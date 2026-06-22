Festivalsommaren är i full swing och ni glömmer väl inte att kolla vår stora guide för att hitta nästa musikupplevelse? Finns förstås i Liras sommarnummer men också i en onlineversion som vi just uppdaterat med några evenemang vi missade att få med – som den förvånansvärt stora Lilla Jazzfestivalen på Öland 18 juli, Östra Ämterviks musikdagar veckan därpå och så framemot hösten en intressant nykomling i form av Gamla Linköping Folkfestival med artister som Kolonien, Triakel, Symbio och Åsa Jinder.
Grammisprisade Sara Aldén kommer till Lilla Jazzfestivalen på Öland. BILD: Maja Lindgren
Nytt i Liras festivalguide