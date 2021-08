Programmet klart till höstens Stockholm Jazz

I dag släpptes så det kompletta programmet till höstens stora svenska jazzbegivenhet, Stockholm Jazz Festival 15-24 oktober, nu för tionde året i inomhusformat och mitt under den burriga, murriga hösten – efter att tidigare ha hållits utomhus på Skeppsholmen.

En stor del av programmet har vi kunnat berätta om redan tidigare, men med dagens släpp tillkommer en rad ”tungligheter” som saxofonisten Kenny Garrett, vars nya album Sounds from the ancestors släpps i morgon fredag, Snarky Puppy-grundaren Michael Leagues supersvängiga supergrupp Bokanté och den lika svängiga brittiskan Emma-Jean Thackray vars debutalbum Yellow fått de mer klubbigt inriktade jazzkretsarna att spraka av entusiasm i sommar.

Ny i programmet är också självaste invigningskonserten med Ida Sand och Bohuslän Big Band och pianisten Joel Lyssarides som gästsolist.

– Totalt medverkar närmare två hundra akter under årets festival vilket är helt fantastiskt med tanke på pandemiläget och ett kulturliv som stått mer eller mindre still det senaste året, säger Eric Birath, festivalchef på Stockholm Jazz Festival.

Sedan tidigare har internationella akter som Gilberto Gil, Melissa Aldana, Ben Wendel och Theo Croker släppts, liksom förstås en lång rad svenska och nordiska akter, däribland Amanda Ginsburg, Hedvig Mollestad Trio, Sanna Ruohoniemi, Bo Sundström och även lite hederlig folkmusik med Groupa och Sara Parkman & Samantha Ohlanders, samt Ale Möllers Xenomanía.

– Förra året blev festivalen en kraftigt decimerad tillställning då vi bara fick ta in femtio personer per gig. Vi håller nu tummarna för att vi i år ska få ta in en större publik och att det kommer ytterligare lättnader i restriktionerna, säger festivalchef Eric Birath.

– Vi kommer att göra en festival oavsett, men vi vill ju dela musiken med så många som möjligt, så snälla vaccinera er alla som ännu inte gjort det så vi kan komma igång med musiken igen!

Patrik Lindgren