Nya tag med taggat IdKa Jazz

Mycket har hänt sedan saxofonisten Ida Karlsson skivdebuterade med gruppen IdKa Jazz 2018. Inte bara i världen, med pandemi, klimatkris, europeiskt krig och allt galnare politiker, utan även när det gäller det mer privata tillåts vi veta, med en uppbruten relation, flytt från Malmö till en liten by i Västmanland och samtidigt en stark barnlängtan.

Men det är med ny energi och ett nytt extra efternamn som Ida Karlsson Wretling nu skriver sin kvartetts andra kapitel men det kommande albumet Chapter two. En skiva som rymmer ett djup, en tyngd och en nerv som kanske inte fanns där riktigt på samma sätt sist.

Första smakprovet är singeln Omelette of 14 eggs, som släpps i dag och som vi premiärvisar i videoformat här – från en alternativ studiotagning, gjord i The End Studios utanför Lund, med Anna Edström vid spakarna och Marcus Lundgren bakom kameran.

Berätta lite om låten, som också inleder albumet! ”Omelett av fjorton ägg”?

– Jag gillar att leka med ord och jag väver ofta in känslor i mina låtar. Eller kanske snarare inspireras och använder mig av känslotillstånd, när jag komponerar. Omelette of 14 eggs är en salig röra av känslor. Att vara mitt i en upplevelse av att ”YES” nu kommer detta gå vägen för att i nästa sekund få veta att oddsen är jättedåliga, troligen kommer du inte att klara det. Men att ändå inte ha förmågan att släppa hoppet utan köra på lite till, i all röra. Kanske går det vägen?

Mycket är nytt i ditt liv men kvartetten densamma som sist – vad har det betytt att hålla fast vid bandet?

– När jag började spela med den här gruppen för några år sedan var det som att planeterna äntligen stod rätt. Alla råkade just då ha en massa tid, så vi repade mer under några veckor än vad min tidigare kvartett gjort under några år. Att spela solon över dessa musikers komp var också som att kliva upp på en varm våg – jag behövde inte göra jobbet – de lyssnade på mig och tog tonerna till nya dimensioner, de liksom bar mig i musiken.

– Min upplevelse är att den typen av lyckträffar sker väldigt sällan, så därför vill jag fortsätta spela med dem, även om vi numera bor sextio mil ifrån varandra. Jag har också ganska många projekt kvar i Skåne, så även om jag flyttat så är jag ofta i södra Sverige. Sen är jag lagd åt det envisa hållet – släpper sällan taget om visioner även om det finns en del friktioner längs vägen eller om utomstående har ”enklare lösningar”.

IdKa Jazz består av Ida Karlsson Wretling på saxofon och kompositioner, Martin Jutéus på piano, Pontus Häggblom på trummor och Zacharias Holmkvist på kontrabas.

Albumet Chapter two släpps på Gammalthea den 14 januari digitalt och på lp.

Text: Patrik Lindgren