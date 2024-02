Shabaka Hutchings på egna äventyr

En av centralfigurerna för det senaste decenniets våg av nytänkande och gränsöverskridande brittisk jazz, träblåsaren Shabaka Hutchings, ger i vår ut sitt första album i helt eget namn.

– Jag har arbetat med det här i nästan två år och det är det album jag är mest nöjd med när det gäller dramatisk båge och den övergripande formen, berättar han på sin Facebooksida.

Merparten av musiken spelades in i den mytomspunna Rudy Van Gelder-studion utanför New York (läs vårt reportage därifrån, i Lira #1 2022) där en lång rad av Shabaka Hutchings egna älsklingsskivor spelats in, inte minst A love supreme.

– Under sex dagar samlade jag mina favoriter bland USA-baserade musiker att samspela med min klarinett- och flöjtsamling, utan hörlurar eller separering, för att se vad rummet frambringade, skriver han vidare.

Albumet skapades sedan till stora delar i mixprocessen där Shabaka och producenten Dilip Harris vaskade fram de mest magiska ögonblicken från inspelningarna.

Perceive its beauty, acknowledge its grace släpps på Impulse! den 12 april, och ett första smakprov i form av den finstämda singeln End of innocence finns att lyssna på nu (och se videon till nedan), med bland annat Jason Moran på piano.

Bland övriga medverkande på albumet kan nämnas Brandee Younger, Nduduzo Makhathini, Esperanza Spalding, Laraaji och André 3000.

Albumet följer på den utsökt meditativa ep:n Afrikan culture från 2022, där Shabaka Hutchings framträdde helt solo på flöjter och klarinett men också japansk shakuhachi – och på två av spåren med Kadialy Kouyaté på kora.

Patrik Lindgren