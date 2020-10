Jazzen invaderar Stockholm i dagarna tio

Riktigt som vanligt och som ursprungligen planerat blir det måhända inte, men på fredag drar äntligen 2020 års upplaga av Stockholm Jazz Festival trots allt igång med över 125 programpunkter på ett trettiotal scener runtom i huvudstaden under perioden 9-18 oktober.

Eric Birath, vd för Fasching, berättar om årets upplägg.

– Det blir en ganska svensk affär i år och programmet blir ju mindre än vad det normalt är. Men jag ser jättemycket fram emot nytt material av Johan Lindström Septett, och Amanda Ginsburg släpper också nytt i samband med festivalen.

Och det finns faktiskt även internationella artister bland bokningarna.

– Det är jättekul att vi kan få in lite europeiska artister också! Med den lilla brasklappen att vi inte vet hur läget utvecklar sig i Europa. Den bokning jag personligen ser mest fram emot är nog pianisten Ashley Henry från Storbritannien. Han kommer få sitta i karantän efter att han kommit hem från Sverige, men han har lite kaxigt sagt att han ändå inte har något planerat veckorna efter Stockholm Jazz, så han tar gärna den karantäntiden.

Andra uppenbara höjdpunkter i programmet är konserter med exempelvis trion Rymden, Lisa Nilsson med Norrbotten Big Band, superkvartetten 4 Wheel Drive (med Nils Landgren, Lars Danielsson, Michael Wollny och Wolfgang Haffner), Lina Nyberg Tentet och Goran Kajfes Tropiques.

Oskar Schönning med band spelar på Reimersholme Hotel 13 oktober. Bild: Rikkard Häggbom

Kikar man lite längre in i programmet finns där förstås många fler godbitar, som exempelvis Oskar Schönning med band som spelar musik från bland annat skivan Happy jazz, please, som den uppmärksamme kanske noterade tog sig in på Liras topplista (#73) över de viktigaste svenska jazzskivorna.

Den i Lira nyligen porträtterade Terese Lien Evenstad dyker upp med två av sina band: både The Jazzcats och Terese Lien Evenstad Quartet spelar, på Innergårdens Jazzklubb respektive Glenn Miller.

Haphazard Music är namnet på ett … sällskap tror vi att de kallar sig, som ska ge ut musik och på olika sätt ordna musikaliska möten. På Rönnells den 17 oktober passar de på att presentera sig på allvar, med inte mindre än två skivreleasespelningar: Emil Strandberg kommet ditt med kvartett och skivan Prosodier medan gitarristen Kasper Agnas ger ut soloskivan Grains. Och som om det inte vore nog får vi även möta Johan Gradens Olägenheter.

Spännande låter också serien på galleriet och nya spelstället In Heaven, där fem duokonserter ges för en exklusiv skara av blott tolv lyckliga åhörare per tillfälle. Här möts till exempel Lisen Rylander Löve & Anna Lund och paret Lena Swanberg & Daniel Bingert.

Tarabband spelar på Stallet den 10 oktober. Bild: Ameen Saeb

I jazzens utkanter måhända men i Liramusikens epicentrum hittar vi även akter som som Tarabband och Sirocco som bägge dyker upp på Stallet den 10 respektive 11 oktober.

Allt detta bara som en liten skrapning på ytan av den kavalkad av främst svensk jazz som årets festival blivit.

Antalet biljetter till respektive konsert är förstås högst begränsade, men Stockholm Jazz kommer även att liveströmma vissa av konserterna.

– Vi kommer att strömma så mycket som möjligt. Av den anledningen har vi lagt över en del konserter från andra scener till Fasching eftersom vi har vana att strömma därifrån sedan i våras, säger Eric Birath.

Lira kommer att bevaka ett urval av konserterna, så håll utkik på Lira.se efter recensioner!

Sunniva Brynnel, Patrik Lindgren

Hela programmet finns här.