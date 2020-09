Jazzmusiker mot corona

Det har gjorts en rad musikaliska projekt ägnade att stöjda musiker i dessa svåra tider, inte minst inom jazz.

Vi har tidigare berättat om Stockholm Corona Sessions, Pontus de Wolfes och Jazzagenturens maratoninspelning som enligt planen ska resultera i hela fem utgivningar under året. Och jodå, efter vol 1 i mitten av juni kommer nu Stockholm Corona Sessions vol 2, där vi bland annat hör vokalisterna Lina Nyberg och Niklas Lind.

Volym två släpps både digitalt och på lp, och alla överskott från försäljning och strömning går direkt till musikerna. Separat släpptes nyligen också gängets tolkning av den hoppfulla klassikern We’ll meet again som går att lyssna på här.

Ett annat jazzstödprojekt i coronatider är albumet License to thrill, med tillfälliga storbandet The End Big Band. Inspelningarna gjordes egentligen redan för några år sedan, men ges nu ut på skiva där alla intäkter går till Musikerförbundets krisfond.

Peter Dahlström som producerat och mixat skivan i The End Studios utanför Lund berättar:

–Det har länge varit ett drömprojekt för mig att få göra en egen storbandsskiva med sång, helt efter mina egna musikideal, utan påverkan av externa producenter och förståsigpåare. Jag ville blanda alla de influenser jag fått genom alla år och producera plattan helt på mitt eget sätt. Allt är inspelat och mixat traditionellt, med ett klassiskt, varmt storbandssound som utgångspunkt och inte modernt och sönderproducerat.

Det är ett blandat låtval, hämtat från Peters egna favoriter, med allt ifrån Bondlåtar till Paul Simon och Stevie Wonder. Flertalet arrangemang specialbeställdes till inspelningen och storbandet repeterade och spelade in allting under bara tre dagar.

Joel Bexelius, medproducent och arrangör, berättar:

– När Peter kontaktade mig med sin idé hakade jag på direkt! Det finaste är att alla vi kontaktat, musikerna till storbandet, sångarna och så vidare har varit lika entusiastiska. När vi sa att utgångspunkten var att göra detta tillsammans för glädjen och kärleken till musiken, så tvekade ingen. Vi har lagt ner många timmar och mycket hårt arbete, men utan alla dessa fantastiska människor och musiker så hade vi aldrig fått det här resultatet.

Patrik Lindgren