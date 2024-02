Lira Lyssna våren 2024

Liras vårnummer 2024 gavs ut den 23 februari och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

#1 Northern Resonance

Fasterud

från Vision of three

(Trad Records)

Vi rivstartar med trion Anna Ekborg Hans-Ers, Jerker Hans-Ers och Petrus Dillner som medan jag skriver dessa rader kajkar jorden runt på spelningar i USA, Australien och Sydamerika för att lansera sitt nya, andra album vars låtar inspirerats av platser, människor och händelser de råkat på och ut för de senaste åren. Vad som någon gång hände i lilla värmländska Fasterud kan man ju undra?

Läs: recension

Länk: northernresonance.se

#2 Mirja Palo

Don ealát

från Riegádahttin

(Bjärka Records)

Mirja Palo från Jokkmokk har inte bara fött fram tre barn, utan nu också detta förlösande debutalbum på samma tema, alltså graviditet och barnafödande. Riegádahttin betyder just förlossning på nordsamiska, ett språk som den i samisk kultur ingifta Mirja Palo lärt sig först som vuxen, precis som hon först på senare år tagit till sig kantelens musikaliska språk. Ett gnistrande folkpopalbum som gått varmt på redaktionen i vinter och som har alla möjligheter att ge Mirja Palo det lyft hon förtjänar.

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: mirjapalo.se

#3 Josefine Lindstrand

In my craft or Sullen art

från For the dreamers

(O-Tone Music)

Josefine Lindstrand är en annan artist vars utveckling vi följt med förtjusning – i hennes fall i ganska många år nu. Som så många andra svenskar inom jazzen har hon hittat en branschmässig bas i Tyskland, på pigga agent/skivbolaget O-Tone Music, och finslipat sitt drömska, finessfyllda uttryck till … nej, nu tänkte jag skriva ”perfektion” men det vore ju så oerhört tråkigt. Här tonsätter hon en text av Dylan Thomas och får understöd av danska saxofonesset Marius Neset.

Läs: recension (obs: albumet släpps först senare i vår)

Länk: josefinelindstrand.net

#4 Sébastien Dubé & Torbjörn Näsbom

Scarlatti

från To be du

(Gammalthea)

Mötet mellan spelmännen Dubé på kontrabas och Näsbom på nyckelharpa är mustigt, underfundigt och sprängfyllt med lika rivig som delikat spelglädje. Spännvidden på albumet är påfallande brett, från polskor och valser till en reel och en hel del barocka inslag som denna sonat komponerad (för piano) av italienaren Domenico Scarlatti någon gång under första halvan av 1700-talet.

Läs: recension (albumet släpps 5 april)

Länk: kraktjarn.se

#5 Ale Möller

Pål Karls vals / Can’t buy me love

från Andras

(Supertraditional)

Ja, hörni, det är nog blott Ale Möller som kan ro hem detta – eller ens kommer på tanken – att foga samman Pål Karls vals med Beatles ärkeklassiska popdänga. I lekfullt samspel med Mats Öberg och Olle Linder uppstår något helt nytt i mötet, eller är det snarare att de hittar musikens inre beröringspunkter? Den som vill höra valsen i andra versioner rekommenderas att kolla upp Simon Simonssons Kvartetts klassiska version utgiven på Giga men också Den Fules svårt funkiga tolkning på albumet Lugumleik.

Läs: recension

Länk: supertraditional.com

#6 Sara Aldén

There is no future

från There is no future

(Prophone Records)

Hon skriver själv att den egenkomponerade titellåten handlar om ”rädsla inför framtiden i en värld där mycket känns svårare än någonsin”. Men, påpekar hon i nästa andetag, skapandet av musiken har varit ett sätt att skönja ljuset i ett till synes kompakt mörker, att söka sig mot värmen och kärleken. Sara Aldén presenterar sig här på allvar på den svenska jazzscenen, avskalat uppbackad av August Björn på piano och Daniel Andersson på kontrabas och på spåret här även Malin Kjellgren på harpa.

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Läs: recension (albumet släpps 22 mars)

Länk: saraalden.com

#7 Petter Bergander Trio

Day eleven

från Watershed

(Prophone Records)

Vi fortsätter på samma spår, jazz på allvar, och det med en närmast identisk programförklaring som nyss: att skriva och skapa den här musiken ”blev ett sätt att stå emot rädsla och mörker, att bejaka det vackra och ge hopp till mig själv och andra”, skriver Petter Bergander. Spåret här kom till pianisten efter att ha läst reportageduon Peter Englund och Paul Hansens drabbande skildring från fronten i Ukraina. Starkt och gripande, med Robert Ikiz nerviga trumspel och Eva Kruses mäktiga kontrabas.

Läs: recension (albumet släpps 13 mars)

Länk: facebook.com/PetterBerganderTrio

#8 Hedin & Meidell

Klockarfars visa

från Klockarens musikaliska värld

(Gammalthea)

Den som tror att historiens klockare mest ringde i kyrkklockorna på söndagen får tänka om, för det var bara en liten, liten del av deras uppdrag. Nyckelharpisten Johan Hedin och violinisten Ida Meidell Blylod har skapat en hel föreställning i ämnet, där de berättar om dessa kyrkans och bygdens allt-i-allon som skulle sköta allt från skolundervisning till vaccinering. Och förstås hålla musiken levande, både genom att spela, nedteckna och lära ut låtar. Merparten av skivan är instrumental men i visan här besjungs just klockarens roll i stort och smått.

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: hedinmeidell.com

#9 Angles & Elle-Kari With Strings

Une certaine paix

från The death of Kalypso

(Thanatosis)

På sätt och vis känns det om att Martin Küchen långsamt i alla år siktat mot just det här, via alla hans olika projekt och samarbeten. The death of Kalypso är ett slags jazz-opera, där Küchens särpräglade sinne för tematisk dramatik, historisk tyngd och musikalisk skärpa sammanstrålar i ett enda mäktigt verk. Elle-Kari Sander är som klippt och skuren som vokalist och stjärnspäckade oktetten Angles förstärkt av en stråkkvartett. Stycket här är första smakprovet (hela albumet kommer 26 april) och Küchen berättar mer i vårt stora porträtt i det här numret.

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Länk: anglesellekari.bandcamp.com

#10 Maria Arnqvist

Esprit

från Presents Mary Rose & The Purple Quintet

Maria Arnqvist känner vi främst som halva kärnduon av notoriskt banbrytande combon Siri Karlsson, men här kliver hon fram under eget namn med ett påtagligt filmiskt och dramatiskt album, ganska väsensskilt från men lika svårt att ringa in som Siri Karlsson-projektet. Pressreleasen försöker tappert och inte alls så pjåkigt med ”romantisk avant-pop-kammar-protokraut kryddad med jazz och folk”. På låten här hör vi förutom Arnqvist själv på piano (som är hennes huvudsakliga instrument på skivan) även bland annat Sousou Cissoko på kora.

Läs: recension

Länk: singasongfighter.bandcamp.com

#11 Emma Josefsson

Åtanke

från De va de

(Tengtones)

Saxofonisten Emma Josefsson har de senaste åren kunnat höras en hel del i storbandssammanhang, i exempelvis Elaria Orchestra och Tengholm Ullberg Big Band. Men här får vi henne i eget namn och i mer avskalad kvartettinramning med bland andra den finkänslige Alf Carlsson på gitarr. Oblygt blickar hon en hel del bakåt mot klassisk femtiotalsjazz men tycks samtidigt vara noga med att hålla sig kvar i samtiden. De välfunna låttitlarna låter ana musikens temperament: Skurken, Tuggmotstånd, Snabba tanten och så Åtanke, vars melankoliska men pigga ton känns typisk för en högst lovande debut.

Läs: recension

Länk: tengtones.com

#12 Richard Lindgren

Argentinian shoes

från Grand jubilee

(Rootsy)

För en så massivt produktiv artist som malmöiten Richard Lindgren (med fjorton fullängdare i ryggen) blir det lätt en grej att det passerat hela fyra år sedan sist. Tydligen handlar det lilla hacket i kurvan mest om att han skolat in ett nytt band, så gissningsvis kommer detta hans femtonde album snart att följas av ett sextonde … Oavsett är det lätt att än en gång dras in i hans lågmält övertygande värld, som jag av någon anledning föreställer mig i mustigt svartvitt med vissa ekon av en av mina personliga husgudar, Kurt Wagner och hans band Lambchop.

Läs: recension

Länk: richardlindgrenmusic.com

#13 Sigrid Moldestad

Aa gjev eg hadde ei fela god

från Breim

(Heilo)

Norska folksångerskan och fiolspelaren Sigrid Moldestad ägnar sitt nya album åt att på djupet utforska och lyfta fram musiken från den egna hembygden Breim. Utöver skivans 26 låtar blev det också en hel bok, tillägnad den lokala traditionen och dess företrädare. Mycket här är solospel på hardingfela och vanlig fiol, men ibland bjuder hon in delar av sitt band och ibland sjunger hon också, som på denna egna tonsättning av en vacker dikt av Absalon Steinsaaker.

Läs: recension

Länk: sigridmoldestad.com

#14 Yinon Muallem & Saman Alias

Blue sky

från 2gether

(Suznak Records)

Så till två musiker som på olika vägar hamnat i Sverige. Klarinettisten Saman Alias kom hit från kurdiska Irak redan för tjugo år sedan, medan den israeliskfödde men länge Turkietbaserade oudspelaren och slagverkaren Yinon Muallem är av senare ankomst. När de två möttes i Stockholm uppstod omedelbart ljuv musik, och nu kommer deras första gemensamma skiva som vi får smaka på här!

Läs: recension

Länk: samanalias.se, yinonmusic.com

#15 Petter Alatalo

Dumskallarnas vind

från Dumskallarnas vind

(Supertraditional)

Oklart om titelspåret refererar till Dylans gamla Idiot wind eller bara lattjar med orden, men med tanke på att hela den här spellistan fick en ganska lågmäld och dramatisk prägel så känns det klockrent att avsluta med just en låt från Tornedalssonen Petter Alatalos senkomna debut. Mitt i livet efter en till synes ganska rörig, kringflackande och svajig första halva tycks han ha landat i något slags balans och satt sig vid pianot där denna och en rad andra sånger kommit ut. Tankar går till andra särpräglade röster som Torkel Rasmusson, Matti Ollikainen och Iiris Viljanen – men Petter Alatalo har hittat en alldeles egen, varm skevhet i sina skildringar av, tja, livet handlar det väl om?

Läs: recension

Länk: supertraditional.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

Bakgrundsbild (bilden överst): Matu Bil/Pexels.com

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Emma Josefsson): Fabian Rosenberg

Omslagsbild Lira #1 2024 (Martin Küchen): Johan Bergmark