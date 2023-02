Lira Lyssna våren 2023

Liras vårnummer 2023 gavs ut den 24 februari och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL (spår #15 saknas för närvarande, läggs till inom kort)

APPLE

SPOTIFY

#1 Langendorf United

Selam new

från Yeahno yowouw land

(Sing a song fighter/Black Sweat Records)

Jag har haft namnet Lina Langendorf på en mental lista ett bra tag nu, tänkt att ”Henne ska vi ha!” när tiden är den rätta. Och, mina vänner, nu är tiden inne för att berätta det här kreativa energi-yrvädrets historia, som rör sig i ett slags musikaliskt inverterad bermudatriangel mellan Stockholm, Bamako och Addis. ”Selam new” är en hälsningsfras på amhariska, riktad till någon man kanske inte känner så väl. Låten öppnar Langendorf Uniteds album och var första singeln – som en första musikhälsning till världen.

Läs: Recension

Läs: Recension

Länk: singasongfighter.bandcamp.com

Yeahno Yowouw Land by Langendorf United

#2 Rubinsztein/Karlsson

Kila

från Värmland

(Kakafon Records)

Anna Rubinsztein och Anna Karlsson lär ha mötts första gången sent en glad natt i buskspelet på Ransätersstämman 2012 och drygt tio år senare kommer deras första gemensamma skiva. På viola d’amore och mora­harpa tar de sig an traditionsmusik från Värmland och ibland över gränsen till Norge, och värnar kärleksfullt både kärvheten och det dansanta drivet. Låten här som duon hittade i Värmlands Museums musikarkiv kommer från Kila socken och har efter en hel del bearbetning kommit att bli en av deras egna favoritlåtar.

Läs: Recension

Länk: rubinszteinkarlsson.se

#3 Emmalisa Hallander

When I hear the silence

från kommande albumet Have a look inside (släpps 24 mars)

(Varva Records & Music)

Jag fick upp ögonen för unga jazz­vokalisten Emmalisa Hallander på ett branschshowcase på Fasching i höstas där hon stack ut med bergsäker röst och självklar scennärvaro. Hon berättade då att ett debutalbum var på gång och, se här, i slutet av mars kommer det, från vilket vi här hör första singeln där mäster Fredrik Ljungkvist gästar på tenorsax.

Läs: Artikel

Länk: emmalisahallander.com

#4 Anna Murtola

Northwind bulería

från La tierra blanca

(Nordic Notes)

Efter den urladdningen planar vi ut lite, låter vindarna föra oss i ostlig riktning och landa hos finska flamencosångerskan Anna Murtola som nu följer upp sin debut från 2018 med albumet ”Det vita landet” i översättning. Förstärker den nordisk-andalusiska axeln gör på singelspåret här svenske supergitarristen Robert Robi Svärd.

Läs: Recension

Länk: annamurtola.com

Anna Murtola – La Tierra Blanca by Nordic Notes

#5 Kaxophonic

Wouldn’t that be fun

från Kaxophonic

(Periferi Records)

Nordisk-sydliga takter men med helt andra vindar och vibbar möter vi från relativt nybildade Kaxophonic, en grupp bestående av fem sjungande slagverkare och fyra saxofonister, där Sofi Hellborg är den kanske mest bekanta. Det västafrikanska står i centrum men sinnena och spjällen är vidöppna och det hela känns lite som ett rappt svar på Sten Källmans fina skiva Mapou häromåret där det var haitiska rytmer som mötte ett nordiskt sinnelag.

Läs: Recension

Länk: kaxophonic.se

#6 Vrang

Old time new

från Bare folk

(Kirkelig Kulturverksted)

Så ett dubbelskutt västerut, först till Norge där vi finner denna spännande folktrio som på sitt andra album visar på en oerhörd bredd i uttrycket, med lystna blickar i alla väderstreck utan att tappa fotfäste i den lokala myllan. På låten här kommer inspirationen från andra sidan Atlanten och det hela blir ju rivigt värre! ”Vrang” betyder för övrigt ”ut-och-in”, alltså att man vrängt något med insidan ut, vilket de antagligen menar att de gör med musiken. Spelas gör det på hardingfelor, fioler, mandolin och, faktiskt, en harpliknande lyra.

Läs: Recension

Länk: vrangtrio.com

#7 H Self

Kitchen star

från Country songs

(Ella Ruth Institutet)

Vi stannar en stund i väster, väster som i country förstås, men också som väster om Stockholm City där Henric Hammarbäck har sitt eget lilla Music Row vid Telefonplan och producerar låtmaterial till inte minst David Ritschard. Men också för eget bruk, till Henric själv, H Self. Från nya, andra albumet får vi här en härligt sävlig singel på temat att vara stjärna hemma i köket.

Läs: Recension

Länk: ellaruthinstitutet.se

#8 Fanny Gunnarsson Quartet

Night of stars

från kommande albumet Night of stars (släpps 14 april)

(Havtorn Records)

Jazzpianisten och sångerskan Fanny Gunnarsson har vi uppmärksammat tidigare, och kvartettens album Mirrors från 2017 utsåg vi till ett av det årets allra bästa skivor. Efter en ep 2019 kommer snart, äntligen, ett nytt album och första singeln är titelspåret vi hör här, där kvartetten (med bland andra Karolina Almgren på sopransax) förstärkt blåssektionen med gästande Petter Hängsel på trombon och Ludvig Samuelsson på barytonsaxofon. En låt om att ”släppa kontrollen och våga låta sig falla fritt genom natthimlen”.

Läs: Recension i nästa nummer.

Länk: fannygunnarssonquartet.com

#9 Livet Nord

Suddenly she passed by

från kommande albumet Paperbird (släpps 19 maj)

(Kakafon Records)

En av centralgestalterna i svensk folkmusik de senaste två decennierna släpper äntligen musik i helt eget namn, efter att ha hörts med sin fiol i allt från New Tide Orquesta till Kaja och drivit klubbar och skivbolag. Paperbird tog avstamp i en barnföreställning men fick vingar och blev något eget, lika högtflygande som jordnära. Medspelare på singelspåret här är Camilla Åström på dragspel, Daniel Wejdin på kontrabas och Klara Goliger på Wurlitzer och ”diverse biljud”. Hela skivan får vi vänta på till maj!

Läs: Artikel

Länk: livetnord.se

#10 Elin Lyth

Döden har så snygga svarta stövlar

från Galopp galopp – Elin Lyth sjunger Kristina Lugn

(Comedia)

Poeten Kristina Lugns drastiskt dräpande rader har blivit musik i tonsättningar av ämnesspecialisten Daniel Östersjö och sjungs träff­säkert av vissångerskan Elin Lyth som lyckas med konststycket att både låta helt som sig själv och som en helt ny inkarnation av Kristina Lugn, det där lika sköra och skeva som brådstörtat kaxiga i samma andetag.

Läs: Recension

Länk: elinlyth.com

#11 Vusi Mahlasela, Norman Zulu and Jive Connection

Prodigal son

från Face to face

(Strut)

Så till musik med en alldeles speciell historia. Bandet Jive Connection var ett band som bildades när ett gäng svenska musiker mötte sydafrikanerna Vusi Mahlasela och Norman Zulu. En skiva spelades in för ett lokalt litet skivbolag i Göteborg men projektet stoppades bryskt i farstun av Mahlaselas stora skivbolag som inte vill veta av något dylikt. Några decennier senare är stjärnan Vusi Mahlasela fri från sitt kontrakt och de ratade mastertejperna har letats fram, dammats av, putsats till och mixats om av producenten Torsten Larsson – och ges äntligen ut av superhippa Strut Records i England som ett klassiskt ”lost album” av sydafrikansk folk-groove-jazz. Bonusinfo: på saxofon hör vi Liras förrförre chefredaktör Christian Borg!

Läs: Recension

Länk: strut.bandcamp.com

Face To Face by Vusi Mahlasela, Norman Zulu and Jive Connection

#12 Henriette Flach

Flickflach

från Skyklokke

(GO Danish Folk Music)

Mycket musik över gränser hittills och vi fortsätter så, även om Öresund kanske inte är alltför svindlande i sin bredd. Danska fiolspelaren (med mera) Henriette Flach har vi hört förr i bland annat grupperna Tailcoat och Mynsterland men här kliver hon fram i eget namn, egna låtar och understöd av Anna Østerby på dragspel, Villads Hoffmann på cittern och svenske Petrus Dillner på nyckelharpa.

Läs: Recension

Länk: gofolk.dk

#13 Idka Jazz

Omelette of 14 eggs

från Chapter two

(Gammalthea)

Kapitel två i den sakta framväxande bok som Ida Karlsson Wretlings kvartett håller på att skriva bjuder på en hel del nya perspektiv, trots att huvudpersonerna är samma som sist. Men en rad nya vändningar i livet tycks ha gett ny energi till musiken. Eller vad sägs om den här matiga omeletten på hela fjorton ägg?

Läs: Recension

Läs mer och se: Videon till Omelette of 14 eggs

Länk: myomusica.com

#14 Lisas

Sarafour

från Etiam

(Gentle Music)

”En melankolisk saraband som beslutade sig för att gå i fyrtakt” – så beskriver violinisten Lisa Rydberg sin egen låt Sarafour. Hon och dragspelande Lisa-kollegan Långbacka är mästare i gränslandet mellan klassiskt sirlig kammarmusik och en kanske mer jordnära nordisk folkmusik. Efter att du lyssnat – kolla gärna in den animerade filmen som gjorts till just Sarafour, och du kommer garanterat att dras än djupare in i den John Bauerska trollstämningen.

Läs: Recension

Läs mer och se: Animerad kortfilm till låten Sarafour

Länk: lisasofficial.com

#15 Alla får medalj

Gyllene kust

från Låtar om hemma och andra ställen

(Solters Records)

Det gick lätt att falla för den här åtta musiker starka gruppen redan efter debuten senast. Alla dessa starka individuella röster som liksom ända samsas i samma smått studentikosa men genuint varma och charmigt inredda kollektiv. Trummisen William Reis ligger bakom kompositionerna men rösterna är många som runt ett livfullt middagsbord, med exempelvis Iris Bergcrantz på sång, Robin Petersson på fin gitarr samt Ludvig Samuelsson och Johanna Jakobsson i ömsint slingrande saxofonduell.

Läs: Recension

Länk: allafarmedalj.com

#16 Susanne Rosenberg

Den blomstertid nu kommer

från Koraler

(Udda Toner)

Vi avslutar med en stunds andakt tillsammans med mästersångerskan Susanne Rosenberg som spelade in sin nya skiva i Morkarlas gamla kyrka, ensam vid mikrofonen. Hon tar sig an de gamla sångerna in på bara benen, som här i en tidig variant av Den blomstertid nu kommer där dess tidlösa karaktär kommer i dagern på ett sällsamt vackert vis. Lite tidigt att hälsa sommaren välkommen kan tyckas, men nog känns doften av grönskan redan?

Läs: Recension

Läs: Artikel

Länk: uddatoner.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

