Svensk folkjazzklassiker först ut i ny serie återutgivningar

Tyska skivbolaget Act lanserar den retrospektiva skivserien ”Past is present” och inleder med Nils Landgrens och Esbjörn Svenssons duoklassiker Swedish folk modern – som därmed får premiär i lp-formatet.

Tanken är att genom väl valda återblickar lyfta fram musik värd att betraktas på nya vis i backspegeln. Musiken ges ut på remastrad vinyl och ramas in av nyskrivna liner notes och med delvis ny formgivning.

Swedish folk modern spelades in 1997 och vid den tiden turnerade Esbjörn Svensson som keyboardist i Nils Landgrens band Funk Unit. Idén att spela in en skiva med avskalade tolkningar av svenska folklåtar kom från Acts grundare och producent Siggi Loch – och medan Landgren nappade direkt så var Svensson mer svårövertygad, berättas det i skivans baksidestext.

Dels låg hans primära fokus på att vårda det internationella genombrott hans trio EST av allt att döma stod inför, dels var han tveksam inför själva idéns grobarhet. Landgren fick dock in honom i ett rum med piano där de gav sig på att göra en egen version av Gärdebylåten – skulle de klara av att göra något eget av den så skulle väl resten också fungera.

Det gjorde det, och albumet tog konkret form under två dagar i Atlantisstudion i Stockholm. De hade valt ut en rad personliga favoriter bland folksånger, psalmer och vallåtar som spelades in helt utan förskrivna arrangemang – de gick helt på känsla och utan ambitioner att stöpa om melodierna nämnvärt.

På Liras lista, gjord 2020, över skivorna som präglat svensk jazz hamnade Swedish folk modern på plats 96, och beskrevs då så här:

”Trombonisten Nils Landgren headhuntades till tyska Act redan 1994 med sitt hejdlöst svängiga Funk Unit, men här drog han ner tempot rejält för ett finstämt duoprojekt med den brännhete pianisten Esbjörn Svensson där de tog sig an bland annat svenska folkvisor varvade med några egna kompositioner. ”If this music does not move you, you should see a doctor”, som det står i en presentation. Tre år senare följde de två upp denna succé med Layers of light på samma tema.”

Nyutgåvan av Swedish folk modern ges ut den 15 maj. En månad senare släpps nästa volym i serien, duon Emile Parisien & Vincent Peiranis album Belle Époque, från 2014.

Patrik Lindgren