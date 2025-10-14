Hialøsa bjuder in till akrobatisk folkfest

Vad händer när folkmusik möter cirkus? Det har skånska folktrion Hialøsa utforskat med ett gäng cirkusartister och den 14 november är det premiär för Cirkus Hialøs.

– Jag tror att en stor skillnad mellan vanlig cirkus och vår föreställning är att vi utgår väldigt mycket från vår musik. Det är scener som är baserade på en specifik låt, snarare än musik som är komponerad till en scenföreställning. Det är musiken som är grunden, berättar riksspelmannen Alva Bosdottir som är en av medlemmarna i Hialøsa.

I Cirkus Hialøs är både musiker och cirkusartister en rörlig del av koreografin.

– Vi jobbar väldigt mycket med att vi musiker också ska vara aktiva på scenen. Att vi inte bara blir musiker utan att det är integrerat mellan cirkusartister och musiker. En konkret utmaning med det är att vi alltid har fotstomp med i Hialøsas vanliga musik, men det kan vi inte ha om vi ska gå omkring på scenen. Så vi har tagit in musikern Andreya Ek Frisk som jobbar mycket med elektronisk musik och på det sättet fick vi in stampet igen. Hen kan också livemixa ljudet samtidigt som föreställningen pågår, så det som började som ett problem blev en helt ny dimension till musiken.

Precis som Hialøsas musik är föreställningen en fartfylld affär.

– Fartfyllt, energiskt och explosivt har varit ledorden i hela processen på något sätt. Det ska vara fest, som en folkfest där cirkusartisterna gör sina tolkningar av hur man rör sig till folkmusik. Det blir en annan vibe än folkdans!

Föreställningen har jobbats fram demokratiskt under ett flertal residens.

– Det är rätt unikt att föreställningen inte har någon regissör. Vi har delat upp reptiden mellan alla medverkande musiker och cirkusartister, så att vi fått leda processen lika mycket. Det är ingen och alla som äger föreställningen.

Är föreställningen tänkt för barn och ungdomar?

– Vi skapade den inte med barn som målgrupp men den har funkat väldigt bra för barn när vi testspelat den. Föreställningen blev precis färdig förra veckan efter ett två veckors residens. Nu ska vi försöka hitta spelplatser och köra föreställningen för publik!

Den 14 november har Cirkus Hialøs premiär på Bærum Kulturhus som ligger strax väster om Oslo.

Text: Sunniva Brynnel

[ur Lira #3 2025]