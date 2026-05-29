Liras stora sommarnummer är här!

Sommar! Vad betyder det? Musik förstås! Men också tid för läsning. Två viktiga grundpelare i tillvaron, vågar jag påstå, både för den enskilda människan och för samhällsgemenskapen i stort.

Och tänk att vi lyckas kombinera allt detta i vårt 164 sidor tjocka sommarnummer som presenteras här.

Bland måsteläsningen finns förstås intervjun med omslagets Fredy ”Fredy Clue” Samuel Lundh, som inspirerar genom att visa på nya vägar in i och vidare genom folkmusikens världar. En äkta traditionsbärare.

Jazzaren Nils Berg är också en sann personlighet, lika uttrycksfull och innerlig oavsett om det är i bandet bakom Håkan Hellström eller i egna utforskande projekt.

Anastasía Grivogiannis Forsberg är nyare på scenen men fick halva Göteborg att ställa upp när Alf Robertson skulle hyllas på debutalbumet.

Visan som koncept är gammal som gatan men tycks stå inför ett uppsving – och i centrum för den vågen står William Sundman Sääf vars karriär fick sig ett hävstångslyft i våras. Vad hände undrar vi, och åkte med på en av hans beryktade tunnelbaneresor.

En annan resa gick över Östersjön till Finland där kretsen kring skivbolaget We Jazz skapat ett momentum för finsk jazz.

Och så är det förstås festivaltider! Tolv matiga uppslag ägnar vi åt sommarens höjdpunkter, från de små lokala stämmorna och träffarna till relativa drakar som Ystad Jazz, Bingsjö och Korrö.

Men som det konstateras i en inledningstext – många festivaler kämpar med ekonomin, och för att citera oss själva:

”Den snabba lösningen? Gå på festival! Den långsiktiga? Lobba för bättre finansiering av kulturen!”

Lira-redaktionen, maj 2026