Tio skivor som präglade Liras 2019, utan inbördes rangordning:



Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou: Oulad lghaba (Ajabu!)

Svenskproducerad inspelning av kvinnligt gnawa-band från Marocko, som vi kunde läsa om i Lira #1 2019. (Läs vår intervju med Hamzaoui här för den med tillgång till Liras arkiv!)



Lau: Midnight and closedown (Reveal Records)

”Inspirerade av band som Väsen och Swåp letade sig Lau fram till ett nytt sound inom brittisk folkmusik. Nu inspirerar trion i sin tur en ny våg av fritänkare.” Så inleds ingressen till artikeln om Lau i Lira #1 2019 (läs här!). Recensionen av detta deras femte studioalbum finns här.



Molly Tuttle: When you’re ready (Compass Records)

Sedan unga år omsusad som bluegrassmusikens nya gitarrhjälte. I våras kom äntligen första riktiga soloskivan, där hon lyckades både bredda sitt sound och briljera rent tekniskt. Vi intervjuade Molly Tuttle i Lira #1 2019. Skivrecension hittar du här.



The Highwomen: The Highwomen (Elektra)

Inom countryn var det den kvinnliga supergruppen The Highwomen som satte tonen med sitt debutalbum. Liras Pierre Eriksson skrev om kvartetten här, i Lira #4 2019.



Christian Scott Atunde Ajduah: Ancestral recall (Ropeadope)

På omslaget till Lira #2 2019 presenterade vi denne jazzens orädde visionär. Liras Sunniva Brynnel träffade honom i London för en lång intervju! Läs den här. Recensionen av skivan finns här.



Seed Ensemble: Driftglass (Jazz Re:frashed)

På tal om London så var det här mycket av det mest spännande hände inom jazzen 2019. Cassie Kinoshis 10-mannaband var bara ett av många som vi hade kunnat lyfta fram här, men de representerar väl den brokigt multikulturella Londonscenen. Recension här! I Lira #1 2019 skrev Pierre Hellqvist en guide till denna sprakade krets med stjärnor som Shabaka Hutchings och Nubya Garcia.



Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba: Miri (Outhere Records)

Nästan lite tjatigt men Bassekou Kouyaté har gått från kaxig uppkomling till en av de riktigt stora afrikanska artisterna av idag, vilket befästes med detta ypperliga nya album, recenserat här.



Vildá: Vildaluodda (Bafe’s Factory)

Annars handlade 2019 mycket om Finland vars färgstarka folkmusikscen närmast tycktes explodera i år. Främst i det nya gardets led stod den unika duon Vildá, med Hildá Länsman (sång, jojk, slagverk) och Viivi Maria Saarenkylä (dragspel). Skivan recenseras här, och i Lira #3 2019 publicerade vi ett stort reportage om finsk folkmusik av idag.



Derya Yildirim: Kar dagar (Egen utgivning)

Den turkiska folkrockpsykedeliska scenen fortsatte att imponera – och förutom namn som Gaye Su Akyol och Altin Gun kunde vi under året stifta bekantskap med tysk-turkiska Derya Yildirim och hennes band.



Otava Yo: Do you love (Arc Music)

Vi avrundar med lite rysk tradfolkpop! Ganska så oemotståndlig sådan, och vi kommer att skriva om skivan i nästa nummer!

