LIRALISTAN: 20 december

VECKANS …

… JAZZFÖRSMAK är låten Theme med Fanny Gunnarsson Quartet. Snyggt presenterad med videon nedan lovar den gott inför kvartettens andra album som ska komma den 17 februari nästa år, detta på alltid intressanta Havtorn Records. I kvartetten hörs Karolina Almgren på sopransaxofon, Kristian Rimshult på kontrabas, Hannes Olbers på trummor och så Fanny Gunnarsson på piano och sång – och vi tycker att det är både kaxigt och lite fint att första singeln från ett volkaljazzalbum faktiskt är instrumentalt. Läs mer om kvartetten här och recensionen i Lira av förra skivan här …

… SVÄNGIGASTE MIX är de 43 minuter och 39 sekunder med den blinde tumpianisten Sorie Kondi från Sierra Leone, ett dj-set kallat The Freetown Tapes 2006-2016 där hans producent Chief Boima (tillsammans kallar de sig Kondi Band, efter den variant av tumpiano som kallas just kondi) bjuder på en introduktion med inte bara äldre inspelningar utan även smakprov från duons kommande debutalbum som ska dyka upp under 2017 …

The Freetown Tapes 2006-2016 by Sorie Kondi

… LIVETIPS är den palestinske stjärnan Mohammed Assaf som kommer till Malmö Live den 28 december – han vann Arab Idol 2013 men musiken är mer än bara pop, här finns både rötter och alldeles äkta hjärta och smärta. Läs mer här…

… ÅTERFÖRENING eller i alla fall förra veckans (i fredags) var proggrockande Nynningen som mer eller mindre välte rockklubben Pustervik i Göteborg (Liras recension här). Nu meddelas att det blir ett par till spelningar, den här gången i Stockholm (Fasching den 4 februari) och Malmö (Inkonst 3 februari) …

… SNACKIS som kom av sig men som vi härmed lyfter igen: Behöver Grammisjuryns jazzsektion mer vidsynta glasögon? De senaste åren har Tonbruket rott hem det tunga priset hela tre gånger, endast tillfälligt avbrutna av Oddjob och några andra. Inför 2017 är de nominerade igen. Vi gillar Tonbruket, verkligen – men nog finns det väl andra dugliga jazzakter här i landet? …

… GRATTIS går till Per Åke Tommy Peps Persson som fyller 70 år i dag den 20 december! Hjälte!

… TV-TIPS är sändningen av folktrion Nordics storslagna äventyr med Norrlandsoperans symfoniorkester, som kan ses på Svtplay.

… SKIVA VI INTE RIKTIGT FÅR GREPP OM: Youssou N’Dours sprillans Africa Rekk.

… AVLYSSNING på julturné: Efter den årliga och till synes ständigt lika populära Jul i Folkton-turnéns sista spelning för året, i Malmö, konstaterades att jo – julskivor säljer fortfarande – den senaste Jul i Folkton-skivan tog till och med slut. Så passande då att vi även fick höra att årets turné spelats in – så vi kan nog kallt räkna med en ny JiF-skiva (och turné) lagom till nästa jul …

… TILLÖNSKNING: GOD JUL!

LIRALISTAN är redaktionens samlade tankar om det som är aktuellt just nu i musikvärlden.

