Tidernas viktigaste svenska jazzskivor plats 81-90

81 Ulf Wakenius

Forever you

Stunt 2003

Gitarristen Ulf Wakenius har alltid varit en vän av det finstilta i musiken. Den romantiskt klingande Forever you utgör inget undantag, med lysande spel på klassisk gitarr. Förutom material av Wakenius själv och skivans kontrabasist Lars Danielsson tolkas här två amerikanska standards, en traditionell koreansk melodi och en låt vardera signerad Ryuichi Sakamoto och Pat Metheny. Carsten Dahl faller in väl på sitt piano medan trummisen Morten Lund finner det perfekt avvägda tillslaget. Att såna som Oscar Peterson, Trilok Gurtu och Pat Metheny vill spela med Wakenius förvånar föga.

Timo Kangas

82 Viktoria Tolstoy

Shining on you

ACT 2004

Morfars farfar heter Leo Tolstoy, men detta faktum är det knappt någon som nämner numera. Viktoria Tolstoy är sin egen, i krig och fred. Även om just den här skivan består av tolkningar av Esbjörn Svenssons musik. De båda hade samarbetat tidigare. På 1997 års album White Russian komponerade Esbjörn Svensson all musik, oftast i tandem med Viktoria Tolstoy. Svensson producerade det albumet, som hans trio dessutom spelade på. White Russian var också den första skivan av en skandinavisk artist att släppas på legendariska bolaget Blue Note. På Shining on you är det i stället Daniel Karlsson som sitter vid pianot. Tolstoy sjunger med en återhållen stilkänsla och musiken är lättlyssnat elegant. EST-trions Dan Berglund och Magnus Öström delar på utrymmet med två andra basister och trummisar. Lägg till stråkar och Nils Landgrens trombon och du har en av de 100.

Timo Kangas

83 Jacob Karlzon 3

The big picture

Stunt 2011

Bill Evans. Jan Johansson. Keith Jarrett. Maka på er för nu kommer Karlzon, ja här kommer världens bästa Karlzon. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlzon. Eller ska det vara melankoliskt melodiska, nordiskt ljudande pianisten Karlzon? För på The big picture låter musiken just sån. Jacob Karlzon och hans triokumpaner Hans Andersson, bas, och Jonas Holgersson, trummor, spelar musik som skapar bilder. Ibland stegras tempot, som i hyperexpressiva Utopian folksong, eller när versionen av Flashdancedängan (!) Maniac tar fart. Medan U2-låten i In God’s country får en helt ny klangbotten här.

Timo Kangas

84 Made in Sweden

Snakes in a hole

Sonet 1969

Made In Sweden var mycket tidigt ute med att spela jazzrock eller fusion. På andra lp:n Snakes in a hole ekar musiken av jazz, bluesrock, soulfunk och psykedelia. En brytningstid, dörrarna stod öppna. Gitarrvirtuosen Georg ”Jojje” Wadenius hann släppa tre studioalbum, en liveplatta och en barnskiva med den första upplagan av bandet. Det belönades med Grammisar både 1969 och 1970. Wadenius lockades till USA av Blood, Sweat & Tears 1972 men vid återkomsten till Sverige bildade han en ny upplaga av Made In Sweden som skivdebuterade 1976. Tommy Körberg från Solar Plexus tog då hand om sången, men den nya sättningen slingrade sig tillbaka ned i hålet igen redan 1977.

Timo Kangas

85 Mwendo Dawa

Live at Montreux Jazz Festival

Dragon 1980

Framstående fusiongruppen Mwendo Dawa fångad livs levande under ett framträdande vid jazzfestivalen i Montreux 1979. Susanna Lindeborg (piano, keyboards) och Ove Johansson (tenorsaxofon) hade bildat gruppen redan 1974. Då med stor inspiration från afrikansk folkmusik. 1978 utvidgades Mwendo Dawa till en kvintett och släppte första lp:n på Sonet. Gitarristen Ulf Wakenius, kontrabasisten Anders Jormin och trummisen David Sundby gjorde Mwendo Dawa till en europeisk angelägenhet. 1982 reste Mwendo Dawa på sin första USA-turné, med skivinspelning i New York. Då hade Lars Danielsson tagit över kontrabasen och Wakenius var fri som en fågel i Hawk On Flight.

Timo Kangas



86 Paramountorkestern

1928-1929

Odeon 1973

Långt innan Sean Banan fanns Jean Paban, en hejare på gitarr (och banjo) som kunde höras i Paramountorkestern. Från mitten av 1920-talet var Paban med i den legendariska orkestern i Stockholm, som startades av violinisten Folke ”Göken” Andersson. Den gjorde succé och spelade runtom på dansställena i huvudstaden. Paramountorkestern var en av de första orkestrarna i landet som spelade jazz, varvat med dåtidens populärmusik. En bukett gamla 78-varvare samlades 1973 på denna muntra, retrospektiva lp. En skiva som inte går att undvika när vi snackar anno jazzumal. Här anas också en stark namntrend i bitarna Då reser jag med Klara till Sahara, Edit, ä’ de’ ledit? och Ack lilla Vera, du smakar mera. Mest känd är i dag kanske Tillie, ett av de spår som finns med i skivserien Svensk jazzhistoria.

Timo Kangas

87 Tolvan Big Band

Colours

Phono Suecia 1990

Saxofonisten, kompositören, arrangören och professorn Helge Albin har lett det Malmöbaserade storbandet Tolvan Big Band sedan 1979. Inget dussinband, detta. Tolvan håller hög internationell standard, och har samarbetat med storheter från Dizzy Gillespie till Tommy Körberg. En lång rad skivor och internationella turnéer har det blivit sedan starten. Professor Albin har också fått en nästan lika lång räcka priser, stipendium och utmärkelser. Men det är på albumet Colours från 1990 som Tolvan verkligen får bekänna färg. Skickliga solister, fantasifulla arrangemang, proffsig precision – det är tre av grundpelarna i Helge Albins folkhem. Den fjärde får lyssnaren fylla i själv på Colours.

Timo Kangas

88 Jan Lundgren Trio

Swedish standards

Sittel Records 1997

En av svensk jazz riktigt viktiga personer, inte bara som musiker utan även med sitt engagemang för jazzlivet – tydligast manifesterat i rollen som Ystad Sweden Jazz Festivals konstnärlige ledare, där Jan Lundgren lyckats sätta södra Sverige på den internationella jazzkartan. Men nu handlar det förstås om Lundgren som pianist, och på den här pärlan från 1997 tolkas en rad svenska klassiker av högst olika slag, från Bellman till Cornelis via föregångare Bengt Hallberg, allt kört genom Lundgren & Co:s lekfulla, pigga, elegant melodiska filter.

Patrik Lindgren

89 Mathias Landæus

Into life

Moserobie 2014

Leonard Cohens söndertolkade Hallelujah, går det att göra den en enda gång till? Räcker det inte med Jeff Buckley, Svante Thuresson och alla dessa Idol-lämmeltåg? Jo, tydligen. Mathias Landæus är pianisten som vågar och som kan. Han tar fram disharmonierna i det harmoniska. Efter att ha spelat med Norrbotten Big Band, Lina Nyberg, Seamus Blake och Palle Danielsson, men också i banden The Other Woman och Sonic Mechatronik Arkestra är det ändå i eget namn eller i Landæus Trio som pianisten trivs allra bäst.

Timo Kangas

90 Mats Öberg

In the moment

Moserobie 2006

Den blinde jazzpianisten Mats Öbergs första soloalbum är tillägnat Öbergs morbror tillika stora inspiratör, pianisten Berndt Egerbladh. Här finns till och med en låt som heter Boogie for Berndt. Vi hör Mats Öberg där han sitter ensam vid flygeln och improviserar i uteslutande egna musikstycken. Tempot är genomgående ganska lugnt och musiken lyrisk. Här finns inte mycket kvar av av den klichébild många har av Öberg som ekvilibristik Zappadevot i duon Mats & Morgan. What first came to mind heter inledningsspåret och exakt så låter det: intuitivt och In the moment.

Timo Kangas

