Ystad Jazz presenterar lyxigt festivalprogram

Festivalens konstnärlige ledare Jan Lundgren med spelkamraten Nils Landgren bjuder in till Ystad i sommar. Bild: Steven Haberland.

Som vi tidigare berättat valde Ystad Sweden Jazz Festival att ställa om, inte in, med ett nysammansatt program som strömmas live på internet men också bjuder in en begränsad publik på plats.

I dag presenterades programmet för festivalen, som hålls 30 juli till 2 augusti, och det blir totalt 23 programpunkter varav tio konserter liveströmmas från huvudscenerna Ystads Teater och Ystad Saltsjöbad.

Och det är ett imponerande uppbåd de samlat med kort varsel till Sveriges sydspets, där vi bland tungviktarna noterar Scott Hamilton/Jan Lundgren Quartet featuring Ulf Wakenius, superdubbeltrion Joakim Milder/Per Texas Johansson/Fredrik Ljungkvist & Mathias Landæus Trio och det svensk-danska projektet Sisters of Jazz.

Men det är bara början, för det fortsätter: Fredrik Lindborg Trio med stråkkvartett tar sig an temat Spirit of Swedish Jazz – Music of Lars Gullin, och vad sägs om triomötena mellan å ena sidan Jan Lundgren, Lars Danielsson och Wolfgang Hoffner och å den andra Nils Landgren, Johan Norberg och Ida Sand?