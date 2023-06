Upplev festivalsommaren!

Festival-Sverige tuffar igång igen för andra året efter pandemin och … ja, hur känns det? Jo, nog finns suget och efterfrågan och lusten där! Bussar bokas till Ransätersstämman och biljetterna till Ystad Jazz går som glass i solsken.

Men det tycks som att allt fler arrangörer kämpar med finansieringen. Kommuner och regioner håller allt hårdare i slantarna när lågkonjunkturen häckar i farstun.

Det anas i vissa artistprogram som kanske inte är lika fläskiga som de brukar, och några har helt kastat in handduken: som lilla men ambitiösa Hyttdreva i Bergslagen, Orestämman i Rättvik, Impras festival och den högprofilerade Världsarvsjazzen i Söderhamn.

I gengäld kan vi presentera en rad nya namn – inte minst två storsatsande visfestivaler, en i Varberg och en vid Alirs Öga i Hälsingland. Och så den lite udda benämnda men spännande och namntunga balladfestivalen Fattig Elak vid Vätterns strand.

Själv saknar jag fortfarande en värdig arvtagare till den ack så viktiga Falun Folkmusikfestival – som inte bara utmynnade i Liras tillblivelse utan hade en livsomvälvande roll för flera generationer av både besökare och musiker.

Desto viktigare då att värna de festivaler och stämmor vi faktiskt har och de nya som nu vågar sig på att försöka – så ge er ut i sommaren, ta chansen att få uppleva något helt nytt!

Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

LIRA FESTIVAL 2023

SVERIGE

Gränslös folkmusik över alla gränser

26-27 maj

Samarbete mellan tre länder och fem landskap i nordligaste Sverige, Norge och Finland. Deltagarna samlas i Kukkolaforsen i Tornedalen för gemensamt låtspel. Därtill konserter och uppträdanden, med bl a Ahlberg, Ek & Roswall.

facebook.com

Hammarkullekarnevalen

26–28 maj

Kulturfest tillika Sveriges största och äldsta karneval i göteborgska Hammarkullen.

karneval.se

Årsundaruschen

26–28 maj

Spelmansstämma för elfte året på Årsunda Strandbad vid Storsjön just söder om Sandviken. Den hålls alltid pingsthelgen med för- och efterstämma samt all- och buskspel på fredagen och söndagen. På lördagen vankas spel från scen och dans till spellista.

arsundaruschen.com

Stockholm Early Music Festival

1–6 juni

Festivalen för tidig och tidlös musik med spännande gränsöverskridande program, på flera platser i Gamla stan i Stockholm.

semf.se

Rimbostämman

3 juni

”Sommaren börjar i Rimbo” heter det ju lite lagom kaxigt och årets första lördag i juni bjuder onekligen på lockande bokningar, eller vad sägs om Lena Jonsson Trio, Väsen och Kongero?

rimbostamman.se

Huddinge Jazz & Blues

3 juni

Numera komprimerad till en intensiv hel-lördag i Sjödalsparken i centrala Huddinge. Mjukstart med jazz-dj kl 11 och framåt kvällen allt tyngre akter som Lovisa Jennervall med sextett, Klas Lindquist Nonet och sist ut Nils Landgren och Ida Sand med Hans Backenroth Trio.

huddinge.se/jazz

Spelmansstämma på Disagården

3 juni

Spelmansstämma på friluftsmuseet i Gamla Uppsala med spel både i buskar och från scen.

upplandsmuseet.se

Tuultenpesä kommer till Ransäter! Bild: Jimmy Träskelin

Ransätersstämman

8–12 juni

Klassisk värmländsk spelmansstämma grundad 1971, alltid två veckor före midsommar, samlar som vanligt gräddan av svensk folkmusik både på och framför scenerna: i år kommer exempelvis Lena Jonsson Trio, Mats Edén, Thuva & Emma Härdelin och mäktiga flöjsextetten Tuultenpesä med bland andra Göran Månsson och Jonas Simonson.

ransatersstamman.se

Clandestino Festival

8–11 juni

Clandestino pågår numera mest hela tiden, med enstaka konserter under både vår och höst samt ofta någon utflykt till Bohuslän under sommaren (i år Tossene kyrka 6-7 juli), men huvudarrangemanget är en långhelg på olika spelställen i Göteborg: Oceanen, Skeppet, Pustervik och i år även Gothenburg Film Studios samt ett samarbete med West Pride. Som alltid spännande och gärna utmanande artister, exempelvis Mulatu Astatke, TootArd, BCUC och Langendorf United.

clandestinofestival.org

INSTÄLLT! STHLM Americana

9–10 juni

Framme vid femte upplagan för denna ambitiösa nykomling bland sommarfestivaler, liksom förra året på Münchenbryggeriet mitt i Stockholm. Finsmakarprogram med akter som Calexico, Bonny Light Horseman, Winhill/Losehill och Midlake.

sthlmamericana.se

INSTÄLLT! Malmö Americana

9–10 juni

Förra sommarens systerfestival i Köpenhamn flyttar i år över sundet till Malmö och Plan B, med till stora delar samma program som i Stockholm ovan. På söndagen, den 11 juni, hålls även en tredje avknoppning på olika spelställen i Oslo.

malmoamericana.se

Valle Baroque

9–11 juni

Barockensemblen Göteborg Baroque bjuder till musikfest med navet vid Varnhems klosterkyrka.

goteborgbaroque.se

Festspelen i Piteå

9–15 juni

Norrbottnisk långkörare sedan 1982. Brett program med mycket pop men också mer jazzigt och rootsigt, med artister som Sofia Karlsson, Franska trion och Rotem Geffen.

festspelen.se

O/Modernt

14–18 juni

Gränsöverskridande kammarmusik med hög experimentell prägel på Ulriksdals slottsteater i Stockholm.

omodernt.com

5 Folk Festival

14, 21 och 28 juni

Musikaliska helkvällar med Sveriges fem minoritets-kulturer, i Kungsträdgården i Stockholm.

facebook.com/5folkfestival

Music in The Garden

15–16 juni

Utomhusfestival i Botaniska trädgården i Uppsala med kammarmusikalisk inriktning men gärna med öronen öppna mot andra musik-sfärer. Amanda Ginsburg och Lill Lindfors ger en hint om spännvidden.

musicinthegarden.se

Sagobygdens Musik & Berättarfestival

15–18 juni

Gränslös visa och folksång möter sagor och berättelser på denna klassiska mötesplats i ämnet. Kersti Ståbi, Ulrika Gunnarsson, Emil Jensen m fl står för de musikaliska inslagen.

sagobygdensfestival.se

Tiveden Americana

16–17 juni

”Sveriges yngsta americanafestival”, tryggt rotad i Tiveden utanför Laxå men med hjärtat i New Orleans. Låtskrivarläger tidigare i veckan leder fram till helgens intima festival med både välkända artister som Lisa Miskovsky och mindre kända som Manu från Slovenien.

tivedenamericana.se

Degeberga spelmansstämma

16–18 juni

Stämmohelg i hembygdsparken med allspel, näckspel, visstugor och dans och mycket mer. På scen artister som Vågspel och duon Karin Wallin och Anders Norudde. Själva stämman blåses in på söndagen.

degebergastamman.se

Hälsinglands Visfestival

17 juni

Ny festival i det så kallade landsskapskonstverket Alirs Öga i Söderhamn. Naturskönt och unikt med artister som Bo Sundström, Lisa Miskovky, Monica Törnell och Iris Bergcrantz.

alirsoga.se

Boogaloo Festival

17 juni

Lokalfavoriten Klubb Boogaloo i Norrköping ställer till med gratis minifestival på restaurang Knäppingen.

boogaloo.nu

Sousou & Maher Cissoko kommer till Folkärna i sommar! Bild: Sandy Heassner

Folkärna folkfest

17 juni

Heldag med konserter, dans och buskspel på Folkärna Gammelgård utanför Avesta. Ambitiöst scenprogram med artister som Hoven Droven, Vilma Flood och Sousou & Maher Cissoko. Missa heller inte förstämman dagen före.

folkarnafolkfest.com

Gille- & Nyckelharp­stämman

17–18 juni

Allspel, spelmanståg, dans, kurser och visstuga i Österbybruk.

gilleochnyckelharpstamman.se

Saxå kammarmusik

25–27 juni

Festivalen på Saxå herrgård bjuder konsertaftnar, jazz, kör och mycket annat.

saxa.se

Båstad kammarmusik

26 juni–1 juli

Högprofilerad festival med 30 år i ryggen presenterar i år temat “Så in i Norden”, där bland annat frågan ställs vad som är typiskt danskt, svenskt eller finskt. Bland namn som Stockholm Syndrome Ensemble, Messiaen Quartet Copenhagen och Opus 13 finner vi även norske folkmusikern och gränsöverskridaren Nils Økland.

bastadkammarmusik.se

Kalott Jazz & Blues

29 juni–1 juli

Tjugotalet konserter spridda över gränsgeografin i Haparanda–Torneå. Jazz och blues vid oväntade platser: på en brygga, i en järnvägsstation eller vid en lekplats. Fyrtio år i år!

kalottjazzblues.net

Saltofolk

29 juni–1 juli

Genuin, liten och generös festival på Saltoluokta fjällstation, som sedan starten 1978 lockat till sig etablerade musiker och morgondagens stjärnor. Som ett vardagsrum i fjällbjörkskogen, med midnattssolen som strålkastare och fjällen som backdrop. Sara Parkman i topp på artistlistan!

saltofolk.se

Linnea Jonsson spelar i Västerås i sommar. Bild: Niklas Bergström

Jazzfestival Mosaic

29 juni–1 juli

Ny liten festival på Café Mosaic mitt i Västerås med mix av väletablerade akter på den svenska jazzscenen och lokala förmågor. Klara i skrivande stund är Linnea Jonsson med band och Kungen Jazz.

facebook.com/kulturforeningenmosaic

Bangen Jazz & Blues

29 juni–2 juli

Klassisk festival i Sandviken, i år med namn som Eric Gadd, Ellen Andrea Wang, Bengan Janson med Sandviken Big Band, Ale Möller & Knut Reiersrud …

bangen.se

Göteborg Blues Festival

30 juni–1 juli

Göteborgs bluesförening fixar bluesfesten på Villa Belparc i Slottskogen, med sex band under två dagar, där nämnas kan norske gitarristen Vidar Busk och unga, brittiska bandet the Cinelli Brothers.

gbgblues.se

Torsåker Bluegrass

30 juni-1 juli

Årlig svängfest sdan 1984 på Tors Loge. Svenska och internationella band på två scener.

torsakerbluegrassfestival.se

Tobaksspinnarstämman

30 juni-3 juli

Västerdalsmusik på Nås. Kurser, konserter, danskvällar (och nätter) med spelmän som Mats Edén, Jonas Åkerlund, Anders Norudde, Joel Bremer med fler. Visstuga, spelmanspub, spelmanslag. På måndagen glider det hela över i Västerdalsstämman.

tobaksspinnarstämman.se

Delsbostämman

30 juni–2 juli

Anrik spelmansstämma sedan 1952 som lockar mängder av spelmän och publik. På scen artister som Folkdivizjon, Anna-Karin Andersson, Niklas Roswall & Ian Carr, familjen Härdelin (förstås) och ymnigt med spelmanslag.

delsbostamman.nu

Stämmoveckan

30 juni–9 juli

Samlingsportal för en rad stämmor från Tobaksspinnarstämman i väst till Delsbostämman i öst.

stammoveckan.se

Stavnäs visfestival

1 juli

Bred visfestival vid Billingens strand, med såväl stora popakter (Clara Klingenström, Staffan Hellstrand, Nomads) som mer utpräglade vissångare.

stavnasvisfestival.se

Musik vid Dellen

1-17 juli

Samlingsnamn och samlad info för en lång rad evenemang i natursköna Dellenbygden i Hälsingland.

hudiksvall.se/musikviddellen

Lyckå kammarmusikfestival

2–9 juli

Högklassigt festspel med internationell kammarmusik, i Blekinge. Fyrtio år i år!

lyckafestival.com

Bingsjöstämman

5 juli

Mysig, myllrig och intim stämmoklassiker – Sveriges största hävdas det – som får folkmusik-Sverige att vallfärda år efter år. Konserter, kurser, dans och buskspel – kolla in årets allspelslåtar som finns att ladda ner på hemsidan!

bingsjostamman.se

Bälgspel vid landsvägskanten

5–9 juli

Världens sannolikt största dragspelsfestival femtio år på Ransäters hembygdsgård.

balgspelvidlandsvagskanten.se

Musik under stjärnorna

5, 12, 19, 26 juli, 2 augusti

Folkligt och brett på klassiska musikkvällar i Brantevik fem onsdagar i rad.

jazzbrantevik.se

Åmåls Bluesfest

6-9 juli

Fyra dagars bluesfest med nordiska gräddan plus handplockade internationella namn som Walter Trout och Bernard Allison.

bluesfest.net

Bodastämman

7 juli

Intensiv vecka med olika slags arrangemang får sin kulmen på stämmofredagen i Boda kyrka med Sofia Karlsson spelande Svarta ballader, ett 70-årsjubilerande Boda spelmanslag och Magnus Stinnerbom & Västanå Band.

bodabygden.se

Nääsville Bluegrass

7-8 juli

Bluegrass vid Sjövikens festplats vid Ätran, med fokus på den nordiska scenen.

naasville.se

Midnight Light Festival

7-8 juli

Frustration bottnad i glesbygdsproblematiken födde 2017 denna kreativa, positiva reaktion i Vilhelmina. En festival med starkt program för modern pop men också akter som fina Höstorkestern och jojkaren Saara Hermansson.

midnightlightfestival.se

Självaste Vieux Farka Touré ska på festival i de halländska skogarna. Pressbild.

Into The Woods

8, 15, 21-23 juli

Tre festivaltillfällen på samma plats i östra Hallands skogar, strax norr om Unnaryd, och med lite olika inriktningar. Svenska akter som Lily Arbor, Daniel Lemma och Louise Hoffsten kryddas med västafrikanske stjärnan Vieux Farka Touré den 15 juli.

intothewoods.se

Hälsingehambon

8 juli

Anrik hambofest och tävling på fyra orter under en och samma dag: Hårga, Bollnäs, Arbrå och Järvsö.

halsingehambon.com

Hällesåkersstämman

8 juli

Spelträff på Börjesgården i Lindome.

hallesakersspelmanslag.se

Stödestämman

8 juli

Spelmansstämma på Huberget i Stöde.

medelpadsfolkmusikforbund.se

Gullinsommar

8 juli-5 augusti

Spridda sommarjazzdagar på Gullinmuseet i Sanda på Gotland. Årets Gullin-stipendiat är trumslagaren Sten Öberg från Umeå, som ger konsert den 9 juli i Sanda Kyrka.

gullinmuseet.se

Norrbostämman

9 juli

Folkmusik och sång mellan Dellensjöarna i Hälsingland.

www.hembygd.se/norrbo

In Between Music Festival

11-16 juli

I kulturhuset Ravinen utanför Båstad och i Hjärnarps kyrka hålls denna festival tillägnad musik mellan och bortom genregränserna. Konstnärliga ledare är kompositören Stefan Klaverdal och gitarristen David Härenstam och bland de inbjudna artisterna återfinns Louisa Lyne & Di Yiddishe Kapelye, ackordeonisten Minna Weurlander och violinisten, sångerskan och låtskrivaren Annasara Lundgren.

inbetweenmusicfestival.se

Nordsjöfestivalen

13 juli

På Fiskartorpet i Strömstad blir det premiär för en stor liten festival med Nordsjön som tema. Danskt, brittiskt, norskt, svenskt – ja, och franskt också faktiskt i programmet, men artister som Doggerland, Fromseier/Hockings och Foghorn. Därtill shantykurs, buskspel och annat.

facebook.com

Öland Roots

13-15 juli

Flaggskeppet för roots och reggae firar “20 år tillsammans”.

olandroots.com

Visfestivalen i Västervik

13-15 juli

Visfest i slottsruin med Anna Ternheim, Nino Ramsby, Lars Demian …

visfestivalenvastervik.se

Kontinent Dalsland

14-15 juli

Ny festival i Dals Långed som vill röja väg till framtidens kreativa musikvärld. Nutida konstmusik i vid bemärkelse och över genregränserna, med artister som Mats Gustafsson och Johan Berthling.

kontinentdalsland.se

Skråmträsk Countryfestival

14-15 juli

Årlig liten countryfest på ”den bästa saloonen i västra Skråmträsk”, strax väster om Skellefteå.

skramtrasksaloon.se

Julitafestivalen

15 juli–19 augusti

Kammarmusiklördagar på Julitamuseet i Katrineholm.

julitafestivalen.nu

Bjuråkersstämman

16 juli

Spelmanståg, buskspel och dans på loge.

hembygd.se/bjuraker

Malmö Jazzmanifest

20-21 juli

Fjärde upplagan av denna manifestation för den lokala (men utblickande) jazzscenen hålls på Matverkstaden och bjuder inte bara på ett fint urval akter som Agnes Persson Kvartett, danska Christina von Bülow Kvintett och Jutéus 3 utan även ett gästspel av Kurt Rosenwinkel med trio.

malmojazzmanifest.com

Burträsksvängen

20-23 juli

Familjär musikfestival med anrik spelmansstämma.

burtrasksvangen.nu

Utmarksmusiken

22 juli

”Mikrofestival” på Ransbysätern i Norra Värmland som bjuder på osedvanligt ambitiöst och eklektiskt program. Möten mellan folkmusik och annan musik är en röd tråd, mellan musik knuten till platsen och musik som är ny i denna miljö. Träden, Folkjazzkvartetten och många fler på en och samma lilla plats!

utmark.se

Gotland Chamber Music

24–28 juli

Anrik kammarmusikvecka i S:t Nicolai kyrkoruin i Visby och i kyrkor runt om på Gotland. Allt under konstnärlig ledning av Staffan Scheja.

gotlandchamber.se

L’Jazz

24-28 juli

Sommarjazz på Gustafsberg i Uddevalla som alltid bjuder på ypperliga bokningar: i år med namn som Hederosgruppen, Amanda Sedgwick, Claes Janson, Kristin Amparo och Lars Jansson med kvintett.

ljazz.se

Finska Frigg kommer till både Korrö och Ornunga i sommar. Bild: Frigg.fi

Korröfestivalen

27–29 juli

Åter dags att vallfärda till hantverksbyn i Smålands inre där vi i år får möta och uppleva artister som Frigg, Víík, Nordic, Trio Rop, Hialøsa, Vågspel samt mycket och helt annat. Eller vad sägs om lite pop up-cirkus?

korrofestivalen.se

Durspelsstämman

28–29 juli

Durspelsstämma på Folkets hus i småländska Ankarsrum.

durspelssmederna.se

Visfestival Holmön

28-29 juli

Välrenommerad och välbesökt visfest på Holmön nära Umeå, sedan 1994. Gott om tunga namn som Kraja, Emil Jensen och Sara Ajnnak.

visfestivalen.nu

Sörsylta Jazz & Folk

28-29 juli

Småskalig jazz- och folkmusikfestival i ”Västmanlands okrönta musikmetropol” strax utanför Köping i Västmanland. Fin, brokig mix av artister där vi i år möter t ex Lisa Grotherus och Svante Söderqvist Trio.

facebook.com

Vinterviken Country & Bluegrass Festival

29 juli

Småskalig endagsfestival i Vintervikens Trädgård precis söder om Söder i Stockholm. Band som Downhill Bluegrass Band, albumaktuelle Daniel Hollow med flera.

facebook.com/vintervikenbluegrassfestival

Loses visfestival

29 juli

Visfestival till författaren Olle Svenssons minne på Loses festplats i Hälsingland.

facebook.com/losesvisfestival

Katrineholm Jazz & Bluesfestival

29 juli

Jazz och blues med fri entré vid Stora Djulö herrgård. Programmet inte klart i skrivande stund.

katrineholmjazz.se

Musik i Kullabygden

1–8 juli

”Sveriges äldsta musikfestival” menas det och kanske är det så! Varierat program med folk- och jazzpärlor som Dreamers’ Circus, Sinne Eeg och Lars Jansson Trio och Folk All-in Band.

musikikullabygd.se

Dan Andersson-veckan

29 juli–5 augusti

Kulturdagar i poetens anda och fotspår i Ludvikabygdens finnmarker.

dananderssonveckan.com

Orbadenstämman

2-3 augusti

Återupplivad stämma i södra Hälsingland, med världsarvsgården Gästgivars som utgångspunkt. Kurser samt högst ambitiöst konsertprogram med artister som Ellika Frisell & Rafael Sida och Draupner.

orbadenstamman.se

Ackordeonisten Vincent Peirani spelar solo på Ystad Jazz och intervjuas i sommarnumret av Lira. Bild: Frank Siemers

Ystad Sweden Jazz Festival

2-5 aug

Ystad Jazz har sedan starten 2010 påfallande snabbt och stadigt blivit en jazzfestival med internationellt renommé som publiken återkommer till troget år efter år. Ur sommarens breda program noterar vi eftersökta veteraner som Jan Garbarek och Rhoda Scott, ett par väl valda franska namn (Grégory Privat, Vincent Peirani), lättsammare lyxmöten som Lill Lindfors och Nils Landgren med Bohuslän Big Band och mer utmande spänningssökare som Marilyn Mazur’s Shamania.

ystadjazz.se

Urkult

3-5 augusti

Klassisk, brokig folkfest i folk- och världsmusikens tecken vid Nämforsen. Intim stämning och alltid starkt, spännande och brett artistuppbåd på scen, både svenskt och internationellt. I år högst exempelvis Siri Karlsson, Dina Ögon, Valkyrien Allstars och Gangar.

urkult.se

Kammarmusikfestivalen i Sandviken

3–5 augusti

Kvalitativ kammarmusik under konstnärlig ledning av Tobias Carron och Mats Widlund.

kammarmusik.org

Folkmusikfesten i Stjärnsund

4–5 augusti

Fullspäckade dagar med fredagskonsert, vallmusikmorgon, spelmansstämma, godnattmusik och mycket mer i fantastisk bruksmiljö.

folkmusikfestenistjarnsund.se

Stockholms Visfestival

5 augusti

Efter fjolårets variant till sjöss bjuder Yrkestrubadurernas förening i år på en synnerligen artisttät eftermiddag på Vintervikens Trädgård. En av artisterna blir ordförande Pierre Ström som firar 80 år i livet och 60 år på scenen med ny skiva I bakfickan.

stockholmsvisfestival.se

Uddevalla Folkmusikfestival

5 augusti

Festival med spelmanslag, dans, kurser och konserter m m.

uddevallafolk.se

Skatelöv spelmansstämma

6 augusti

Årlig liten stämma strax söder om Växjö.

fiol.nu

Kalvfestivalen

8-13 augusti

Välrenommerad festival och utvecklingsverkstad för nutida konstmusik i lilla Kalv i Svenljunga kommun. I år med temat “De ljudande husen i Kalv”, med konserter i allt från kyrka till invånarnas egna hem. Lokalt blandas med globalt, urtida med nyskrivet.

kalvfestival.se

Way Out West

10-12 augusti

Tungviktaren i göteborgska Slottsskogen som vid sidan om publikdragande popnamn som Håkan Hellström, Soundtrack of our lives, Blur och Devo även kryddar med akter som unga bluegrass-esset Billy Strings, hajpade jazzfenomenet Domi & JD Beck och allas vår Sara Parkman.

wayoutwest.se

Hällevik Tradjazz

10-13 augusti

Fiskeläget Hällevik på Listerlandet förvandlas till New Orleans, med internationella akter och Gunhild Carling med familj.

jazzen.nu

Sjungarefolk

11–12 augusti

Konserter, dans och buskspel på Sjungaregården i Granö. Håll utkik på hemsidan efter årets program, det bjöds på en rad fina artister förra året!

sjungaregarden.se

Galgbergsfestivalen

11–12 augusti

Americana, visa, pop och folkmusik på Hallandsgården i Halmstad. Franska Trion, Elina Ryd, Tomas Andersson Wij, Dina Ögon, West of Eden …

facebook.com/galgberget

Ornungastämman

11–13 augusti

Natur och kultur i skön förening när västgötska Ornunga bjuder in till intim festival. Förutom större konserter (med höjdpunkter som finska Frigg och Ånon Egelands och Mikael Marins duoprogram Sorpesoll) lockar den två kilometer långa musikvandringen med konserter och guidning omvartannat. Gott om workshops och även en tredagarskurs i blåsets tecken med Jonas Simonson och Hanna Wiskari.

ornungastamman.se

Saman Alias kommer för att äta glass och spela jazz i Flen. Bild: unitedvoice.se

Jazz & Glass Festival

12 augusti

Andra året för denna strävan att etablera en årlig jazzfest i Sörmlands centrum (Flen alltså, i Thuleparken). Fri entré med allt från lindy hop och dixieland till ung gitarrjazz med danske Teis Semey Quintet och worldjazz med Saman Alias.

scenkonstsormland.se

Akustiskt i Tobo

12 augusti

Eric Sahlström-institutets årliga heldagsfest, med Olov Johansson som konstnärlig ledare. På scen musiker som duorna Ronström/Reid och Walther/Treyz.

esitobo.org

Fattig Elak

17-20 augusti

Balladfestival på Borghamn Strand vid Vättern strax söder om Vadstena. Fokus på balladkonst i alla dess former med konserter, dans och kurser. På scen artister som Folk & Rackare och Ranarim.

slakamusiken.wordpress.com

Change Music Festival

17–20 augusti

Efter pandemiåren och andra omställningar är den vartannatåriga kammarmusikfestivalen tillbaka, i år på en rad olika platser i och kring Kungsbacka och Varberg. Temat är ”Storytelling & Fairytales” och det musikaliska siktet brett, rymmande såväl folkmusik som jazz och dans.

changemusicfestival.se

Ödåkra Jazz Festival

18–19 augusti

Upplaga nummer tre av denna färsking till jazzfestival i Ödåkra strax norr om Helsingborg. Vid den gamla spritfabriken – Spritan kallad – vankas det jazz från när och fjärran under två intensiva heldagar.

odakrajazzfestival.com

Visfestivalen i Lund

18-19 augusti

Ambitiös liten festival på Kulturens restaurang vid Tegnérsplatsen i centrala Lund.

visfestivalenilund.se

Rootsy Summer Fest

18-20 augusti

I februari fick denna årliga americanafest ett efterlängtat vintersyskon i form av Rootsy Winter Fest, men sommar är ändå sommar och liksom förra året kan vi i augusti se fram emot tre twangiga dagar med konserter i Hwitans trädgård i Falkenberg. Svenskt och nordamerikanskt omvartannat med toppnamn som Israel Nash, Kelsey Walden, Emily Scott Robinson och Caleb Caudle.

rootsylivefalkenberg.se

Stockholm Roots

18-20 augusti

Efter den inställda junifestivalen Sthlm Americana ser detta ut att bli en smärre tröst för huvudstadens americanadiggare. Tre dagar på värdshuset Koppartälten i Hagaparken med akter som Emily Scott Robinson, Caleb Caudle och Jim Lauderdale – ja, delvis samma program som i Falkenberg ovan men med annan arrangör.

thorellssyndrom.se

Jenny Almsenius kommer hem till Varberg i sommar. Bild: Tina Axelsson

Varbergs Visfestival

19 augusti

Ny satsning på vackra Getterön strax utanför Varbergs stadskärna. Stora namn som Sofia Karlsson, Uno Svenningsson och Lisa Miskovsky matchas med till staden anknutna, uppåtstigande stjärnor som Jenny Almsenius och Dimpker Brothers.

varbergsvisfestival.se

Grenna Bluegrass Festival

19 augusti

Festival sedan 1978 på Grännaberget.

grennabluegrass.com

Visbyfestivalen

19 augusti

Akustisk, intim singer-songwriterfestival på Joda i hamnen, med svenska och internationella artister.

visbyfestival.se

Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården

20 augusti

Folkfest, dansgolv, allspel m m i arr av Svenska Folkdansringen och mitt under Stockholms Kulturfestival.

dansochspelmansstamma.se

Östersjöfestivalen

24 augusti–2 september

Musik i världsklass med Östersjöregionens bästa orkestrar, körer och solister till förmån för WWF, på Berwaldhallen i Stockholm. I år på tema ”Hjältar och antihjältar”

balticseafestival.com

Göteborgs Pianofestival

22 augusti, 3–10 september

Workshops, föredrag, tävlingar och förstås konserter på Göteborgs Konserthus.

goteborgspianofestival.com

Svalsjö Folk

25-26 augusti

På Örsebo Södergård mellan Kisa och Malexander i södra Östergötland vankas en liten festival med slående ambitiöst program, eller vad sägs om Triakel, Irmelin, trion Björnlert Hedin Pekkari, Erika & Cecilia och Ola Bäckström & Per Gudmundsson?

helldorff.se/svalsj-folk

NoMeMus

24–27 augusti

Utläses nordisk festival för medeltida musik som har expanderat med ett slags förfestival på Gotland 7–9 augusti, under Medeltidsveckan, innan det drar igång på allvar i Söderköping. Konserter men också kurser och föredrag. I år vankas det bl a musik av Hildegard von Bingen, gregorianska sånger och stycken från den iberiska halvön.

nomemus.se

Helsingborgs pianofestival

24-27 augusti

Internationell pianofest med konserter och master classes på Dunkers i Helsingborg

dunkerskulturhus.se/helsingborg-pianofestival

Live At Heart

30 augusti–2 september

Myllrande showcasefestival i Örebro med massor av konserter i alla genrer.

liveatheart.se

Woodland

1-2 september

”Musik, mat och konst” när denna alternativa festival växlar upp och flyttar till Järvsö, eller närmare bestämt Torön mitt ute i Ljusnan. (Den hölls senast 2020 på ön Nässlingen i Stockholms skärgård.) Musikaliskt drar det åt det modernt klubbiga hållet men där ryms också namn som Sara Parkman, Maxida Märak och Tomas Andersson Wij.

republicofwoodland.se

Stockholm Blues & Heritage Festival

2 september

Endagsfestival på värdshuset Koppartälten i Hagaparken. Artisterna presenteras löpande under sommaren, först ut i programmet är Hendrix 80 med Sky High XXL och Orchestra Of Experience.

thorellssyndrom.se

Enskede Jazz

7–9 september

För femte året bjuds välvalda jazzakter in till Gamla Enskede en helg i september. Tonvikt på ung svensk jazz av högsta kvalitet – i år med exempelvis Oskar Schönning, och Karolina Almgren som just släppt sitt soloalbum Färdas.

enskedejazz.com

Fränder bjuder in sina vänner till egna festivalen i september. Pressbild.

Fränder & Vänner Folkmusikfestival

22-23 september

Svensk-estniska bandet Fränders alldeles egna festival hålls den här gången på Kulturoasen, i Uppsala. Räkna med en välkomponerad mix av svenska och internationella akter, av veteraner och uppkomlingar.

facebook.com/frandervannerfestival

Nordic Soundscapes

22–24 september

Årlig folkmusik- och körstämma i Edsåsdalen, Åre. Möten och kurser men också konserter på Köjagården.

nordicsoundscapes.se

Uppsala Gitarrfestival

28 september–1 oktober

Internationell gitarrfest på Uppsala Konsert & Kongress. Håll utkik efter artistsläpp senare i sommar!

uppsalagitarrfestival.se

Norrköpings Folkmusikfestival

13–14 oktober

20-årsjubileum för denna höstliga höjdpunkt i folkmusikvärlden som vann kategorin årets arrangör på Folk & Världsmusikgalan i våras. Späckad helg väntar med många konserter och VM för studentspelmanslag.

festival.folkmusik.nu

Malmö Folk Festival

19–22 oktober

Tidigare Folkfest Malmö har bytt namn och blivit en mer sammanhängande festival med samverkande lokala aktörer som Malmö Folk, Victoriateatern, Palladium och Mix Musik. Räkna med en lång rad fina artister på scenerna under veckan.

malmofolkfestival.se

Stockholm Jazz Festival

13–22 oktober

Högkvalitativ jazz på små och stora scener runt om i huvudstaden. Över tvåhundra konserter och hela 56 spelplatser förra året … Ett första litet axplock: unga storheter som Lakecia Benjamin och Brandee Younger, något äldre diton som Ralph Towner och Norma Winstone, funkig acid jazz med Incognito och så ett fint hyllningsprogram till Esbjörn Svensson och hans EST som firar 30 år.

stockholmjazz.se

Stockholm Sangeet Festival

oktober

Nordens största festival för indisk klassisk musik och dans, på olika scener i Stockholm med omnejd. Huvudkonsert spikad till 15 oktober.

stockholmsangeet.se

Samspelshelgen

20–22 oktober

Spelmanshelg i Sundsvall med anor från 1963 och medalj i samspel, samt dans, allspel, kurser, workshops och konserter.

medelpadsfolkmusikforbund.se

Glenntown

oktober

Traditionell irländsk musik på pubar och mindre spelställen runt om i Göteborg.

glenntown.se

Umeå Jazz Festival

25–29 oktober

Klassisk kvalitetsfestival i Umeå med internationella och nationella artister.

umeajazzfestival.se

Åmål Folk Festival

27–29 oktober

Nytt initiativ med premiär i höst – ett samarbete mellan lokala kulturskolan, en rad studieförbund, Dalslands spelmansförbund med flera. Konserter, workshops, visstuga och låtkurser runt om i stan utlovas.

facebook.com/amalfolkfestival

Göteborg Classic Jazz Festival

1-2 september

Jazzfest med tradition som i höst tar ny skepnad när ett litet Bourbon Street ska skapas kring Tredje Långgatan vid Järntorget, med konserter i tre lokaler: Gamla Auktionsverket, Contrast Public House och Le Pub.

classjazz.se

Planeta

27 oktober–5 november

Musik och dans från hela världen i Göteborg med omnejd.

planeta.se

Oktoberstämman

28 oktober

Sveriges största spelmansstämma inomhus, på Uppsala Konsert och Kongress. Med Erika Lindgren Liljenstolpe som årets gästspelman och förstämma dagen före på V-Dala nation.

uplandsspel.se

Selam Festival Stockholm

november

Lokalt och internationellt varvas på olika scener, ofta med fina afrikanska och latinamerikanska bokningar.

selamfestival.com

Älmhult Music & Arts

9-11 november

Redan efter ett par år en smärre institution i svenskt musikliv. Folkets hus fylls av garanterat spännande artister där de flesta rör sig inom det vida jazzspektrat.

folketshusalmhult.se

Flock 21

24-25 november

Scenisk dansfestival på Magasinet och Dalarnas Museum i Falun.

flockfestival.se

Pitefolk

24–26 november

Världsmusikfestival vid Framnäs folkhögskola, med Tzeitel och Ukraina Village Orchestra som första bokningar.

pitefolk.se

Kista världsmusikfestival

november

Färgstarkt i novembermörkret med musik, sång och dans för stora och små.

kistaworldmusic.com

Korpilombolo Night Festival

1-13 december

Festival i norr med musik, litteratur, dans, filosofi och föredrag.

nightfestival.se

NORDEN

Festspillene i Bergen

24 maj–7 juni

Mixad musik-, teater- och dansfestival grundad redan 1953. Späckat och omfattande program med förstås mycket hörvärt norskt, som Marius Neset, Gjermund Larsen och Christian Wallumrød, men också Sara Parkman dyker upp liksom Erik Rydvalls Lodestar Trio.

fib.no

Landskappleiken

21-25 juni

Norska mästerskapen i folkmusik, alltid med späckat program – i år i Lom i Innlandet, alldeles vid Jotunheimens nationalpark.

landskappleiken.no

Riverboat Jazz Festival

21-25 juni

Välfyllda tradjazzdagar i Silkeborg sedan fem decennier.

riverboat.dk

Roskilde Festival

24 juni–1 juli

Festivalernas festival! Tunga namn och stor bredd som även rymmer en del jazz och världsmusik. I år t ex Polarpristagaren Angélique Kidjo, Tinariwen, Rokia Koné, Liraz och det spännande japanska projektet Minyo Crusaders.

roskilde-festival.dk

Copenhagen Jazz Festival

30 juni–9 juli

Brukar kallas Nordens största jazzfestival. Pat Metheny, Yazz Ahmed, Fatoumata Diawara och många många fler på olika scener runt om i den danska huvudstaden.

jazz.dk

Skagen Festival

29 juni–2 juli

Festival med rootsmusik i fokus. Baskery representerar Sveriges klangfärger i år.

skagenfestival.dk

Haapavesi Folk

29 juni–1 juli

Bred festival med fokus på finsk och internationell folk- och rootsmusik. Förutom konserter också gott om kurser och seminarier.

haapavesifolk.com

Nordic Folk Festival

30 juni–2 juli

Den lilla intima festivalen med det stora ambitiösa namnet lanserades 2021 mitt under pandemin och hålls i Vesthimmerland i norra Jylland, strax sydväst om Ålborg. Dels på Vitskøl Kloster, dels på den lilla ön Livø ute i Limfjorden. Fokus är på nordisk folkmusik med akter som Dreamers’ Circus, Kardemimmit och Hialøsa men också nordisk kultur i bredare bemärkelse ryms i konceptet: dans, mat och litteratur. (Biljetterna sålde slut redan i maj, så här gäller att vara i god tid…)

nordicfolkfestival.dk

Kongsbergs Jazzfestival

5–8 juli

Stort, brett och stjärnspäckat startfält med akter som Rickie Lee Jones, Kurt Rosenwinkel och Brad Mehldau – och så har de lyckats lägga beslag på den enda Skandinavienspelningen för året med det återupplivade Shakti.

kongsbergjazz.no

Leyla McCalla kommer till Førde! Bild: Noé Cugny

Førdefestivalen

5–9 juli

Norskt flaggskepp och världsmusikfestival med starkt, späckat och välkurerat program. I år imponerande brett och namnkunnigt även med Førdemått mätt! Årets tema är drömmar, och sådant blir det av afrikanskt, asiatiskt, sydamerikanskt, karibiskt, östeuropeiskt, keltiskt och nordiskt slag i en brokig mix där de spännande namnen är för många att ens börja nämna.

fordefestival.no

Siglufjord Folk Music Festival

5–9 juli

Folkmusikfest i norra Island med konserter, dans, kurser och workhops. Både isländskt och helt annat: i år kinesiskt, spanskt, grekiskt …

siglofestival.com

Rigas Ritmi

6–8 juli

Jazz, world, fusion och funk på fin festival med internationella artister.

rigasritmi.lv

Archipelago Sea Jazz

7 juli–5 augusti

Ny skärgårdsnära festivalserie rymmande fyra jazzfester med skiftande karaktär. Inledande Baltic Jazz 7-9 juli i gemytliga Dalsbruk på Kimitoön fokuserar på klassisk jazz, medan Korpo Sea Jazz 20-22 juli har ett mer vågat program av modernt stuk. Turku Sea Jazz 26-29 juli är en urban stadsfestival i det vi kallar för Åbo. Slutligen Åland Sea Jazz 4-5 augusti i Mariehamn, som utlovar intima jazzupplevelser i unik maritim miljö.

archipelagoseajazz.fi

Pori Jazz Festival

7–15 juli

56:e upplagan för denna nestor inom finsk jazz. Stjärnor från såväl jazz- som soul- och world- och för den delen popvärlden bjuds in.

porijazz.fi

Aarhus Jazz Festival

8–15 juli

En mäktig uppvisning av den danska jazzscenen just nu – precis alla spelar här, känns det som, inte sällan på mer än ett spelställe. Men exempelvis Pat Metheny tittar också förbi och skänker lite internationell stjärnglans.

jazzfest.dk

Kuhmo Chamber Music

9–22 juli

Högklassig kammarmusikfest sedan 1970 lockar över 40 000 besökare och rankas som en av världens bästa.

kuhmofestival.fi

Norska energiknippet Gangar kommer till Kaustinen! Bild: Isa Holmgren

Kaustinen Folk Music Festival

10–16 juli

Den finska folkmusikens årliga höjdpunkt äger rum i österbottniska Kaustby. Totalt 550 grupper från 16 länder spelar på olika scener. Årets tema är passande nog fred, och bland artisterna hittar vi skotska Breabach, norska Gangar, ukrainska Hudaki Village Band och Kanta Dab Dab ända från Nepal.

kaustinen.net

Riddu Ri∂∂u

12–16 juli

Urfolkskultur med nutidsförankring ger spännande program med mycket samiskt, däribland svenska Katarina Barruk. Hålls i det lilla samhället Manndalen, öster om Tromsø, norr om Sverige.

riddu.com

Moldejazz

17–22 juli

Norskt flaggskepp sedan 1961 med totalt runt 60 000 besökare och 120 konserter i programmet. I år med världsstjärnor som Samara Joy, Marcus Miller, Snarky Puppy, Kurt Elling och Dave Holland med hemmadottern Hedvig Mollestad som utvald artist in residence.

moldejazz.no

Fanø Free Folk Festival

20–22 juli

Festival med dragning åt det experimentella musikaliskt, på vackra Fanö utanför Esbjergs kust.

facebook.com/fanofreefolk

Viljandi Folk Music Festival

27–30 juli

Spännande folkmusikfestival med fokus på estnisk traditionell kultur, musik och dans men också med artister från hela världen, så förutom det bästa av det lokala bjuds det på exempelvis georgiska manskörer, tibetansk sång och kretensiskt liraspel med Ross Daly.

viljandifolk.ee

Musik over Præstø Fjord

3–6 augusti

Modern dansk klassiker, välkomnande familjär och intim, där besökarna gärna får hjälpa till med arrangemangen. Fokus på det nordiska med många fina bokningar som Víík, Trio Wolski, Stringflip, Marvara och AySay. Halva entrépriset om du spelar säckpipa eller talar finska! :-)

mopf.dk

Oslo Kammer­musikkfestival

4–15 augusti

Nordisk och internationell kammarmusik över hela stan.

oslokammermusikkfestival.no

Sildajazz

9–13 augusti

Starkt program med fokus på norska artister på i Haugesund mellan Stavanger och Bergen. Bland toppnamnen Arild Andersen, Valkyrien Allstars, Ellen Andrea Wang, Ane Brun och Sondre Lerche.

sildajazz.no

Tromsø Jazzfestival

10–13 augusti

Festival i nord-Norge, sprungen ur avsomnade Barentsjazz – kolla in sajten för årets bokade artister.

tromsojazzfestival.no

Telemarkfestivalen

10–13 augusti

Anrik folkmusikfest med fokus på akustisk traditionsmusik, både norsk och internationell.

telemarkfestivalen.no

Oslo Jazzfestival

13–19 augusti

Konserter i centrala Oslo, späckat program och alltid fina bokningar. Öppningskonserten med Jan Garbarek sålde snabbt ut, resten av programmet släpps 25 maj.

oslojazz.no

Tønder Festival

24–27 augusti

Välrenommerad dansk folk- och rootsmusikfestival med många år på nacken och tunga internationella bokningar, främst keltiskt och americana.

tf.dk

Transform – Trondheim World Festival

4-10 september

Öppensinnad välkomnande kulturfest med både lokal och global folkmusik. Programmet släpps 15 juni, så håll utkik på hemsidan!

transform.no

Ultima

14–23 september

Nordens största festival för nutida konstmusik går av stapeln i Oslo.

ultima.no

Copenhagen Blues Festival

29 september-1 oktober

Förra årets återstart efter pandemin sköts upp ett år men höst räknar de med att återigen fylla Köpenhamns alla spelställen med blues.

copenhagenbluesfestival.dk

Vilnius Jazz

oktober

Den litauiska huvudstadens stora jazzvecka för 36:e året.

vilniusjazz.lt

Brasilianska Bixiga 70 spelar i Oslo (och även på Stockholm Jazz i oktober).Bild: Leco de Souza

Oslo World

30 oktober–5 november

Blytung worldmusic-vecka i norska huvudstaden, i år med artister som Caetano Veloso, Os Mutantes, Bixiga 70 (ja, mycket brasilianskt i år) och Huun-Huur-Tu. Mari Boine och Bugge Wesseltoft står gemensamt för öppningskonserten.

osloworld.no

Tampere Jazz Happening

2-5 november

Anrik jazzhelg i centrala Tammerfors med starka internationella bokningar.

tamperejazz.fi

Etnosoi!

november

Stor världskulturfestival i Helsingfors och Tammerfors i början av november. Årets teman blir ”Sounds of Europe” och de finsk-ugriska folkens musik.

etnosoi.fi

Blues Heaven Festival

9–11 november

Danskarna gillar blues! Tung blueshelg på två scener i Frederikshavn.

bluesheaven.dk

Folkelarm

16-19 november

Stort nordiskt branschmöte på Riksscenen i Oslo med prisutdelningar och showcasekonserter.

folkelarm.no