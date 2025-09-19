Lira Lyssna hösten 2025

Liras höstnummer 2025 ges ut den 19 september och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack i form av en spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

#1 Boot

Gegga

från Pippi

(Egen utgivning)

Vilken rivstart hörni! Powertrion Boot är tillbaka och det här är första smakprovet från deras kommande album som av någon svårutgrundlig anledning döpts till Pippi. Av någon annan anledning heter dess startspår Gegga, men jag väljer att inte fråga Totte Mattsson, Samuel Looptok eller Ola Bäckström om saken, utan lyssnar bara. Och njuter. Inte många som kan få till den här typen av blytungt riffiga musik som samtidigt är så distinkt och ibland närmast skir. Hela albumet kommer 11 oktober.

Läs: recension

Länk: bootfolkmusik.se

#2 Yttling Jazz

Illegal hit

från Illegal hit

(YEAR0001)

Vidare direkt på nästa hit! (Laglig eller inte.) För, åh, den där samplingsvänliga basgången signerad Dan Berglund är ju som en hel låt i sig. Annars är det något med trummorna som direkt får mig att tänka på insomnade bandet/konceptet Koop, och liksom hos dessa finns hos pianisten med mycket mera Björn Yttling och hans jazzsupergäng en påtaglig popkänsla mitt i det där källarvalvs-murriga soundet. ”Känsla för feeling” som någon sa.

Läs: recension

Länk: yttlingjazz.com

#3 Pumpegris

Føkk det

från Fritids

(Ta:lik)

Norska bandet Pumpegris hör till det allra roligaste på den norska crossoverscen vi lyfter fram stort i det här numret. Jag har länge beundrat hur till synes självklart rader av unga norska band kastar sig ut i mellanrummen mellan folkmusik, elektronisk musik och, tja, alternativpop kanske? ”Føkk det” sjunger Vera Sonne lika skört som elektriskt. Det har börjat bubbla och sjuda lite av sånt här också i Sverige men i Norge kokar det redan över.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: pumpegris.com

#4 Juan Romeros Manuella Orkester

El balcón de Ana

från Lua harmonia

(Supertraditional)

Något helt annat väntar i händerna på slagverkaren Juan Romero och hans varsamt handplockade band av finlirare. Han berättar sin story i det här Liranumret, men just här får musiken tala och den tar oss med ända till Uruguay faktiskt – för den här låten, albumets öppningsspår, skrevs just där i föräldrarnas hemland redan för över tjugo år sedan. Rytmerna är hämtade från landets nationalmusik candombe och melodin gestaltas utsökt i Julia Strzaleks varmt frasiga saxofonsound och Alex Zethsons klaviatur.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: juanromero.org

#5 Lena Willemark & Ale Möller

Glömskans kvarn

från Nordankväden

(Supertraditional)

Från team Nordan 2.0 bryter vi lite bryskt ut en av låtarna ur en sammanhängande svit, fyra spår som släpps som en första försmak av albumet, som kommer 10 oktober. I centrum för sviten står den klassiska balladen om Den bergtagna, som Ale Möllers nyskrivna Glömskans kvarnliksom glider in och ut ur. Som ni hör är det allt annat än stillsamt och stramt, snarare utlevelsefullt och produktionsmässigt maxat med lager på lager av påhittigheter – där vi gissar att producenten Hampus Norén fått ha ganska roligt.

Läs: artikel

Läs: recension

Länk: supertraditional.com

#6 Oddjob

Up and away

från Atlas

(Koyo Records)

Vägen till detta Oddjobs fjortonde (jo!) album blev krokigare än planerat då Peter Forss av sjukdomsskäl såg sig tvungen att lämna sin post. Viktor Skokic har ersatt vid kontrabasen, men kanske att den sorgesamma saken präglat musiken på skivan? Vilket inte hindrar den valda låten här att bäras fram av ett närmast cirkusaktigt sväng med Daniel Karlssons upprepade pianoramsa och lekfulla utbrott och blåsarduon Kajfeš/Ruskträsks parafras på melodin. En klassisk Oddjobdänga i vardande.

Läs: recension

Länk: oddjob.cd

#7 Woodlands Bäckafall

Hanter dro

från Traditional colours

(Kakafon Records)

Jag råkade vara på plats när de två duorna Woodlands och Bäckafall gjorde gemensam sak första gången, på Göteborg Folk Festival, vill minnas att de hoppade in för något band som ställt in mitt under coronapandemin. Något mellan dem klykade uppenbarligen och nu kommer debutalbumet som kvartett. Mycket keltiskt och nordiskt i mixen och här drar ju tankarna åt Québec-hållet till men det är ursprungligare än så: en bretonsk dans och dramatisk ballad som de tar sig an, med sång på franska av harpisten Justyna Krzyżanowska.

Läs: recension

Länk: woodlandsduo.com

#8 The Gothenburg Combo

Mysterious echoes of Rumi

från Novel – A musical library vol 3: folk/world

(Egen utgivning)

För knappa två år sedan porträtterade vi gitarrduon The Gothenburg Combo med anledning av skivprojektet Novel, där de bad utvalda svenska låtskrivare från olika genrer att komponera musik inspirerad av en favoritbok. Från den nya, tredje volymen (av fyra) i serien lånar vi Päyam Tabatabayi, för vissa kanske bekant som nysvensk Evert Taube-tolkare. Hans bokval är en poesisamling av den persiske sufimystikern Rumi, vilket blev till det här synnerligen suggestiva stycket, komponerat på setar men alltså framfört av duon på sina gitarrer.

Läs: recension

Läs: artikel i Lira #4 2023 (endast för prenumeranter)

Länk: gbgcombo.com

#9 Iiris Viljanen

Good goodbye

från So much of you was sleeping

(Sing a song fighter)

Finlandssvenska sångerskan och pianisten Iiris Viljanen har verkligen hittat sitt eget uttryck (och med det en kär publik) som hon ledigt tar med sig oavsett vilket musikaliskt sammanhang hon rör sig i. Den nya soloskivan är instrumental, till stora delar improviserad och består av idel förstatagningar. De filmiska kvaliteterna är påtagliga och albumets tolv stycken är lätta att lyssna på (eller se på om man så vill) som olika scener ur något charmerande vardagsdrama. Hela albumet släpps 3 oktober.

Läs: recension

Länk: iirisviljanen.com

<a href="https://singasongfighter.bandcamp.com/album/so-much-of-you-was-sleeping">So much of you was sleeping by Iiris Viljanen</a>

#10 Maud Lindström

Medan himlen över Molkomsviken brann

från Du får gå

(Troglodyt)

Visste ni att Maud Lindström varit krönikör i Lira? Det var före min tid som redaktör men jag hittade åtminstone en finurlig text om festivalupplevelser från 2008. Men mest av allt är hon förstås den där visartisten som 2005 gav ut kultskivan Strategivisor för kärlekskritiker och sedan dess, tja, har hon väl ägnat sig åt annat. Tjugo år senare återkommer hon i alla fall och det känns som om inget hänt – på ett bra vis. Samma avväpnande raka texter och okonstlade sång, den här gången snyggt fångat i småländska Studio Folkhemmet och klädda i en lätt americanadoftande och kanske med ålderns rätt lite mognare dräkt.

Läs: recension

Länk: maudlindstrom.com

#11 Christopher Cantillo Miljonprojektet

Summa summarum

från Songs for Andrew (In memory of some lost friends)

(Hxng Records)

Öppningsspåret från trumslagaren med mera Christopher Cantillos nya projekt tutar igång direkt med expressfart framåt men med säker förankring i det förflutna. Kärntrion med Cantillo, basisten Joe Williamson och Fredrik Ljungkvist på saxofon förstärks av trumpetaren Magnus Broo, och summa summarum: det svänger!

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

#12 Langendorf United

Cesária

från Undercover beast

(Sing a song fighter)

Efter succén med förstlingsverket Yeahno yowouw land är Lina Langendorf och hennes kumpaner tillbaka med en uppföljare, med delvis nya spår i musiken. Låten här är som kanske anas en hyllning till Kap Verdes sångdrottning Cesária Évora, och visst hittar de en fin koppling mellan kapverdeansk saudade och nordisk melankoli? Och så fint de tassar runt varandra i kompet, Ole Mårten Vågan vid basen och Andreas Werliin vid trummorna.

Läs: recension

Länk: singasongfighter.bandcamp.com

<a href="https://singasongfighter.bandcamp.com/album/undercover-beast">Undercover Beast by Langendorf United</a>

#13 Johan Borgh

Santa Monica serenade

från Island blues

(Egen utgivning)

Ett annat slags melankoli finner vi hos gitarristen Johan Borgh vars debutalbum är som en provkarta över stilar och inriktningar han gett sig hän i. Blues förstås, men också gospel och surfrock, New Orleans och Hawaii. Santa Monica serenade doftar och klingar lojt av Los Angeles, kanske av Ry Cooder, kanske av drömmar om varma vindar och stressbefriade eftermiddagar. Fint!

Läs: recension

Länk: facebook.com/johanborghmusic

#14 Ævestaden

Blundende øyne

från Ni blomster i en åker

(Supertraditional)

Vi avslutar med att återvända till Norge men stannar kvar i drömlandet, i sällskap av denna favorittrio som består av Eir Vatn Strøm, Kenneth Lien och Levina Storåkern. De har varit hiskeligt produktiva sedan debuten 2021 och det vi hör här är en försmak från det nya, fjärde albumet (om vi räknar med skivan de gjorde ihop med bandet Kanaan) som kommer i november!

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: aevestaden.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

Bakgrundsbild (bilden överst): Pexels.com

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Pumpegris): Ferdinand Schwarz

Omslagsbild Lira #3 2025 (Nordankväden): Josefine Laul



