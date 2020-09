Tidernas viktigaste svenska jazzskivor plats 91-100

‹— PLATSERNA 81-90



91 Jeanette Lindström

Attitude & orbit control

Diesel 2009

Quincy Jones lär ha sagt om Jeanette Lindström: ”En gammal själ i en ung sångerskas kropp.” Det var ändå långt innan hon gjorde sitt förtrollande sjätte soloalbum. Här sjunger hon om att flyga och ge sig ut på rymdpromenader, samtidigt som hon kapar banden till alla genrer. På Attitude & orbit control blandas pop, jazz, progressiv rock – kanske kan man kalla det psykedelisk jazz. Jeanette Lindström påminner om andra svenska ljudutforskande och kategori-nonchalerande sångerskor som Titiyo och Stina Nordenstam. Som bonus gästar Robert Wyatt på sång och trumpet på flera spår.

Magnus Säll

92 Povel Ramel

Vid pianot: P Ramel

Knäppupp 1971

Vid pianot: P Ramel skrevs diskret i annonserna för Djurgårdsbrunn 1971. Som medlem i Sven Olssons trio framförde Ramel ett program som musikaliskt speglade hans förankring i den klassiska jazzens humoristiska gren och främst Fats Waller. Det är lekfullt och vilt eklektiskt, men hela tiden med osvikligt, klassiskt jazzsväng. Humorn präglar både texter och musik, som när Povel Ramel iscensätter en pianostrid mellan höger och vänster hand.

Magnus Eriksson

93 Sabu Martinez

Afro temple

Grammofonverket 1973

Det är egentligen en osannolik historia. En av New York-jazzens hetaste latinslagverkare – hans cv inkluderar spel med bland andra Charlie Parker, Dizzy Gillespie och Art Blakey – hamnar i Sverige i slutet av 1960-talet. Här medverkar Louis ”Sabu” Martinez på skivor med tidens svenska toppartister, och flyttar till Dalarna och startar slagverksskola. 1973 spelar han in albumet Afro temple. Tillsammans med elever, delar av sin familj och jazzmusiker som Bernt Rosengren, Christer Boustedt och Red Mitchell skapar han en pulserande blandning av slagverkskaskader, saxofonsolon, kärlek och politik. Det svenska 1970-talet blev inte funkigare än så.

Magnus Säll

94 Johan Lindström Septett

Music for empty halls

Moserobie 2018

En av de färskaste akterna på den här topplistan. Fast Johan Lindström är allt annat än en färsking. Förutom Tonbruket har han hörts med tungviktare från Svante Thuresson till Agnetha Fältskog. Gitarr- och pedal steel-trollkarlen Lindström regisserar och ljussätter en rad filmiska scenerier, där jazzen delar på handlingen med bluesen, psykedelian och artrocken. I rollistan: Jonas Kullhammar (saxofoner), Per Texas Johansson (saxofoner, klarinetter), Mats Äleklint (trombon), Jesper Nordenström (keyboards), Torbjörn Zetterberg (bas) och Konrad Agnas (trummor). Musiken dom spelar när filmerna är slut.

Timo Kangas

95 Emil Brandqvist Trio

Within a dream

Skip Records 2018

Än så länge något av doldisar i Sverige, men sedan starten med en trogen och stor publik i exempelvis Tyskland, är trumslagaren Emil Brandqvists trio med pianisten Tuomas Turunen och basisten Max Thornberg. Lättillgängligt och harmoniskt utan att för en sekund bli mjäkigt, banalt eller inställsamt. Kvalitetsjazz med global slagkraft: enligt Spotify finns just nu trions flesta lyssnare i Singapore, Taipei, Amsterdam, Istanbul och São Paulo.

Patrik Lindgren

96 Nils Landgren & Esbjörn Svensson

Swedish folk modern

ACT 1998

Trombonisten Nils Landgren headhuntades till tyska Act redan 1994 med sitt hejdlöst svängiga Funk Unit, men här drog han ner tempot rejält för ett finstämt duoprojekt med den brännheta pianisten Esbjörn Svensson där de tog sig an bland annat svenska folkvisor varvade med några egna kompositioner. ”If this music does not move you, you should see a doctor”, som det står i en presentation. Tre år senare följde de två upp denna succé med Layers of light på samma tema.

Patrik Lindgren

97 Putte Wickman

Wickman in wonderland

EMI 1988

Mästerligt framförd jazz, med klarinettisten Putte Wickman (1924–2006) i högsätet. Tre livetagningar från festivalen i Kristianstad och tre studiospår från Köpenhamn med Butch Lacy på piano, Jesper Lundgaard på kontrabas och Bjarne Rostvold på trummor. Kvalitet från Putte Wikman, även femton år efter Gyllene skivan-prisade albumet Happy new year. Cd-utgåvan kom 2001 och ökar på med lika många studioinspelningar till. Wickman in wonderland är teparty-jazz för alla Cheshirekatter.

Timo Kangas

98 Sonya Hedenbratt & Gunnar Johnson

All of me

Roulette 1956

Sonya Hedenbratt, Masthuggets, Göteborgs och hela Sveriges eget dynamo med ett helt eget ID. Förutom en helt självklar jazzsångerska med sällsam tajming och sväng var hon en stor entertainer med revyer och Bergman-filmer på sitt cv. Sonya sjöng med ett sorgskuggat leende i den lätt beslöjade rösten. Ep:n All of me från 1956 med basisten Gunnar Johnsons orkester visar hennes fantastiska förmåga att bära en ballad som The nearness of you. Som sångerska en helt unik blandning av Hasse & Tage och Ingmar Bergman.

Magnus Östnäs

99 Fredrik Kronkvist Quartet

Maintain!

Connective Records 2005

Malmöbaserade Fredrik Kronkvist spelar ofta med internationella storheter, men även med sångerskan Miriam Aïda, som han också är gift med. Tillsammans driver de skivbolaget Connective Records. Just Kronkvists skivor har också uppmärksammats utomlands, särskilt New York elements (2012) och Reflecting time (2014). Maintain! släpptes decenniet tidigare och innebar en nivåhöjning efter debutalbumet Altitude som kom 2003. I kvartetten umgås Kronkvists altsaxofon med Daniel Tilling (piano), Martin Sjöstedt (bas) och Daniel Fredriksson (trummor), till fullödig effekt. Vägen framåt stakades ut här, mot Coltrane- och Monk-influerad jazz, afrokubanska rytmer och inspelningar i USA.

Timo Kangas

100 Lars Lystedt Sextet

Jazz under the midnight sun

Dragon 1963

Ume-gänget som slog Sverige och Europa med häpnad under ett par år kring mitten av 1960-talet. Trombonisten och kompositören Lars Lystedt som genom att dra igång Umeå Jazzfestival redan 1968 satte staden på den internationella jazzkartan. På midnattssolplattan spelade sextetten musik av gruppens pianist Bernt Egerbladh. Hardbop och modalt i en tid när Coltranes gyllene kvartett stod i zenit och Miles hade formerat sin andra kvintett efter Kind of blue. Snart sextio år efter skivsläppet finns det en fräschör, intrikat elegans och solistiska toppar på den här plattan som lyser starkt som midnattssolen.

Magnus Östnäs

