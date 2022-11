Svensk biopremiär i december för Harvest time med Neil Young

Det är snart 50 år sedan Neil Youngs ärkeklassiska album Harvest gavs ut i februari 1972. En era-definierande skiva späckad av klassiker som Heart of gold, Alabama, Old man och så vidare – av många ansedd som Neil Youngs allra starkaste album någonsin.

Föga förvånande planeras detta att uppmärksammas i form av en jubileumsutgåva fullastad av tidigare outgivna studio- och liveinspelningar från samma tid samt två dvd:er, av vilka den ena är en aldrig tidigare visad dokumentärfilm.

Neil Young och okänd hund i en paus från inspelnigarna av Harvest 1971. Bild: Henry Diltz.

Filmen, Harvest time kallad, kommer också att visas på biografer världen över med premiär den 1 december. Filmsekvenserna som spelades in under perioden januari till september 1971 skildrar tillkomsten av albumet och tar oss med till bland annat Neil Youngs gård Broken Arrow Ranch i norra Kalifornien, där delar av musiken spelades in i en lada, och till London där Young spelade in med London Symphony Orchestra.

Neil Young och bandet The Stray Gators under inspelningarna av Harvest på ranchen Broken Arrow, september 1971. Bild: Joel Bernstein

Exklusivt för bioversionen utlovas också en nyinspelad introduktion av huvudpersonen själv som berättar om inspelningar och betydelsen av Harvest.

Harvest time visas på Folkets Hus & Parkers biografer i Skåne, Göteborg och Stockholm 1-4 december.

Patrik Lindgren

Officiell trailer för filmen Harvest time:

Neil Young framför Heart of gold solo på BBC i London, februari 1971: