Korta skivor i korthet

I Liras stora sommarnummer recenserar vi totalt 181 aktuella skivor. Ett dussin av dem är ep eller minialbum som vi skriver om lite kortare, och dessa hittar du samlat här:

Spöket i köket & Åkervinda: Hits från förr (Gammalthea)

Folkstorbandet Spöket i köket och vokalkvartetten Åkervinda slås sina påsar ihop på denna ep med fyra låtar av vitt skilda stuk, idel tolkningar av gamla ”hits”. Således en käck Ulla Billquist-dänga, Dan Berglunds vackra ballad Nattvandrare, en klämmig Lasse Hollmer-låt och så spelmanslåten Gammal och ung i mäktig tappning.

Stina & Klyv-Olle: Väster (Bygd)

Betydligt mer sansat och sammanhållet är det på duon Stina Huldéns och Klyv-Olle Lindroths första gemensamma lilla skiva. På saxofon och piano tar de sig an en handfull folklåtar med stor känsla och en närhet som nästan känns intim. Starkast blir det när det är som mest lågmält smäktande: Polska efter Lapp-Nils och koralen Den signade dag med Klyv-Olle på tramporgel och Huldén på barytonsax.

Wood Risinger Moberg (Egen utgivning)

Trion Magnus Wood, Lovisa Risinger och Lisa Moberg, på elbas, viola d’amore respektive fiol, debuterar med en självbetitlad sex låtar lång ep. Elbasen sticker förstås ut jämte de mer invanda stränginstrumenten, men sitter där mycket fint och reduceras inte till kompinstrument utan tar ofta täten i melodispelet. En trio som imponerar med distinkt, säkert spel i en tekniskt snygg inspelning.

Västanvinden: Västanvinden sessions vol 3 – Värmland (Playing With Music)

Efter Sörmland och Jämtland är trion framme vid Värmland i sin triptyk av landskapsskivor. Sex låtar med Erland Westerström (munspel), Lovis Jacobsson (cittern) och Albin Myrin (klarinett och fiol) där jag fastnar särskilt för den dramatiska Hilmer, en polska efter spelmannen Hilmer Henriksson från Nyskoga i norra Värmland.

Tjuvholmen: Motkraft (Egen utgivning)

Sundsvallsbandet har sedan ep-debuten 2024 vuxit till en kvintett men vägrar fortfarande hålla sig inom gängse genregränser. Men (den globala) folkmusiken och visan finns där, liksom ett starkt samhällspolitiskt patos. ”Vi vill vara en del av motkraften mot världens elände”, som det heter. Lagom till valet lanserar de också musikföreställningen ”Kärlek, politik och jävlaranamma” som hade premiär 1 maj.

Serayá: Anhelando (Egen utgivning)

En inte helt väsensskild approach har Stockholmsbandet Serayá, med rötter i Chile, Mexiko, Ecuador och Sverige. Här är det det latinamerikanska som är utgångspunkt både musikaliskt och tematiskt. Sångerskan Carolina Johansson Oviedo skriver låtarna som kretsar kring gemenskap och socialt engagemang.

Gustav Snickert: Gustav Snickert (Egen utgivning)

När stockholmska americanabandet Harper’s Weekly lades ner för sisådär fem år sedan flyttade sångaren och låtskrivaren Gustav Snickert till Göteborg och sökte helt nya musikaliska vägar på högskolan. Nu har han ändå landat i ungefär samma härad som tidigare och solodebuterar med fyra välskrivna låtar med tydlig countrydoft, inte minst tack vare fint pedal steel-spel av David Ståhl.

Bambaraoui: Lila Bambaraouia (Egen utgivning)

Den första av två planerade ep-släpp med svensk-marockansk-maliska bandet Bambaraoui. Gnawa möter jägarmusik möter elektroniskt klubbiga rytmer, allt inspelat i Marrakech och Göteborg. Spännande mix i snygg produktion där djup tradition möter samtiden.

Fluke Trio: Fluke Trio (fluketrio.bandcamp.com)

Jazzvokalisten Anna Lundqvist har ständigt nya projekt på gång. Vid sidan av hennes portugisiska kvintett Lisboa Cinco kom nyligen en första ep från tyska trion Fluke, med Moritz Götzen på kontrabas och Jonas Hemmersbach på gitarr. Fyra sånger i en lite udda sättning med dragning åt det kammarjazziga och klangligt sökande.

Samuel Hanes: What is..? (Egen utgivning)

Gitarristen och låtskrivaren Samuel Hanes från Umeå har efter studier på KMH börjat leta sig fram på jazzscenen. Den lurigt betitlade What is..? är hans debut med egen kvintett och fem egenskrivna kompositioner. Hyfsat lågmält och utan stora gester övertygar både låtar och band, där vi bland annat hör saxofonisten Sebastian Mattebo och pianisten David Stener.

Per Thornberg: The Yardhouse session (Elitist)

Mer av en räv är då tenoristen Per Thornberg som med lika rutinerade Daniel Tilling på piano, Hans Backenroth på bas och Fredrik Rundqvist på trummor samlar sex låtar inspelade i Yardhouse Studio i Tullinge. Låtar av bland andra Börje Fredriksson (två), Astor Piazzolla (Oblivion), Lars Jansson och Thornberg själv. Finjazz i alla led.

Alm: Alm (Boomslang Records)

Nyligen hörde vi Seth Sjöström på en fin duoskiva med sångerskan Irma Neumüller. Här får vi den Berlinbaserade elbasisten i trio med österrikiske trummisen Steven Moser och danske gitarristen Carlo Dayyani. Atmosfäriskt och lågmält klubbigt målar de upp mjukt rundade landskap i fyra egna låtar och sist en tolkning av Björks Cocoon. Håll också utkik efter Seth Sjöströms kommande album i helt eget namn på danska April Records.

texter: Patrik Lindgren

