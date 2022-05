Lira Lyssna sommaren 2022

Liras sommarnummer 2022 gavs ut den 20 maj och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Blir du sugen på att veta mer om musiken vi skriver om – beställ ditt eget nummer av Lira här, eller ännu hellre: prenumerera!

Låtarna finns att lyssna på en och en här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL

APPLE

SPOTIFY

#1 Ulrika Bodén & Sofia Sandén

Beda och trollen

från Sångsystrar

(Dalakollektivet Records)

Låten här inleder duons första gemensamma album och den får också inleda detta soundtrack till Liras sommarnummer. Tillsammans kallar de sig Sångsystrar, vilket nog också syftar på repertoaren, lånad av systrar (och några bröder) ur historien – här Trollkäringens locklåt efter Ingeborg Andersson från Delsbo samt sköna lockrop efter Beda Karlsson från Valsjöbyn. Rakt på sak och hejdlöst svängigt med jazzig kontrabas av Patrik Grundström och utsökt känsliga inpass av Petter Berndalen på slagverk.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: dalakollektivet.se

#2 Oddjob

Bam-bom

från 25

(Headspin Recordings)

En närmast onomatopoetisk titel på detta åh så stunsigt smakliga smakprov från 25-årsjubilerande kvintetten Oddjob. Vi möter dem längre in i tidningen i ett spännande reportage där Liras reporter släpptes in i studion för att ta del av hur just den här musiken växte fram, hur dessa fem individuellt så karaktärsstarka individer söker och finner varandra i ett kollektivt skapande som gång på gång befäster deras position som ett av Sveriges absolut främsta jazzband någonsin.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: oddjob.cd

#3 Björn Gardner

Om berg och dalar

från Tre sultna mågar

(Galdr Fonogram)

Mångbottnad folkrock i lager på lager får vi här från sångaren Björn Gardner som härmed på allvar kliver fram som en central spelare på folkmusikscenen. Skivan är något av ett coronabygge, vilket kan vara svårt att tro, med pålägg gjorda på distans och en utdragen skaparprocess. Men till slut satt allt ihop och landade i ett psykedeliskt vindlande äventyr som tar oss mellan brittisk folkrevival. traditionell folksång, medeltida balladkonst och samtida folkrock med spelkamrater som Moussa Fadera, Mikael Marin och Erland Westerström.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: bjorngardner.bandcamp.com



#4 Oumou Sangaré

Sarama

från Timbuktu

(World Circuit)

En av Oumou Sangarés många förmågor är att få egentligen ganska entonigt bluesiga och tematiskt tunga sånger att lyfta som vore de ystra hymner. Som denna sång där hon bemöter den avundsjuka och det förtal hon tydligen utsätts för. Vilket hon får att glittra som under discokulan på ett dansgolv (förvisso präglas disco också av liknande byggstenar). Timbuktu är en av hennes starkaste skivor hittills och i sommar är det obligatorisk närvaro vid hennes Sverigebesök.

Läs: recension

Länk: oumousangareofficial.com

#5 Carl Bagge

Hermeto

från Visitor

(Bolero Recordings)

När pianisten Carl Bagge efter oräkneliga andra projekt till slut ger ut en skiva i helt eget namn med egna kompositioner så är flera av låtarna tillägnade hans viktigaste inspiratörer. En av dem är ikonen Hermeto Pascoal, den något kufiske giganten inom brasiliansk musik som på spåret här kallas vid förnamn och vars ande (nå, han lever ju än) åkallas med hjälp av inte minst Magnus Lindgrens trollflöjt. Lätt, ledigt och supertajt, precis som det ska va.

Läs: recension

Länk: carlbagge.bandcamp.com



#6 Flora Purim

This is me

från If you will

(Strut)

Och på tal om brasilianska giganter – vad har dom i frukostflingorna egentligen? Flora Purim fyllde nyss åttio (Hermeto Pascoal är snart 86) men osar fortfarande av kaxighet, spänst och en coolhet som med åren gått från sval till het. If you will är hennes första studioalbum på femton år och med sig har hon ständige partnern Airto Moreira på slagverk, gitarristen José Neto och dottern Diana Purim som sångarkollega. Snärtigt rytmiskt och lite sjuttiotalssåsigt, precis som det ska va.

Läs: recension

Länk: florapurim.bandcamp.com



#7 Kolonien

Drömmen

från Till skogen

(Supertraditional/Cumbancha)

Kvartetten Kolonien har alltid varit omöjliga att inte tycka om – och efter att ha haft förmånen att sitta ner med dem ett par timmar och höra deras berättelse om den här nya skivans tillkomst så känns det nästan som att få vara med i deras fina storfamilj, åtminstone för en stund, varje gång jag lyssnar på sångerna. Att dela deras sorger och glädjeämnen, det ystra hoppet och den kalla bestörtningen – ja, livet ni vet. I folkmusikalisk Disney-version. (Läs artikeln och ni fattar.) Sången här kom för övrigt till Arvid Rask i en dröm.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: kolonien.nu

#8 Becca Stevens

California

från Becca Stevens & The Secret Trio

(GroundUP)

Drömskt ekar det också här på ett utsökt spår från ett lika utsökt album som den amerikanska sångerskan, gitarristen med mera Becca Stevens gav ut tillsammans med Mellanösternrotade instrumentaltrion The Secret Trio (oud, kanun och klarinett). Här tar de sig an en sång av förbisedde folksångaren Paul Curreri och låter den sväva fritt i ett varsamt cirkulärt universum.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: beccastevens.com

#9 Pulse Trio

Bo(drum)

från The end is the beginning

(Hoob)

Musiken gick mig förbi först men så började jag lyssna ordentligt på denna nya pärla i Hoobs katalog. Den lettiskfinsk-svenska trion har Göteborg som bas och trummisen Pauls Pokratnieks som boss (vilket namnet ju lite lurigt antyder) med Fabian Kallerdahl på piano och keyboards och Olli Rantala på kontrabas. Bo(drum) är en häftig liten rundtur med allt från Avishai Cohen-melodiskt basspel, dansant piano, ett charmigt trumsolo och vän sång av gästande Maja Molander.

Läs: recension

Länk: hoobrecords.com

#10 Leyla McCalla

Dodinin

från Breaking the thermometer

(Anti- Records)

Oj, det har gått sex år sedan vi porträtterade Leyla McCalla i Lira #2 2016! Sedan dess har hon fortsatt på sin helt egna väg, enträget utforskande, utrönande, utmanande. Sammanhangen och tematiken har skiftat men kvaliteten varit konsekvent skyhög. På nya skivan skildrar hon en era i sitt ursprungs Haitis historia, en period då Radio Haiti var en nagel i ögat på en hårdför regim. Dodinin, en cover av en åttiotalslåt med ett exilhaitiskt band, sjungs på haitisk kreol och titelns ”gungande” syftar på slavägaren i gungstolen på sin veranda.

Läs: recension

Läs: artikel i Lira från 2016 (endast för prenumeranter)

Länk: leylamccalla.com



#11 Stampestuen

Grusomme skjebne

från Bak lås og slå

(TeleGram Records)

Så till en av höjdpunkterna på den nyss hållna branschmässan Nordic Folk Alliance, vars allra öppningsakt var denna norska kvartett som specialiserat sig på karaktärsstarka sånger ur historien. Efter debutens Brev fra Amerika fokuserar nya skivan på mördarballader och liknande som framförs med drag av såväl norsk som keltisk och nordamerikansk folkton. Inte mil från vad svenska Triakel ägnat sig åt, men i stället för Emma Härdelin frontas Stampestuen av Beate Børli Løkken jämte Marius Graff på gitarr, mandolin och banjo, Jon Hjellum Brodal på fioler och Anders Lillebo på gitarr och dragspel med mera. Lika gripande som snyggt.

Länk: stampestuen.com

#12 Sofia Karlsson

Till soldaterna

från Sånger från broccolifälten

(Sally Wiola Music)

Första singeln från Sofia Karlssons i dagarna kommande album visade sig mer högaktuell än önskat, tänker jag, med rader som ”vi skulle ju inte vara soldater, vi skulle inte kriga, kriga mot varann”. I övrigt kretsar de nya sångerna om det nya mer jordnära liv hon etablerat på landsbygden i Hälsingland, på betryggande avstånd från stressen i Stockholm.

Läs: recension

Länk: sofiakarlsson.com

#13 Linnea Jonsson

Morning light

från Fragments of spring

(Prophone Records)

Ett lyriskt naturvurmande, om än med helt andra klanger, hittar vi även hos Linnea Jonsson. Skivan är denna trumpetares första i eget namn och dess fokus på naturen – och våren – växte fram under resans gång. Morning light handlar om känslan när det tidiga morgonljuset återvänder efter vintern, vilket skildras sagolikt vackert med Jonssons utdragna trumpettoner och med bistånd av inte minst Bjarni Ingólfssons sparsmakade inpass på gitarr samt Britta Virves på piano, Ingrid Schyborger på kontrabas och Kristian Remnelius på trummor.

Läs: recension

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: linneajonssonmusic.com

#14 Sirocco

Hija mia

från El faro

(Sirocco Music)

Sirocco har delvis skiftat sättning sedan debuten, men kärnan med sångerskan Sofia Berg-Böhm och gitarristen Patrik Bonnet är intakt och har till nya skivan förstärkts av cellisten Hanna Stenlund Monthan och slagverkaren Fredrik Gille. Musiken är som alltid vidsynt och inbjudande, rotad i judisk tradition i global bemärkelse och bygger gärna, som här, på en grund av flamenco.

Läs: recension

Länk: siroccomusic.org

#15 Molly Tuttle & Golden Highway

She’ll change

från Crooked tree

(Nonesuch Records)

Den som tyckte att den i Lira häromåret porträtterade Molly Tuttle var på väg i en alltför poppig inriktning kan härmed andas ut – för med nya bandkonstellationen Golden Highway är det klassisk jordnära bluegrass som gäller från första till sista ton i ett nära samarbete med genreveteranen Jerry Douglas.

Läs: recension

Läs: artikel i Lira #1 2019 (endast för prenumeranter)

Länk: mollytuttlemusic.com



#16 Trio Rop

Kasta

från Mellan oss

(Kakafon Records)

Svensk folklig vokalmusik håller oerhört hög nivå och nu tycks en ny generation vara på väg att etablera sig hack i häl på Kongero, Irrmelin och de andra. Trion Tonå släpper snart en fin sommar-ep och här har vi Trio Rop som albumdebuterar med den ytterst imponerande Mellan oss, från vilken vi här lyssnar på den utsökt fina Kasta.

Läs: recension

Länk: triorop.com

#17 DakhaBrakha

Vesna

från Na mezhi

(DakhaBrakha)

Vi slutar där Liras sommarutgåva börjar. Där allt måste börja och sluta just nu, den stundande sommaren till trots. Den dramatiska Vesna – den ger mig rysningar varje gång – hör till den ukrainska kvartettens standardrepertoar på scen och brukar lekfullt inledas med härmade fågelljud. När jag följde en av deras konserter online i våras presenterades just Vesna med orden ”After victory the real spring will come.” Låt oss hoppas att den riktiga våren kommer snart.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Länk: dakhabrakha.com.ua

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

Prenumerera på Lira för att hålla dig ajour med vad som händer inom jazz, folk- och rootsmusik!