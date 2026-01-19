Folkklubb i Göteborg höjer temperaturen

Fenomenet med folkmusik i nattklubbig skepnad fortsätter att växa och efter förra vårens succé för Folkklubb i Göteborg blir det en uppföljare nu i mars, med en trio liveakter som heter duga (eller i alla fall ett av dem).

På scen väntar nämligen just den i Lira hyllade duon Duga, som live växer till en trio när Olof Kennemark och Albin Broberg får sällskap av Anton Johansson på slagverk och elektronik. Tung, elektronisk folkmusik i rakt nedstigande led från Hedningarna. (Läs Rasmus Klockljungs recension från konserten på Stallet i november.)

Också dansk-svenska trion Rå har rönt uppmärksamhet i Lira – tre instrumentalister på saxofon, klarinett och fiol som ger den nordiska folkmusiken ett, just, rått och mustigt schwung.

Och så kommer norska storfavoriterna Kenneth Lien & Center of the Universe (utsedda till årets electrofolk 2025 i Lira, för albumet Norsk elektronisk folkemusikk), som ”tar norsk traditionsmusik på en ömsint tumlande åktur där klassiska trummaskiner och syntar spelar på samma planhalva som hardingfelan och mungigan” för att citera oss själva.

Nå, sammanfattningsvis traditionellt rotad folkmusik alltså men gärna med elektroniska rytmer och klanger och ett dansgolv som räcker nästan hela natten. Allt på Musikens Hus den 21 mars!

Tilläggas kan att arrangören kränger early bird-biljetter till väldigt förmånligt pris till och med 26 januari …