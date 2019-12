Skivorna som gjorde Lira-året 2019 – jazz

[Läs mer om året i musik här!]



1. Per Texas Johansson: Stråk på himlen och stora hus (Moserobie)

Ett magnifikt litet verk som tänjer på gränserna för vad jazz kan vara.



2. Rymden: Reflections and odysseys (Jazzland)

Supertrion med Magnus Öström, Dan Berglund och Bugge Wesseltoft.



3. Fredrik Ljungkvist: Atlantis (Moserobie)

Nyblivne 50-åringen briljerade i avskalat trioformat.



4. Isabella Lundgren: Out of the bell jar (Ladybird)

Hyllningen till Bob Dylan i glimrande jazzspråk.



5. Fredrik Nordström: Svensk standard (El Dingo Records)

En pärla i all lågmäldhet med Palle Danielsson och Fredrik Rundqvist.



6. Joel Lyssarides: A better place (Prophone)

Debutant alldeles nyss, redan en av de etablerade stora!



7. Karolina Almgren Projekt: Live i Umeå (Oh Yeah Records)

Ljuvlig liveinspelning med en av den nya generationens finaste instrumentalister.



8. Olimpias Orkan: Sefir (Papaya Records)

Pianisten och kompositören Olimpia Dynarek presenterade sig och tog lyssnarna med storm.



9. Oya Sextett: Live! (Signal and Sound Records)

Stjärnspäckat ungt band med pianisten Sebastian Bergström i täten går loss i sydafrikansk township-jazz med smittande lust och energi.



10. Oddjob: Kong (Headspin Recordings)

Jazzens superfemma nu med egna kompositioner igen efter ett par temaskivor.

platser 11-20:



11. Anders Jormin: Poems for orchestra



12. Rigmor Gustafsson: Come home



13. EST: Live in Gothenburg



14. Jacob Karlzon: Open waters



15. Tonbruket: Masters of fog



16. Petter Eldh: Koma saxo



17. Goran Kajfes Tropiques: Into the wild



18. Per Texas Johansson, Torbjörn Zetterberg and Konrad Agnas: Orakel



19. Ebba Åsman: Zoom out



20. Lisen Rylander Löve: Oceans

bubblarna:

Anna Gréta Sigurdardottir & Max Schultz: Brighter (Prophone)

Örjan Hultén Orion: Minusgrader

Stina Andersdotter: Starling and oak tree

Ellas Kapell: Longing

Martina Almgren: Peace of mind

Max Agnas Trio: Komposition VII

Oskar Lindström Trio: Fugue

Georg Riedel & Mattias Ståhl: Diokrati

Raymond Stridh / Sten Sandell: When the spring

Malin Wättring: Live in Hamburg

Amanda Andréas: Som havet

Nils Berg Cinemascope: We seem to be drifting apart

Angles 9: Beyond us

Petter Bergander Trio: Kierkegaard’s waltz

Vivian Buczek & Norrbotten Big Band: A woman’s voice

Hellskotta: Badibado

Anna-Lena Laurin: Quests

Meta Roos: Folk & jazz

Karl Wallmyr: Och bara vind

Och här är listan på 2019 års bästa skivor inom folkmusik!

