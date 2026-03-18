Premiär för ny folkmusikklubb i Göteborg

Det har bubblat ett bra tag på den unga göteborgska folkmusikscenen: det har hållits festivaler, jam och enstaka klubbkvällar utöver de mer traditionsenliga folkmusikkaféer som hålls på Allégården sedan urminnes tider.

Men nog har det länge saknats ett mer fast alternativ på konsertscenen? Någon som tar vid efter salig Klubb Ankaret som förgyllde 2010-talet med regelbundna konserter.

Och nu händer det: saxofonisten Stina Huldén har kavlat upp ärmarna och lanserar en konsertserie på Skeppet i Göteborg med start nu på onsdag den 25 mars.

Saxofonisten och nu också arrangören Stina Huldén. BILD: Siri Anna Flensburg

Upplägget är två liveakter per kväll och första kvällen bjuder på Trio Rop och duon Rubinsztein/Karlsson. Vi haffade tag i Stina Huldén för några korta frågor inför premiären.

Varför behövs Klubb Lubb?

– Jag startade Klubb Lubb för att jag själv saknade något i stans konsertutbud för folkmusik. Jag tycker det behövs en scen med lite mer festkänsla och genom att arrangera på Skeppet GBG tror jag det finns förutsättningar att skapa det. Där finns lite större ljudanläggning, bar och restaurang och möjlighet att stanna kvar efter konserterna och till exempel ta en öl och jamma eller dansa. Skeppet själva når dessutom en hel del publik som inte annars går på folkmusikarrangemang, som jag hoppas kunna locka till Klubb Lubb också.

Hur var tankarna kring bokningarna – var siktet på något visst stuk eller inriktning?

– Jag vill få till ett konsertprogram som representerar mångfald och bredd inom folkmusikgenren. Både mer etablerat och mindre etablerat, traddigt och nyskapande. Kanske också lite vara en plats för allt det som ingår i folkmusikbegreppet men inte ryms i Folkmusikkaféets program. Den här första vårsäsongen har jag jobbat med en väldigt begränsad budget så jag har försökt att i första hand boka lokala akter och mindre sättningar. I framtiden hoppas jag på att också kunna ta ut svängarna mer budgetmässigt, men det vet jag egentligen ingenting om än.

Och så får du ju förklara det här med att ta namn efter en fisk?

– Jag är också musiker och det känns som att hela mitt liv går ut på att hitta på namn. Bandnamn, namn på skivor, namn på konsertserier. Jag tröttnade lite och ville mest hitta något som låg bra i mun, det finns inte så mycket djupare innebörd än så. Men det finns väl en vag koppling med fisk och Göteborg och att arrangemangen är på Skeppet. Men mest var det det roligaste alternativet att försöka rita logga till!

Den 22 april väntar banden Doggerland och Burek Duo, och 8 maj blir det dels albumreleasespelning för Fredy Clue, dels livepremiär för Stina Huldéns egna folkträblåskvartett Träsket.

Patrik Lindgren

