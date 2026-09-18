Lira Lyssna hösten 2026

Liras höstnummer 2026 ges ut den 18 september och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack i form av en spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Blir du sugen på att veta mer om musiken vi skriver om – beställ ditt eget nummer av Lira här, eller ännu hellre: prenumerera!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL

SPOTIFY

APPLE

#1 Merit Hemmingson

Pekkos Pers brudmarsch

från Pekkos Per å jag

(Supertraditional)

Vi skumpar igång hösten lite lagom lojt men ändå distinkt och idogt framåtsträvande. Merit Hemmingson är inne i en härlig andra andning av sin långa karriär, dyker upp lite varstans med sin kära Hammond och kommer nu med ett andra album på hipster-folk-etiketten Supertraditional. Värmen i musiken bjuder in till att kura tillsammans i höstskymningen och känslan är att ju hon kommer att fortsätta så här i alla tider – och vadå, hon är ju knappt 86 fyllda!

Läs: recension

Läs: porträtt av Merit Hemmingson i Lira #3 2019 (endast för prenumeranter)

Länk: meritone.se

#2 Cuadra Collective

Sökland

från Väst

(Toppkonst)

På sätt och vis lite liknande takter och tongångar hör vi från den något yngre Christian Cuadra och hans nya norsk-svenska folkjazzkollektiv, en synnerligen spännande kvartett med Selma French Bolstad på fiol/hardingfela, Egil Kalman på kontrabas (och modulärsynt), Anton Jonsson på slagverk och Cuadra själv på mustig saxofon. Musiken är nykomponerad men med stora doser tradition och improvisation, och nog kan det kännas som ett den nya generationens mer impro-inriktade Groupa?

Läs: recension

Länk: woodnwind.se

<a href="https://toppkonst.bandcamp.com/album/cuadra-collective-v-st">Cuadra Collective – Väst by Cuadra Collective</a>

#3 Sofie Livebrant

O, Cathy – Cathy dies

från Songs from Wuthering Heights

(Rootsy Music)

Mer höstmys får vi från Sofie Livebrants nya alster, en innerlig omfamning av Emily Brontës ärkeklassiker Wuthering Heights. Livebrant har tidigare tonsatt ett urval av Brontës dikter, men här har hon alltså kondenserat en hel roman i tio sånger. En sann utmaning som hon ror hem så elegant att det låter alldeles självklart. Allt har fått växa fram påtagligt organiskt med tid och levt liv som insats och varje sång står där nu som en utbruten scen ur bokens universum. Musik som väcker bilder av engelska hedlandskap, knastrande öppna spisar och oroligt brinnande kärlek.

Läs: recension

Läs: porträtt av Sofie Livebrant i Lira #4 2017 (endast för prenumeranter)

Länk: sofielivebrant.com

#4 Selma Pinton

Circles

från Here’s to all

(The Dome)

Vi tar oss från heden till jazzklubben, vrider upp tempot lite, drar på snajdigaste jackan och dansskorna – dags att återse vokalisten och låtskrivaren Selma Pinton. Åtta år efter debuten går det ju inte att kalla denna 29-åring för vare sig nykomling eller löfte längre, nej, snarare en av de mest tongivande inom ung svensk jazz just nu. Circles cirklar runt runt och ramlar nästan halvvägs men landar som en katt på alla fyra i den kvartett där vi hör Max Agnas på piano, kusinen Nils Agnas på trummor och Olle Lannér Risenfors på kontrabas.

Läs: recension

#5 We Float

Leaving

från Outward

(Havtorn)

Malmöbaserade We Float kom fram som del av en liten våg av liknande akter som rörde sig fritt i skärningspunkten mellan stilfull pop och snillrik jazz. Nya skivan är deras fjärde och tar ett delvis nytt grepp i ett nära samarbete med Vindla String Quartet. Basisten och bandets bas Anne Marte Eggen möter ni i en längre intervju i det här numret, där vi kan läsa om subtila taktartsbyten, vikten av en bra start på en låt och paralleller till Paul McCartney.

Läs: recension

Läs: intervju med Anne Marte Eggen (endast för prenumeranter)

Länk: wefloatband.com

#6 Den Fule

Gammal e äldst

från Den Fule

(Kakafon)

Äldst är de kanske inte men hyfsat gamla i gamet. Det är faktiskt hela 33 år sedan de 1993 debuterade med (och Grammisbelönades för) albumet Lugumleik, mitt i den tidens braskande folkrockvåg. Hela dagens kvartett var med redan då och levererar en sirligt folklig, mustigt jazzig funkrock med en skön dos lekfullhet i mixen. Sten Källman, saxofoner, Henrik Cederblom, gitarrer och mandolin, Stefan Bergman på bas, Christian Jormin på trummor och klaviatur – och allihop på diverse percussion.

Läs: recension

Länk: denfule.nu

#7 Tobias Grim

Gånglek från Älvdalen

från Where are we now?

(Howling Jazz!!!)

Vi fortsätter ett tag på crossover-banan i sällskap med gitarristen Tobias Grim som på sitt nya album ställer sig en rad stora frågor, bottnande i de oroliga tider vi lever i, och söker efter gemensamma svar över diverse kulturgränser. Albumet öppnas med ett eko från Jazz på svenska, gångleken här till vilken Grim bjudit in bland andra fiolspelaren Terese Lien Evenstad till en virvlande dans.

Läs: recension

Läs: artikel om skivbolaget Howling Jazz!!! (endast för prenumeranter)

Länk: facebook.com/tobiasgrimguitar

<a href="https://barkatyourowner.bandcamp.com/track/g-nglek-fr-n-lvdalen-2">Gånglek Från Älvdalen by Tobias Grim</a>

#8 Wau Wau Collectif

Oh, Africa!

från Teranga

(Sing a song fighter)

2021 hade vi med ett spår på Lira Lyssna från den första skivan med detta svensk-senegalesiska kollektiv, anfört av musiker-producenterna Arouna Kane och Karl Jonas Winquist. Det var starten på vad som skulle bli en trilogi som härmed avslutas, och efter inledningens usla synk med pandemin kunde den här skivan sys ihop alldeles live under den fem veckor långa Europaturné som gänget till slut kunde genomföra häromsistens. Men detta är tack och lov inte slutet för bandet – det finns planer för fler framtida turnéer och samarbeten.

Läs: recension

Länk: wauwaucollectif.bandcamp.com

<a href="https://wauwaucollectif.bandcamp.com/album/teranga">Teranga by Wau Wau Collectif</a>

#9 Ida Meidell & Frank Lee

A tankard of ale

från But for a half

(Gammalthea)

Lira hade ett tält på Korröfestivalen i somras dit vi bjöd in artister att göra akustiska minispelningar. En av de finaste stunderna var när fiolspelaren Ida Meidell och engelske durspelaren Frank Lee hade release för sin duoskiva och berättade den fantastiska storyn om deras möte på en pub-session i Newcastle. Hon en ivrig student på jakt efter tradition, han en desillusionerad traditionsbärare vars primära publik blivit katterna hemma i köket. Det blev en livsvändning för dem bägge och nu stod de där, strålande av gemensam värme. En sån där stund när man blir påmind om vad musik kan göra med oss.

Läs: recension

Länk: kraktjarn.se

#10 Amanda Arnborg & Erik Björksten

Ensam kvinna

från Moa & Harry

(Ostron Records)

Moa och Harry Martinson är två av våra riktigt stora författare och var även under ett drygt decennium på 1930-talet Sveriges mest omsusade författarpar. Musikerparet Amanda Arnborg och Erik Björksten har gått på djupet med deras texter, men också deras liv och den värld de levde i. Albumet drar åt ganska olika håll, medvetet så, för ju närmare Amanda & Erik kom Moa & Harry såg de just olikheterna hos två mycket färgstarka individer. Ensam kvinna är en dikt av Moa Martinson, ur hennes enda diktsamling Motsols, utgiven 1937.

Läs: recension

Länk: ostronrecords.com

#11 Mia Marine

Rymdpolskan

från Sviter

(Fumbling Fingers Records)

För jazzpianister är en soloskiva ofta det stora eldprovet i karriären. Så också för folkmusikens spelmän. Vågar du? Har du verkligen något att komma med alldeles själv? Mia Marine hann bli exakt 46 år och fem månader (noterar hon själv) innan hon till slut vågade kasta sig ut. Det blev en trio sviter av sinnrikt hopfogade låtar med teman som corona och död, men också en mer vardaglig spelmanssvit från vilken vi lånar denna ”rymdpolska” – betitlad så på grund av de svårförklarliga övertoner som åtminstone hon själv kan höra här.

Läs: intervju med Mia Marine (endast för prenumeranter)

Länk: miamarine.se

#12 Antti Paalanen

Ikivanha

från Haitarimarinadi

(Rockadillo Records)

Jag minns första gången jag såg Antti Paalanen på scen – det var ett showcase i en som jag minns det ganska torftig liten lokal och där satt denne för mig okände finske dragspelare ensam på en stol och … trollade fram ett maffigt folk-rejv ur klaveret. Många år senare är han något av en stjärna hemmavid och kom tvåa i uttagningen till Eurovision senast med en sång om hockeyfrillor (att den inte vann är ett mysterium). Låten här är lite i samma stil men aningen mer återhållsam, till lättnad för den med sköra nerver.

Läs: recension

Läs: intervju med Antti Paalanen (endast för prenumeranter)

Länk: anttipaalanen.fi

#13 Rymden

Undercover lover

från Today may be tomorrow

(Jazzland)

Men tillbaka till Rymden, nu bokstavligen. Bugge Wesseltoft, Dan Berglund och Magnus Öström har alldeles uppenbart roligt ihop i sin kapsel och överraskar lite här med en uppsluppet funkig historia som hos mig väcker de mest skilda associationer, både till de senaste årens turkiska psykedelia men också småcrazy klubbmusik som gavs ut av kreddiga skivbolag som Ninja Tune på 1990-talet. Men det kanske bara är helt vanlig rymdjazz?

Läs: recension

Läs: intervju med Bugge Wesseltoft om Rymden i Lira #4 2018 (endast för prenumeranter)

Länk: rymden-music.com

<a href="https://rymden3.bandcamp.com/album/undercover-lover">Undercover Lover by RYMDEN</a>

#14 The Tallest Man On Earth

Overboda

från Just beyond endless mountain

Och så ner på jorden igen … Om än i sällskap med dess påstått längsta innevånare som hjälper oss att landa i det gudsförgätna Ändlösberg (läs albumtiteln en gång till så förstår ni) där Kristian Matsson återupptäckt sina musikaliska rötter. Försmaken här är en ljuv liten duett med Lira-favoriten Sofia HK som var i Matssons studio för att spela in sitt eget kommande album.

Läs: recension

Läs: intervju med Kristian Matsson (endast för prenumeranter)

Länk: thetallestmanonearth.com

<a href="https://thetallestmanonearth.bandcamp.com/album/just-beyond-endless-mountain">Just Beyond Endless Mountain by The Tallest Man On Earth</a>

#15 Daniel Boyacioglu, Mathias Landæus & Bohuslän Big Band

Till min syster

från Den här tiden

Vi avrundar det här numrets spellista med en stund av allvar. Spoken word-poeten Daniel Boyacioglu och pianisten Mathias Landæus har en lång historia av samarbete bakom sig, två gemensamma album inte minst, och det är musik och texter från dessa som nu lyfts in i Bohuslän Big Bands värld. Resultatet är omöjligt att värja sig emot. Boyacioglus nakna texter om den såriga samtid vi lever i, där det personliga blir politiskt och det politiska personligt, lyfts fram som i ett ljudligt cinemascope med full bredd och djup och mäktigast tänkbara klang.

Läs: recension

Länk: bohuslanbigband.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

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Bakgrundsbild (bilden överst): Pexels.com/Ksenia Vornichesku

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Merit Hemmingson): Pierre Eriksson

Omslagsbild Lira #3 2026 (Antti Paalanen): Miska Voinoff