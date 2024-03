Lira Lyssna Global våren 2024

Fokus på våra vanliga Lira Lyssna-spellistor (som den senaste från Liras aktuella vårnummer) brukar vara nordisk musik men här gör vi tvärtom och väljer ut tio godbitar från aktuella och kommande album från världen över.

Välbekanta namn och nykomlingar omvartannat, inom jazz, folk och rootsmusik! Finns på Tidal och Spotify:

Sam Lee: Bushes and briars från Songdreaming

Brittiske Lirafavoriten Sam Lee är tillbaka med ny musik, lika innerlig och gripande som alltid. Det övergripande temat är naturen och vår (alltför ofta dysfunktionella) relation till den. Lees vidarebearbetning av folksången Bushes and briars är inspirerad av hans uppmärksammade ”singing with nightingales”-utflykter, och bärs fram av Lees djupa vrede över hur vi misshandlar naturen runt oss. Rysningsframkallande.

Albumet gavs ut den 15 mars på Cooking Vinyl.

Natascha Rogers: O baba från Onaida

Franska etiketten No Format är experter på just den här typen av lågmält spännande och varmt ljudande mixmusik. Slagverkaren, sångerskan och pianisten Natascha Rogers är född i Nederländerna men fadern var urfolksamerikan och det är mot det ursprungsamerikanska och det afrokubanska hon lutar sig på denna, hennes försiktigt fängslande andra skiva. Låten är här albumet klart ”hittigaste”.

Albumet gavs ut den 16 februari på No Format.

Sue Foley: Maybelle’s guitar från One guitar woman

Bluesgitarristen och sångerskan Sue Foley breddar blicken och omfamnar allt från traditionell country till flamenco på nya skivan, en hyllning till kvinnliga gitarrpionjärer som Memphis Minnie, Sister Rosetta Tharpe och (som på låten här Maybelle Carter).

Albumet ges ut den 29 mars på Stony Plain Records.

Charles Lloyd: Booker’s garden från The sky will still be there tomorrow

Ja, denna supervitale och till synes outtröttlige saxofonist med mera fyller faktiskt 86 år den 15 mars och samma dag släpps hans nya album med den så betryggande titeln. Charles Lloyds produktivitet är för övrigt imponerande: det här är hans tionde platta på Blue Note bara sedan 2015.

Albumet gavs ut den 15 mars på Blue Note Records.

Jembaa Groove: Makoma från Ye ankasa / We ourselves

Ghanansk highlifte, jazz och soul finns med i mixen när Berlinbaserade Jembaa Groove ger ut sitt andra album. Medlemmarna har spelat med förebilder som Tony Allen, Ebo Taylor, Thomas och Orlando Julius. 13 april kommer de till Sverige för ett Clandestino-gig på Nefertiti i Göteborg!

Albumet ges ut den 5 april på Agogo Records.

Altan: The yellow tinker från Donegal

Länge sen du hörde lite irländskt? Så var det för mig, tur då att veteranerna i Altan ploppade upp med sitt nya album, ett slag hyllning till hem-countyt Donegal. Albumet inleds varsamt med den här sugande, smygande instrumentalen – en slow reel, lite åt gånglåtshållet ju – och det är bara att låta sig vaggas med på promenaden.

Albumet gavs ut den 1 mars på Compass Records.

Kyab Yul-Sa: Gangkar från Murmures d’Himalaya

En minst sagt intressant trio detta, anförd av tibetanske sångaren och lutspelaren Lobsang Chonzor i sällskap av Margaux Liénard på hardanger d’amore och bouzouki och Julien Lahaye på slagverk, med nordiska respektive persiska studier i bagaget.

Albumet ges ut den 26 april på Nangma Prod.

Abdallah Oumbadougou: Le iwitian ourgeuza gueakelen från Amghar: The godfather of tuareg music, vol 1

Man kunde tro att ökenbluesvurmen borde ha dött ut vid här laget men snarare tycks den hitta ständigt nya vägar, när artister som Mdou Moctar och Bombino bryter igenom vallen den till den bredare rockpubliken. Här går vi dock tillbaka i historien, till den som här kallas tuaregmusikens gudfader (nåja, en av dem i alla fall), Abdallah Oumbadougou från Niger. Denna snygga retrospektiva utgåva (han dog 2020) består av tretton avdammade spår ur arkiven, sex av dem aldrig tidigare utgivna, som låten här.

Albumet gavs ut den 1 mars på Petaluma Records.

Buzz’ Ayaz: Zali

Så till ett spännande nytt kapitel i cyprioten Antonis Antonious karriär. Vi har tidigare hört honom med de egna banden Monsieur Doumani och Trio Tekke och senast som soloartist (på svenska Ajabu!). Nu lanseras hans senaste projekt, kvartetten Buzz’ Ayaz, vars musik av dem själva ringas in som ”fresh Eastern-Mediterranean psychedelics”. Titeln på debutsingel betyder ”yrsel” i översättning och albumet kommer på Glitterbeat i september.

Debutalbumet Buzz’ Ayaz ges ut i september på Glitterbeat.

Shabaka: End of innocence från Perceive its beauty, acknowledge its grace

Efter den elektriska urladdningen planar vi ut med Shabaka Hutchings innerliga eskapad. Från att tidigare ha gjort sig känd som en ledare på den brittiska klubbjazz-scenen har Hutchings sparkat sig själv i en helt ny riktning, lämnat saxofonen bakom sig för att i stället fokusera på meditativa sound och på flöjter, som den japanska shakuhachin. 2022 kom den utpräglat lågmälda ep:n Afrikan culture och det kommande albumet är en vidareutveckling av det temat, den här gången med utvalda amerikanska jazzmusiker som medspelare (just här Jason Moran på piano). Läs mer om projektet här.

Albumet ges ut den 12 april på Impulse!.

Texter och urval: Patrik Lindgren

