tuned som det heter.

Utmanare: Erlend Apneseth Trio: Lokk, Frode Haltli: Avant folk II

Texter: Patrik Lindgren, redaktör Lira

(Året i svensk jazz kommer i en separat text!)

