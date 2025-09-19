Från norsk nyfolk till nygamla Nordanballader i höstnumret av Lira

Hösten är här med regn, rusk och gulnande lövverk, men också med utrymme för nya tag – och en massa ny musik, både att lyssna på hemma i soffan och på lokal – eller festival för den delen, den säsongen är allt annat än över. Vårt urval av allt det nya på skiva och på scen hittar du som vanligt i vårt 148 sidor matiga höstnummer!

På djupet går vi i ett antal större reportage. I ett vänder vi oss mot Norge och lyfter fram den pågående våg där band som Valkyrien Allstars, Ævestaden och Pumpegris pekar ut ständigt nya riktningar för folkmusiken. Något av en centralfigur är Tuva Syvertsen som inte bara driver sitt band av valkyrier utan även är producent och inte minst driver den osannolika succén Tuvas Blodklubb där norsk traditionsmusik tar klivet in på nattklubben.

En spindel i helt andra nät är den frispråkige trumslagaren Christopher Cantillo, som vi möter i ett långt samtal om allt från karriären med Dina Ögon till skivbolagssatsningen Hxng och egna jazzcombon Miljonprojektet.

En annan slagverkare är Juan Romero som efter trettio år debuterar med ett band i eget namn: Juan Romeros Manuella Orkester!

Sedan träffar vi även veteranerna Lena Willemark och Ale Möller som dragit ihop ett nytt gäng för att spela in en uppföljare till megasuccén Nordan som tog världen med storm för tre decennier sedan.

Och så en liten nyhet i tidningen! Ett uppslag som helt ägnas åt musik för unga. Det där har vi grunnat på ett tag, att den kulturen inte riktigt ges utrymmet den förtjänar. Lira har tagit en del samlade grepp kring barnmusik genom åren, men inte haft någon regelbunden bevakning.

Nu lanserar vi just det och inleder med att prata med veteranduon Cecilia och Martin Gelland och den charmiga Familjen Svängsson – som är rörande överens kring hur mycket det finns att lära av att spela för just barnpublik.

Beställ nya numret av Lira här – formuläret beter sig lite konstigt men beställningen går fram… Bäst och billigast är dock att prenumerera – det löser du snabbt här!

Lira-redaktionen, september 2025

PS: Glöm inte spellistan Lira Lyssna som hör till detta nummer – du hittar den här!