Trad-folk och crossover-jazz tog hem Manifestpriser

Ikväll hölls årets Manifestgala på Nalen i Stockholm, digitalt utsänd till omvärlden och med hela 23 glada vinnare av varsin metallstatyett designad av konstnären och musikern Björn Gimstedt.

Vi tillåter oss att fokusera på de mest Lira-mässiga priserna och konstaterar att 2021 års bästa soloskiva enligt Lira här blev årets folkmusik alla kategorier – ja, vi pratar om Anna Ekborg vars debut i eget namn, Solo, verkligen har slagit rot.

”Ståtlig, mäktig och självklar – sådan är denna solodebut. Med låtar från Rättvik som specialitet spelar denna spelman född i Falun nitton sololåtar med sådan glöd att man tappar andan. Här har vi en ung spelman som med trygghet och energi spelar trad på riktigt, på allvar.”

Till skillnad från denna traditionsnära och avskalade skiva var det crossover-falangen som fick juryn på fall i jazzkategorin, där saxofonisten Thomas Backman med kvartett rodde hem statyetten för den kaxigt genreundflyende skivan When light is put away som närmast brutalt kastar sig från hardcorerock till väna ballader, från rap till syntig poesi.

”Sparsmakad gränslandslyrik som överraskar i varje takt” skaldade juryn. Bandkamrater: Josefine Lindstrand, Oskar Schönning och Julia Schabbauer.

Kategorin årets rytm blev ytterligare en bekräftelse på att 2021 var året då Ebo Krdum tog det stora klivet fram – årets album i Lira, topp tio på DN:s lista över årets bästa skivor, och så vidare, allt för skivan Diversity.

Årets singer-songwriter var också med på Liras lista över årets skivor: David Ritschard och skivan Blåbärskungen, också det ett av fjolårets bredare genombrott.

Fia Ekberg väntar kanske fortfarande på just det, ett brett genombrott alltså, men kanske kan det hjälpa att hon här belönades med utmärkelsen årets visa för skivan Bangatan i tuff konkurrens med bland andra Ellen Sundberg och Ola Sandström.

Sist noterar vi att Sara Parkman och hennes orkester tilldelades specialpriset årets live, där juryn menar att ”2021 års vinnare har omdefinierat begreppet konsert; det är inte längre en lokal man går till där man sitter ner och tittar på ett band som pliktenligt spelar låtar enligt en låtlista; det kan numera vara en halvreligiös och utopisk upplevelse där politik, poesi och publikallsång möts i gruvor och tv- studios och gud vet var.”

Övriga vinnare och alla nominerade finns listade på Manifestgalans hemsida.

Patrik Lindgren

PS: Bilden på Thomas Backman och hans kvartett togs i samband med singeln Fuck you, vilket kanske förklarar en del…