Slagkraftig duo förenas i stunden

Senare i höst släpps skivan Folk på besök av den något ovanliga duon Andreas Pettersson och Michala Østergaard-Nielsen. Ovanlig eftersom de bägge är trumslagare – men som titeln antyder är de inte helt ensamma på inspelningarna.

Skivans upplägg är att stycken med enbart trumduon (i varsin stereokanal) varvas med dubbelmöten med ytterligare en instrumentduo. In i studion bjuds således de två pianisterna Isabell Gustafsson-Ny och Lisa Ullén, saxofonisterna Fredrik Ljungkvist och David Bennet samt basisterna Johan Berthling och Vilhelm Bromander.

Det musikaliska spektrat är brett, ”från en stilla havsbris till ett hejdundrande åskväder” som Andreas Pettersson säger, och som duo förenas han och Michala Østergaard-Nielsen i en gemensam strävan efter närvaro och aktiv lyssning.

Hur fick ni idén att starta en trum-duo?

– Idén kom först från mig (Andreas). Jag och Michala har känt varandra sen 2010 och jag har alltid inspirerats av hennes lyhördhet och fokus som musiker. Under åren har jag skapat och utforskat min egen estetik och jobbade under en period mycket med att spela solo. Jag utvecklade klangfärger och rytmik på ett trumset men kände att det fanns en fysisk begränsning inom trumsetets gränser för vad jag kunde uttrycka ensam. Då föddes idén att spela duo med en annan trummis och Michala var den första jag tänkte på.

– Vi har pratat mycket om musik under mina studieår och jag visste att vi har liknande värderingar när det gäller vad som är viktigt i det musikaliska uttrycket. Även om vi har samma fokus i vårt musicerande så skiljer sig det musikaliska resultatet och det ville jag fortsätta utforska. Michala svarade direkt ja på min fråga och där var projektet igång.

Vilka är för- och nackdelarna med att ha en duo ihop med en annan trumslagare?

– Fördelarna är många, fler än vad som går att nämna här. Men bland annat så pratar vi samma musikaliska språk och har samma grundläggande känsla för musikens rörelser, vi har lätt för att förstå varandra på ett musikaliskt plan. Nackdelarna kan vara att trummisar traditionellt sett är ”uppfostrade” som kompmusiker och därför kan ha lite svårare att ta en klassisk solistisk roll i duo. En utmaning är också att vi måste fokusera mycket på att jobba med ett utpräglat personligt sound, annars blir det svårt för lyssnaren att skilja på oss i ljudlandskapet.

Hela gänget samlat under inspelningarna. Bild: Niclas Lindström, Atlantis.

Här nedan bjuder vi på en förhandslyssning av ett av albumets spår, Densitet(er), som Andreas Pettersson kallar ”albumets peak”, tillika skivans avslutning där alla gäster är med i en oktett (eller duokvartett kanske).

Berätta lite om stycket Densitet(er)!

– Stycket växte fram ur idén att låta alla ”tvillingduos” på albumet få komma fram som just duos fast i en större konstellation. Därför valde jag att komponera det som ett grafiskt stycke med olika täthet, det vill säga en ”densitet” per duo.

– Jag tänker ofta på musik ur ett horisontellt versus vertikalt perspektiv och detta stycke tycker jag visar på båda aspekterna. Det är till en början komponerat så att saxofoner, pianon och basar staplas vertikalt i olika lager. I detta ville jag pausa och lämna plats för trumduon att uttrycka sig samlat, som en egen kraft, obrydd om sin omgivning. Stycket utvecklar sig successivt mot något mer horisontellt där musiken förflyttas i andra mindre konstellationer inom den stora gruppen. Tanken var sedan att släppa det komponerade och kulminera i improvisation där alla riktningar är tillåtna, för att sluta i en gemensam strävan att åter bli ett.

Folk på besök släpps digitalt och fysiskt den 4 november. Samma dag är det även releasekonsert på Pygméteatern i Stockholm.

Läs också Leif Carlssons recension av albumet i Liras höstnummer!

text: Patrik Lindgren