Lira Lyssna vintern 2021-2022

Liras vinternummer gavs ut den 19 november och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera exklusivt som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Blir du sugen på att veta mer om musiken här – beställ ditt eget nummer av Lira här, eller ännu hellre: prenumerera!

TEXTER: Patrik Lindgren

BILDER: Asbjørn Holst Kragh (Lira Lyssna), Linda Eliasson (Lira#4 2021), Adam Lukac/Pexels (bakgrund)

#1 Merit Hemmingson

Gamle Evert från Huvva! Vad tiden går

(Supertraditional Records)

Ja, visst gör den, tiden alltså! Hela femtio år var det sedan Merit Hemmingson gav ut den epokgörande skivan Huvva! Svensk folkmusik på beat 1971. Den lämpligt betitlade Huvva! Vad tiden går släpps den 10 december och består av helt nytolkade versioner av de folklåtar som låg till grund för Merit Hemmingsons sjuttiotalsinspelningar. Gamle Evert är förstås Evertsbergs gamla brudmarsch i 2021 års tappning.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: www.supertraditional.com

#2 Puuluup

Liigutage vastu från Viimane suusataja

(Õunaviks Records)

Den härligt svårkategoriserade estniska duon Puuluup har ett helt unikt sound som de skapar med enbart sång och spel på stråkharpa och ett friskt användande av looppedaler. Ett sound som börjat få uppmärksamhet – duons nya album ligger just nu tvåa på den europeiska världsmusiklistan. Läs mer om Puuluup och den estniska folkmusikscenen i Sunniva Brynnels reportage i det här numret!

Läs: recension

Läs om den estländska folkmusikscenen (endast för prenumeranter)

Länk: puuluup.ee

#3 Sofie Livebrant

Shall earth no more inspire thee från Weep the time away: Emily Brontë

(Rootsy)

I Liras sommarnummer (minns ni den, sommaren?) tog vi ett stort grepp om tonsatt poesi, och en av de mest självklara att prata med då var förstås Sofie Livebrant som ägnat sig åt detta under hela sin karriär: skrivit och framfört musik till texter av allt från Dan Andersson och Karin Boye till Emily Dickinson och Jeanette Winterson. Nu är turen kommen till Emily Brontë, ett skivprojekt tillkommet i nära samarbete med producenten och kompositören Johan Lindström.

Läs: recension

Läs reportaget i Lira #2 2021 om tonsatt poesi (endast för prenumeranter)

Länk: sofielivebrant.com

#4 Fartyg 6

Tvetydig från Osmund

(Pacaya Records)

Klurigt och finurligt vindlar sig musiken fram i Fartyg 6:s musik, inte så mycket som ett skepp på öppet hav utan snarare en pigg filur som pilar runt i en imaginär miljö bestående av lika delar mysig innerstad som vildvuxen natur. Saxofonisten Daniel Gahrton och vokalisten Matilda Andersson står för komponerandet i denna vänligt utmanande sextett.

Läs: recension

Läs intervjun med Matilda Andersson i Liras vinternummer (endast för prenumeranter)

Länk: fartyg6.com

#5 Susana Baca

La herida oscura från Palabras urgentes

(Real World)

Femtio år in i karriären känns den peruanska sångerskan Susana Baca lika relevant som någonsin och ger ut ett av sina starkaste album, under varsamt överinseende av Snarky Puppys Michael League på producentpallen. Sången här är skriven av Susana Bacas inspiratör Chabuca Granda och är en hyllning till den historiska gerillaledaren Micaela Bastidas som på 1700-talet slogs och dog för den peruanska självständigheten gentemot spanjorerna.

Läs: recension

Länk: realworldrecords.com

#6 Lady Hardanger

These days från Lady Hardanger special

(Rural Rebel Rock)

Häromnumret skrev vi om den norska americanavågen, och den bara fortsätter. Denna härliga kvartett hade helt gått mig förbi, men är ju svår att inte falla direkt för. Banjo möter baglama och Ingeleiv Berstads särpräglade sång. These days är hämtad från en ep som släpps i dagarna.

Läs om norsk americana i Lira #2 2021 (endast för prenumeranter)

Länk: ladyhardanger.bandcamp.com

#7 Adam Bałdych Quintet

Stars från Poetry

(Act)

Fiolvirtuosen Adam Bałdych möter ni i ett porträtt längre fram i tidningen, där han berättar att han inte är särskilt intresserad av konceptet jazz längre: viktigare är saker som sound, textur, flow och kommunikation. Nå, vi lyssnar andäktigt oavsett, här även på medspelaren Krzysztof Dys snubblande fina pianospel.

Läs: recension

Läs intervjun med Adam Bałdych i Liras vinternummer (endast för prenumeranter)

Länk: adambaldych.com

#8 Västanvinden

Polska efter Taklax från Västanvinden

(Egen utgivning)

Sättningen med klarinett, munspel och cittern må vara ovanlig, men i trion Västanvindens flinka händer är det inte det som först slår en, utan vilket utsökt driv de hittar tillsammans. Namnet gissar jag kommer sig av att de ibland låter en frisk bris från de brittiska öarna blåsa in från väster, som här på den fina polskan efter Johan Erik Taklax, vars ursprung dock snarare är östligt: Korsnäs i Vasa, Finland.

Läs: recension

Länk: triovastanvinden.com

#9 Dick Gaughan

The world turned upside down från Handful of earth

(Topic Records, 1981)

En sång ursprungligen skriven av Leon Rosselson som senare även Billy Bragg tolkade och fick en smärre hit med. Arbetarsångaren Dick Gaughan är en den brittiska folkmusikens lite bortglömda stora, och vi lyfter fram honom i detta nummer med en text om det klassiska albumet Handful of earth som nu fyller fyrtio år.

Läs artikeln om Dick Gaughans klassiker Handful of earth i vinternumret (endast för prenumeranter)

Länk: topicrecords.co.uk

#10 Mor Dansar

Kom från Rent på tok

(Krumelur Records)

Den som kan sin Allan Edwall känner igen både gruppnamnet från en låttitel och albumtiteln från en textrad av denne mångsidige livskonstnär vars visor det kanske är dags att återupptäcka! Trion med Sofia Källman, Boel Mogensen och Adam Grauman drar här sitt strå till den stacken med ett helt album av Edwall-tolkningar, lika oväntat som självklart framförda på kontrabas, viola da gamba och sång.

Läs: recension

Läs intervju med Mor Dansar i Lira #4 2021 och på Lira.se

#11 Meskerem Mees

The writer från Julius

(Mayway Records)

Något av ett fynd detta – till synes kommen från ingenstans. Ett fynd tyckte också juryn bakom det årliga Montreux Jazz Talent Award som 2021 föll pladask för just den 22-åriga Meskerem Mees, ”jazz” eller inte – skitsamma, det här måste lyftas fram! Hemma i Belgien blev redan debutsingeln en smärre hit och när hon nu släpper sitt debutalbum är det upplagt för en lågmäld succé. Fint att se att det fortfarande går att slå igenom brett med gediget låtskrivarhantverk och ett ärligt, avskalat artisteri.

Läs: recension

Länk: meskeremmees.com

#12 Ellas Kapell

Cheek to cheek från What’s it all about?

(Prophone/Naxos)

Lovisa Jennervalls kvartett ställer de stora frågorna på nya skivan, och svarar genom att ta sig an några av jazzhistoriens största klassiker som de faktiskt lyckas göra till sina egna. Som den här glittrande tankfulla och ibland välbehövligt småaviga tolkningen av sången som Irving Berlin skrev för Fred Astaire, men som förstås också gjorts av bland många andra Ella Fitzgerald – som en gång inspirerade och gav namn till gruppen här. Magnus Lindgren gästar på tenorsaxofon.

Läs: recension

Länk: ellaskapell.com

#13 AySay

Ben beklemem från Su akar

(Nordic Notes)

I trion AySay utforskar Luna Ersahin sina dubbla rötter i anatoliska och skandinaviska traditioner, allt med en högst samtida touch. På Ben beklemem är blinkningarna tydliga till det turkiska psychfolkrock-sound som uppstod på 1970-talet och fått ett rejält uppsving på senare år med akter som Altin Gün och Gaye Su Akyol.

Läs: recension

Läs intervjun med Luna Ersahin i vinternumret (endast för prenumeranter)

Länk: aysay.bandcamp.com

#14 Stundom

Frigear från Må jeg holde din hånd?

(GO Danish Folk Music)

Kanske är det bara jag: men börjar det inte kännas som att det finns ett folkmusikaliskt Öresund-sound? Den där lite lätt kammarmusikaliska, luftiga och rytmiskt drivna känslan som hörs även hos exempelvis Dreamers’ Circus och Tailcoat. Stundom började som duon Elmøe & Hoffmann (Emma respektive Villads på fiol och cittern) men blev en trio när pianisten Julian Svejgaard Jørgensen anslöt sig.

Läs: recension

#15 Margo Cilker

That river från Pohorylle

(Loose Music)

Albumdebutanten Margo Cilker från lilla Enterprise, Oregon, USA, verkar i en minst sagt inkörd tradition med rötter hos Lucinda Williams, Gillian Welch, The Band och tusentals andra tidigare och senare. Vägkrogsdammig americana som vi hört den så många gånger förr. Ändå griper hon tag i en omedelbart. Tar ett fast grepp om nackkragen och viskar: lyssna! Och lyssnar gör vi. Och noterar ett nytt namn att följa noga framöver.

Läs: recension

Länk: margocilkermusic.com

#16 Sabu Martinez

Afro temple från Afro temple

(Grammofonverket, 1973)

”The holy grail of latin funk” skrev online-skivbutiken Sounds of the Universe när Afro temple återsläpptes på lp för en tid sedan. (Originalutgåvan kunde gå för bortåt tiotusen kronor bland samlare.) I det här numret berättar vi hela historien om hur det gick till när den mästerlige slagverkaren Sabu Martinez hamnade i Sverige och hur han kom att prägla vårt musikliv fram till sin för tidiga död 1979. I vår lista över skivorna som format den svenska jazzen (Lira #3 2020) hamnade Afro temple på en hedrande plats 93 och Magnus Säll skrev: ”Tillsammans med elever, delar av sin familj och jazzmusiker som Bernt Rosengren, Christer Boustedt och Red Mitchell skapar han en pulserande blandning av slag-verkskaskader, saxofonsolon, kärlek och politik. Det svenska 1970-talet blev inte funkigare än så.” På titelspåret är det Christer Boustedt på altsax över allt slagverk!

Läs reportaget om Sabu Martinez i Liras vinternummer (endast för prenumeranter)

Prenumerera på Lira för att hålla dig à jour med vad som händer inom jazz, folk- och rootsmusik!