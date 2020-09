100 skivor som format den svenska jazzen – här är listan!

[skippa snacket, ta mig direkt till listan!]

Våren 2018 tog vi oss för att sammanställa den helt omöjliga listan över tidernas 100 viktigaste svenska folkmusikskivor. Det var svårt och gnetigt men oerhört roligt och givande och blev till det mest uppmärksammade reportaget i Lira någonsin – med som crescendo när Jan Gradvall stod i TV4:s morgonstudio och presenterade resultatet för programmets bortåt en halv miljon tittare.

Vi lovade redan då en uppföljning med motsvarande lista på svenska jazzskivor – det har dröjt lite, men nu är den äntligen här, efter månader av grunnande och bollande och insamlande och sammanställande av listor från de mest skilda håll.

Liksom sist har vi bett skribenter, musiker, branschpersoner och er läsare att skicka in listor på vilka som är de viktigaste svenska jazzskivorna genom tiderna. Listor som vi sedan vägt samman i ett intrikat och, hoppas vi, någorlunda rättvisande system.

Kriterierna är att det ska vara bra och viktiga skivor, musik som påverkat, gjort avtryck och varit med att forma den svenska jazzscenen. Med svensk musik menar vi ”skapad av artister med Sverige som primära bas”. Och den uråldriga frågan vad som är jazz, och inte, well – svaret på det har fått växa fram fritt under resans gång …

Det vi snabbt insåg var att det här skulle bli ännu svårare än folkmusiklistan. Kanske främst för att jazzhistorien, den som finns inristad på skiva i alla fall, är både längre och så mycket mer väldokumenterad, från 1950-talet och framåt. Och det med en oerhörd bredd i uttrycken.

Vissa av de tillfrågade har efter en tids tappra försök valt att avstå – det kändes för svårt att göra ämnet rättvisa. För hur ska man väga Lars Gullin mot Anna Högberg, Arne Domnérus Orkester mot Fire! Orchestra? En fullt rimlig invändning och reaktion, men å andra sidan: då skulle det inte gå att göra några listor alls.

En som helhjärtat gått igång på saken är den inte bara framstående musikern utan även notoriske skivsamlaren och skivkännaren Mats Gustafsson, en stor tillgång inte bara i urvalet utan även med entusiasm och pepp. Eller som han uttrycker det i en mejlkonversation:

”En fantastisk uppgift. Omöjligt, vansinnigt, frustrerande, skrattretande, orättvist och KUL!”

Ni får gärna läsa den raden en gång till, innan ni går vidare.

För ja, det här är ett omöjligt projekt, dumdristigt och kanske lite fånigt. Men vi gör det inte med syftet att slutgiltigt sätta ner foten: ”så här är det!”. Vad vi däremot vill är att lyfta fram alla dessa fantastiska inspelningar med alla dessa fantastiska musiker som skapat all den här musiken genom åren. Om en viss skiva hamnar på tolfte eller fyrtiofjärde plats är kanske inte hela världen. Se listan som en brokig guide till svensk jazz, som en upptäcktsfärd genom sju decennier av musikutveckling, som en kul grej helt enkelt.

Och ha överseende med de inkonsekvenser som finns. Som bristen på riktigt tidig jazz. Sedan har vi generellt valt att bara ha med en skiva per artist, utom när det finns starka skäl att lyfta fram två inspelningar som representerar varsin tydligt åtskild period eller fas. Så bara en skiva med EST, men två med Per Texas Johansson. En med Lars Gullin men två med Lina Nyberg – och ur hennes senare repertoar tar vi dessutom in hela den mäktiga trilogi som hon avslutade häromåret.

Och ja, listan är ohyggligt mansdominerad, liksom jazzhistorien. En skevhet som dock avtagit med åren. Några skivor figurerar intressant nog både på folkmusiklistan och här på jazzens estrad: det gäller till exempel Archimedes Badkar, Bengt Bergers Bitter Funeral Beer Band och så förstås den store gränsöverskridaren Jan Johansson och hans Jazz på svenska, som kom trea sist men nu tronar allra högst på listan, ganska ohotat så faktiskt.

En skiva som hittar essensen genom att bryta ner allt till enklast möjliga, vilket ju tenderar att vara det svårast möjliga. Och det är lika fascinerande att lyssna på den nu som när jag först hörde den för flera decennier sedan. Den klangliga, melodiska och rytmiska rikedom som ryms i det till synes enkla mötet mellan en pianist och en kontrabasist, mellan jazzens harmonik och folkvisornas ordlösa berättande.

Patrik Lindgren

