Trio firar Bach på jazzvis

I dag är det inte bara den store Johann Sebastian Bachs födelsedag (han föddes 31 mars 1685), utan passande nog också släppdag för trion Bach Jazz andra album, lika passande betitlad Bach Jazz II.

Gruppen firar det med en så kallad listening session i den omtalade jazz kissa-baren på Nefertiti i Göteborg – en liten oas för audiofiler och musikälskare. (Vi skrev om den i Liras senaste vinternummer.)

Under våren har Bach Jazz en lång rad spelningar inbokade, med start i Kinna konserthus den 9 april och senare på bland annat Victoriateatern i Malmö, Fasching i Stockholm och så tillbaka till Göteborg och Nefertiti i slutet av maj (se alla datum längre ner).

I Liras nu aktuella vårnummer intervjuar vi trions pianist Emil Carlsson Rinstad och vi passar på att bjussa på den texten här:

Bach Jazz består av Magnus Bergström på kontrabas, Emil Carlsson Rinstad på piano och Ola Winkler på trummor. BILD: Magnus Bergström

Att spela musik skriven av Johann Sebastian Bach är något som musiker tar på största allvar. Rätt ton ska vara på rätt plats och drillarna ska låta historiskt korrekta. Pianotrion Bach Jazz har vänt upp och ner på det där och släpper snart sin andra skiva.

– Vi brukar inleda konserter med att säga att vi inte är experter utan bara har dålig impulskontroll, skrattar trions pianist Emil Carlsson Rinstad.

– Vi vet ju om att det här är otroligt viktig musik och man bör ju ha otrolig respekt för Bach. Men vi brukar börja med att säga att det vi spelar inte är historiskt korrekt och att vi ber så jättemycket om ursäkt. Då tror jag att folk blir mer förlåtande. När vi började med det här var vi förberedda på att få smisk men det har typ uteblivit.

Trion tar sig an Bachs musik på olika sätt: något stycke sänker de tempot på, ett annat tar de bort toner ur, eller lägger till en improvisationsrunda.

– Till exempel Sheep may safely graze på nya skivan, den har vi styckat upp och lagt in en takts paus mellan fraserna. Det stycket är ju egentligen ganska studsigt och glatt, men för oss blir det mer en vaggvisa.

I händerna på trion kan Bach till och med gå i sjutakt.

– I Nun komm der Heiden Heiland hade jag fått för mig att vi skulle spela solo över basgången och att solorundan skulle gå i sjutakt. Men när vi repade den föreslog Ola [Winkler, trummisen] att hela låten skulle gå i sjutakt. Så då började vi kapa av ett slag per takt och hitta ett sätt att spela den som kändes bra. Ibland går vi ju vilse när vi arrangerar låtarna, men det är kul när man känner att yeah, där var den!

Bach Jazz släppte sitt självbetitlade debutalbum 2024 och den 31 mars kommer uppföljaren, betitlad Bach Jazz II. Trion har fått ett bra, brett mottagande och spelat live i allt från kyrkor till kulturhus, jazzklubbar och rockklubbar.

– Bachälskare är vi väl allihopa på något sätt. Men vi har varit med om att folk säger att “Bach är egentligen inte min grej annars”, och även åt andra håller att “jazz brukar jag inte lyssna på, men det här var ju schysst”.

Spelar ni musiken olika i en kyrka och på en klubb?

– I en kyrka finns det lite mer existentiell rymd och det känns mer sakralt än en jazzklubb där man vill att det ska vara lite mer drag, folk tar en öl och vill ha kul. Så lite olika blir det, men vi ändrar inte så mycket i låtarnas former. Jazzmusiker kan ju vanligtvis tycka att det ska hända något helt nytt varje gång, men vi känner inte riktigt så. Både jag och Ola har spelat väldigt mycket pop och har med oss det tänket – vi filar på våra versioner av låtarna och ju mer vi spelar dem hittar vi ett sätt att uttrycka dem.

Att jazzmusiker spelar Bach i pianotrio är inget nytt fenomen. Men att materialet är så pass förändrat är mer ovanligt. Emil Carlsson Rinstad har en bakgrund som improvisationsmusiker och utbildade sig sedan till kyrkomusiker. Kanske är det den kombon som skapar ett mer organiskt möte mellan stilarna.

– Under utbildningen spelade jag orgel och då är ju Bach självklar. Jag började bygga arrangemang av de låtarna i huvudet, men det kändes inte helt definierat hur man ska improvisera på dem så att det blir bra. Man kan inte bara köra temat och sedan två-fem-ett-progressioner och lira på dem som om det vore vilken jazz som helst. Det blir inte bra. Nu känns det som att vi har en skattkista med en miljard olika legobitar i guld. Och vi behöver inte ens spela rätt! Det känns rätt fuskigt, skrattar han.

Text: Sunniva Brynnel

Bilder: Magnus Bergström

[ur Lira #1 2026]

Turnéplan Bach Jazz:

9/4 Kinna, Kinna Konserthus

12/4 Mölle kapell

28/4 Bollnäs Jazzklubb

29/4 Gävle konserthus

2/5 Wärenstams, Borås

3/5 Läckö Slott, Lidköping

6/5 Nynäshamns Jazzklubb

7/5 Kulturkvarteret, Kristianstad

8/5 Victoriateatern, Malmö,

18/5 Biografbaren, Eskilstuna

19/5 Fasching, Stockholm

20/5 Östergötlands Museum, Linköping

21/5 Skövde Kulturhus

23/5 Nefertiti, Göteborg

30/5 Folkhemmet, Unnaryd