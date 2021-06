Sätter svensk standard i jazzformat

Mången jazzdiggare kan räkna upp ett gäng standards från The great American songbook. Men vilka sånger finns egentligen i The Swedish songbook?

Jazzagenten, producenten och spindeln i nätet Pontus de Wolfe har gått ihop med Leo Lindberg Trio för att välja ut svenska klassiker till vår inhemska jazzrepertoar. Inspelningarna av musiken släpps löpande med start i maj, under titeln Swedish songbook series.

– Vi kommer att släppa en serie singlar, lp-skivor och också göra konserter, onlinespelningar och andra spännande format med musiken. Syftet är att föra in de här sångerna i jazzvärmen, berättar Pontus de Wolfe.

Vilka typ av sånger väljer ni ut?

– Vi börjar så tidigt som med Bellmans Märk hur vår skugga, som troligen skrevs runt 1790. Men sen rör vi oss ganska mycket inom klassisk svensk schlager, alltså 1940- och 50-talsmusiken. Och vi har som det är nu inte gått senare i tid än Cornelis Vreeswijk.

Det blir ofta ganska naturromantisk musik, säger Pontus de Wolfe.

– Schlagermusiken från mitten av seklet drar åt det hållet. Men vi har aktat oss för att ha med traditionell folkmusik, för vi ville inte in och trampa för mycket i Jan Johansson-spåret.

Gemensamt för musiken i Swedish songbook-serien är att kompositionerna varit just sånger med text, som nu blir instrumentala låtar.

– Det är sånger man känner igen för att vokalister som Monica Zetterlund, Povel Ramel, Taube och Vreeswijk sjungit dem. Men vi hoppas nå en bredare och internationell publik genom att strippa låtarna från sina sångare och stöpa om dem i jazztrioformat.

Den internationella publiken har till viss del redan fått nys om musiken som kommer från Pontus de Wolfes bokningsbolag Jazzagenturen, genom projektet Stockholm Corona Sessions.

– Det går ganska bra i USA för den musiken! Det var förra sommaren som jag drog ihop tjugo musiker som i olika konstellationer spelade in totalt femtio låtar under en enda studiodag. Jag gjorde det för att försöka ge musikerna en intäkt under pandemin genom inkomster från försäljning och strömning av inspelningarna. Det blev som ett manifest att visa att vi fanns och skapade även under pandemin.

Tre skivor av fem har hittills släppts från Stockholm Corona Sessions, vilket vi skrivit om här och även här.

Missa heller inte heldagsjazzfestivalen Jazzagenturen & Friends pt 2 nu på söndag den 13 juni, live med publik (50 biljetter per konsert) på Södra Teatern i Stockholm men även strömmat på nätet.

På scen vankas fyra separata konserter med i tur och ordning ovannämnda Leo Lindberg Trio, Bear Garden, Amanda Ginsburg med trio samt Rigmor Gustafsson med trio.

Sunniva Brynnel

(ur Lira #2 2021)