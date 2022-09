Högt tempo med Fredrik Kronkvist

Den produktive saxofonisten Fredrik Kronkvist har tidigare gjort allt från Thelonious Monk-hyllningar till afrokubanska djupdyk och kärleksfulla New York-utflykter.

I september kommer han hem med skivan The Swedish songbook, där Kronkvist med kvintett tar sig an idel svenska sångklassiker som Ack Värmeland du sköna, Kristallen den fina och så Olle Adolphsons visa Nu har jag fått den jag vill ha, där vi fått en video från skivinspelningen att premiärvisa här på Lira.se.

Kolla in här och läs sedan vår intervju med Fredrik Kronkvist längre ner!

Vi tog ett snack med den energisprudlande Fredrik Kronkvist under en paus från Skurups folkhögskola där han ”undervisar den nya generationen jazzare”.

Vilken är din egen relation till svensk folkmusik?

– Det är musik jag vuxit upp med och alltid exponerats för i olika sammanhang, och mamma spelade piano och sjöng folkvisor hemma. Men sen var min far jazzmusiker så jag trillade över till det.

Och hur kom det sig att du återvände till dessa låtar nu?

– Det började med en liten rytmisk idé jag fick från mitt projekt Afro-Cuban Supreme, där jag jobbade mycket med rytmiska lager och taktarter och nya sätt att behandla kända låtar. Och så testade jag det konceptet på Ack Värmeland du sköna – det var en kreativ lust som föddes där.

Är det inte läskigt att ta sig an tidigare odödliggjorda låtar som Emigrantvisa och Visa från Utanmyra?

– Just därför är det roligt. Den musiken finns ju där för oss alla att njuta av och leka med och det är kul att få sätta sin egen prägel på den, att uppdatera den till nuet. Jag tycker att vi har hittat ett nytt sound till låtarna, där vi bibehållit kärnan i melodiken men utvecklat harmonik och rytm.

Ni öser på i ganska höga tempon överlag och luras lite ibland, inleder lugnt och fint för att sen vrida upp tempot rejält …

– Det är ju härligt att variera lite i låtarna och överraska lyssnarna, och även sett över hela skivan varierar vi ganska mycket mellan olika tempon och stämningar.

Det är lite annat än den skiva du gav ut i våras med idel egenskrivna ballader …

– Haha, ja verkligen! Den utgjorde också lite kontrast mot det jag annars oftast gör, musik med mycket stadspuls och energi.

Nu väntar en intensiv spelperiod runt om i Sverige – och fler skivinspelningar?

– Ja, 23–24 september ska vi spela in två live­skivor med kvintetten på Unity Jazz i Göteborg, för att det alltid blivit så bra stämning med publiken där. Och sen spelar vi även in en konsert med min trio på klassiska Glenn Miller Café under Stockholm Jazz i oktober.

Mycket på gång alltså!

– Ja, och sen har jag även en stråkskiva och en orgelplatta på gång, men det tar vi sen!

Patrik Lindgren

(ur Lira #3 2022, som kommer den 16 september. Beställ din prenumeration här! OBS: ange kampanjkoden ”jazz” när du klickat i ”Prenumeration 1 år, 4 nr” så får du just nu halva priset!)

Skivan The Swedish songbook släpps på Connective Records den 16 september, och under hösten går det att se Kronkvist i olika sammanhang här:

7 sep: Malmö – JuJu Jazz, Fredrik Kronkvist 5 – The Fun Side

15 sep Stockholm – Fasching, Stockholm Jazz Orchestra

16 sep Göteborg – Nefertiti/Valand, Stockholm Jazz Orchestra

21 sep Helsingborg Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

22 sep Kristianstad Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

23 sep Göteborg Unity – Fredrik Kronkvist 5 Liveinspelning – The Fun Side

24 sep Göteborg Unity – Fredrik Kronkvist 5 Liveinspelning – The Fun Side

26 sep Malmö Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

27 sep Halmstad Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

28 sep Varberg Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

6 okt Lund – Kulturen – Fredrik Kronkvist Ballads

9 okt Trelleborg Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

11 okt Stockholm – Fasching Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

12 okt Malmö – JuJu Jazz – Fredrik Kronkvist Trio

15 okt Stockholm Jazz Festival – Cannonball Adderley Tribute

21 okt Stockholm Jazz Festival – Kronkvist, Sjöstedt & Ross

22 okt Stockholm Jazz Festival – Glenn Miller Café – Inspelning/Fredrik Kronkvist Trio

9 nov Malmö – JuJu Jazz – Fredrik Kronkvist 5

20 nov Lund – Mejeriet Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

21 nov Sundsvall Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

22 nov Östersund Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

23 nov Härnösand Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

24 nov Umeå Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

25 nov Övik Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

26 nov Skellefteå Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

27 nov Piteå Fredrik Kronkvist 5 – The Swedish Songbook

2 dec Köpenhamn – International Jazz Collective

7 dec Malmö – JuJu Jazz – Fredrik Kronkvist Fonksters