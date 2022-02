Lira Lyssna våren 2022

Liras vårnummer 2022 gavs ut den 18 februari och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera exklusivt som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

#1 Jacob Karlzon

Subject to change

från Wanderlust

(Warner)

Vi rivstartar med ett stycke högenergisk pianojazz signerad den i detta nummer porträtterade pianisten. Med självklarhet växlar han mellan det stillsamt lyriska och det drivet poppiga – ibland närmast bombastiskt – som här. Jacob Karlzon har det senaste decenniet arbetat upp ett stabilt internationellt renommé och nya skivan Wanderlust ges ut med Tyskland som primär bas.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: jacobkarlzon.com

#2 Annbjørg Lien

Prince purple

från Janus

(Heilo Records)

Den norska folkmusikens drottning kanske vi vågar kalla henne? I vilket fall slår det gnistor om henne på detta eldigt dramatiska spår, där vi förutom henne själv på hardingfelan hör Knut Reiersrud och Roger Tallroth på diverse gitarrer. ”Prince purple” är för övrigt det namn hon givit inte bara låten här utan också den nya, vackra stråke hon fått sig tillverkad. Så tänk på den när du lyssnar!

Läs: recension

Länk: annbjorglien.com



#3 Olumo Soundz

Chasin

från UN (United Nonsense)

(Egen utgivning)

Ur spillrorna av det nedlagda afrobeatbandet Kakaraka uppstod denna månghövdade och mångskiftande konstellation, med saxofonisten Nils Lidman och vokalisten Positive Oluwo som initiativtagare. Debutalbumet består av fyra långa spår nyskrivna av bandet men tydligt i Fela Kutis anda – precis som klubben de startat hemma i Malmö, The Shrine.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: olumosoundz.bandcamp.com



#4 Imarhan

Adar newlan

från Aboogi

(City Slang)

Efter en högoktanig start tar vi ner tempot en aning, med detta sublimt dubbelbottnade spår som uppstod i mötet mellan den algeriska tuaregkvintetten Imarhan och den walesiske sångaren Gruff Rhys, där de på varsitt språk ack så vänt sjunger om vikten av frändskap. Vore jag dj skulle jag prova att mixa ihop det här med något av Quebec-favoriterna Le Vent Du Nord – kan man inte ana ett galopprytmiskt släktskap ända dit?

Läs: recension

Länk: imarhan.com



#5 Selma Pinton

Try

från Time goes too slow

(The Dome)

Den nu 24-åriga jazzvokalisten debuterade med en lovande ep redan 2018 och följde tidigare i vintras upp med en första fullängdare, från vilken vi lånar detta fina singelspår. Inte bara sången utan även uppbackningen är av yppersta klass, med Max Agnas på piano, Nils Agnas vid trummorna och så fine kontrabasisten Gabriel Lundh vars soloslinga i inledningen ju bara ligger där och väntar på att bli samplad av hugade musikproducenter där ute, just sayin’ …

Läs: recension

Länk: facebook.com/selmapintonjazz

#6 Beata Bermuda

Svenska kvinnors medborgarrättssång

från Våra röster ska höras

(Egen utgivning)

Fiol- och sångtrion Beata Bermuda har på två album sökt och funnit sig en egen nisch inom samtida folkpop men gör här en tematisk avstickare i ett projekt, en scenföreställning i grunden, där de vill ge nya perspektiv på kvinnlig arbetarhistoria. Ekon hörs förstås från progg- och kvinnorörelsen men det är också svårt att inte dra paralleller till nära kollegan Sara Parkman. Trion består av Linnea Aall Campbell, Hanna Andersson och Samantha Ohlanders – och den sistnämnda ska vi alldeles snart höra mer av!

Läs: recension

Länk: beatabermuda.com

#7 Lazarus

Timponde satana

från Stomp on the devil

(Egen utgivning)

Historien om Lazarus Chigwandali blev viral för några år sedan och albumet han gav ut i samarbete med svenske producenten Johan Hugo Karlberg fick upp mångas öron för den malawiske gatumusikern med albinism som drömmer om att bli Salif Keitas arvtagare. Här är det slagkraftiga titelspåret!

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: lazarus-malawi.com

#8 Little North

Running down the park

från Familiar places

(April Records)

Tillbaka till ”Lilla Norden” där vi lär känna en färsk men redan ivrigt uppmärksammad trio, för övrigt årets danska bidrag till showcasefestivalen Nordic Jazz Comets, där en utvald lovande jazzakt från varje land visar upp sig. På (löpar)spåret här gästas de av svenske gitarristen Viktor Spasov, som rör sig fritt mellan olika musikaliska fält.

Läs: recension

Länk: little-north.com

#9 Johanna-Adele Jüssi

100 dager, minst

från Slåtter fra Gaupdalen

(Ta:lik)

Denna estniska fiolspelare har sedan en tid Norge som bas, men den ”Lodjursdal” hon spelar låtar från på detta sitt ganska fantastiska album finns faktiskt inte – den kom till henne i en dröm och blev till ett sätt att iscensätta en ny, alldeles egen musikalisk tradition. Bendik Lund Haanshus är det som spelar stämma på gitarr här.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: johannaadele.com

#10 Samantha Ohlanders och Byalaget

Glesbygd

från Landsbygdsupproret

(Supertraditional)

Så tillbaka till Samantha Ohlanders, som tar klivet fram i eget namn med detta projekt och kommande album där hon tar sig an en av sina hjärtefrågor. Glesbygd är ”en låt om att resa sig upp igen och igen, borsta av knäna, plåstra om sig själv och sina skrubbsår och kämpa vidare.”

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: samanthaohlanders.com

#11 Rostam Mirlashari

Washmalle

(Prisma Music)

I det här numret möter vi eldsjälen och mästaren Rostam Mirlashari, en gudabenådad sångare och en av där självklara nyckelpersonerna utan vilka det svenska folkmusiklivet skulle te sig ack så mycket fattigare. I väntan på hans snart kommande album Rozhnak får vi här njuta av ett singelspår i samma anda, utgivet av producenten Andreas Unge.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension (kommer snart)

Länk: rostammirlashari.com

#12 Svante Sjöblom

Here’s to truth

från Before it breaks

(Rootsy)

Vi tuffar vidare! Efter förra skivans samarbete med dansk-amerikanska Twang står skånske sångaren, gitarristen, låtskrivaren och bluesmannen åter på egna ben och bjuder här en skål till sanningen, även när den är som mest besk. Låten är från det senare i februari kommande ypperligt fina albumet Before it breaks där han gästas av Sofie Livebrant och Sofia Karlsson.

Läs: recension

Länk: rootsymusic.se



#13 Unconditional Love

We the people

från Foreseeable future

(Root Rock Records)

Musik och politik hänger ju ofta ihop. Inte alltid att det svänger däremot! Denna lite halvhemliga svenska konstellation ackompanjerar ett urval inspelade tal, gamla klassiker men också nyare, som detta av Greta Thunberg från december 2019, vid FN:s klimatkonferens i Madrid.

Läs: artikel

Länk: rootrock.se

#14 Joona Toivanen Trio

Enlightened

från Both only

(We Jazz Records)

Liras recensent kallar albumet en ”Kind of blue för 2022″, och ett bättre betyg går ju knappast att få. Det vi hör här är vad samme recensent kallar skivans ”mest normala spår”, för sedan drar det iväg ganska rejält åt olika sökande håll, alltid suggestivt och stämningstätt. Den finske pianisten bor numera i Lerum och hörs i många olika sammanhang, men detta är nog mest ”hemma”: den egna trion med Tapani Toivanen på bas and Olavi Louhivuori på trummor.

Läs: recension

Länk: joonatoivanen.com

#15 Josefine Lindstrand

Fragrances

från Mirages by the lake

(O-Tone Music)

Vi avrundar med detta synnerligen vackra stycke musik av den svårligen infångade sångfångeln och frisinnade kompositören Josefine Lindstrand. Fragrances är en sång till våren och så här beskrev hon den för mig redan för ett år sedan, då den släpptes i videoform: ”Fragrances handlar om att förundras över naturen som varje vår börjar om och skapar nya explosioner av dofter och färger. Jag skrev låten för flera år sedan men den känns så oerhört trösterik nu efter denna långa tunga höst och vinter. Nu vill man bara ut, börja om på nytt. Känna dofter, färger, höra musik. Explodera i allt som gör livet vackert.”

Läs: recension

Länk: josefinelindstrand.net

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

