Hösten har smugit sig på – plötsligt känns det lite lockande och vilsamt med kvällsmörkret, att få tända ljus och kura i soffan, eller för den delen söka upp närmaste spelställe och låta sig värmas av musik och gemenskap. Liras höstnummer bjuder in till både och, med läsning som förhoppningsvis lockar till lyssning och upplevelser.

På omslaget finner vi dragspelarfenomenet Antti Paalanen, Sverige-aktuell efter ett smått galet år hemma i Finland med succé i motsvarigheten till Mello.

Vi möter också den amerikanska jazzsaxofonisten och aktivisten Lakecia Benjamin, liksom svenske The Tallest Man On Earth, mer bekant som Kristian Matsson hemma i Dalarna där han återupptäckt den svenska folkmusiken. Norska basisten Anne Marte Eggen berättar å sin sida om de musikaliska idéerna bakom bandet We Float.

Numrets stora reportage kommer från Essaouira i Marocko, där den danske skribenten Torben Holleufer initierat skildrar stadens stora gnawafestival. En årlig sammankomst som går att dyka in i på flera plan: som en ren musikfest med stora stjärnor på utescener vid havet, men också ett uttryck för en religiös hybridkultur som uppstod som en följd av slavhandeln när västafrikansk animism mötte en islamisk, mystisk tradition.

Vi uppmärksammar också att det nu i dagarna är hundra år sedan John Coltranes födelse, och så har vi lyssnat på exakt 175 nysläppta skivor!

Lira-redaktionen, september 2026

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