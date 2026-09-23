John Coltrane 100 år firas både på skiva och scen

Elin Forkelid är en av många som tar sig an John Coltrane. BILD: Fabian Rosenberg

Idag den 23 september är det 100 år sedan John Coltrane föddes i den lilla staden Hamlet i North Carolina. Jubileet uppmärksammas förstås på en rad sätt, både på scen och på skiva.

Bland skivorna vi recenserar i Liras högaktuella höstnummer finns inte mindre än tre hyllningsskivor, av högst olika karaktär.

Där finns möjligen lite överraskande gitarristen Gustav Lundgren som med Echoes of Coltrane tar sig an musiken med sin kvartett.

Där finns samarbetet mellan Dianne Reeves och Branford Marsalis Quartet på skivan Dedicated to you, och där finns Elin Forkelid som mindre överraskande men lika övertygande följer upp succén Plays for Trane med en volym två lagom till firandet.

Elin Forkelid med kvintett följer sedan upp skivsläppet med en serie konserter i oktober: 14/10 Scalateatern, Stockholm Jazz Festival, 15/10 Omnikvariatet, Uppsala, 22/10 Folkteatern, Göteborg, 23/10 Vår Lokal, Gnesta och så avslut på Berlin Jazz Fest 29/10.

Och just idag på självaste födelsedagen firas Coltrane på åtminstone tre platser runt om i Sverige – och kanske fler?

På Victoriateatern i Malmö är det saxofonisten Fredrik Kronkvist med kvartett som ska tolka de bägge klassikerna A love supreme och Crescent. Vilket följs upp på samma lokal den 26 september då Stockholm Jazz Orchestra åker ner för att ta sig an bland annat låtar som Giant Steps, Naima, Equinox, Central Park West och Impressions i storbandstappning.

Fasching i Stockholm vill förstås inte vara sämre – där har man föst ihop inte mindre än sju tunga svenska saxofonister (från Jonas Kullhammar till Lisen Rylander Löve) som i skiftande konstellationer ska ta publiken genom Coltranes mångskiftande musik.

Och bara några kvarter bort på Glenn Miller Café är det Örjan Hultén med kvartett som ger sin hyllning till den store.

Till saken hör möjligen att även Miles Davis firar jämnt sekel i år, vilket trumpetaren Samuel Olsson från Bohuslän Big Band bestämt sig för att fira och samlar därtför några av Sveriges främsta jazzmusiker för att tolka musiken från de två klassiska albumen Milestones och Kind of blue den 30 oktober på Nefertiti i Göteborg.

Bägge jubilarerna slås ihop på hyllningskonserten Miles & Trane at 100, som hålls på Stockholm Konserthus den 23 oktober. Det är radarparet Magnus Lindgren och John Beasley (gemensamt Grammybelönade för Charlie Parker-hyllningen Bird Lives) som handplockat en internationell sextett för denna kväll.

Missa heller inte skribenten Christopher Ali Thoréns krönika om John (och Alice) Coltranes högst levande arv för dagens jazzmusiker – den hittar du här, i Liras höstnummer!

Patrik Lindgren