Lira Lyssna vintern 2023

Liras vinternummer 2023 gavs ut den 24 november och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Blir du sugen på att veta mer om musiken vi skriver om – beställ ditt eget nummer av Lira här, eller ännu hellre: prenumerera!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL

APPLE

SPOTIFY

#1 Tonskalv

Skrabbu get / Maria Sohlberg

från Död, hunger & favoritpolskor

(Egen utgivning)

Den högst lovande unga kvartetten Tonskalv begår sjuspårig liten albumdebut och vi lånar öppningsspåret att starta med också här. En charmant östgötsk visa om en skrabbig get som satts ihop (visan, inte geten) med en polska efter bohuslänska spelmannen Maria Sohlberg. Elbas är ju inte standardinstrument riktigt i folkmusiken men nog finns de, elbasisterna, och här tycker jag att Daniella Eriksson Dahlströms fint melodiska spel skapar ett uppfriskande, distinkt driv i musiken.

Läs: recension

Länk: tonskalv.com

#2 Svante Söderqvist

The rocket

från The rocket

(Caprice Records)

En annan basist, fast akustisk och jazzig, är Svante Söderqvist som på detta sitt andra album i eget bandledarnamn verkligen befäster sin position som en våra mest uttrycksfulla artister. En trio med piano (Adam Forkelid), trummor (Calle Rasmusson) och bas blir ju lätt en pianotrio, men här är den jämbördiga balansen mellan dem tydlig – de tre agerar som en enad front när de envetet pushar musiken uppåt och framåt via en hel räcka snyggt knixiga avstickare.

Läs: recension

Länk: svantesoderqvist.com

#3 Midnattsorkestern

Yllefilt

från Yllefilt

(Kakafon Records)

De påstår helt fräckt att det gått hela nio år sedan förra skivan men det känns ju som i går jag träffade på den här musikaliska vännen senast – omslöts av den sakta framåtvalsande, ömsinta melankolin. Som att kliva in i en mysig film där det alltid är höst och roströda löv sakta singlar ner mot fuktblänkande stadsgator. Ni vet. Dragspelaren David Löfberg har satt samman både orkester och sånger, Elina Ryd sjunger.

Läs: recension

Länk: midnattsorkestern.se

#4 Svante Sjöblom

I’ll be there

från Telling lies

Skånske sångaren och låtskrivaren Svante Sjöblom tycks vara inne i ett redigt kreativt flow, och fjolårets två album, ett i eget namn och ett med danska bandet Twang, följs nu upp av ett nytt med egna bandet, tio gedigna låtar i samma brett nordamerikanskt rotade tradition med country, soul och blues som grundpelare. Keep it comin’, Svante!

Läs: recension

Länk: svantesjoblom.se

#5 Ingrid Malmén

Tidvatten

från Tidvatten

(Angrid Records)

Framme vid sitt tredje egna album utöver diverse andra samarbeten börjar vokalisten och låtskrivaren Ingrid Malmén kännas som en drivande del av jazzetablissemanget snarare än en uppkomling. Nya skivan Tidvatten imponerar både med sin bredd i uttrycket, i modet att låta musiken söka nya vägar och i det gedigna utförandet i alla delar. Att läsa att Lina Nyberg både haft rollen som mentor och skivans producent förvånar inte det minsta.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: ingridmalmen.com

#6 Fränder

Evigt regn

från II

(Mad King/Nordic Notes)

Svensk-estniska Fränder har de senaste åren klivit fram som ett viktigt kraftcentrum på den svensk folkmusikscenen, inte bara med den egna musiken utan också som arrangörer med festivalserien Fränder & Vänner hemma i Uppsala. Att detta ”bara” är deras andra album känns därför nästan konstigt. Soundet är blytungt, distinkt och med tydliga blinkningar till metal-musik och tung prog-rock men utan att förlora den lätta skirheten i det folkliga.

Läs: recension

Länk: frander.se

#7 Sinikka Langeland

It walks and walks

från Wind and sun

(ECM)

Efter den manglingen tar vi en stillsammare promenad i sällskap av Sinikka Langeland och hennes nybildade norska superband med Mathias Eick, Trygve Seim, Mats Eilertsen och Thomas Strønen. Och vems texter valde hon att tonsätta till detta album? Jo, självaste Jon Fosse som ju skulle tilldelas Nobelpriset strax efter att skivan kommit ut … Lyckosamt förstås, och låt inte de engelska titlarna luras – Fosses lyrik framförs på samma poetiska norska som han skriver på. Det går og går heter denna i original, från diktsamlingen Hund og engel.

Läs: recension

Länk: sinikka.no

#8 Åkervinda

Blågeta

från Så skall hat och avund smältas

(Ladybird)

Så till spellistans andra get efter Tonskalvs starka öppning – vokalkvartetten Åkervinda är tillbaka med nytt album och vi kan inte låta bli att låna just det här spåret, med den sorgliga folkvisan om den sturske Killegeten som vägrar lyssna på varningarna om vargen. Åkervinda väver elegant ihop den med en Orepolska men inte ens det räddar nog geten från sitt öde.

Läs: recension

Länk: akervinda.com

#9 Karl Wallmyr

Stepan

från Serendippo

(Hoob Records)

Till sitt andra album i eget namn har trumpetaren Karl Wallmyr bytt ut hela sitt lag och presenterar här en namntung kvintett med Nils Berg, Max Agnas, Mauritz Agnas och brorsan Per Wallmyr. Piano, kontrabas och tre blåsare bildar grund för en jazz med dragningar åt kammarmusikhållet och åt klassisk folkton, eftertänksam och lätt romantisk, där Gullin och Grieg kan nämnas i samma andetag.

Läs: recension

Länk: karlwallmyr.se

#10 The Gothenburg Combo

Tango for one-legged’s

från Novel – A musical library vol 2: Jazz

(Egen utgivning)

Vi stannar kvar i det lite kammarmusikaliska och elegant gestaltade, med ett exempel från denna konceptglada gitarrduos senaste projekt. De bad en lång rad kompositörer från de mest skilda genrer att skriva ett stycke med utgångspunkt i en favoritbok. Här är det Georg Riedel som tyckte sig höra den här tangon under läsningen av Sture Dahlströms lilla klassiker Tango för enbenta, om den frihetslängtande arbetaren Karl Andersson.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: gbgcombo.com

#11 Villads Hoffmann

Fremmede, flimrende

från Fremmede, flimrende

(Ö Records)

Lutsläktingen cittern har numera en självklar plats i nordisk folkmusik och en av dess främsta yngre företrädare är danske Villads Hoffmann, som vi stött på i band som Basco, Tailcoat och Stundom. Här får vi honom helt solo med sitt instrument på en lika avspänd som intim, varierad och stämningstät inspelning. Fascinerande hur varje stycke trots enkla medel lyckas måla upp ett unikt filmiskt scenario.

Läs: recension

Länk: villadshoffmann.com

#12 Bards of Skaði

Midvinterrit

från Glysisvallur

(Nordvis)

Sa jag just filmiskt? Precis som vår recensent också noterar möts vi här av musik som bara väntar på att bli film – gärna någon pampig mytologisk skildring från HBO … De två barderna i fråga är inga mindre än spelmännen Göran Månsson och Thomas von Wachenfeldt som i detta storslagna äventyr ger sig ut på storslaget dramatiska neofolk-vidder med snön piskande dem i ansiktet.

Läs: recension

Länk: nordvis.com

#13 Samantha Ohlanders & Linnea Aall Campbell

Getlycka lappsocka

från Klingande festsalar

(Supertraditional)

Så tillbaka ner på vardagens mer prosaiska mylla igen med en annan folkduo, som i sin tur bjudit in några föregångare ur Hälsinglands folkmusikarkiv – högst konkret så här med inledande spel av Bolls-Olle Olsson från Bollnäs innan duon tar vid, och senare även improviserade kulningar i ett slags kollagemusik som blir ett spännande möte över tid och rum. Och baske mig fick vi inte med en tredje get på spellistan!

Läs: recension

Länk: supertraditional.bandcamp.com

#14 Pawky

Bob

från Pawky

(Havtorn Records)

Jazz blir knappast mer pop än som här, och om man vänder och vrider lite på titeln som de gärna skriver ”bob” med gemener står det ju faktiskt ”pop” just, men kanske är det snarare en hyllning till likaledes skåningarna i kultbandet Bob Hund … Eller skildras en vådligt fartfylld färd med bobsleigh nerför den tvärt svängande banan? Allt detta spelar kanske föga roll, viktigare är här presentera pigga kvintetten Pawky och dess två centrala drivkrafter Alice Hernqvist på piano och Aaron Mandelmann på bas.

Läs: recension

Länk: havtornrecords.com

#15 The Second Hand Orchestra

Nu så kommer julen

från So, this is Christmas …

(Sing a song fighter)

Julen närmar sig ju som bekant, så vi får ändå avrunda det hela med lite säsongsanpassad musik. The Second Hand Orchestra kallar sig själva för en DIY- eller gördetsjälv-orkester, där tanken är att inte tänka så fasligt mycket och inte heller söka perfektionen, utan mest … spela och ha kul. Och nu råkade de spela in ett ganska så bedårande litet julalbum. Just här känns det som att få oväntat besök av Tom Waits hemma i köket kvällen före julafton. God jul på er!

Läs: årets julskivor (kommer)

Länk: singasongfighter.bandcamp.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

Prenumerera på Lira för att hålla dig ajour med vad som händer inom jazz, folk- och världsmusik!

Bakgrundsbild (bilden överst): Burak The Weekender/Pexels.com

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Karl Wallmyr): Kim Creutzer

Omslagsbild Lira: Marléne Nilsén