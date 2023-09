Lira Lyssna hösten 2023

Liras höstnummer 2023 gavs ut den 22 september och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

#1 Dan Knagg

Ur min hand

från Hinsia

(Egen utgivning)

I en värld präglad av misstänksamhet, rädsla och murar är det befriande med en människa som Dan Knagg vars hela väsen andas av själva motsatserna. Tryggt rotad hemma på gården i de blekingska skogarna omfamnar han varmt den stora världens musik. Vi har stött på honom förr, i band som Alla Fagra, Tarabband och ODE, men det här känns som hans personliga djupdyk, där han tillåtit sig att släppa loss den egna kreativiteten och bara skapat. Läs hans historia i intervjun längre in i det här numret!

Läs: Artikel (endast för prenumeranter)

Läs: Recension

Länk: facebook.com/danknaggmusic

#2 Vumbi Dekula

Maamajazy

från Congo guitar

(Sing a song fighter/Hive Mind Records)

Ett annat slags jordnära trygghet utstrålar från Kahanga ”Vumbi” Dekulas flinka gitarrspel. Det där som säger att ”ta det lugnt, det ordnar sig, vi fixar det tillsammans.” I flera decennier har Vumbi varit något av en doldis i sitt nya hemland, en av de där inflyttade supermusikerna från andra kulturer som harvat på strax under den svenska radarn. Kanske kan den här nya och smått oemotståndliga soloskivan bli hans biljett till en bredare publik, också i Sverige.

Läs: Artikel (endast för prenumeranter)

Läs: Recension

Länk: facebook.com/dekulaband

#3 Ævestaden

Dråper

från Solen var bättre där

(Supertraditional)

En inte helt olik känsla utstrålar från norsk-svenska Ævestaden. Det bakåtlutade lugnet, tryggheten i att musiken bär och rytmen flyger utan att tempot eller volymen måste skruvas upp. Trion med Levina Storåkern, Kenneth Lien och Eir Vatn Strøm orsakade en hel del buzz redan med debutalbumet Ingen mere gråter för två år sedan, och den än starkare uppföljaren bevisar att de hör hemma högt på den nordiska indiefolk-scenens affischer.

Läs: Recension

Länk: aevestaden.com

#4 45 Riots featuring Oskar Stenmark

Bay of the bride

från In front of us

(45 Riots)

Det tog ett tag innan det slog mig att en version av Bay of the bride varit med på Lira Lyssna redan tidigare, för sex år sedan, med samme trumpetare och flygelhornist dessutom. Någon kanske minns Brudviken med Oskar Stenmarks trio Piatruba? Här är dock sammanhanget ett helt annat – ett projekt där han arrangerat svenska folklåtar för det amerikanska musikerkollektivet 45 Riots. För den som vill veta mer om den numera New York-baserade Stenmarks musikaliska resa och koppling till dalalåtar rekommenderas att leta upp vårt reportage från 2017 i Liras digitala arkiv!

Läs: Recension

Läs: Artikel (endast för prenumeranter)

Länk: oskarstenmark.com

#5 Mari Kalkun

Munamäe loomine

från Stoonia lood – Stories of Stonia

(Real World)

Så till ännu en i raden av nyskapande estniska folkmusiker vars musik väcker fascination internationellt. Mari Kalkun är i grunden sångerska, pianist och kannelspelare, men det är helheten som förför och övertygar, det mångbottnade pusslet av ljud, rytmer och stämningar som lyckas sammanlänka det arkaiska med det moderna. Hennes nya skiva ges ut på brittiska Real World och ståtar med Sam Lee som medproducent. Sången här är ett slags skapelseberättelse, en vidaretolkning av en finsk-ugrisk myt om hur världen kläcktes ur ett fågelägg. Titelns berg Munamägi, ”Stora äggberget”, är för övrigt hela Baltikums högsta punkt, hela 317,2 meter över Östersjön.

Läs: Recension

Länk: marikalkun.com

#6 Mari Boine & Bugge Wesseltoft

Elle

från Amame

(By Norse)

Ni måste verkligen läsa vår reporter Magnus Östnäs oerhört fina porträtt av Mari Boine i det här numret – en levnadshistoria som ger ett helt annat perspektiv på, och djup till, hennes musik. Inramningarna till hennes sånger har spretat en del genom åren men här skalar hon av musiken till det innersta i intimt samspel med pianisten Bugge Wesseltoft. Sången är hämtad från soundtracket till Kautokeino-opprøret, en film från 2008 om ett samiskt uppror 1852 mot norska staten. Mari Boine har ofta spelat den live men det är första gången den spelas in i studio.

Läs: Artikel (endast för prenumeranter)

Läs: Recension

Länk: mariboine.no

#7 Anna Lundqvist Lisboa Cinco

Fragile. Power.

från Sou Anna

(Prophone Records)

Ibland är det viktigt att gå över bron efter vatten. Att släppa det invanda och ta sig an saker från en annan sidas perspektiv. Som att bilda en ny jazzkvintett i Portugal trots att man redan basar över en väletablerad svensk sådan. Sångerskan och kompositören Anna Lundqvist hittade ett nytt jag i den portugisiska jazzkulturen och nu kan hon äntligen presenterar denna nya Anna – ”Jag är Anna” lyder albumtiteln. Bräcklighet och kraft handlar låten här om, två till synes motsatspar, men kanske också två sidor av samma mynt?

Läs: Artikel (endast för prenumeranter)

Läs: Recension

Länk: annalundqvist.com

#8 Gangar

Synnjavinden

från Stubb

(Heilo)

Och på tal om power. Dock utan så värst mycket bräcklighet. De norska guttarna i Gangar (de hette först Gangarstubbgutta innan de insåg att deras gryende internationella karriär fick alltför många tungor att fastna i olösliga knutar) mixar metal med tradfolk och får förebilderna i Hoven Droven att låta snälla som nybadade lamm. En på alla vis urstark debut detta, ändå måste det sägas: Gangar är i första hand ett hejdundrande liveband, så missa dem inte om du får chansen!

Läs: Recension

Länk: gangar.bandcamp.com

#9 Sähköpaimen

Jyrinpäivä

från Hämärä

(Nordic Notes)

Och när vi ändå är inne på elektrifierat driv så kan vi väl hälsa på i Finland hos den här vansinnigt tilltalande trion (vars namn ordagrant kan översättas med ”elektrisk herde” men snarare syftar på elstängsel). Vi hör Amanda Kauranne på sång, lockrop och mungiga, blåsaren Kirsi Ojala på jag vet inte vad just här och Eero Grundström på ”maskiner”. Vildsint och omtumlande, som en upprymd vallåt från djurens galna cirkus.

Läs: Recension

Länk: sahkopaimen.bandcamp.com

#10 Maher Cissoko

Layle diallo

från Kora world

(Ajabu!)

Vid sidan om duon Sousou & Maher har Maher Cissoko fått snurr på solokarriären, och släpper nu sitt redan tredje album under eget namn – en naturlig fortsättning och en mer avskalad fördjupning av förra soloskivan Cissoko heritage. Koraspelet och sången står i självklart centrum, men Cissoko kompas av Preben Carlsen på gitarr och av sig själv på kalebass.

Läs: Recension

Länk: ajabu.com

#11 People In Orbit

Close/Away (In the galaxy of wires)

från Close/Away

(Prophone Records)

Det är onekligen lite roligt: bland de första träffarna du får när du googlar Adam Sass är en artikel i Hallandsposten med rubriken ”Adam Sass är 13 år och har redan skrivit en jazzlåt”. Det var elva år sedan och trumpetaren har hunnit skriva några fler sedan dess. Åtta av dem återfinns på den gediget imponerande skivdebuten med egna kvintetten People In Orbit, vars jazz lyckas sväva runt bland luftiga moln men med fötterna tryggt på marken. Bland medspelarna utmärker sig basisten Felisia Westberg och tenorsaxofonisten Edvin Ekman, och nästa artikel om bandledaren kanske kunde få en rubrik av slaget ”Adam Sass är 24 år och leder ett av det unga jazz-Sveriges bästa band”. Albumet släpps 13 oktober.

Läs: Recension

Länk: adam-sass.my.canva.site

#12 Prismaleik

Ouvertyrpolskan

från Lapp-Nils

(Hedgehog)

I förra numret kunde ni läsa om den stort upplagda föreställningen om spelmannen Lapp-Nils, med arrangemang av Leif Ottosson. Självklart blev det en skiva av det också, och en kvintett kallad Prismaleik. Och vilket band sedan. Utöver Ottosson på dragspel hör vi Robin Cochrane på slagverk, Erik Ronström på gitarr och mandola och Bridget Marsden och Emma Ahlberg Ek på fioler. Här får vi albumets öppningsspår med det passande namnet – men missa inte hela skivan, det är en av årets finaste.

Läs: Artikel

Läs: Recension

#13 Axel Mårdsjö

Västsvensk blues

från Ett Göteborgsporträtt

(Hoob Records)

Hur låter egentligen Göteborg? Ganska ”varmt, harmoniskt, kärleksfullt och friskt” för att citera Axel Mårdsjö ur en intervju på Lira.se tidigare i år. Saxofonisten Mårdsjö bor numera i ”fräckestan” Stockholm och bestämde sig för att på sitt första egna album skildra staden där han vuxit upp och tidigt blommat ut som musiker – hans kompositioner och arr har omfamnats av en rad tunga storband. Här är dock formatet en varsamt handplockad sextett och allt är så där självklart och gemytligt, som Göteborg i sina bästa stunder.

Läs: Recension

Läs: Artikel

Länk: hoobrecords.com

#14 Mattias Pérez

Polska från Sörmland

från Nattdansen

(Playing With Music)

Pandemins inverkan på musiklivet var förstås förödande, men det går inte att förneka att den också banade väg för ny musik som annars knappast hade kommit till. Många fick helt enkelt äntligen tid att utforska sitt eget musicerande, och dit hör gitarristen Mattias Pérez som på skivan Nattdansen testar olika sätt att ta sig an traditionella fiollåtar. Här en polska från Sörmland som han förvandlar till en drömsk betraktelse.

Läs: Recension

#15 Cloud Atlas Trio

Satie on the beach

från Echoes from a faded past

(Egen utgivning)

Vi rundar av med en spännande utflykt i det fria, eller om det nu är till havet i sällskap med en viss salig Erik Satie. Den Malmöbaserade trion Salomon Jakobsson (gitarr), Veronika Voetmann (cello) och Yahia Alnajem (sång, oud, slagverk). Arabiskt möter nordiskt, klassiskt möter folkligt. Häng med!

Läs: Recension

Länk: cloudatlastrio.bandcamp.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

