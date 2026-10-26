Folkmusiken får maka på sig när countryn släpps in i Grammis

Efter mycket kritik, inte minst i Lira, beslutade arrangörerna bakom Grammisgalan att inför 2019 års gala dela upp den alltmer problematiska mischmasch-kategorin folk/singer-songwriter i två separata: folkmusik respektive visa/singer-songwriter.

Så har det också varit sedan dess, men inför nästa års gala får folkmusiken återigen finna sig i att dela rum – nu med countryn, som tidigare inte funnits med som egen kategori.

Att countryn lyfts in är förstås oerhört rimligt, inte minst med tanke på de senaste årens boom för svensk sådan, och visst finns det något slags rimlighet i att just folkmusiken öppnar sina armar – exempelvis har ju allt från afrikanskt rotad musik till blues sedan tidigare nominerats i samma kategori.

Ändå känns det här inte helt lättsmält.

Delvis för att det där med ”folk/country”, som kategorin alltså ska heta, för iväg tankarna till en amerikansk begreppsvärld, där ”folk” står för något annat än det gör i en svensk kontext. Och vidare till en känsla att Grammis fortfarande inte riktigt förstår sig på den svenska folkmusikscenen.

Delvis för att countryn, som den ter sig i dag, är en väldigt bred och stor genre i sig, med hela skalan från traditionell bluegrass till P4-strömlinjeformad hitmusik. Riskerar inte folkmusikgenren att här hamna i skymundan igen, vilket var det tydliga resultatet tidigare – då nomineringarna i kategorin tenderade att gå till akustisk pop à la Ane Brun?

Vad vill jag då? Förslagsvis att Grammis hade valt att bredda sig själva i stället och infört den nya kategorin ”americana”, ett vidare begrepp än country där även t ex blues kunde rymmas. Och att folkmusiken hade fått fortsätta vara sitt smala (nåja) jag, med armarna öppna för hela världens rootsmusik.

Jag skulle absolut älska att se Lira-favoriter som Anastasia och David Ritschard Grammis-tävla mot, säg, Jill Johnson och First Aid Kit – men jag tycker att de är värda en egen ring att fajtas i.

Och vi kan väl som inspiration blicka lite västerut för en stund? I kulturlandet Norges motsvarighet till Grammis finns dessa fyra kategorier sida vid sida: blues, country, visa och traditionsmusik. Jämte den alltid lika spännande ”åpen klasse”.

Patrik Lindgren, redaktör Lira

Fotnot: Anmälan är nu öppen för landets alla skivutgivare inför Grammis 2027, som hålls i Avicii Arena den 26 maj.