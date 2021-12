Skivorna som gjorde Lira-året 2021: svensk jazz

Häromdagen släppte vi listan på skivorna som präglade den svenska folkmusiken 2021. Här tar vi oss an den svenska jazzen med utgångspunkt i de skivor som släpptes under året.

Vilka var albumen som satte tonen detta år då vi så sakteliga repade oss från pandemins verkningar? Från soloinspelningar till storband, fusion till folkjazz, instrumentalt till vokalt.

Vi unnar oss en hel del friheter och lovar vare sig konsekvens eller rättvisa men väl en omistlig lista på sjutton album du måste höra innan året är slut!

ÅRETS VOKALJAZZ

Ellas Kapell: What’s it all about?

(Prophone)

Tiden är långt förbi när det gick att prata om Ellas Kapell som blott ett hyllningsprojekt till Ella Fitzgerald. Tiden är nog också förbi när vi kan prata om den här kvartetten som ung och lovande. För det är i mördande konkurrens som vi här utser What’s it all about? till årets vokaljazzskiva. Sångerskan Lovisa Jennervall, pianisten Manne Skafvenstedt, basisten Anders Langørgen och trummisen Edvin Fridolfsson skakar här med enkla, okonstlade medel liv i en rad av jazzens ärkeklassiker.

Utmanare:

Isabella Lundgren: Look for the silver lining

John Venkiah Trio: On to something good

Johanna Pettersson: The show must go on

Lisa Björänge Quintet: For life

Helen Salim: Imaginary gardens

Ida Sand: Do you hear me

LÄS

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS GRUPP

Lars Danielsson Liberetto: Cloudland

(Act)

Också detta en genre med stenhård konkurrens, förstås, men denna fjärde skiva med superkvartetten Liberetto har gått varm på redaktiionen under året. Lars Danielsson själv växlar mellan kontrabasen, cellon och mellantinget arco i intimt samspel med Grégory Privat på piano, John Parricelli på gitarr och Magnus Öström vid trummorna. Dessutom fina gästspel av Arve Henriksen på trumpet och den syriskfödde klarinettisten Kinan Azmeh. Formidabelt utsökt jazz med mångkulturella klangbottnar.

Utmanare:

Fredrik Nordström Dolores: One + Two

The Splendor: Royals

Adam Forkelid: 1st movement

Fire!: Defeat

Lisa Björänge Quintet: For life

LÄS

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS SOLO

Nils Landgren: Nature boy

(Act)

Som sagt – detta var soloskivornas år, i synnerhet inom jazzen, och listan här nedan på utmanare kunde göras ännu längre. Men ensammast av alla lät trombonisten Nils Landgren när han spelade in den här musiken i Ingelstorps kyrka på Österlen. Med kyrkorummets naturliga efterklang som enda medspelare tog han sig an allt från svenska folksånger till Duke Ellington och förstås titelns Nature boy, denna till synes enkla men harmoniskt komplexa klassiker. Kontemplativ musik som i dessa dagar av hetsiga julhits får en närmast helande kraft.

Utmanare:

Martin Tingvall: When light returns

Kasper Agnas: Grain

Gus Loxbo: Trådknaster

Mattias Risberg: Still

Naoko Sakata: Dancing spirits

LÄS

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS STORA BAND

Georg Riedel meets Ekdahl/Bagge Big Band: Dance music – live at Fasching

(Ladybird)

Av samma skäl som ovan har det varit lite klent med storbandsskivor, och den här liveinspelningen har dessutom ett par år på nacken – från den helt normala sommaren 2019 i Stockholm. Kompositionerna är av Georg Riedel, skrivna specifikt för detta eminenta storband med delat ledarskap av pianisten Carl Bagge och trumslagaren Per Ekdahl. Bandet är späckat av individuella storheter men här är det helheten, det knixiga flowet och de finessrika arrangemangen som imponerar mest.

Utmanare: Jan Levander: Portrait of Bohuslän Big Band, Kathrine Windfeld & Bohuslän Big Band: Determination

LÄS

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS DEBUT

Helen Salim: Imaginary gardens

(AMP Music & Records)

Sökandet efter en egen röst och även utforskandet av de egna persiska rötterna hör till det som präglar sångerskan Helen Salims första skiva i eget namn, även om det främst sker mellan raderna så att säga. Britta Virves piano och Mattias Olofssons gitarr håller i många av trådarna och Johan Christofferssons altsaxofon på öppningsspåret Be still hör till skivans höjdpunkter. Sju ganska lågmälda men liksom envetna sånger som testar olika riktningar för musiken och sammantaget etablerar henne som en röst att räkna med i svensk jazz.

LÄS

LÄS MER

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS OMSTART

Henning Ullén Trio: Debut

(Egen utgivning)

i Lira #1 2021 berättade vi historien om när jazztrumpetaren Henning Ullén av hälsoskäl – ett medfött problem med balansorganet – tvingades att sluta med sitt instrument. Men istället för att ge upp sin just påbörjade karriär som jazzmusiker valde han att byta till piano, bildade en trio med tidigare spelkamraterna Mauritz Agnas på kontrabas och Konrad Agnas på trummor, och släppte i våras detta debutalbum där det låter som om han inte gjort annat än spelat piano hela sitt liv.

LÄS

LÄS MER

LYSSNA (Bandcamp)

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS INSTRUMENTALMUSIK

Brigaden: Tjocka stenen

(Sing a song fighter)

Lite konstig kategori kanske i en värld där instrumentalmusik är dominerande, men ett sätt att poängtera att vi här pratar om instrumentalmusik i vidare bemärkelse än jazz. Brigaden är hursomhelst mästare i detta gebit, där ord är fullständigt överflödiga och musiken målar upp rörande berättelser, fantasifulla landskap och mångbottnade stämningar på helt egna ben. Dags nu för en bredare publik att upptäcka Brigaden!

Utmanare: Johan Lindström Septett: On the asylum

LÄS

LYSSNA (Bandcamp)

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS EXPERIMENTELLA

Dennis Egberth: Dennis Egberths första

(DEg)

Att säga att han kom från ingenstans vore förstås att överdriva, men trumslagaren Dennis Egberth är knappast något household name, som det heter, och rör sig inom ett brett fält från avantgardejazz till alternativpop. När han här presenterade sig själv som kompositör och bandledare var det med en musik som ohämmat rör sig från amerikansk frijazz till europeisk konstmusik och det mesta däremellan. Det är stökigt och roligt och vemodigt och gripande. Den lite ovanliga sättningen med Katt Hernandez på fiol och Isak Hedtjärn på klarinett jämte Johan Graden på piano och Vilhelm Bromander på kontrabas bidrar till den egenartade klangbilden. Musik som kräver ett par lyssningar men hänger man bara med i den lilla orkesterns krumbukter och svängar så väntar ett sant äventyr. Innan året var slut hann Egberth ge ut ytterligare en skiva, denna gång helt solo vid trummorna och slagverken. Kolla in albumet Cavum oris den som vill ha mer.

LÄS

LYSSNA (Spotify)

LYSSNA (Bandcamp)

ÅRETS LIVESKIVA

Fabian Kallerdahl/Albin Lindgård/Ossian Ward: Live at Unity

(Hoob)

Konceptet med liveskivor fick en extra nerv under pandemin – särskilt skivor där livesituationen verkligen framträder med publikljud och allt. Som denna faktiskt allra första utgivna inspelning från göteborgska jazzklubben Unity, där publikens sorl, bestickskrammel och glasklirr blir en del av lyssningsupplevelsen. Lite som den ikoniska Jazz at the Pawnshop från Stampen i Stockholm. Live at Unity fångades under den där smärtsamt korta luckan i publikrestriktionerna hösten 2020. Trion med Fabian Kallerdahl på piano, Albin Lindgård på kontrabas och Ossian Ward vid trummorna tar sig ledigt och klurigt och kärleksfullt an en brokig samling låtar från Sonny Rollins Tenor madness till Dylans My back pages, från Kallerdahls egna Masthuggsgruppen till den hjärtskärande avslutningen med Neil Youngs mästerverk Only love can break your heart.

Utmanare: William Soovik Grand Finale: Live in Gothenburg, Koma Saxo: Live

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS FUSION

Freedom Tree: Modern acoustic world jazz rock (live in studio)

(Music Make You Happy Records)

Kunde också vara i kategorin ”tydligaste innehållsförteckning i albumtiteln” … Skämt åsido, de här killarna skojar inte när det kommer till virtuositet, tajthet, snabba riff och avancerade arrangemang. Den Stockholmsbaserade trion med rötter i Moçambique (trummisen Deodato Siquir), Brasilien (basisten Rubem Farias) och Norge (gitarristen Steinar Aadnekvam) bestämde sig dessutom den här gången för att ytterligare höja ribban genom att spela in materialet live i en och samma tagning.

LÄS

LYSSNA (Spotify)

LYSSNA (Bandcamp)

ÅRETS GITARRJAZZ

Agnes Persson: In collaboration with flowers

(Havtorn Records)

Gitarren har de senaste åren tagit ett rejält kliv framåt på den svenska jazzscenen, så det är i konkurrens med flera tunga, nya namn som den här medaljen går till debutanten Agnes Persson och hennes lite udda konceptskiva på temat blommor, som på ett vidare plan visar sig bottna i fascination dans och rörelse i största allmänhet. Känns kanske lite trist att kalla debuten här för mogen, men det är ett påfallande gediget bygge som vinner mark för varje ny lyssning. Agnes Perssons vigt melodiska gitarrspel står självklart i centrum men i nära samklang med Simon Pehrson Balvigs altsaxofon, August Erikssons kontrabas och Konrad Agnas trummor.

Utmanare: Susanna Risberg Trio: Boiler room, Johan Leijonhufvud Trio: Harlem nocturne, Pål Nyberg: Lowlands

LÄS

LÄS MER (endast för prenumeranter)

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS AMBIENT

Trio Ramberget: 24 ways, vol 1

(Piano And Coffee Records)

Det finns två teman här egentligen: dels tanken att skapa stillsam stämningsmusik för dygnets alla timmar, dels att ta sig igenom alla tonarter i tolvtonsskalan från C-dur till B-moll. Detta är blott volym ett av tre (C-dur till ess om man så vill) men vi lyssnar redan på repeat och inväntar fortsättningen i största andakt!

LYSSNA (Bandcamp)

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS SÅNG OCH PIANO

Anton Dromberg & Anna Berglund: Dream maker

(Egen utgivning)

Något av en mikrotrend detta år som ju gått i det småskaligas tecken. Duokonstellationer med sångare och piano alltså, och vi väljer att lyfta fram det här fina mötet mellan sångerskan Anna Berglund och pianisten Anton Dromberg. En nätt liten ep med fyra klassikertolkningar: Hey, that’s no way to say goodbye, Like someone in love, Moon river och så själva rosen på tårtan, en ny översättning av Arlen/Mercers Come rain or come shine, som i Anna Berglunds ord blir Oavsett vad. Snyggt!

Utmanare: Lina Nyberg & Daniel Karlsson: The night and the music, Maria Rylander: After the rain

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS ETT SKEPP KOMMER LASTAT MED DEN NYA JAZZEN

Fartyg 6: Osmund

(Pacaya Records)

Tidstypisk jazz som ogenerat glider mellan pop och jazz och lättsam avantgarde. Kreativt bubblande musik full av lekfulla krumbukter och smidiga stavhopp över ribbor högt bland molnen. Också ett slags den unga jazzscenens supergrupp med Matilda Andersson, Daniel Gahrton, Maria Dahlin, Boel Mogensen, Robert Nevén och Milton Öhrström.

LÄS

LÄS MER (endast för prenumeranter)

LYSSNA (Bandcamp)

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS HYLLNING

Hans Backenroth Q: Parker’s mood

(Prophone)

Det var egentligen år 2020 som 100-årsminnet av Charlie ”Bird” Parker skulle firas, men allt blev ju lite knöligt och mycket blev försenat – så en del av floden med hyllningskivor kom först i år. Men för kvalitet har vi all tid i världen och sådan, kvalitet alltså, finns det i drivor på den här behagligt småskaliga och nedtonade inspelningen av tolv låtar ur Parkers repertoar, där kontrabasisten Hans Backenroth utgör stommen omgiven av Erik Söderlind på gitarr, Karl-Henrik Ousbäck på trummor och så Klas Lindquist på altsax och ibland klarinett.

Utmanare: Bohuslän Big Band: Chasin’ the Bird, SWR Big Band, Magnus Lindgren, John Beasley: Bird lives

LÄS

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS FOLKJAZZ

Maria Kvist Trio: Jämtlandssångerna

(Prophone)

Någon påpekade att det var mycket Jämtland i listan över årets folkmusik, och det fortsätter här med pianisten Maria Kvists hyllning till den egna hembygden. Sångerna är Kvists egna, tryggt förankrade i såväl folkmusik som jazz och så där lekande självklara att de känns som inarbetade klassiker redan från början. Lyssna bara på den åh så fina Myrbärdrole! Medspelarna är Robert Erlandsson på bas och Isak Andersson på trummor.

Utmanare: Trio X of Sweden: Trad arr Trio X of Sweden, Saman Alias: Lavin

LÄS

LYSSNA (Spotify)

ÅRETS NYTOLKNINGAR

Leo Lindberg Trio & Jazzagenturen: Swedish songbook series vol 1

(Bra Skivor)

The great American songbook har förstås ett slags svensk motsvarighet som här fångas upp av unge pianisten Leo Lindberg uppbackad av basisten Kenji Rabson, trumslagaren Moussa Fadera och med Jazzagenturens Pontus de Wolfe i rollen som exekutiv producent eller kanske projektledare. Med lätt och säker hand seglar de sig somrigt genom väl valda godbitar av Taube, Gullin, Fernlöf, Ramel men också gamle Bellman som får inleda det hela med Märk hur vår skugga.

LÄS

LÄS MER

LYSSNA (Bandcamp)

LYSSNA (Spotify)

Texter: Patrik Lindgren, redaktör Lira

Läs här om året i svensk folkmusik!

(Året i svensk jazz kommer i en separat text!)

Vill du hänga med i allt som händer även 2022? Ge dig själv en Lira-prenumeration i julklapp! Just nu får du en extra prenumeration på en annan utvald kulturtidskrift på köpet! Helt galet bra, vi vet … Läs mer här!