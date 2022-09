Lira Lyssna hösten 2022

Liras höstnummer 2022 gavs ut den 16 september och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Låtarna finns att lyssna på en och en här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL

APPLE (på gång)

SPOTIFY

#1 Siskin Quartet

Firefinch

från Flight paths

(Eighth Nerve Audio)

Vi börjar i … ja, var är vi egentligen? Den västafrikanska öknen? Den nordamerikanska södern? En bluesig polska mitt ute på Nordsjön? Siskin Quartet är en hybridkvartett med rottrådar i Finland, Sverige, England och Skottland men liksom titelns firefinch (som inte verkar ha förärats något svenskt namn, men är en vackert eldfärgad liten afrikansk fink) bryr de sig inte nämnvärt om geografiska gränslinjer. Den dramatiska låten är från gitarristen Juhani Silvolas penna och jämte honom hör vi Bridget Marsden och Sarah-Jane Summers på fioler och Leif Ottosson på dragspel. Sicken rivstart hörni!

Länk: facebook.com/siskinquartet

#2 Lovisa Jennervall

Time for us

från Between you and me

(Prophone Records)

Lovisa Jennervall tar fågeltemat vidare med just en liten sådan på axeln på denna pärla från hennes första riktiga skiva i helt eget namn. Redan hyllad från gruppen Ellas Kapell tar hon nu ytterligare ett kliv framåt artistiskt, går djupare och ibland mörkare, med understöd av kollegan och mentorn Isabella Lundgren på producentpallen. Bland medmusikerna utmärker sig här Samuel Muntlin på tenorsax och unga Ima Baeza Bilgin vid pianot.

Länk: lovisajennervall.com

#3 Ljus och lykta

Burfågeln

från Ljus och lykta

(Caprice Records)

Vi kunde förstås inte låta bli att spela vidare på fågeltemat, och välja just låten Burfågeln från denna debuterande kvartett. Texten är gammal, lånad ur en dikt av 1600-talsskalden Lars Wivallius, men musiken nyskriven. Ljus och lykta består av Klara Ekman von Huth, Annika Hammer, Vega Nordkvist och Anton Larsson och ni möter dem närmare längre in i det här numret!

Länk: ljusochlykta.com

#4 Chicos Fritos

Tangos de Granada

från Ökenflamenco

(Egen utgivning)

Så till ett lika överraskande som självklart möte. Jonathan Bondesson och Olle Pelayo Lind är nämligen bägge framstående flamencogitarrister, men i det här projektet har den senare bytt gitarren mot sitt andra instrument, munspelet, som här på ett spännande vis tar rollen av sångare. På spåret här hör vi dem i ett par egenskrivna tangor som får tanketentaklerna att dansa iväg över tidiga okända vidder.

Länk: chicosfritos.com

#5 Johanna Linnea Jakobsson

Alone together

från Alone together

(AMP Music & Records)

Svensk-danska Johanna Linnea Jakobsson (uppvuxen i Köpenhamn men numera malmöit) växlar mellan saxofon och sång på sin debutskiva. Här är det som sångerska hon får visa upp sig på titelspåret, en amerikansk standard av låtskrivarduon Schwartz/Dietz i nytt arr av Jakobsson. Hon och kvintetten visar upp en imponerande trygghet och tyngd i spelet – och låna gärna ett extra öra åt Robin Peterssons delikata gitarrspel.

Länk: ampmusicrecords.com

#6 Spöket i köket

Polska från Medelpad

från Kurbits & flames

(Gammalthea)

Den som inte redan upplevt den tio man starka stormvind som är Spöket i köket har sannerligen missat något. Redan framme vid tredje skivan tar folkstorbandet den här gången sig an bland annat denna klassiska polska, tidigare avskalat tolkad av Jan Johansson men här i en ljuvlig extra allt-utsmyckning. Det tjoas, tjimmas och skojas ju gärna en del kring spökena men musiken är samtidigt på blodigt allvar och ligans anförare Nisse Blomster kärleksfulla arrangemang är en ren njutning.

Länk: spoketikoket.com

#7 Fredrik Kronkvist

Visa från Utanmyra

från The Swedish songbook

(Connective Records)

Och på tal om Jan Johansson-klassiker (och extra allt) så swingar vi oss raskt vidare till altsaxofonisten Fredrik Kronkvists nya kvintettprojekt på temat svenska klassiker ur folkvisetraditionen. Ambitionen är att ta dessa musikskatter in i samtiden utan att förta något av melodiernas inneboende kraft. Förutom lödigt saxofonspel är det svårt att inte sparkas iväg framåt här av den omsusade Adam Ross ettrigt pådrivande trumspel, lika komplext som rakt på sak.

Läs: artikel

Länk: fredrikkronkvist.com

#8 Eriksson/Myhr/Malmström

Vidden / Ansols

från For sola skin’ på tak

(Heilo)

Efter den rackabajsaren måste vi tagga ner lite och det gör vi i utsökt sällskap av gitarristen Thomas Erikssons nybildade trio med Anna Malmström på basklarinett och Helga Myhr på hardingfela. Den två låtar vi klämt in här hänger tydligt samman, först i en folk-bluesig del med Malmströms djupa klarinettoner i förgrunden, varpå Myhr smyger fram ur bakgrunden med hardingfelans hela klangregister. Mäktigt i all lågmäldhet.

Länk: facebook.com/erikssonmyhrmalmstrom

#9 Toppklass

Blues with shoes

från No 1

(AMP Music & Records)

Mer åt det bluesiga fast jazziga hållet får vi från denna nya favorittrio som bryter ner musiken i sina beståndsdelar för att sedan plocka ihop allt igen på ett lagom egensinnigt vis. Boel Mogensens kontrabas, Maria Dahlins trummor och Johan Ekebergs gitarr liksom småpratar förtroligt med varandra, lyssnar av, testar olika roller och bemöter varandras infall. Toppklass var ordet.

Länk: triotoppklass.com

#10 Julie Alapnes

Helleristning

från Helleristning

(Ta:lik)

Något av en nordnordsk supergrupp med fiolspelande och sjungande Julie Alapnes i spetsen – henne får vi förresten lära känna närmare längre in i tidningen. Som grupp förenar de tyngden och dramatiken i det rockiga med folkmusikens känslighet och finessrikedom och placerar dem på samma hyllplan som Hoven Droven och Valkyrien Allstars. Är det förresten bara jag som får Game of Thrones-vibbar av titelspåret här?

Länk: juliealapnes.no

#11 Lekarerätten

Kalkonvalsen

från Lekarerätten

(Egen utgivning)

Lättare och luftigare i uttrycket är då kvartetten Lekarerätten som med ledigt sinnelag låter folkmusiken leka sig fram längs delvis nya stigar, gärna lite jazziga sådana. Oskar Lindström på piano, Albin Broberg på cittern, Olof Kennemark på fiol och (åtminstone på skivinspelningen) Mårten Hillbom på slagverk.

Länk: lekareratten.se

#12 Furuhill

Ensam vandrar du icke

från Får vi bjuda?

(Egen utgivning)

Ytterligare en folkmusikkvartett möter vi här, skivdebuterande med en sex låtar stark liten ep fullspäckad av innerlighet och nerv. Många strängar blir det med Alexandra Nilssons cello, Fredy Clues nyckelharpa och Hampus Grönbergs gitarr – och till det Agnes Åhlunds spänstfulla sång. Här en tar de sig an en tonsättning signerad Susanne Rosenberg av en traditionell samisk text.

#13 Here’s To Us

Mival Guriashi

från Kaukasus

(Hoob Records)

Hur skulle det låta om man överförde georgiska sånger, traditionellt framförda av manskörer, till en instrumental improvisationskvartett med kontrabas, trumpet, basklarinett och saxofon? Det finns säkert många svar på det men Josef Kallerdahl presenterar här sitt genom egna gruppen Here’s To Us. Det är varmt vibrerande musik, präglad av vördnad och djup koncentration men också det frisinne som krävs för att alls ge sig på något liknande.

Länk: hoobrecords.com

#14 Vågspel

Slakten

från I nöd och lust

(Egen utgivning)

Kristin Kennemark och Alice Klint är de två fiolspelmännen som utgör duon Vågspel vars nya skiva bland annat avhandlar livets motsättningar. Klints låt här är ett av albumets mer dramatiska spår, framvuxet ur en ”vaken mardröm” om en gallerförsedd transportbil lastad med djur på väg till slakt. Hur hennes blick möter ett djurs förtvivlan. Uppriven sorg och ilska blir ändå till något starkt och kraftgivande. Ja, lite som det brukar vara i livet.

Länk: vagspel.com

#15 Nduduzo Makhathini

Same mother

från Listening to the ground

(Gundu Entertainment)

Slutligen tar vi oss friheten att backa bandet lite, till det där första mötet för åtta år sedan som pianisten Nduduzo Makhathini och tenorsaxofonisten Karl-Martin Almqvist berättar om i intervjun. Makhathini har sedan dess utvecklats till en internationell stjärna vilket inte hindrade honom från att i somras med glädje återförenas med sin nordlige ”brother Karl-Martin” för en ny skivinspelning, den här gången med grund i Almqvists låtar. Tills den skivan ser dagens ljus njuter vi vidare av den här pärlan, där Makhathinis själfulla piano möter Almqvists mustiga tenorsound.

Länk: bluenote.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

