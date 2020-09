Tidernas viktigaste svenska jazzskivor plats 71-80

‹— PLATSERNA 61-70



71 Lindha Svantesson/Kallerdahl

Far from alone

Caprice 2001

Lindha Kallerdahls andra skiva, utgiven under namnet Svantesson, var 2001 års Jazz i Sverige-skiva. Hon omges av en namnkunnig samling blåsare, som ger grund och vilopunkter för Lindha Kallerdahls ofta svindlande sångimprovisationer: personliga, virtuost behärskade, djupt uttrycksfulla, men också omstridda av mer publikfriande sångstilars förespråkare.

Magnus Eriksson

72 Nino Ramsby Ludvig Berghe Trio

Du har blivit stor nu (en kamp!)

Moserobie 2008

Nina (numera Nino) Ramsby kom från alternativrockens värld (Salt, Grand Tone Music, Baxter) och slog sig samman med jazzgruppen Ludvig Berghe Trio. Skönt skavande musik skapades över två album, varav detta var det första. Pianisten Berghe har även spelat i The Torbjörn Zetterberg Hot Five och med sin trio har han släppt en handfull album på Moserobie, innan och utan Ramsby. Nino Ramsby skulle en gång gästa trion och satte sig helt sonika och komponerade nya texter och melodier till trions instrumentella låtmaterial. Om detta är en kamp så är det en kamp som alla inblandade vinner, även rytmsektionens Lars Ekman på bas och Daniel Fredriksson på trummor.

Timo Kangas

73 Oskar Schönning

Happy jazz, please

Amigo 2006

Basisten Oskar Schönning är en eftertänksam musiker som i sina påfallande filmiska kompositioner gärna flörtar med det sentimentala, på ett varmt och underfundigt avigt vis. Oskar Schönning är också namnet på den grupp där bland annat likasinnade Nils Berg ingår på klarinett. Happy jazz, please, som var deras andra skiva i raden, är som en fråga där gruppen replikerar med ett befriande vidöppet svar. Glad? Kanske det! Som lyssnare blir man i alla fall både glad och varm och lite varsamt utmanad i själen.

Patrik Lindgren

74 Rebecka Törnqvist

A night like this

EMI 1993

A night like this? Snarare en gryning med starkt lysande sol. För det var här den började, Rebecka Törnqvists långa musikaliska resa. Sångerskan som fick en ny generation artister att intressera sig för jazzidiomet. Även om hennes musik andas lika mycket sofistikerad pop som jazz. Denna debut är startskottet, och Rebecka Törnqvist har starkt stöd av musiker som Esbjörn Svensson, Per Texas Johansson och Anders Widmark. Försäljningssuccén tog alla på sängen. Tre år senare kom den rena jazzskivan Stockholm Kaza session, i tandem med Texas.

Timo Kangas

75 Lars Danielsson

Libera me

ACT 2004

Ljudnördar fick extra mycket att gå igång på när Libera me släpptes som Super Audio cd, med 5.1-ljud och allt. Sällan har väl jazz klingat mer välljudande än när denna veritabla veteran bland svenska kontrabasister går loss på paletten med Nils Petter Molværs trumpet, David Liebmans sopransax och den danska radions orkester. Själv trakterar han även cello, piano och gitarr på en luftig och sfärisk skiva, där romantisk musik möter den ömmaste jazz.

Timo Kangas

76 Magnus Lindgren

Paradise open

Caprice 2001

Multiinstrumentalisten Magnus Lindgren (huvudinstrumenten är saxofon, flöjt och klarinett) fick sitt riktigt stora genombrott med Paradise open, där vi även hör Radiojazzgruppen. Albumet belönades med en Grammis i kategorin Årets jazz/blues, Sveriges Radios pris för Årets bästa jazzmusik och så Orkesterjournalens utmärkelse Gyllene skivan. Lindgren hade då hunnit kicka igång sin kvartett 1997, och begått skivdebut två år senare med 1999 års Jazz i Sverigeskiva Way out, som nominerades till en Grammis. Lindgren har genom åren spelat med namn som Nils Landgren, Gregory Porter, Ivan Lins, Marie Fredriksson och Barbara Hendricks. Paradiset hägrade redan när han som 18-åring delade scen med självaste Herbie Hancock!

Timo Kangas

77 MusicMusicMusic

One two free

Hoob Records 2004

Med skivnumret Hoobcd001 var trion MusicMusicMusics debutalbum startskottet för detta artistdrivna skivbolag som sedan dess med sin brokiga men alltid högklassiga utgivning satt välbehövlig färg på svensk jazz – senaste skivan bär nummer 081 i katalogen. Trion med bröderna Fabian (piano) och Josef Kallerdahl (bas) och Michael Edlund (trummor) har sedan denna befriande vildvuxna debut fortsatt att jazza loss både tillsammans och i andra sammanhang – nionde albumet kom i våras.

Patrik Lindgren

78 Rigmor Gustafsson

Come home

ACT 2019

Trots en lång och sedan tidigt hyllad karriär med tio album i eget namn (och såväl Grammis som Guldkatt på hyllan) kändes det lite som att värmländskan (vad är det med detta landskap och jazzvokalister?) Rigmor Gustafsson landade på en ny platå med senaste skivan Come home, där hon kryddade de egna kompositionerna med ärkeklassiker av Joni Mitchell, Kate Bush och Tanita Tikaram – vilket förstås tyder på visst självförtroende.

Patrik Lindgren

79 Opposite Corner

Opposite Corner

Caprice 1976

Göteborgsbaserade Opposite Corner vann utmärkelsen Jazz i Sverige 1976 och fick släppa den här fulllängdsdebuten. Gunnar Fors (trumpet), Gunnar Lindgren (tenorsaxofon), Åke Johansson (piano), Lars-Urban Helje (kontrabas) och Mats Hellberg (trummor) utgjorde på sin tid en av de främsta framåtblickande svenska jazzgrupperna. Som Opposite Corner förenade herrarna den amerikanska jazzen med folk- och konstmusik från olika hörn av världen. Tongångar från Frankrike, Rumänien, Ghana och Egypten, ibland via en genväg genom Erik Satie eller Bela Bartók. Inspelad live på jazzklubben Artdur (senare Nefertiti) i Göteborg, som drevs av två av medlemmarna.

Timo Kangas

80 Rymden

Reflections & odysseys

Jazzland 2019

Sentida nordisk supertrio med ex-EST:arna Magnus Öström och Dan Berglund samt norske pianistfantomen Bugge Wesseltoft. Och nog lät det som att de alla tre hittade ett nytt hem i detta nya sammanhang, som att de bara längtat efter att få träda in i en tajt farkost och skjuta upp genom sfärerna på jakt efter soniska äventyr. Musik sprakande av energi, framåtdriv och experimentlusta, en progressiv modern jazz som snabbt gav rejäl genklang internationellt.

Patrik Lindgren

