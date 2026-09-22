Vill skaka om jazzbranschen

John Cloud ligger bakom skivbolaget Howling Jazz!!! som ger ut bland andra Tobias Grim. BILDER: Privat/Noa Lundgren

Howling Jazz!!! är en underetikett till det mer punkrockigt inriktade Bark At Your Owner och drivs av den färgstarke branschräven John Cloud.

Utmanaridentiteten är stark och på hemsidan ­utlovas ”allt annat än smoky lounges” – i stället ”färg, esoterisk frenesi, gränsbrytande grooves och spektakulära improvisationer”.

Hittills har attityden manifesterats genom ­ut­givningar av artister som Daniel Karlsson Trio, ­finske pianisten Antti Lähdesmäki, svenske gitarristen Jonatan Stirners trio, holländske munspelaren Armand van Wijk och ukrainska Pokaz Trio.

Men också något så specifikt som en samlingsskiva på temat Höga kusten, mer ambientpoppig än punkjazzig, där olika artister bjuder på sin tolkning av det storslagna landskapet.

Ert manifest är ”make jazz punk again” – vad menar du med det egentligen? Är dagens jazz för stel och tråkig?

– Det finns en del konservatism och kontroll inom jazz, att jazz ska låta jazzigt, och det är tråkigt och inte innovativt. Making jazz punk again handlar om att ta risker, sticka ut och bryta ny mark. Att inte fastna i klyschor.

– Det handlar också om att jazzakter måste jobba stenhårt, med sociala medier men också genom att spela live. Gör som punkbanden, ut med er i turnébussen! Det finns en bok av Bob Suren som heter A punk’s guide to loving jazz som handlar om det. Punk och jazz har många kopplingar. Bit handen som ­föder dig, men bit försiktigt. Bryt jazzmönstren och bygg upp dem igen!

Vad är det främst du söker hos en ny jazzartist?

– Does it move me, or kick my ass? Det kan vara soft och cool eller hårtslående, men nytänkande och ett groove som berör är viktigt.

Vad skulle du säga är ett skivbolags viktigaste uppgift 2026?

– Alla behöver inte ett skivbolag. Men någon ­uttryckte det så här: ”Jag vill bara skapa, spela in och spela musik, jag vill inte göra the boring shit.” Så, jag gör the boring shit, vilket inte är så värst tråkigt egentligen, men bra administration är viktigt. Vi har nätverken, pr-kontakterna, distributionen.

– Men, för dina första steg som artist kan det vara bra att göra det själv, bygga upp dina sociala medier, hitta din röst, och sen när det är dags att skala upp, då kan det vara läge att bygga ett team, och där kan ett skivbolag kliva in.

Närmast släpper ni gitarristen Tobias Grims nya album, ett ambitiöst projekt att sammanföra musiker från jazz och folkmusik.

– Tobias är en briljant gitarrist som jobbar med otroliga musiker och blandar genrer. Jag älskar det! Det är afrikanska, brasilianska och nordiska ­tongångar och amerikansk jazz i en mix med ett grymt groove. It’s a jazz banger.

Patrik Lindgren

[ur Lira #3 2026]

Vill du få ett smakprov av Howling Jazz!!! med posten? Mejla din adress till redaktionen@lira.se så skickas ett paket med samlingsskivorna Make jazz punk again, Nordic drift och Tobias Grims kommande album Where are we now?. Gäller så långt lagret räcker och bara dig som redan prenumererar eller tecknar en ny prenumeration!