Nils Landgren ger ut soloskiva

Efter nästan ett år i påtvingad isolering på grund av pandemin frågade trombonisten Nils Landgren prästen i Ingelstorps kyrka på Österlen om han möjligen kunde få tillträde till kyrkan för att spela lite i all ensamhet, med endast hustrun Beatrice som publik.

Det gick förstås fint, och väl på plats, efter bara några toner, kände han:

– Ett så vackert sound, som fick tonen i min trombon att flyga genom tid och rymd. Bea och jag såg på varandra i tystnad, och visste att det här kunde bli något alldeles särskilt.

De spelade in vid tre tillfällen under senvintern 2021 och repertoarvalet föll på exempelvis en rad traditionella svenska visor som Allt under himmelens fäste och Den blomstertid nu kommer, men också ett par Duke Ellington-låtar som In a sentimental mood och Solitude och ett par bitar av Evert Taube. Och förstås sången som gav skivan dess titel, Nature boy.

Värmlandsvisan är det första smakprovet från albumet Nature boy som ges ut av Act Music den 24 september och utgör ett slags återkoppling till de avskalat folktonade duoskivor Nils Landgren spelade in med Esbjörn Svensson i slutet av 1990-talet.